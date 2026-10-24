ICBC — Çin Sanayi ve Ticaret Bankası — dünyanın en büyük bankası 53 trilyon yuanın üzerinde varlığa, on binlerce şubeden oluşan bir ağa ve yüz milyonlarca müşteriye sahip. Hong Kong'da hisse senedi koduyla işlem görüyor. 1398Çin finans sisteminin temel taşı ve sektörün en iyi performans gösteren hissesi olup, yaklaşık %5'lik bir getiri sunmaktadır. Bu sayfa, Fransa'dan gerçek zamanlı hisse fiyatını, kazançlarını, temettülerini ve nasıl yatırım yapılacağını sunarak, diğer sayfalarımızı tamamlamaktadır... Çin İnşaat Bankası et China Mobile.

ICBC hisse fiyatı gerçek zamanlı olarak

ICBC hisse fiyatı şu anda şu seviyededir: 7,24 HK $ (Hong Kong doları cinsinden) işlem seansı boyunca %-1,50'lik bir düşüş gösterdi. Bugün yaklaşık 22.834.636 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 5,96 HK$ ile 7,77 HK$ arasında işlem gördü.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 7,25 HK$ seviyesinde işlem görüyordu. Hong Kong hattının ISIN kodu şöyledir: CNE1000003G1Sektördeki emsalleri gibi, ICBC de 2026'da kar marjlarının toparlanması ve halka açık yeniden sermayelendirmeler sayesinde hisse senedinde yükseliş yaşadı ve Şanghay borsasında en yüksek piyasa değerine yeniden ulaştı.

ICBC: Banka sunumu

ICBC, 1984 yılında Çin merkez bankasının operasyonel bölünmesiyle, işletmelere ve bireylere kredi yönetimi misyonuyla kuruldu; dolayısıyla adı da Sanayi ve Ticaret anlamına geliyor. Büyümesi, ülkenin sanayileşmesine paralel olarak gerçekleşti ve 2012 yılında bilanço büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük bankası oldu ve o zamandan beri bu konumunu koruyor.

53 trilyon yuanın üzerinde varlık 2025 yılının sonuna kadar ve 2026 yılının ortasına kadar 57 trilyon doları aşacak;

2025 yılının sonuna kadar ve 2026 yılının ortasına kadar 57 trilyon doları aşacak; 30 trilyon yuanın üzerinde kredi kabul edelim ki, dünyanın ilk kredi defteri;

kabul edelim ki, dünyanın ilk kredi defteri; Yurt içinde 15.000'den fazla şubesi ve yaklaşık altmış ülkede varlığı bulunmaktadır.

Hissedarlık, devletin doğrudan bir ifadesidir: Central Huijin %34,79'una, Maliye Bakanlığı ise %31,14'üne sahiptir; bu da sermayenin yaklaşık %70'inin iki kamu kuruluşu tarafından kontrol edildiği anlamına gelir ve bu, büyük Çin bankalarının en güçlü egemen entegrasyonudur.

Sonuçlar: sektörün yılın ilk yarısındaki toparlanması

Yayınlanan son rakamlar toparlanmayı doğruluyor:

2025. Egzersiz (27 Mart 2026'da yayınlandı): yaklaşık 370 milyar yuan net kar, yaklaşık %1'lik hafif bir artış;

(27 Mart 2026'da yayınlandı): yaklaşık 370 milyar yuan net kar, yaklaşık %1'lik hafif bir artış; İlk dönem 2026 (28 Ağustos'ta yayınlandı): Net gelir 176,5 milyar yuan olup %4,5 artış gösterdi, gelirler ise %9,1 arttı — faiz marjındaki düşüş durdu ve komisyonlar toparlandı;

(28 Ağustos'ta yayınlandı): Net gelir 176,5 milyar yuan olup %4,5 artış gösterdi, gelirler ise %9,1 arttı — faiz marjındaki düşüş durdu ve komisyonlar toparlandı; Kamu desteği için bir aracı Eylül 2026'da banka, büyük kurumları güçlendirmeye yönelik 300 milyar yuanlık kamu programının ikinci dalgası kapsamında, 100 milyar yuan'a kadar devlet rezervi sermayesi artırımı duyurdu.

Üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 30 octobre 2026Bu büyüklükteki bir banka için, bir puanlık kar artışı on milyarlarca yuan'a denk geliyor: bu, yönetilen dev bir kuruluşun sessiz gücüdür.

ICBC Temettüsü: Dünyanın en büyük bilançosunun getirisi

ICBC, 2025 mali yılı için ödeme yaptı. Hisse başına 0,350 HK$ — Aralık 2025'te 0,1558 HKD tutarında bir peşinat ve 2026 baharında 0,1944 HKD tutarında bir nihai ödeme olmak üzere toplamda 110 milyar yuanın biraz üzerinde bir dağıtım ve yaklaşık %30'luk bir ödeme oranı. 2026 yılının ilk yarısı için peşinat 0,1773 HKD'ye yükseltildi ve 25 Kasım'da ödenecek. Ekim 2026 için getiri yaklaşık olarak 4,8 için 5,2%Burada ele alınan üç büyük bankanın en yükseği. Sektörle aynı vergilendirme: %10 oranında Çin stopaj vergisi kesintisi, PEA dışında sıradan menkul kıymetler hesabından alım.

Tarihçe: Mevduat bankasından küresel dev kuruluşa

ICBC, Çin'in büyük devlet bankaları arasında en genç olanıdır: Merkez bankasının ticari ve parasal işlevlerini ayırdığı 1984 yılında kurulmuştur. Başlangıçtaki görevi -hane halkı tasarruflarını toplamak ve sektörü finanse etmek- onu ülkenin finansal modernleşmesinin sembolü haline getirmiştir: 2006 yılında Hong Kong ve Şanghay'da eş zamanlı olarak 22 milyar dolar toplayan ilk Çin halka arzı (IPO), tüm zamanların en büyük halka arzlarından biri olmaya devam etmektedir. Sonraki on yıllar genişlemeyle geçti: Sanayileşme döneminde çift haneli kredi büyümesi, her kıtada iştiraklerle uluslararasılaşma ve yeni bankacılık teknolojilerinde liderlik - ICBC artık eşi benzeri görülmemiş hacimlerde elektronik işlem gerçekleştiriyor. 2012 yılında bilançosu Amerikan ve Avrupa devlerinin bilançolarını geride bıraktı: Dünyanın en büyük bankası Çin'di ve o zamandan beri de öyle kaldı. Yatırımcılar için bu hikaye çok önemli bir noktayı anlatıyor: Banka, onu elinde bulunduran devletin gidişatıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

ICBC, Çin'in uluslararasılaşmasının bankası

ICBC başlangıçta iç pazara hakim olsa da, Çin kamuoyu nezdindeki ayırt edici özelliği uluslararası varlığıdır: yaklaşık altmış ülkede faaliyet gösteren banka, inşaat, enerji ve ticaret gibi sektörlerdeki Çinli şirketler için yurtdışında tercih edilen bankadır ve sınır ötesi yuan cinsinden ticarette önemli bir oyuncudur. Ağı, yurtdışındaki Çin altyapı projelerini ve Çin para birimi için uluslararası ödeme sisteminin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu uluslararası boyut, hissedarlar için iki önemli sonuç doğurmaktadır. Birincisi, riskin göreceli ancak gerçek bir coğrafi çeşitlendirilmesidir: gelirinin bir kısmı Çin dışındaki faaliyetlerden, birden fazla para biriminde elde edilmektedir. İkincisi ise Batı yaptırımlarına ve düzenlemelerine maruz kalmadır: tüm büyük uluslararasılaşmış Çin bankaları gibi, ICBC de Pekin'in talepleri ile Amerikan ve Avrupa düzenleyicilerinin talepleri arasında denge kurmaya çalışmaktadır; bu denge kurma çabasının nadir ancak oldukça kamuoyuna yansıyan olayları, meselenin jeopolitik boyutunu vurgulamaktadır.

