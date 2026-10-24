Ethereum (ETH): Ano Ito at Paano Ito Bilhin (2026)

Presyo ng Ethereum (ETH): Live na Tsart at Rate
Ang presyo ng Ethereum na ipinapakita sa itaas ay awtomatikong nag-a-update, kasama ang market capitalization at volume — ang pahinang ito ang live source, na walang manu-manong ipinasok na mga numero. Ang ETH ay nakikipagkalakalan nang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, sa daan-daang platform sa buong mundo; naka-quote sa dolyar sa halos bawat merkado, maa-access ito sa euro mula sa France sa pamamagitan ng mga regulated platform. Ang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency ayon sa market capitalization simula nang malikha ito, ang ether ay higit sa lahat — at ito ang nagpapaiba dito — ang panggatong ng isang pandaigdigang network ng mga smart contract: bawat application na tumatakbo sa Ethereum ay kumokonsumo ng ETH, na nagbibigay dito ng utility na wala sa memecoin.
Mga istatistika ng live na merkado ng Ethereum
Ranggo: 2
Ang datos na ito — market capitalization, volume, circulating supply — ay awtomatikong nagre-refresh: ipinapakita nito ang merkado sa mismong sandaling ito. Isang numerong sulit basahin nang mabuti para sa ETH: ang bahagi ng supply na nakatuon sa staking (nakadetalye sa ibaba), isang sukatan ng pangmatagalang kumpiyansa ng may-ari na walang katumbas sa Bitcoin.
I-convert ang Ethereum sa euro
Agad na isinasalin ng converter ang isang halaga sa ETH patungo sa mga pangunahing pera — kapaki-pakinabang para sa pagtantya ng isang pamumuhunan, pagsubaybay sa isang portfolio o pag-double check ng presyong ipinapakita sa ibang lugar. Mahalaga ang katumpakan sa isang pabagu-bagong asset: ang mga halaga ng euro ng isang nakaraang transaksyon ay hindi na katumbas ng halaga ngayon.
Ano ang Ethereum? Ang limang minutong kahulugan
Ang Ethereum ay isang Inilunsad ang plataporma ng blockchain noong 2015 ni Vitalik Buterin, isang teenage programmer na naglathala ng kanyang white paper noong 2013, ay nabigo dahil sa mga limitasyon ng Bitcoin. Ang ideya ng pagtuklas: kung saan inililipat ng Bitcoin ang halaga mula sa punto A patungo sa punto B, tumatakbo ang Ethereum mga programa — mga smart contract na kusang gumagana, nang walang tagapamagitan, ayon sa mga patakarang nakaukit sa code. Ang Ether (ETH) ang perang nagbabayad para sa gawaing ito: bawat kalkulasyon, bawat transaksyon, bawat aplikasyon ay kumokonsumo ng ETH — ito ang "gasolina" ng network, isang panggatong na ang presyo ay tumataas at bumababa kasabay ng trapiko.
Ang pinakatumpak na analohiya para maunawaan ang lugar ng Ethereum: Ang Bitcoin ay digital na ginto — bihira, simple, iisang tungkulin; ang Ethereum ay ang lupain at ang legal na sistema ng internet ng halaga — ang pundasyon kung saan itinatag ang lahat ng iba pa. Mga kontrata sa pagpapautang na nagsasarili, mga desentralisadong palitan, mga NFT, mga organisasyong nagsasarili, ang tokenisasyon ng mga totoong asset: halos lahat ng ito ay isinilang sa Ethereum, at karamihan dito ay nananatili pa rin doon.
Ethereum vs Bitcoin: dalawang magkaibang imbensyon
Ang tanong ay lumalabas sa bawat usapang crypto — at ang sagot nito ang humuhubog sa bawat portfolio. Bitcoin ino-optimize ang isang bagay: ang pagiging isang hindi masisirang imbakan ng halaga, na may suplay na limitado sa 21 milyon, na sinisiguro ng trabaho. Ethereum ino-optimize ang pagpapatupad: isang programmable global computer, na walang supply cap kundi isang fee-burning mechanism, na sinisiguro ng stake. Praktikal na mga kahihinatnan: Mas madaling maunawaan at pahalagahan ang Bitcoin — ginto; mas kumplikado ang Ethereum ngunit may mas maraming gamit — lupang pagtatayuan, na ang halaga ay nakasalalay sa aktibidad na itinayo doon. Ang dalawa ay hindi magkahiwalay: karamihan sa mga mamumuhunan ay may hawak na pareho, sa hindi pantay na proporsyon depende sa kanilang paniniwala. Para sa buong profile ng elder coin, ang aming gabay Bitcoin: presyo, gabay at pagsusuri.
