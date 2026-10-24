M3 Japon ve dünya genelindeki hekimler için önde gelen dijital platformdur: m3.com portalı, şirketin tıbbi bilgi, ücretli çalışmalar, sürekli eğitim ve hastaları için çözümler sağladığı yüz binlerce hekimi birbirine bağlar. Tokyo'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 2413 Nikkei 225 endeksinin bir bileşeni olan bu şirket, Japonya'daki sağlık sektöründeki büyüme hisselerinden biridir ve az bilinen bir Fransız bağlantısına sahiptir: iştiraki... VİDALBu, Fransız doktorların on yıllardır kullandığı ilaç veritabanıdır. Bu bilgi broşürü, gerçek zamanlı fiyatı, sonuçları, temettüleri ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Gerçek zamanlı M3 hisse senedi fiyatı

M3 hissesinin fiyatı şu anda şu seviyede: 1 Yen (yen) hissesi, seans boyunca %-1,76'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 3.084.200 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 1.297,00 yen ile 2.746,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 1.900 yen civarında işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 1,27 trilyon yendi. Uzun süredir yüksek büyüme çarpanlarıyla işlem gören hisse senedi, piyasa marj büyümesine dönüşün teyidini beklerken keskin bir düzeltme yaşadı ve ardından istikrar kazandı.

M3: Şirket sunumu

2000 yılında SoftBank grubu ekosistemi içinde, bağımsızlığını kazanmadan önce kurulan M3, yaklaşık 17.000 kişiyi istihdam etmektedir ve basit bir gözleme dayanmaktadır: Hekim, tüm sağlık hizmetleri değer zincirinin kilit noktasıdır ve hiç kimse hekimin sektörle olan ilişkisini dijital olarak organize etmemektedir. Dört temel ilkesi şunlardır:

m3.com Doktorlar için portal: tıbbi haberler, ücretli klinik çalışmalar, pratisyen hekim anketleri — ilaç endüstrisinin reçete yazan hekimlere ulaşmasını sağlayan araç;

Doktorlar için portal: tıbbi haberler, ücretli klinik çalışmalar, pratisyen hekim anketleri — ilaç endüstrisinin reçete yazan hekimlere ulaşmasını sağlayan araç; Endüstriye yönelik çözümler İlaç sektöründe dijital pazarlama, klinik çalışmalar için hasta alımı, pazar verileri;

İlaç sektöründe dijital pazarlama, klinik çalışmalar için hasta alımı, pazar verileri; Hasta çözümleri : uzaktan tıp, evde bakım, beslenme — 2025'te EWEL ve Haziran 2026'da WISEMAN'ın satın alınmasıyla konsolidasyon sürecinden geçen bir sektör;

: uzaktan tıp, evde bakım, beslenme — 2025'te EWEL ve Haziran 2026'da WISEMAN'ın satın alınmasıyla konsolidasyon sürecinden geçen bir sektör; UluslararasıHali hazırda yaklaşık 87 milyar yen değerinde olan bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri'nde eşdeğer portallar aracılığıyla ve özellikle Fransa'da da benzer şekilde yaygınlaşmıştır. VİDALİlaç bilgileri konusunda tarihi bir referans noktası olan ve 2025'te GPR'yi satın alarak konumunu güçlendiren kuruluş.

Sonuçlar: Başarılı bir geçiş yılı

M3 mali takvimini değiştirdi: Japon mali yılıyla uyumlu hale getirmek için 2025 mali yılı on beş aya (Ocak 2025 – Mart 2026) uzatıldıktan sonra, 1 Ocak'ta yayınlanan hesaplar...er Mayıs 2026 bu geçiş dönemini kapsıyor:

351 milyar yen gelir Bu, 2024 yılının ilk on iki ayına kıyasla (dönem etkisi dahil) %23'lük bir artışı temsil etmektedir;

Bu, 2024 yılının ilk on iki ayına kıyasla (dönem etkisi dahil) %23'lük bir artışı temsil etmektedir; 70,7 milyar işletme karı Yaklaşık %20'lik bir kar marjıyla, yapılan yatırımlara rağmen modelin özü oldukça karlı olmaya devam ediyor;

Yaklaşık %20'lik bir kar marjıyla, yapılan yatırımlara rağmen modelin özü oldukça karlı olmaya devam ediyor; 49 milyar yen net gelirSon dönemdeki satın almaların katkısıyla desteklenmektedir.