Bu durum 2026 yılının ilk yarısında doğrulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihli yayın, sektörün olumlu değişimini doğruladı: Net faiz marjının yeniden sağlanması ve yönetim ücretlerindeki toparlanma sayesinde gelirler %9,1 arttı; net kar %4,5 arttı; özellikle perakende kredilere odaklanılarak kredi kalitesi izlendi. Her şeyden önemlisi, banka kamu politikasının bir aracı olarak rolünü yeniden teyit etti: Pekin tarafından belirlenen öncelikli sektörleri destekledi, sektör yeniden sermayelendirme programına katıldı ve ara temettüyü artırdı. Piyasa bu performansı takdir etti: Şanghay'ın A Hattı'nın piyasa değeri, 2026 sonbaharında Çin piyasasındaki en büyük tek hissedar konumunu yeniden kazandı; bu, Çin finans sisteminde dünyanın en büyük bankasının devletin başlıca vitrini olmaya devam ettiğinin sembolik bir hatırlatıcısı oldu.

Analiz: aşırı büyüklük, kamu kontrolü

ICBC hisselerini tutmak, merkezi planlı Çin ekonomisine sentetik bir maruz kalma imkanı sağlar: banka devlet işletmelerine, yerel yönetimlere ve hanehalkına kredi verir; Pekin'in politikaları tarafından belirlenen faiz oranlarını uygular; ve devlet denetimi altında gayrimenkul şoklarını absorbe ederek fiilen ödeme gücünü garanti altına alır. Hisselerin güçlü yönleri arasında üç büyük banka arasında en yüksek getiri, bilançosunu güvence altına alan devam eden kamu sermaye artırımı ve halka arzından bu yana sürekli olarak ödenen istikrarlı bir temettü yer almaktadır. Riskler ise sektörün riskleriyle aynıdır: ipotek ve tüketici kredilerinin kalitesi, daralan marjlar, siyasi manevralar ve Avrupalı ​​yatırımcılar için Hong Kong dolarının döviz kuru ve vergi indirimi anlaşmasının olmaması. Küçük ölçekli, yüksek getirili bir uydu pozisyonudur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

ICBC'nin hatırlanması gereken beş önemli ismi

53 trilyon yuan Varlıklar açısından — 2012'den beri dünyanın önde gelen bankası;

Varlıklar açısından — 2012'den beri dünyanın önde gelen bankası; 176,5 milyar yuan : 2026 yılının ilk yarısına ait net gelir, %4,5 artış gösterdi;

: 2026 yılının ilk yarısına ait net gelir, %4,5 artış gösterdi; Hisse başına 0,350 HKD 2025 temettüsü, yaklaşık %5'lik bir getiri sağlıyor;

2025 temettüsü, yaklaşık %5'lik bir getiri sağlıyor; yaklaşık% 70 : Devletin sermayedeki payı, Huijin ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla;

: Devletin sermayedeki payı, Huijin ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla; 100 milyar yuan : Eylül 2026'da açıklanan, devlet için ayrılan sermaye artışı.

Bu ölçütler, öneriyi özetliyor: dünyanın en büyük bilançosunun getirisi, egemen denetim altında sunulacak ve bunun getirdiği avantajlar ve kısıtlamalar da beraberinde gelecek.

Çin bankası bilançosunu okumak: basit kılavuzlar

ICBC'nin performansını yayınları aracılığıyla takip etmek için, bireysel bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu üç temel rakam yeterlidir. Birincisi, altı ayda bir yayınlanan hissedarlara atfedilebilir net gelir: Bu, karlılığın temel göstergesidir ve son dönemdeki %4 ila %5'lik artış, marjinal düşüşün sonunu işaret etmektedir. İkincisi, takipteki krediler oranı ve temerrüt oranı: Bunlar, şirketin konut krizinden ve tüketici riskindeki artıştan toparlanmasını ölçmektedir; analistlerin 2025'ten beri en yakından incelediği yön budur. Son olarak, düzenleyici sermaye oranı: 2026'daki halka açık yeniden sermayelendirme, kredi büyümesine rağmen bu oranı gerekliliklerin üzerinde tutmayı amaçlamaktadır. Bu üç rakamın üç aylık olarak incelenmesi, Çin merkez bankasının para politikası açıklamalarıyla birlikte, onlarca pazarda faaliyet gösteren bir grubun konsolide hesaplarının karmaşık yapısında kaybolmadan, şirketin gidişatının gerçek bir resmini sunmaktadır.

