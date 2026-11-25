Sur les 542 cryptomonnaies suivies par Edubourse, 106 sont aujourd’hui des tokens « morts » : il s’en échange moins de 1 000 $ par jour. 58 autres survivent à peine, avec moins de 50 000 $ d’échanges quotidiens, et 127 ont tout simplement disparu des grands agrégateurs. Au total, plus de la moitié des cryptos de notre base ont un marché quasi inexistant ou ont disparu des agrégateurs. Voici la liste complète, les histoires les plus marquantes et les signaux qui permettent de repérer un token en fin de vie.
Données relevées le 24 novembre 2026 sur CoinGecko (volume d’échange sur 24 heures et capitalisation).Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Les chiffres clés
|Catégorie
|Critère
|Nombre
|Tokens morts
|Volume 24 h < 1 000 $
|106 (+ 7 remplacés par un nouveau token)
|Tokens « zombies »
|Volume 24 h entre 1 000 $ et 50 000 $
|58
|Introuvables
|Plus listés sur CoinGecko
|127
|Encore actifs
|Volume 24 h > 50 000 $
|235
Un volume de quelques centaines de dollars par jour signifie qu’il n’y a quasiment plus d’acheteurs : un détenteur qui voudrait vendre ne trouverait pas de contrepartie sans faire s’effondrer le prix. La capitalisation affichée, elle, reste parfois de plusieurs millions de dollars, mais ce chiffre est théorique.
Les chutes les plus marquantes
Celsius Network (CEL) : la « banque crypto » en faillite
Celsius promettait plus de 10 % de rendement sur les dépôts crypto. La plateforme a gelé les retraits en juin 2022, s’est déclarée en faillite un mois plus tard et a rendu environ 3 milliards de dollars à ses créanciers en 2024. Son fondateur, Alex Mashinsky, a été condamné en mai 2025 à 12 ans de prison. Toute l’histoire de Celsius.
Mirror Protocol (MIR) : victime de l’effondrement de Terra
Mirror permettait d’échanger des copies synthétiques d’actions américaines sur la blockchain Terra. L’effondrement du stablecoin UST en mai 2022, puis une faille d’oracle, ont eu raison du projet. Ce qu’était Mirror Protocol.
Yield App (YLD) : rattrapée par FTX
La plateforme de rendement a suspendu toutes ses activités en juin 2024 et est entrée en liquidation, en invoquant des pertes liées à la faillite de FTX. Le YLD a perdu plus de la moitié de sa valeur en une journée. La liquidation de Yield App expliquée.
Les « memecoins » et tokens de prévente
Une grande partie de la liste est composée de memecoins (Dogs Of Elon, Kuma Inu, Volt Inu, Shiba Saga) et de projets lancés en prévente avec un fort marketing (Wall Street Memes, Dash 2 Trade, IMPT). Leur schéma est souvent le même : une forte hausse au lancement, puis un désintérêt rapide une fois les tokens distribués.
La DeFi de 2021
Beaucoup de protocoles de finance décentralisée nés pendant la bulle de 2021 (Alpaca Finance, APY.vision, Yield Protocol, Yieldwatch, ZeroSwap, xSUSHI) n’ont plus d’activité. Leurs rendements reposaient sur des récompenses en tokens qui ont perdu leur valeur.
Morts ou simplement migrés ?
Un volume nul ne veut pas toujours dire que le projet a disparu. Certains tokens ont été remplacés par un nouveau, et l’ancien n’est plus échangé :
- ICON (ICX) – attention, date limite : ICX est remplacé par SODA (projet SODAX) à raison de 1 pour 1. Le réseau ICON s’arrête définitivement le 31 décembre 2026, qui est aussi la dernière date pour convertir ses ICX. Si vos ICX sont sur une plateforme qui a déjà délisté le token, vérifiez au plus vite si elle gère la conversion.
- BinaryX (BNX) est devenu Four (FORM) en 2025, avec un échange de 1 BNX contre 1 FORM.
- SingularityNET (AGIX) a fusionné avec Fetch.ai en 2024 au sein de l’Artificial Superintelligence Alliance (FET).
- BitDAO (BIT) a été converti en MNT, le token de Mantle.