Ağustos başında yayınlanan yeni mali yılın ilk çeyrek sonuçları, mevcut gidişatı teyit ediyor. Yaklaşan etkinlikler: ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Kasım 4 2026Bu, standart bir takvim alıştırmasının ilk eksiksiz okumasını sağlayacaktır.

M3 temettüsü: sembolik, büyüme öncelikli

Geçiş dönemi için temettü şu şekilde belirlendi: Hisse başına 22 yenMevcut fiyattan yaklaşık %1,2'lik bir getiri elde ediliyor; bu, kasıtlı olarak düşük bir seviye. Birçok Japon sağlık sektörü büyüme hissesi gibi, M3 de dağıtımdan ziyade yeniden yatırıma ve satın almalara öncelik veriyor: şirket ayrıca aylık olarak duyurulan ve piyasadaki hisse sayısını azaltan düzenli hisse geri alımları da gerçekleştiriyor. Fransa'da ikamet edenler için: temettülere %15 stopaj vergisi uygulanıyor (Fransa-Japonya vergi anlaşması, mahsup edilebilir) ve satın alma işlemi standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmalıdır, çünkü Japonya Fransız PEA'sına (hisse senedi tasarruf planı) uygun değildir.

Tarihçe: Tıbbi Bilgi Alanındaki Sessiz Devrim

M3, 2000 yılında SoftBank ekosistemi içindeki bir sezgiden doğdu: Aşırı çalışan ve ulaşılması zor Japon hekimler çevrimiçi ortama geçmek üzereydi ve bu geçişi organize eden kişi sağlık sektöründeki en değerli ilişkiye sahip olacaktı. m3.com portalı, uygulayıcılar için ücretsiz tıbbi bilgilerle başladı: önde gelen uluslararası dergilerden çevrilmiş makaleler, düzenleyici güncellemeler ve sürekli eğitim. İzleyici kitlesi büyüdü; ardından ücretli anketler ve ilaç şirketlerinden gelen pazarlama yoluyla para kazanma geldi ve sonunda reçete yazanlarla ölçülebilir bir kanal bulundu. Uluslararası genişleme, sonraki on yılı şekillendirdi: modeli Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Kore'de çoğalttıktan sonra, 2019'da Fransa'daki VIDAL'ı satın aldı - bu, Japon grubun 1914'te kurulan Fransız ilaç bilgi kurumunun kontrolünü ele geçirmesi açısından sembolik bir satın almaydı. Pandemi modeli pekiştirdi: hekimler daha önce hiç bu kadar çevrimiçi olmamıştı ve daha önce hiç bu kadar çok katılımcı uzaktan deneme ve anketlere katılmamıştı. Covid sonrası dönem, günümüzün daha zorlu aşamasını başlatıyor: hibrit alışkanlıklara geri dönen kitleyi elde tutmak ve demografik yaşlanmada, pazarlamanın tek başına artık sağlayamadığı kaynakları bulmak.

Dijital ilaç pazarlama pazarı: yapısal bir kanal haline geldi.