Mga smart contract at gas: kung paano talaga gumagana ang Ethereum
A matalinong kontrata ay isang programang naka-deploy sa blockchain: ito ay naghahawak ng mga pondo, tumatanggap ng mga tagubilin at isinasagawa — awtomatiko, sa publiko, nang walang posibilidad na pakialaman. Halimbawa, ang isang desentralisadong pautang: magdeposito ka ng collateral, ang kontrata ay magpapautang, magtatakda ng interes, magli-liquidate kung ang collateral ay hindi sapat — walang bangko, walang tao. Ang bawat operasyon ay kumukunsumo ng gas, sinisingil sa ETH ayon sa kasalimuotan nito: ang isang simpleng paglilipat ay mura, ang isang mabigat na pagkalkula ay malaki. Kapag ang network ay masikip, ang presyo ng gasolina ay tumataas — ito ang binabantayan ng mga gumagamit ng data, at ang dahilan kung bakit umiiral ang mga pangalawang henerasyon na layer (sa ibaba).
Ang arkitekturang ito ay may isang natatanging bunga: walang sinuman ang maaaring magpawalang-bisa sa isang naka-deploy na kontrata — kahit hindi ang mga tagalikha nito. Ang pangako ng "aplikasyon nang walang tagapamagitan" ang nagpaangat sa reputasyon ng network; ito rin ang kahigpitan nito, dahil ang may sira na code ay hindi mababago: ang mga makasaysayang pag-hack ng crypto ay halos lahat ng pinagsamantalang mga bug sa kontrata, hindi ang blockchain mismo.
Ang Pagsasama at Pagtaya: ang tahimik na rebolusyon ng 2022
Noong Setyembre 2022, isinagawa ng Ethereum ang pinaka-ambisyosong pag-upgrade sa kasaysayan ng crypto: Ang Pagsamahin — ang paglipat mula sa proof of work (pagmiminang uhaw sa enerhiya, tulad ng Bitcoin) patungo sa patunay ng tayaAng mga numero: ang pagkonsumo ng enerhiya ng network ay bumaba ng mahigit 99.9%, na naging kalamangan sa argumento tungkol sa kapaligiran — na makasaysayang numero unong kritisismo ng Ethereum — simula noon, nanatili ang seguridad ng network. validator na naglalaan ng kapital sa ETH at binabayaran para sa kanilang trabaho — ibig sabihin staking.
Para sa may hawak, ang staking ay gumagana sa tatlong paraan: solo (32 ETH at isang makina na sarili mo — ang ruta ng mga purista), sa pamamagitan ng mga staking pool (sasali ka gamit ang isang maliit na halaga, ang pool ang nagpapatakbo ng validator), o sa pamamagitan ng likido na staking — makakatanggap ka ng token na kumakatawan sa nakatayang ETH, na magagamit sa ibang lugar habang kumikita ito. Ang kita, na binabayaran sa ETH, ay nag-iiba depende sa mga kondisyon ng network — ang aming kumpletong gabay sa pag-stake mga detalye ng mekanismo, mga panganib sa likididad at ang kahulugan ng pagtaya para sa mga nagsisimula.
Suplay ng ETH: bakit walang limitasyon — at bakit hindi na ito mahalaga
Ang klasikong pagtutol: “Ang Bitcoin ay may limitasyon sa 21 milyon, ang Ethereum ay walang limitasyon.” Totoo — ngunit hindi pa kumpleto simula noong 2021 at EIP-1559isang reporma na Burns bahagi ng bayarin sa bawat transaksyon, na permanenteng nag-aalis nito sa sirkulasyon. Ang kabaligtaran ng intuwisyon: sa mga panahon ng matinding trapiko, mas maraming ETH ang sinisira ng Ethereum kaysa sa inilalabas nito — lumiliit ang suplay, isang mekanismo ng deplasyon na wala sa bangko sentral. Kaya ang tamang tanong ay hindi na "ilang ETH ang iiral?" kundi "mas marami bang nasusunog na ETH kaysa sa inilalabas nito?" — isang pampublikong punto ng datos, na sinusubaybayan nang live ng mga analyst, na ginagawang hybrid monetary asset ang ETH: walang naka-program na limitasyon, ngunit naka-program na pagsunog.
