Nomura Araştırma Enstitüsü (NRI), Japonya'nın önde gelen dijital danışmanlık ve hizmet firmasıdır: 1965 yılında Nomura Securities bünyesinde finans sektörünü bilgisayarlaştırmak amacıyla kurulan grup, Japon bankaları, devlet kurumları ve büyük şirketler için bilgi sistemlerinin mimarı haline gelmiş ve adalar genelinde yayılan yapay zeka dalgasının en büyük faydalanıcılarından biri olmuştur. Borsada işlem gören hisse senedi kodu NRI'dır. 4307 Nikkei 225'in önemli bir bileşeni olan bu hisse senedi, rekor düzeydeki işletme performansını hızla büyüyen temettü profiliyle birleştiriyor. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse fiyatını, sonuçları, Anthropic ile olan ortaklığı ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

NRI hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

NRI hisse senedi fiyatı şu anda şu seviyede: 6 Yen (yen) hissesi, seans boyunca %-0,34'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 3.084.200 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 1.297,00 yen ile 2.746,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında, hisse senedi yaklaşık 6.170 yen civarında işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 3.460 milyar yendi; bu da Japon BT hizmetleri sektöründeki en yüksek piyasa değerlerinden biriydi ve analistlerin oldukça olumlu görüş birliğiyle tavsiye ediliyordu.

NRI: Şirket sunumu

1965 yılında Nomura grubunun teknoloji kolu olarak kurulan NRI, finans sektörünü temel müşteri tabanı olarak korurken finansal bağımsızlığını da kazanmıştır. İş alanları şunlardır:

Strateji ve dönüşüm danışmanlığı Japonya'da bankalardan devlet kurumlarına ve sanayiye kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet veren ilk kurumlardan biri;

Japonya'da bankalardan devlet kurumlarına ve sanayiye kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet veren ilk kurumlardan biri; Finansal BT hizmetleri : Tarihsel çekirdek — menkul kıymetler platformu, takas ve teslimat, bankacılık sistemleri — yaklaşık 400 milyar yen ağırlığında olup Japon pazarının büyük bir bölümünü donatmaktadır;

: Tarihsel çekirdek — menkul kıymetler platformu, takas ve teslimat, bankacılık sistemleri — yaklaşık 400 milyar yen ağırlığında olup Japon pazarının büyük bir bölümünü donatmaktadır; Endüstriyel bilişim ve platform hizmetleri Veri merkezleri, BT yönetimi, dağıtım ve lojistik çözümleri.

NRI'nin benzersiz özelliği, hem bir danışmanlık firması (Japonya'da entegratörlerin hakim olduğu bir ortamda nadir görülen bir durum) hem de kritik altyapı işletmecisi olmasıdır: şirket, Japon finans sistemlerinin tamamını yönetmekte ve yapay zeka çağında yeniden stratejik hale gelen kendi veri merkezlerine güvenmektedir.

Sonuçlar: Faaliyet kayıtları, olağanüstü giderler düşüldükten sonraki net gelir.

24 Nisan'da yayımlanan, Mart 2026'da sona eren mali yıla ait hesaplar iki aşamalı bir yorum gerektiriyor:

Operasyonel olarak her şey sorunsuz ilerliyor. : 815 milyar yen gelir (+%6,5) ve 155 milyar dolarlık rekor işletme karı (%16,1'lik artış), %19,1'lik marj sayesinde - dijital dönüşüm ve yapay zeka danışmanlığına olan talep tüm sektörlerde güçlü;

: 815 milyar yen gelir (+%6,5) ve (%16,1'lik artış), %19,1'lik marj sayesinde - dijital dönüşüm ve yapay zeka danışmanlığına olan talep tüm sektörlerde güçlü; Net düzeyde, istisnai bir işletme dışı gider Grubun yayınlarına göre 90 ila 100 milyar yen aralığında olan bu harcamalar, net gelirin 15 milyar yene düşmesine neden oldu. Net geliri aşan temettü ödeme oranı da bunu matematiksel olarak gösteriyor: Yönetim, gideri tekrarlanmayan bir gider olarak değerlendirerek, hissedarlara yapılan ödemeleri kasıtlı olarak faaliyet gelirine göre sürdürdü.

Yeni mali yılın ilk çeyreği operasyonel ivmeyi teyit ederken, Nisan ayında sunulan 2026-2028 orta vadeli planı, yapay zekayı - işletmeler için danışmanlık ve aracılık hizmetlerini - öncelikli itici güçlerden biri olarak belirliyor.