M3'ün tarihsel temel işlevi olan ilaç şirketlerinin hekimlerle iletişim kurmasına yardımcı olmak, son on yılda önemli ölçüde değişti. 2020 öncesinde, dijital, sektörün tanıtım bütçelerinin mütevazı bir payını temsil ediyordu; bu bütçeler tıp temsilcileri ve kongreler tarafından domine ediliyordu. Pandemi bu modeli bozdu: ziyaretler durdu, kongreler kapandı ve m3.com gibi platformlar, tedavilerle ilgili acil iletişimin büyük bir bölümünü üstlendi. Sektör profesyonellerinin o zaman keşfettiği şey – etkileşimin kesin ölçümü, uzmanlık alanına göre hedefleme ve ulaşılan hekim başına maliyet – işler normale döndüğünde de geçerliliğini korudu: dijital, ziyaretleri tamamlayan birincil kanal olmaya devam etti. M3 için bu yapısal değişim, büyümesi artık sadece bütçeleri devretmekten ziyade inovasyona – gerçek dünya gözlemsel çalışmaları, klinik denemeler için hasta alımı ve gerçek zamanlı pazar verileri – bağlı olsa bile, tekrarlayan gelir için bir temel garanti ediyor. Bu üst pazara geçiş, kar marjlarının gidişatını belirleyecektir.

Hastaya yönelik çözümlere doğru kayma: yaşlanmaya odaklanma

M3'ün ikinci hayatı hastalar etrafında şekilleniyor. Japonya'da demografik yapı, sağlık hizmeti sunumunda tam bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılıyor: bakıcı eksikliği, aşırı kalabalık hastaneler ve evde bakım ihtiyacında büyük bir artış. Grup, hedefli satın almalar yoluyla (Mart 2025'te evde bakım platformu EWEL ve Haziran 2026'da beslenme ve izleme çözümleri sunan WISEMAN) ve teletıpı uygulayıcı ekosistemine entegre ederek bu duruma yanıt veriyor. Mantık döngüsel: m3.com doktorları hastaları uygun hizmetlere yönlendiriyor, hizmetler veriye katkıda bulunuyor ve veriler bakımı iyileştiriyor. Bu segment hala hesapların mütevazı bir bölümünü temsil ediyor, ancak çift haneli büyümesi, yirmi beş yılı aşkın süredir tıp camiasıyla kurulan güven ilişkisi sayesinde, dijital pazarlama ortamına en güvenilir bağlantıyı sağlıyor ve belirleyici bir rekabet avantajı sunuyor.

Analiz: Yeniden büyümenin zorlukları

M3 vakası iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi, tarihçesi: 2000'den 2020'ye kadar şirket, platform marjları ve çift haneli büyüme ile Japonya'da neredeyse aşılmaz bir konum oluşturdu. İkincisi, dönüşümü: Covid sonrası dönem, Japon ilaç pazarlamasını yüz yüze ziyaretlere geri döndürdü, tarihsel ana pazarındaki büyümeyi sıkıştırdı ve hisse senedi değer kaybetti. Grubun yanıtı iki yönlüdür: Japonya'nın yaşlanan nüfusunun yapısal talep yarattığı hasta çözümlerine çeşitlendirme ve Fransa'da VIDAL'ın öncülüğünde uluslararası genişleme. Önümüzdeki çeyrekler marjların istikrara kavuşmasını ve yeni segmentlerin büyümesini teyit ederse, hisse senedi sağlık sektöründe büyüme hissesi statüsünü yeniden kazanacaktır; aksi takdirde, değeri tartışmaya açık bir değer hissesi olarak kalacaktır. Dinamik profil. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

M3'te hatırlanması gereken beş önemli rakam

351 milyar yen : on beş aylık geçiş dönemi için ciro;

: on beş aylık geçiş dönemi için ciro; yaklaşık% 20 : temel modelin faaliyet kar marjı;

: temel modelin faaliyet kar marjı; 17 000 çalışanları VIDAL aracılığıyla Japonya'dan Fransa'ya kadar dünya çapında;

VIDAL aracılığıyla Japonya'dan Fransa'ya kadar dünya çapında; Hisse başına 22 yen Geçiş dönemi temettüsü, yaklaşık %1,2'lik bir getiri sağlıyor;

Geçiş dönemi temettüsü, yaklaşık %1,2'lik bir getiri sağlıyor; Kasım 4 2026 : bir sonraki yayın, normal bir programa göre bir alıştırmanın ilk okuması.

Bu ölçütler denklemi özetliyor: Yaşlanan Japon toplumu ve uluslararası genişleme arasında, ikinci bir ivme arayan karlı bir sağlık platformu.

