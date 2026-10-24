Çin İnşaat Bankası (0939) Hissesi: Fiyat ve 2026 Temettüsü

Çin İnşaat Bankası (CCB), toplam varlıkları bakımından dünyanın üçüncü büyük bankasıdır: 42 trilyon yuanın üzerinde varlığa, Çin'de yaklaşık 14.000 şubeye ve Central Huijin holding şirketi aracılığıyla devlet kontrolündeki bir yapıya sahiptir. Hong Kong'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 0939Hisse senedi, Çin'deki büyük inşaat ve konut projelerinde uzmanlaşmış bir banka tarafından sağlanan yaklaşık %4,5'lik bir getiri sunmaktadır. Bu sayfa, hisse senedinin gerçek zamanlı fiyatını, sonuçlarını, temettüsünü ve Fransa'dan yatırım yapmak için atılacak adımları, önceki sayfalarımızın devamı niteliğinde sunmaktadır. China Mobile ve Çin'in getiri sektörü.

Çin İnşaat Bankası hisse senedi fiyatının gerçek zamanlı gösterimi

CCB hisse fiyatı şu anda şu seviyededir: 9,77 HK $ (Hong Kong doları cinsinden) işlem seansı boyunca %0,46'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 412.299.503 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 7,37 HK$ ile 9,99 HK$ arasında işlem gördü.

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2026 sonbaharında, hisse senedi yıllık zirvelerine yakın, yaklaşık 9,80 HK$ seviyesinde işlem görüyordu: Çin'in büyük bankaları, faiz marjlarındaki toparlanma ve halka açık yeniden sermayelendirmeler sayesinde piyasanın gözünde yeniden itibar kazanmıştı. Hong Kong şubesinin ISIN kodu şöyledir: CNE1000002H1.

CCB: Banka sunumu

Merkezi Pekin'de bulunan Çin İnşaat Bankası, tarihsel olarak altyapı ve konut bankası olmuştur: onlarca yıldır Çin'in büyük projelerini (köprüler, demiryolları, yeni şehirler) ve ülkenin gayrimenkul kredilerinin büyük bir kısmını finanse etmiştir. Kritik kütlesi olağanüstüdür:

42,6 trilyon yuan varlık 2025 yılının sonuna kadar, dünyanın üçüncü en büyük bankacılık bilançosuna sahip olacak;

2025 yılının sonuna kadar, dünyanın üçüncü en büyük bankacılık bilançosuna sahip olacak; Bölgenin tamamını kapsayan yaklaşık 14.000 şubeden oluşan bir ağ;

Merkezi Huijin aracılığıyla devletin kontrolü altında olan alan yaklaşık %57 civarında.

Çin'deki tüm büyük devlet bankaları gibi, CCB de kamu hizmeti misyonunu (ulusal öncelikleri finanse etmek, kriz zamanlarında krediyi sürdürmek) ticari bankacılık karlılığıyla birleştiriyor ve net faiz marjı, beş büyük devlet bankası arasında en iyisi olmaya devam ediyor.

Sonuçlar: 2026 için toparlanma doğrulandı.

Yayınlanan son rakamlar belirgin bir toparlanmaya işaret ediyor:

2025. Egzersiz (27 Mart 2026'da yayınlandı): Net kar 339 milyar yuan olup, yaklaşık %1 artış göstermiştir;

(27 Mart 2026'da yayınlandı): Net kar 339 milyar yuan olup, yaklaşık %1 artış göstermiştir; İlk dönem 2026 (28 Ağustos'ta yayınlandı): Net gelir 169,5 milyar yuan olup %5,6 artış gösterdi; gelirler %10,5 arttı ve faiz marjı toparlanmaya başladı - yıllar sonra ilk gerçek ivmelenme;

(28 Ağustos'ta yayınlandı): Net gelir 169,5 milyar yuan olup %5,6 artış gösterdi; gelirler %10,5 arttı ve faiz marjı toparlanmaya başladı - yıllar sonra ilk gerçek ivmelenme; Bir sonraki son tarih Üçüncü çeyrek sonuçlarının 30 Ekim 2026'da açıklanması bekleniyor.

