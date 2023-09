Toncoin confirme sa bonne tendance : une hausse de près de 15% au cours des 24 dernières heures !

16 September 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Toncoin explose une nouvelle fois cette semaine. Au cours des dernières 24 heures, cette cryptomonnaie a enregistré une augmentation de plus de 15 %, la plaçant ainsi en tête des performances de la journée.

Les cryptomonnaies ont connu un week-end favorable, avec la valeur totale du marché enregistrant une augmentation de 0,77 % pour atteindre 1 060 milliards de dollars. Le Bitcoin a franchi avec succès la barre critique des 26 000 $. De son côté, l’Ethereum a brisé la ligne de résistance des 1 630 $. Cependant, le projet qui a particulièrement attiré l’attention des investisseurs au cours de cette journée est le Toncoin.

La cryptomonnaie de Telegram, le Toncoin (TON), a enregistré une hausse exceptionnelle en intraday. Plus précisément, le cours du Toncoin (TON) a augmenté de 14,95 % au cours des 24 dernières heures. Cette croissance est principalement due à l’engouement des investisseurs pour le jeton TON. Selon les données recueillies sur Coinmarketcap, le volume de trading de cette crypto a augmenté de 133 % pour atteindre 85 millions de dollars.

Comme cela a été récemment rapporté, la valeur du Toncoin bénéficie de son partenariat avec Telegram. La plateforme de messagerie a récemment annoncé son intention d’intégrer Ton Space, un portefeuille crypto, à sa plateforme. Suite à cette annonce, le cours du TON avait progressé de 11 % pour atteindre 1,93 $.

The @ton_blockchain $TON Foundation together with @Telegram announced their partnership within the framework of the #TOKEN2049 conference.

Main points on cooperation:

👛 @wallet_tg will have direct access to 800 million messenger users via menu integration (except for the… pic.twitter.com/xMkjFN4Zft

— 💎 TON Daily NEWS (@TonDailyNews) September 13, 2023