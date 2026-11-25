Sur les 542 cryptomonnaies suivies par Edubourse, 106 sont aujourd’hui des tokens « morts » : il s’en échange moins de 1 000 $ par jour. 58 autres survivent à peine, avec moins de 50 000 $ d’échanges quotidiens, et 127 ont tout simplement disparu des grands agrégateurs. Au total, plus de la moitié des cryptos de notre base ont un marché quasi inexistant ou ont disparu des agrégateurs. Voici la liste complète, les histoires les plus marquantes et les signaux qui permettent de repérer un token en fin de vie.

Données relevées le 24 novembre 2026 sur CoinGecko (volume d’échange sur 24 heures et capitalisation).

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Les chiffres clés

Catégorie Critère Nombre Tokens morts Volume 24 h < 1 000 $ 106 (+ 7 remplacés par un nouveau token) Tokens « zombies » Volume 24 h entre 1 000 $ et 50 000 $ 58 Introuvables Plus listés sur CoinGecko 127 Encore actifs Volume 24 h > 50 000 $ 235

Un volume de quelques centaines de dollars par jour signifie qu’il n’y a quasiment plus d’acheteurs : un détenteur qui voudrait vendre ne trouverait pas de contrepartie sans faire s’effondrer le prix. La capitalisation affichée, elle, reste parfois de plusieurs millions de dollars, mais ce chiffre est théorique.

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Les chutes les plus marquantes

Celsius Network (CEL) : la « banque crypto » en faillite

Celsius promettait plus de 10 % de rendement sur les dépôts crypto. La plateforme a gelé les retraits en juin 2022, s’est déclarée en faillite un mois plus tard et a rendu environ 3 milliards de dollars à ses créanciers en 2024. Son fondateur, Alex Mashinsky, a été condamné en mai 2025 à 12 ans de prison. Toute l’histoire de Celsius.

Mirror Protocol (MIR) : victime de l’effondrement de Terra

Mirror permettait d’échanger des copies synthétiques d’actions américaines sur la blockchain Terra. L’effondrement du stablecoin UST en mai 2022, puis une faille d’oracle, ont eu raison du projet. Ce qu’était Mirror Protocol.

Yield App (YLD) : rattrapée par FTX

La plateforme de rendement a suspendu toutes ses activités en juin 2024 et est entrée en liquidation, en invoquant des pertes liées à la faillite de FTX. Le YLD a perdu plus de la moitié de sa valeur en une journée. La liquidation de Yield App expliquée.

Les « memecoins » et tokens de prévente

Une grande partie de la liste est composée de memecoins (Dogs Of Elon, Kuma Inu, Volt Inu, Shiba Saga) et de projets lancés en prévente avec un fort marketing (Wall Street Memes, Dash 2 Trade, IMPT). Leur schéma est souvent le même : une forte hausse au lancement, puis un désintérêt rapide une fois les tokens distribués.

La DeFi de 2021

Beaucoup de protocoles de finance décentralisée nés pendant la bulle de 2021 (Alpaca Finance, APY.vision, Yield Protocol, Yieldwatch, ZeroSwap, xSUSHI) n’ont plus d’activité. Leurs rendements reposaient sur des récompenses en tokens qui ont perdu leur valeur.

Morts ou simplement migrés ?

Un volume nul ne veut pas toujours dire que le projet a disparu. Certains tokens ont été remplacés par un nouveau, et l’ancien n’est plus échangé :

ICON (ICX) – attention, date limite : ICX est remplacé par SODA (projet SODAX) à raison de 1 pour 1. Le réseau ICON s’arrête définitivement le 31 décembre 2026, qui est aussi la dernière date pour convertir ses ICX. Si vos ICX sont sur une plateforme qui a déjà délisté le token, vérifiez au plus vite si elle gère la conversion.