Bu rakamlara iki temel hareket eşlik ediyor: Kamu sermayesinin yeniden yapılandırılması (Maliye Bakanlığı, sektörün öz sermayesini güçlendirmek için Mart 2025'te 105 milyar yuan özel tahvil ihraç etti) ve kredi portföyünün yeniden yapılandırılması; bu kapsamda konut gayrimenkul portföyü, yeni ekonominin işletmeleri ve altyapısı lehine bilinçli olarak azaltıldı.

CCB temettüsü: bir devlet bankası getirisi

CCB, 2025 mali yılı için ödeme yaptı. Hisse başına 0,439 HK$ — Aralık 2025'te yapılan 0,2047 HKD'lik ara ödeme ve Temmuz 2026'da yapılan 0,2343 HKD'lik nihai ödeme — kazançların yaklaşık %30'luk bir ödeme oranını temsil etmektedir; banka, 2026 yılının ilk yarısı için yapılan ara ödemede bu oranı %31'e çıkararak biraz daha cömert bir dağıtım politikası izlemiştir. Ekim 2026 için getiri yaklaşık olarak şu seviyededir: 4,5%Fransa'da ikamet edenler için önemli bir vergi noktası: Çin H hisselerinden elde edilen temettüler %10 oranında stopaj vergisine tabidir ve bu vergi Fransa'da indirilemez; net getiri bu durumu dikkate almalıdır. Ayrıca, Hong Kong PEA kapsamına dahil olmadığı için yatırım sıradan bir menkul kıymet hesabında yapılır.

Tarihçe: Çin'in en büyük inşaat bankası

Çin İnşaat Bankası, 1954 yılında devlet mülkiyetindeki Çin İnşaat Bankası olarak, ulusal plan kapsamındaki kamu yatırım projeleri için finansman yönetimini üstlenme misyonuyla kuruldu. Merkezi planlı ekonomi döneminde, 1980'ler ve 1990'larda evrensel bir ticari banka haline gelmeden önce, barajlar, fabrikalar, demiryolları gibi büyük kamu işleri projeleri için kredi sağlayıcı olarak hizmet verdi. En belirleyici on yılı 2000'lerdi: yeniden yapılanma, miras kalan borçların temizlenmesi, 2005 yılında Hong Kong'da faaliyete geçmesi ve ardından CCB'yi ülkenin önde gelen konut bankası haline getiren ipotek kredilerindeki artış. Bu tarih, beton için finansal mühendislik kurumsal kültürünü açıklıyor: Çin yeni bir şehir veya yüksek hızlı demiryolu hattı başlattığında, CCB birincil kredi sağlayıcı oldu; bu durum, 2021-2025 konut krizi sırasında, devletin ekonomik durgunluğu yönetmesinden önce ters tepti. Bugün banka, bilançosunu Pekin'in yeni verimlilik olarak adlandırdığı şeye, yani gelişmiş, yeşil, dijital endüstriye doğru yeniden yönlendiriyor.

Çin bankacılık sektörü: yatırımcılar için okuma önerisi

Çin bankacılık sektörü, ülkenin kredilerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran altı büyük devlet bankası grubu (ICBC, CCB, ABC, BOC, BoCom ve PSBC) ve bunlara ek olarak bölgesel ve özel borsada işlem gören bankalar etrafında örgütlenmiştir. Yabancı yatırımcılar için dört temel ilke geçerlidir. Birincisi, Çin bankaları ekonomik politikanın araçlarıdır: Pekin kredileri teşvik etmek istediğinde kredi verirler; gayrimenkul spekülasyonunu dizginlemek istediğinde ise kredileri kısıtlarlar; karlılıkları piyasa döngülerinden daha çok bu dengeleri takip eder. İkincisi, net faiz marjları yapısal olarak düşüktür, yaklaşık %1,4 ila %1,5 arasındadır; bu, kontrollü faiz oranları ve mevduatlar için şiddetli rekabetin bir sonucudur: karlılık marjdan değil, hacimden kaynaklanır. Üçüncüsü, kredi kalitesi sürekli tartışılan bir konu: gayrimenkulden sonra, batık kredilerin yeni cephesi, 2026'da artış gösteren tüketici kredileri. Son olarak, devletin hissedar olarak varlığı fiilen ödeme gücünü garanti ediyor - hiçbir büyük Çin kamu bankası bugüne kadar temerrüde düşmedi - ancak bu güvence bir bedelle geliyor: temettüler ve öz sermaye, yeniden sermayelendirme hızına ve Pekin'in bütçe önceliklerine göre yönetiliyor.