Dava dosyasındaki dikkat edilmesi gereken noktalar

Üç alanda yaşanan sürtüşmeler yakından izlenmeyi gerektiriyor. Birincisi, özellikle klinik deneme katılımcı alımında, uzmanlaşmış uluslararası oyuncuların M3'ün güvenli olduğunu düşündüğü bir pazardan pay almaya çalıştığı, yeni ortaya çıkan tıbbi platformlardan gelen rekabet. İkincisi, doğası gereği döngüsel olan ilaç şirketlerinin pazarlama bütçelerine bağımlılık: Her büyük patent süresinin dolması, tanıtım harcamalarını otomatik olarak azaltıyor ve grup bunu daha savunmacı veri hizmetleriyle telafi etmek zorunda kalıyor. Üçüncüsü ise hasta entegrasyonlarının başarısı: EWEL ve WISEMAN, yazılım kar marjlarının hemen belirgin olmadığı karmaşık operasyonlara sahip sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Hisseleri yüksek derecelendirmeyle cezalandıran piyasa, bu üç alandaki her başarı örneğini vaka bazında ödüllendirecektir; bu nedenle üç aylık raporlar, herhangi bir birikim kararı alınmadan önce yakından takip edilmesi gereken kapsamlı bilgi oturumlarıdır.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 2413 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin : Fransız-Japon Anlaşması uyarınca %15 stopaj vergisi kesilir, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Şirketin büyüklüğüne göre yeterli olan hisse senedi likiditesi, piyasayı bozmadan kademeli portföy oluşturulmasına olanak tanıyor. Fransız yatırımcılar için, araçları Fransız profesyoneller tarafından günlük olarak kullanılan VIDAL'ın varlığı, grubun uluslararası stratejisini izlemek için tanıdık bir referans noktası sağlıyor.

SSS: M3 hissesiyle ilgili sıkça sorulan sorular

M3 tam olarak ne işe yarıyor?

Doktorları ve sağlık sektörünü birbirine bağlıyor: pratisyen hekimler için bilgi portalı ve ücretli çalışmalar, laboratuvarlar için dijital pazarlama, araştırmalar için hasta alımı ve giderek artan bir şekilde hastaların kendileri için de çözümler sunuyor.

M3 ile Fransa arasında ne gibi bir bağlantı var?

Fransız ilaç referans veri tabanı VIDAL, 2025 yılında GPR'yi satın alarak konumunu güçlendiren ve grubun Avrupa'daki giriş kapısını oluşturan M3 adlı bir yan kuruluşa aittir.

Temettü verimi nedir?

Yaklaşık %1,2 — temettü sembolik kalıyor, öncelik yeniden yatırıma ve düzenli hisse geri alımlarına veriliyor.

M3, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Grup hisse geri alımı yapıyor mu?

Evet, sürekli olarak: Şirket tarafından aylık olarak hisse geri alım bildirimleri yayınlanmakta ve bu sayede dolaşımdaki hisse sayısı düzenli olarak azaltılmaktadır; bu, sembolik temettüye ek olarak hisse başına kazanç için gizli bir destektir.

Hisse senedi fiyatları son yıllarda neden düştü?

Pandemiden sonra yüz yüze tıbbi ziyaretlerin yeniden başlaması, Japon ilaç sektörünün dijital pazarlamasındaki büyümeyi yavaşlattığı için, grup gelir kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda kaldı; bu proje şu anda piyasa tarafından doğrulanıyor.

M3 modeli Fransa'da satışta mı?

Kısmen: Fransız iştiraki VIDAL, Fransız sağlık profesyonellerine ilaç bilgisi sağlıyor ve laboratuvarlar için aynı veri hizmetlerini geliştiriyor; bu, Japon modelinin daha küçük ölçekli bir kopyası olup, grubun Avrupa'daki genişlemesi için bir köprübaşı görevi görüyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 Nisan - 2027 Mart dönemini kapsayan mali yılın ikinci çeyreğine ait sonuçların 4 Kasım 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.