- Polymath (POLY) a migré vers POLYX, sur la blockchain Polymesh.
- Augur (REP) est passé à une nouvelle version du token, et le protocole est aujourd’hui très peu utilisé.
- ACryptoS a remplacé son ancien token par un nouveau.
Si vous détenez un de ces anciens tokens, vérifiez sur le site officiel du projet si une conversion est encore possible.
À surveiller : des projets connus au volume très faible
Quelques cryptos plus anciennes affichent un volume quotidien très bas sans être officiellement abandonnées : Syscoin (SYS), retiré de Binance en mai 2026 et touché par une faille sur son bridge, ainsi que Vertcoin (VTC), Aeternity (AE) et Kin (KIN). Nous ne les classons pas parmi les tokens morts, mais leur faible liquidité est un risque réel pour qui voudrait vendre.
Comment reconnaître un token en fin de vie
- Le volume d’échange s’effondre : moins de 1 000 $ par jour est un signal d’alerte majeur, quelle que soit la capitalisation affichée.
- Le site et le code ne bougent plus : aucune mise à jour sur GitHub, des réseaux sociaux silencieux, un site qui ne charge plus.
- Les plateformes le retirent : un délistage sur les principaux exchanges coupe l’accès à la majorité des acheteurs.
- L’équipe disparaît ou est poursuivie : faillite, enquête, départ des fondateurs.
- Le rendement promis paraît trop beau : c’est le point commun de Celsius, Yield App et de nombreux protocoles DeFi de 2021.
Vous détenez un de ces tokens : que faire ?
- Vérifiez s’il existe encore une plateforme où le vendre, et comparez le volume disponible à la taille de votre position.
- En cas de faillite (Celsius, Yield App), passez par la procédure officielle des liquidateurs plutôt que par un intermédiaire.
- Méfiez-vous des services qui promettent de « récupérer » vos fonds contre paiement : ce sont des arnaques courantes.
- En France, une moins-value sur la cession de cryptomonnaies peut venir en déduction des plus-values de même nature réalisées la même année. Renseignez-vous auprès d’un conseiller fiscal.
La liste complète des 106 tokens morts
Classement alphabétique. Volume d’échange sur 24 heures et capitalisation au 24 novembre 2026 (source : CoinGecko). « n.d. » : capitalisation non communiquée.
|Token
|Volume 24 h
|Capitalisation
|0xGasless
|39 $
|175 511 $
|2DAI.io
|14 $
|32 970 $
|42-coin
|6 $
|602 354 $
|5ire
|9 $
|39 021 $
|8Pay
|4 $
|38 882 $
|Acquire.Fi
|28 $
|111 149 $
|Adappter
|5 $
|1 209 150 $
|Aegis AI
|2 $
|39 840 $
|Affyn
|455 $
|153 633 $
|Afreum
|572 $
|3 119 344 $
|AGA
|1 $
|169 822 $
|Agave
|65 $
|2 597 185 $
|AI Power Grid
|165 $
|139 597 $
|aiRight
|1 $
|5 857 $
|AIT Protocol
|24 $
|157 441 $
|Akropolis
|10 $
|n.d.