2026 yılının ilk yarısı neler ortaya koyuyor?

28 Ağustos 2026 tarihli rapor, sektörün en iyilerinden biri olarak değerlendirildi: net gelir %5,6, gelirler %10,5 arttı ve faiz marjlarındaki bozulma durdu. Bu dönüşümün iki belirgin nedeni var. Birincisi para politikası: yetkililer, mevduat faiz oranlarındaki düşüşü kredi faiz oranlarındaki düşüşten daha hızlı bir şekilde yönlendirerek bankaların marjlarını otomatik olarak eski haline getirdi. İkincisi ise bilanço yeniden yapılandırması: ipotek kredilerindeki sancılı düşüş, varlık kalitesini iyileştiriyor ve düzenleyici sermayeyi daha yüksek getiri sağlayan segmentleri finanse etmek için serbest bırakıyor. Piyasa bu gidişatı ödüllendirdi: büyük bankaların H hisseleri 2026 boyunca yükseldi ve CCB sonbaharda yıllık zirvelerine ulaştı.

Analiz: Tipik bir Çin getiri bankasının profili

CCB portföyü, Çin devlet bankacılığı sektörünün hem güçlü yönlerini hem de risklerini bünyesinde barındırmaktadır. Olumlu yönleri: neredeyse yerel bir tekel tarafından desteklenen istikrarlı karlılık, getiriyi destekleyen çok düşük değerlemeler, öz sermayeyi güvence altına alan kamu sermayelendirmeleri ve Çin ekonomisine mümkün olan en geniş görünürlük. Olumsuz yönleri: mevcut krediler azalmasına rağmen krizin henüz tam olarak çözülmediği Çin gayrimenkulüne maruz kalma; 2026'da belirlenen yeni bir kırılganlık noktası olan bireylere verilen takipteki kredilerdeki artış; %1,4-1,5 civarında yapısal olarak sıkıştırılmış faiz marjları; ve ekonomik politikaya hizmet etmek için karlılığı önceliklendirebilen devlet kontrolü. Banka, temel varlığın doğasının farkında olarak, uydu pozisyonunda, çeşitlendirilmiş bir getiri profili için uygundur. Bu bilgiler bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

CCB'nin hatırlanması gereken beş önemli ismi

42 trilyon yuan Varlık bakımından dünyanın üçüncü büyük bankası;

Varlık bakımından dünyanın üçüncü büyük bankası; 169,5 milyar yuan : 2026 yılının ilk yarısına ait net gelir, %5,6 artış gösterdi;

: 2026 yılının ilk yarısına ait net gelir, %5,6 artış gösterdi; Hisse başına 0,439 HKD 2025 temettüsü, yaklaşık %4,5'lik bir getiri sağlıyor;

2025 temettüsü, yaklaşık %4,5'lik bir getiri sağlıyor; 31% 2026 avans ödemesinde belirtilen dağıtım oranı, biraz daha cömert bir politikanın işaretidir;

2026 avans ödemesinde belirtilen dağıtım oranı, biraz daha cömert bir politikanın işaretidir; 105 milyar yuan Sektörün öz sermayesini güçlendirmek için 2025 yılında devlet fonlarının enjekte edilmesi.

