Top 3 cryptomonnaies à moins d’un euro à ne pas rater !

24 septembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Les altcoins ont l’avantage indéniable de proposer aux investisseurs l’opportunité de réaliser des gains significatifs. Ils sont souvent associés à de nouveaux projets et à des technologies émergentes, ce qui en fait des actifs attrayants pour diversifier un portefeuille de cryptomonnaies.

Voici une liste composée de seulement trois cryptomonnaies, toutes cotées à moins de 1 euro, qui méritent l’attention des investisseurs souhaitant explorer de nouvelles opportunités dans l’univers des cryptomonnaies

XRP

Ripple (XRP) est une cryptomonnaie qui a pour objectif principal de faciliter les paiements et les transferts d’argent internationaux de manière sécurisée, à faible coût et rapide (environ 1,500 transactions à la seconde). Ripple est partenaire de plus d’une centaine d’institutions financières et de banques nationales.

Le prix de Ripple (XRP) est de 0,4769 euros ce qui montre une légère diminution de 0.31% au cours de la dernière journée. Cependant, sur une base hebdomadaire, Ripple affiche une performance positive, avec une hausse de 2.21%.

Il est intéressant de noter que le prix actuel est bien en deçà de son record historique (ATH) qui s’élevait à 3,60 euros. Cette donnée rappelle que malgré les fluctuations à court terme, Ripple a déjà atteint des sommets considérables dans le passé et révèle son véritable potentiel futur.

VeChain

VeChain est une solution blockchain utilisée par des entreprises de divers secteurs pour assurer la traçabilité des produits. La technologie est utilisée pour enregistrer des informations essentielles ce qui permet aux entreprises de suivre leurs produits tout au cours du cycle de vie (approvisionnement, livraison). VeChain permet aussi de vérifier l’authenticité des produits et de lutter contre la contrefaçon.

Au mois d’avril de cette année, VeChain a lancé VORJ, une plateforme qui permet à quiconque de créer et de déployer des contrats intelligents sur la blockchain VechainThor sans qu’il soit nécessaire de maîtriser le coding.

Actuellement à 0,01578 €, pour le reste de l’année, les analystes prédisent que le prix de VeChain devrait évoluer entre 0,017 € et 0,020 €. Ce qui représente une variation potentielle hausse de +7,85% à +26,58%. En 2024, les prévisions suggèrent que le prix oscillera entre 0,024 € et 0,028 € soit +52,41% à +77,37%.

Acheter Crypto Monnaie Prometteuse



Cardano, une des cryptomonnaies concurrentes à l’Ethereum

Cardano est une blockchain reposant sur la Preuve d’Enjeu Déléguée (PoS) qui a été créée par Charles Hoskinson, cofondateur d’Ethereum. Il est classé parmi les “tueurs d’Ethereum,” une catégorie de cryptomonnaies qui offre des fonctionnalités similaires à Ethereum mais qui propose des frais de transaction plus bas.

Cardano prend en charge les contrats intelligents et sa cryptomonnaie native ADA, est utilisée pour payer les frais de transactions, sécuriser le réseau et participer à la gouvernance.

Le prix actuel de Cardano (ADA) est de 0,2299 euros et il figure parmi les dix premières cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière. Son sommet historique remonte à environ deux ans (au 2 septembre 2021). En tenant en compte du cours de 0,2299 euros actuel de Cardano, il a une marge de croissance de d’environ 1000% pour retrouver son ATH précédent de 2,90 euros