Uluslararası hat Hong Kong'a aittir (1398); satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabından yapılır - Hong Kong bu kapsamda değerlendirilmeye uygun değildir. BEZELYE :

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 1398 kodu altında (ISIN CNE1000003G1); Limit emri verinFransız saatine göre gece gerçekleşen Asya oturumu; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %10 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi indirilemez; ardından Fransız vergi rejiminize göre vergilendirme yapılır.

Hong Kong borsasında işlem gören Çin bankacılık sektöründeki en yüksek likiditeye sahip H-line'ın likiditesi, her büyüklükteki işlemin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıyor. Temettü iki taksit halinde ödeniyor: Kasım ayı civarında bir ara ödeme ve kalan bakiye ilkbaharda. Aracı kurum tarafından euroya çevrildikten sonra ödemeler euro olarak hesaba yansıtılıyor.

SSS: ICBC hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

ICBC'nin temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kapanış fiyatına göre, 2025 yılı 0,350 HK$ temettüsüne dayanarak yaklaşık %4,8 ila %5,2 arasında bir getiri bekleniyor. Bu, Hong Kong'da işlem gören üç büyük Çin bankası arasında en yüksek getiri oranıdır.

ICBC, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: söz konusu menkul kıymet Hong Kong'da işlem görmektedir ve PEA kapsamı dışındadır; satın alma işlemi sıradan bir menkul kıymet hesabından yapılmaktadır.

ICBC neden dünyanın önde gelen bankası?

Toplamda 53 trilyon yuanı aşan varlık bilançosuyla, bu büyüklüğe Çin ekonomisinin ölçeği ve birkaç dev kamu kurumu etrafında yoğunlaşmış yerel bankacılık sisteminin yapısı sayesinde ulaşılmıştır.

H hattına A hattına göre neden daha az fiyat uygulanıyor?

Nakit akışları yoluyla: İç piyasaya ayrılmış A hisseleri, bol miktardaki Çin tasarruflarından faydalanırken, uluslararası olan H hisseleri ise ülke risk primi içermektedir. Bu indirim, Fransız yatırımcıların erişebildiği H hisse sınıfının sunduğu getiriyi otomatik olarak iyileştirir.

2026 sermaye artırımı ne gibi değişiklikler getirecek?

Devlet, rezerv ihracı yoluyla 100 milyar yuan'a kadar kaynak enjekte ediyor: Bu, sınırlı bir hisse seyreltmesi pahasına öz sermayeyi -ve dolayısıyla kredi kapasitesini ve bilanço güvenliğini- güçlendiriyor; bu durum uzun vadede büyüme ile dengelenecektir.

Bu vakayla ilişkili spesifik riskler nelerdir?

Çin'in kamu bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu riskler arasında kalan gayrimenkul varlıkları, artan perakende temerrütleri, daralan faiz marjları ve stratejinin devlet kontrolü yer alıyor. Bu risklerin hiçbiri yeni değil; hepsi devletin örtük garantisiyle hafifletiliyor.

ICBC'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı riskleri var mı?

Evet, orta ölçüde: uluslararası iştirakleri ve sınır ötesi ticaretin finansmanı yoluyla. Bu risk, Batı finans sistemine erişim için ön koşul olan ABD düzenlemelerine daha sıkı uyumla çerçevelenmiştir.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Üçüncü çeyrek sonuçlarının 30 Ekim 2026'da açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.