Layer 2: pag-scale ng Ethereum
Ang tagumpay ng Ethereum ay lumikha ng problema nito: pagsisikip ng trapiko, at kasama nito ang mga bayarin na lumampas sa sampu-sampung dolyar bawat transaksyon sa mga oras na pinakamataas ang trapiko. Ang arkitektural na sagot: Layer 2s — mga network na binuo sa ibabaw ng Ethereum na nagsasagawa ng mga transaksyon nang maramihan, pagkatapos ay itinatala ang kanilang patunay sa pangunahing kadena. Ang resulta: mga bayarin na binawasan sa ilang sentimo, pinarami ang kapasidad, habang minana ang seguridad ng Ethereum. Sina Arbitrum, Base at ang kanilang mga karibal ngayon ay kumukuha ng malaking bahagi ng desentralisadong aktibidad. Para sa mamumuhunan, dalawang implikasyon: ang matataas na bayarin sa kasaysayan ay hindi na ang argumento laban sa Ethereum noon — lumipat na ang trapiko — at ang captive value ng ETH ay nakasalalay sa ecosystem sa kabuuan, hindi sa iisang kadena.
DeFi, NFTs at tokenization: bakit ang ETH ang panggatong ng isang ecosystem
Ang pangangailangan para sa ether ay hindi lamang nagmumula sa haka-haka: ito ay nagmumula sa paggamitAng desentralisadong pananalapi — pagpapautang, pangangalakal, seguro na walang tagapamagitan — ay itinayo sa Ethereum at nag-iipon ng bilyun-bilyong halaga doon. NFTs, na nagmula sa pamantayang ERC-721 ng Ethereum, ay lumikha ng merkado para sa mga natatanging digital na bagay — ang aming kumpletong gabay sa NFT sinusundan ang kuwentong iyon. At ang susunod na alon, ang tokenisasyon ng mga totoong asset — mga pondo, bono, real estate bilang mga token — ay pinipili ang Ethereum bilang imprastraktura nito sa malawakang saklaw. Bawat rekord, bawat kalakalan, bawat kontrata ay kumukonsumo ng gasolina: ang aktibidad ng internet na may halaga ay, literal, binibili sa ETH. Ito ang loop na ito — lumalaking paggamit, demand para sa gasolina, halaga ng network — ang siyang sumusuporta sa tesis ng pamumuhunan sa "platform," taliwas sa tesis ng "digital gold" ng Bitcoin.
Paano bumili ng Ethereum mula sa France: ang praktikal na gabay
Ang pagbili ng ETH ay sumusunod sa parehong pagkakasunud-sunod tulad ng anumang crypto. 1. Pumili ng isang regulated na plataporma — ang aming paghahambing ng mga platform ng crypto para sa France pinaghahambing ang mga bayarin, mga paraan ng pagbabayad at ang track record ng bawat provider, kabilang ang kanilang katayuan sa rehistrasyon sa PSAN sa AMF. 2. Buksan at pondohan ang account — email, patunay ng pagkakakilanlan, isang euro bank transfer. 3. Ilagay ang order — kaayusan sa merkado para sa pagiging simple, kaayusan sa limitasyon para sa kontrol. 4. I-secure ito — higit pa sa maliliit na halaga, ilipat ang iyong ETH sa sarili mong Ethereum wallet: ang aming gabay sa crypto wallet paghambingin ang mga hot at cold wallet. Nananatili ang pangunahing payo DCA — mga regular na pagbili ng isang takdang halaga, na nagpapagaan sa maalamat na pabagu-bago ng asset sa halip na tiisin ito.
Sa panig ng buwis, ang mga patakaran ng Pransya ay nalalapat tulad ng para sa Bitcoin: ang mga capital gains ay maaaring buwisan sa 30% na flat tax kapag na-convert sa euro (na may exemption regime para sa katamtamang taunang disposal), deklarasyon ng mga account na hawak sa ibang bansa — itago ang history ng bawat pagbili mula sa unang euro, nagsisilbi itong patunay ng pagkakakilanlan sa araw ng iyong pagbebenta.