|Aladdin DAO
|103 $
|748 197 $
|Alanyaspor Fan Token
|68 $
|40 055 $
|Alaska Gold Rush
|42 $
|53 639 $
|Aldrin
|8 $
|19 229 $
|ALL.ART
|106 $
|48 693 $
|Allbridge
|19 $
|413 990 $
|AllianceBlock Nexera
|19 $
|353 746 $
|Alongside Crypto Market Index
|1 $
|321 123 $
|Alpaca Finance
|329 $
|83 106 $
|Altered State Machine
|1 $
|670 456 $
|Alvara Protocol
|898 $
|225 168 $
|Alvey Chain
|308 $
|33 650 $
|ANGLE
|1 $
|51 310 $
|AOK
|733 $
|38 159 $
|Apes Go Bananas
|2 $
|26 800 $
|April
|1 $
|33 773 $
|APY.Finance
|41 $
|36 385 $
|APY.vision
|4 $
|133 694 $
|APYSwap
|2 $
|59 407 $
|Ara
|7 $
|15 858 $
|Aragon (ANT)
|64 $
|4 208 942 $
|Ariva
|15 $
|78 166 $
|Atari Token
|5 $
|1 158 481 $
|Automata
|515 $
|183 744 $
|BakerySwap
|111 $
|73 558 $
|Blockzero Labs
|1 $
|92 248 $
|Celsius Network (CEL)
|93 $
|188 142 $
|Darwinia
|59 $
|265 238 $
|Dash 2 Trade
|41 $
|15 438 $
|DeFiChain
|5 $
|426 375 $
|DFI.money
|604 $
|885 480 $
|Dogs Of Elon
|4 $
|15 534 $
|GYEN
|3 $
|1 575 322 $
|IMPT
|70 $
|1 650 030 $
|IRISnet
|61 $
|23 $
|Komodo
|0 $
|849 547 $
|Kuma Inu
|78 $
|360 548 $
|LooksRare
|3 $
|51 492 $
|Merchant Token
|152 $
|820 610 $
|Metahero
|99 $
|3 770 899 $
|Metaverse Index
|86 $
|311 296 $
|Mirror Protocol (MIR)
|337 $
|49 291 $
|OneArt
|2 $
|34 707 $
|PlayDapp
|25 $
|14 249 $
|Radar
|4 $
|149 921 $
|RichQuack
|102 $
|1 013 797 $
|Shiba Saga
|5 $
|39 092 $
|Solve.Care
|10 $
|35 476 $
|Spectra
|5 $
|4 234 $
|STAKE
|46 $
|5 272 533 $
|Unicrypt
|35 $
|508 968 $
|Volt Inu
|634 $
|1 374 395 $
|Wall Street Games
|9 $
|70 442 $
|Wall Street Memes
|28 $
|216 486 $
|Wrapped OptiDoge
|1 $
|15 744 $
|Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
|25 $
|32 392 $
|X World Games
|1 $
|71 328 $
|X2Y2
|11 $
|568 451 $
|X8X
|10 $
|37 626 $
|XANA
|8 $
|131 870 $
|Xend Finance
|589 $
|291 381 $
|Xfinance
|1 $
|1 529 049 $
|Xfinite Entertainment
|1 $
|223 139 $
|xFUND
|70 $
|733 120 $
|Xi
|39 $
|162 222 $
|Xion Finance
|988 $
|8 129 644 $
|XMON
|428 $
|125 587 $
|xSUSHI
|0 $
|2 624 804 $
|XSwap Protocol
|5 $
|96 805 $
|XTblock
|3 $
|10 914 $
|Y2K
|224 $
|431 180 $
|Yel.Finance
|11 $
|20 236 $
|Yeti Finance
|2 $
|2 620 $
|YfDAI.Finance
|65 $
|27 672 $
|Yield App (YLD)
|2 $
|57 686 $
|Yield Protocol
|64 $
|19 255 $
|Yield Yak
|75 $
|264 193 $
|Yieldwatch
|22 $
|54 926 $
|Yoshi.Exchange
|15 $
|127 345 $
|Young Boys Fan Token
|3 $
|25 218 $
|Yup
|1 $
|5 413 $
|YUSD Stablecoin
|1 $
|11 798 942 $
|Zap
|39 $
|464 163 $
|ZeroLend
|4 $
|52 073 $
|ZeroSwap
|2 $
|28 874 $
|zkApes Token
|2 $
|5 495 $
|ZooKeeper
|21 $
|18 231 $
|Zoomer
|24 $
|33 358 $
|Zoomswap
|5 $
|5 802 $
|Zyberswap
|2 $
|3 300 $
Méthodologie
Nous avons comparé les 542 fiches crypto d’Edubourse aux données de marché de CoinGecko au 24 novembre 2026. Un token est classé « mort » quand son volume d’échange sur 24 heures est inférieur à 1 000 $, et « zombie » entre 1 000 $ et 50 000 $. Les projets connus dont le faible volume peut avoir une autre explication (migration, délistage récent) sont vérifiés à part. Les tokens introuvables sur CoinGecko sont vérifiés un par un : certains ont changé de nom, d’autres ont disparu. Nos fiches sur ces cryptos sont en cours de réécriture pour refléter leur situation réelle.
Avertissement : les cryptomonnaies sont des actifs très volatils. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
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