Bu ölçütler, öneriyi özetliyor: ilk gelişmekte olan ekonomiye devlet kalitesinde bir getiri sağlamak, bununla birlikte gelen döngüler ve kamu yönetimi.

H hisseleri ve A hisseleri arasındaki farklar

Fransız yatırımcılar için, anlaşılması gereken teknik bir ayrıntı var: büyük Çin bankalarının iki listeleme hattı bulunuyor. Şanghay'da yuan cinsinden işlem gören A hisseleri, öncelikle Stock Connect programı aracılığıyla yerli yatırımcılar için erişilebilir durumda; Hong Kong'da Hong Kong doları cinsinden işlem gören H hisseleri ise uluslararası giriş noktasıdır ve bu kılavuzun odak noktasıdır. Her iki hat da aynı ekonomik hakları, hisse başına aynı temettüyü de içerecek şekilde sunar, ancak fiyatları biraz farklıdır. Tarihsel olarak, H hisseleri uluslararası erişilebilirliği ve algılanan riski telafi eden bir iskonto ile işlem görmektedir. Bu nedenle, H hattında hesaplanan getiri genellikle A hattından biraz daha yüksektir. Avrupalı ​​yatırımcılar için bu incelik onların lehine çalışır: temettüden ödün vermeden iskontoya erişim sağlarlar.

En kolay ulaşılabilir hat Hong Kong hattıdır (0939); ayrıca Şanghay'da yerli yatırımcılar için ayrılmış bir iç hat da bulunmaktadır. Alımlar standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır; Hong Kong bu kapsamda değildir. BEZELYE :

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 0939 kodu altında (ISIN CNE1000002H1); Limit emri verinHong Kong oturumu, Avrupa saatine göre gece gerçekleşti; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %10 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi indirilemez; ardından Fransız vergi rejiminize göre vergilendirme yapılır.

H hattı uluslararası yatırımcılar için en likit hat olduğundan, Asya işlem saatlerinin en yoğun olduğu saatler dışında bile alım satım işlemleri hızlı gerçekleşir. Temettü iki taksit halinde ödenir: sonbaharda ara temettü ve yıl ortasında nihai temettü. Ödemeler, dönüşümden sonra euro cinsinden yapılır.

SSS: CCB hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

CCB'nin temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kuruna göre yaklaşık %4,5 brüt getiri, 2025 için ödenen 0,439 HK$ üzerinden hesaplanmıştır. %10'luk Çin stopaj vergisi, net getiriyi yaklaşık yarım puan azaltmaktadır.

CCB, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Hisse senedi Hong Kong'da işlem görmektedir ve PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) kapsamı dışındadır. Alım işlemi standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmaktadır.

CCB'nin boyutu nedir?

Toplam varlıkları bakımından dünyanın üçüncü büyük bankası olan kuruluş, 2025 yılı sonu itibarıyla 42 trilyon yuanı aşan varlıklarıyla ICBC ve Çin Tarım Bankası'nın ardından geliyor.

Bankayı kim kontrol ediyor?

Çin devleti, Central Huijin holding şirketi aracılığıyla sermayenin yaklaşık %57'sine sahip. Maliye Bakanlığı da Mart 2025'te sektörün öz sermayesini güçlendirdi.

Çin gayrimenkul piyasası CCB için ne gibi riskler oluşturuyor?

Konut sektörüne doğrudan maruz kalma oranı 2021'den bu yana yaklaşık üçte bir oranında azaldı; kalan risk ise sektör için hükümet destek önlemleriyle azaltılıyor. Sektörün yeni endişe alanı ise, temerrütlerin orta düzeyde arttığı tüketici kredileri.

Faiz marjı neden bu kadar düşük?

Sistem, öncelikli kredilerde tavan faiz oranları, mevduat rekabeti ve reel ekonomiyi finanse etme misyonu etrafında yapılandırılmıştır. CCB'nin yaklaşık %1,5'lik kar marjı, beş büyük kamu bankası arasında en iyisi olmaya devam etmektedir.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçların 30 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.