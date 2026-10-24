Metaverse: Ano Ito at Paano Mamuhunan (2026)

Ano ang Metaverse? - Kahulugan
Kahulugan ng MetaverseAng metaverse ay isang digital na mundo na pinagsasama ang mga natatanging katangian ng social media, online gaming, augmented reality at virtual reality, pati na rin ang cryptocurrenciesSa madaling salita, pinagsasama-sama ng metaverse ang lahat ng elementong kailangan upang makapag-ugnayan ang mga tao nang virtual.
- Maaaring ma-access ng mga tao ang virtual na kapaligiran ng metaverse sa pamamagitan lamang ng pag-log in sa Internet. Higit pa rito, ang augmented reality at virtual reality ay ginagawang mas kapani-paniwala ang paglulubog sa metaverse. Gamit ang angkop na hardware, makakaranas ka ng tunay na pakiramdam ng "virtual na presensya".
- Binabago nito ang digital na nilalaman, dahil hinahayaan ka ng metaverse na ilubog ang iyong sarili sa isang espasyo kung saan nagtatagpo ang digital at pisikal na nilalaman. Gayunpaman, ang realidad sa loob ng metaverse ay kathang-isip lamang, at pinahahalagahan lamang nito ang mga hindi totoong bagay.
- Sa kabilang banda, ang digital na kapaligirang ito ay lubos na nakakatulong sa tunay na cryptocurrency mga transaksyon at palitang pangkomersyo. Ang mga umiiral na platform ng metaverse ay nag-aalok na ng ilang uri ng metaverse crypto, tulad ng MANA para sa Decentraland, SAND para sa Sandbox at Diem para sa proyektong metaverse ng Facebook, pati na rin ang Render Token mula sa Render Network.
- Ang pagbili at pagbebenta ng lahat ng uri ng mga item sa metaverse ay nasa anyo ng mga hindi fungible token, o NFTs. Gayunpaman, ang mga NFT, tulad ng blockchain, ay mahahalagang bloke ng pagbuo ng metaverse. Kung ang metaverse ay nakakaakit sa iyo at iniisip mo kung paano mamuhunan sa metaverse, maaari ka nang bumili ng metaverse crypto at metaverse stocks sa Vantage fx.
Mga Kasingkahulugan ng Metaverse
- Birtwal na Uniberso,
- Birtwal na Kapaligiran Digital,
- Higit pa sa sansinukob,
- Meta Universe.
Etimolohiya ng Metaverse
Pinagsasama ng salitang "metaverse" ang unlaping "meta" at ang ugat na "uniberso". Samakatuwid, literal itong nangangahulugang "lampas sa sansinukob".
Mga Termino at Bokabularyo na May Kaugnayan sa Metaverse
- Web 3.0 Metaverse – KahuluganAng Web 3.0 ay tumutugma sa panahon ng desentralisadong Internet, tulad ng metaverse. Ang ikatlong bersyong ito ng Web ay binuo sa mga teknolohiyang peer-to-peer tulad ng blockchain. Nangangahulugan ito na ang bawat gumagamit ng Web 3.0 ay may ganap na kontrol sa kanilang personal na data. Bilang paalala, ang Web 1.0 ay tumutugma sa pag-access sa impormasyon, at ang Web 2.0 ay tumutugma sa panahon ng social media.
- NFT Metaverse – KahuluganAng NFT ay nangangahulugang di-fungible na tokenIto ay mga token na hindi maaaring ipagpalit para sa ibang token na may parehong uri. Samakatuwid, ang mga ito ay kabaligtaran ng fiat money o mga ordinaryong cryptocurrency, na maaaring palitan.
- Metaverse Crypto – KahuluganAng metaverse crypto ay naglalarawan ng isang nakaka-engganyong virtual na mundo na may napakalaking potensyal sa lipunan at pananalapi. Ang kanilang paggamit ng imprastraktura ng blockchain ay nagbibigay-daan sa mga mundong ito na magamit ang isang mas malaking ekonomiya ng cryptographic. Bilang resulta, ang mga virtual na bagay ay maaaring ipagpalit nang may tunay na halagang pang-ekonomiya na lampas sa mga hangganan ng metaverse.
- Metaverse Facebook – KahuluganAng Facebook metaverse ay isang konseptong pinagsasama ang pisikal at virtual na realidad na gustong paglaanan ng tagapagtatag ng social network ng Facebook. Bukod dito, ang Facebook group ay pinalitan ng pangalan na "Meta", na tumutukoy sa metaverse.
- Interaktibong Media – KahuluganAng interactive media ay tumutukoy sa mga channel ng komunikasyon na nag-uudyok sa isang gumagamit na makipag-ugnayan sa isang tatanggap. Ang ganitong uri ng media ay tunay na sumikat kasabay ng pagdating ng mga smartphone at social network.
- Pag-monetize – KahuluganAng pagkita ng pera, o monetization, ay tumutukoy sa proseso ng pagkita ng pera sa isang social platform.