Mga Ethereum ETF: pagkakalantad nang walang crypto platform
Simula nang maaprubahan ang makita ang mga Ethereum ETF — una sa Estados Unidos noong 2024, kasunod ang mga bersyong Europeo — ang pamumuhunan sa ETH ay naging kasing simple ng pagbili ng stock: isang securities account na may tradisyonal na broker, isang ticker, walang wallet na pamamahalaan. Ang mga pondong ito ay pisikal na humahawak ng ether at sinusubaybayan ang presyo nito, para sa taunang bayarin na nasa pagitan ng isa hanggang dalawang porsyento para sa mga sangguniang nasa denominasyon ng euro. Ang trade-off ay pareho sa Bitcoin: ang platform ay nagbibigay sa iyo ng pinakamababang bayarin at tunay na pagmamay-ari ng iyong mga key; ang ETF ay nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan at pagsasama-sama ng buwis — nang walang paraan upang bawiin ang ETH o makilahok sa indibidwal na pag-stake. Para sa maraming mamumuhunan, ang panalong kumbinasyon: ang pangunahing posisyon sa pamamagitan ng mga ETF, ang pag-eeksperimento at pag-stake sa pamamagitan ng isang platform.
Magandang pamumuhunan ba ang Ethereum? Mga kalakasan at panganib, walang sugarcoating
Ang kaso para sa ETH: Ang pinaka-desentralisado at pinakaginagamit na plataporma ng crypto, ang pinakamalaking base ng mga developer sa mundo, ang mga pag-upgrade na isinagawa nang walang kapantay na tagumpay (Pinalitan ng The Merge ang makina ng isang eroplanong lumilipad nang hindi nawawalan ng pasahero), ang pagsunog ng bayad na nagdidisiplina sa supply, at ang nangungunang posisyon para sa tokenization ng mga totoong asset — ang susunod na hangganan ng institusyon. Laban sa: matinding kompetisyon — mas mabilis at mas murang mga network tulad ng Solana atakihin ito sa mga bayarin at karanasan ng gumagamit; ang halaga ng paggamit ay may kaugnayan pa rin sa espekulasyon ng crypto — ang aktibidad ng DeFi ay tumataas at bumababa kasabay ng mga siklo; at ang pabagu-bagong halaga ay hindi bababa sa katumbas ng Bitcoin, na may mga drawdown na 70 hanggang 90% sa bawat taglamig ng crypto. Ang tapat na posisyon: Ang Ethereum ang taya sa internet na may halaga — ang pinakamahusay na itinatag sa mga taya sa "platform", ngunit isang taya pa rin, na dapat sukatin bilang mapanganib na bulsa ng iyong portfolio.
Mga Madalas Itanong tungkol sa Ethereum
Ano ang pagkakaiba ng Ethereum at ether (ETH)?
Ang Ethereum ay ang network — ang blockchain platform; ang ether (ETH) ay ang pera nito, na nagbabayad para sa mga transaksyon at nagbibigay ng gantimpala sa seguridad. Sa pang-araw-araw na paggamit, ang "pagbili ng Ethereum" ay nangangahulugang pagbili ng ether.
Maaari ka bang bumili ng Ethereum sa isang PEA?
Hindi — ang mga cryptocurrency ay hindi karapat-dapat para sa PEA. Ang pagkakalantad sa "stock market" ay dumadaan sa mga spot ETH ETF, na binili sa isang securities account sa isang tradisyunal na broker.
Magkano ang ETH na kailangan mo para sa staking?
Solo, 32 ETH — deposito ng validator. Sa ibaba niyan, tinatanggap ng mga pool at liquid staking ang anumang halaga, sa maliit na bayad; ang ani ay sumusunod sa mga kondisyon ng network.
Bakit iba-iba ang mga bayarin sa Ethereum?
Ang presyo ng gasolina ay sumusunod sa trapiko: kapag napupuno ang mga bloke, mas mataas ang presyo ng gasolina kaysa sa iba para mauna silang makapasok. Ang mga oras na hindi peak hours ay nagkakahalaga ng ilang sentimo; mga kaguluhan, sampu-sampung dolyar — kaya naman umusbong ang mga Layer 2 na gumagana sa mababang halaga.
Mayroon bang limitasyon sa ETH tulad ng 21 milyon ng Bitcoin?
Hindi — ngunit simula noong EIP-1559, ang bahagi ng bayarin sa bawat transaksyon ay permanenteng sinisingil: sa mga panahon ng matinding trapiko, lumiliit ang suplay. Ang limitasyon ay napalitan ng isang balanseng puno ng isyu, na makikita sa totoong oras.
Saan mo dapat itago nang ligtas ang iyong ETH?
Maliliit na halaga: isang hot wallet mula sa isang mapagkakatiwalaang app. Malaking halaga: isang cold wallet — isang offline key — na may 12- o 24-na-salitang parirala sa pagbawi na nakalagay sa papel, hindi kailanman kinuhanan ng litrato o ibinahagi. Pinaghahambing ng aming gabay sa wallet ang mga opsyon.