: ICX est remplacé par SODA (projet SODAX) à raison de 1 pour 1. Le réseau ICON s’arrête définitivement le 31 décembre 2026, qui est aussi la dernière date pour convertir ses ICX. Si vos ICX sont sur une plateforme qui a déjà délisté le token, vérifiez au plus vite si elle gère la conversion. BinaryX (BNX) est devenu Four (FORM) en 2025, avec un échange de 1 BNX contre 1 FORM.

est devenu Four (FORM) en 2025, avec un échange de 1 BNX contre 1 FORM. SingularityNET (AGIX) a fusionné avec Fetch.ai en 2024 au sein de l’Artificial Superintelligence Alliance (FET).

a fusionné avec Fetch.ai en 2024 au sein de l’Artificial Superintelligence Alliance (FET). BitDAO (BIT) a été converti en MNT, le token de Mantle.

a été converti en MNT, le token de Mantle. Polymath (POLY) a migré vers POLYX, sur la blockchain Polymesh.

a migré vers POLYX, sur la blockchain Polymesh. Augur (REP) est passé à une nouvelle version du token, et le protocole est aujourd’hui très peu utilisé.

est passé à une nouvelle version du token, et le protocole est aujourd’hui très peu utilisé. ACryptoS a remplacé son ancien token par un nouveau.

Si vous détenez un de ces anciens tokens, vérifiez sur le site officiel du projet si une conversion est encore possible.

À surveiller : des projets connus au volume très faible

Quelques cryptos plus anciennes affichent un volume quotidien très bas sans être officiellement abandonnées : Syscoin (SYS), retiré de Binance en mai 2026 et touché par une faille sur son bridge, ainsi que Vertcoin (VTC), Aeternity (AE) et Kin (KIN). Nous ne les classons pas parmi les tokens morts, mais leur faible liquidité est un risque réel pour qui voudrait vendre.

Le volume d’échange s’effondre : moins de 1 000 $ par jour est un signal d’alerte majeur, quelle que soit la capitalisation affichée.

: moins de 1 000 $ par jour est un signal d’alerte majeur, quelle que soit la capitalisation affichée. Le site et le code ne bougent plus : aucune mise à jour sur GitHub, des réseaux sociaux silencieux, un site qui ne charge plus.

: aucune mise à jour sur GitHub, des réseaux sociaux silencieux, un site qui ne charge plus. Les plateformes le retirent : un délistage sur les principaux exchanges coupe l’accès à la majorité des acheteurs.

: un délistage sur les principaux exchanges coupe l’accès à la majorité des acheteurs. L’équipe disparaît ou est poursuivie : faillite, enquête, départ des fondateurs.

: faillite, enquête, départ des fondateurs. Le rendement promis paraît trop beau : c’est le point commun de Celsius, Yield App et de nombreux protocoles DeFi de 2021.

Vous détenez un de ces tokens : que faire ?

Vérifiez s’il existe encore une plateforme où le vendre, et comparez le volume disponible à la taille de votre position.

En cas de faillite (Celsius, Yield App), passez par la procédure officielle des liquidateurs plutôt que par un intermédiaire.

Méfiez-vous des services qui promettent de « récupérer » vos fonds contre paiement : ce sont des arnaques courantes.

En France, une moins-value sur la cession de cryptomonnaies peut venir en déduction des plus-values de même nature réalisées la même année. Renseignez-vous auprès d’un conseiller fiscal.

La liste complète des 106 tokens morts

Classement alphabétique. Volume d’échange sur 24 heures et capitalisation au 24 novembre 2026 (source : CoinGecko). « n.d. » : capitalisation non communiquée.

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Méthodologie

Nous avons comparé les 542 fiches crypto d’Edubourse aux données de marché de CoinGecko au 24 novembre 2026. Un token est classé « mort » quand son volume d’échange sur 24 heures est inférieur à 1 000 $, et « zombie » entre 1 000 $ et 50 000 $. Les projets connus dont le faible volume peut avoir une autre explication (migration, délistage récent) sont vérifiés à part. Les tokens introuvables sur CoinGecko sont vérifiés un par un : certains ont changé de nom, d’autres ont disparu. Nos fiches sur ces cryptos sont en cours de réécriture pour refléter leur situation réelle.

Avertissement : les cryptomonnaies sont des actifs très volatils. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.