Antropik ortaklık: Japon yapay zekasının ön saflarında NRI (Yurtdışında yaşayan Hintliler)

NRI için 2026 yılının belirleyici olayı, genişletilmiş ortaklığıdır. AntropikClaude'u yaratan Amerikan laboratuvarı, ortaklığı 6 Mart 2026'da duyurdu. Dijital yayıncılık devi ve diğer ortaklarla birlikte NRI, Japonya'da üretken yapay zeka modellerini işletmelere entegre etme konusunda bir çözüm geliştiriyor: kullanım danışmanlığı, belirli iş ihtiyaçlarına yönelik otonom ajanlar, güvenlik ve uyumluluk. Grubun bu alandaki konumu benzersiz: Japonya'nın en büyük finans kurumlarının güvenine, iş yüklerini barındıracak veri merkezlerine ve kuruluşları dönüştürecek danışmanlık ekiplerine sahip. İş gücünün azaldığı Japonya'da, yapay zeka destekli otomasyon artık bir seçenek değil, ulusal bir zorunluluktur ve NRI, büyük şirketler için tercih edilen kanaldır.

NRI temettüsü: çalkantılı bir yıla rağmen yükselişini sürdürdü.

Mart 2026'da sona eren mali yıl için ödenen temettü tutarı şu şekildedir: Hisse başına 77 yen, %22 artışve mevcut mali yıl için tahmin şu şekildedir: 84 yen (42 yenlik iki ödeme) — mevcut döviz kuru üzerinden yaklaşık %1,4'lük bir getiriye karşılık geliyor. Olağanüstü gider nedeniyle düşen net gelir üzerinden hesaplanan dağıtım oranı, otomatik olarak %100'ü aşıyor: bu, geçici olarak bozulmuş bir net rakamla değil, operasyonel performans ve nakit üretimiyle uyumlu bir politikayı gösteriyor. Hisse geri alımları stratejiyi tamamlıyor. Fransa'da ikamet edenler için: %15 stopaj vergisi (Fransa-Japonya vergi anlaşması, mahsup edilebilir), standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alma, çünkü Japonya Fransız PEA'sına (hisse senedi tasarruf planı) uygun değil.

Tarihçe: Japon finans bilgisayar bilimcisi

1965 yılında, Japonya'nın önde gelen aracı kurumu Nomura Securities, arka ofis işlemlerini otomatikleştirmek için küçük bir araştırma departmanı kurdu: bu, NRI'nin doğuşunu işaret ediyordu. Şirket, otuz yıl boyunca Japon finans piyasasının sistemlerini (takas, ödeme ve muhasebe) kurarak büyüdü ve Japonya'nın düzenleyici karmaşıklığının güvenle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı kıldığı uzmanlığı biriktirdi. 2000'li yıllarda özelleştirme ve halka arz, ikinci bir hayata yol açtı: NRI, danışmanlık hizmetlerini finansın ötesine (endüstri, dağıtım ve hükümet) genişletti ve kendi veri merkezlerine yatırım yaparak, kurumsal konsolların dış kaynaklı altyapıya geçeceğine dair bir bahis oynadı. Bu bahis iki kez karşılığını verdi: birincisi, Japonya'nın devam eden düzenleyici uyumluluğu sayesinde sonsuz projeler finanse edildi; ikincisi ise, altyapı ve referans verilerinin sahipliğinin belirleyici avantaj haline geldiği yapay zeka alanında. Bir aracı kurumun kendi ofisinden bir ulusun dijital mimarına: altmış yıllık sürekli genişleme.

Japonya dijital hizmetler pazarı: büyüklüğü ve yapısı

Japonya BT hizmetleri pazarı, yerleşik oyuncularını koruyan bir yapıya sahiptir. İlk özellik, müşteri ilişkilerinin derinliğidir: Büyük Japon şirketleri, uzun yıllardır birlikte çalıştıkları entegratörleriyle on yıllarca çalışır ve sözleşmeler ardışık katmanlarda yenilenir; bu sadakat, pazar payını güvence altına alır ve yabancı rakipleri dışlar. İkincisi, düzenleyici katılıktır: Finans, sağlık, kamu sektörü – her sektör, yalnızca yerel oyuncuların hakim olduğu, Japonya'ya özgü uyumluluk gereksinimleri getirir; bu, Batılı gözlemciler tarafından genellikle hafife alınan bir giriş engelidir. Üçüncüsü, demografik faktörlerle daha da kötüleşen yetenek kıtlığıdır: Bu, üretim otomasyonu ve dış kaynak kullanımına olanak sağlayan şirketler için bir prim yaratır ve müşterileri yapay zekaya (NRI'nin kendi büyüme motoru) yönlendirir. Bu pazarda hiyerarşi açıktır: NTT Data büyüklük açısından, NRI kar marjı ve danışmanlık açısından, Fujitsu ve Hitachi ise endüstriyel BT dış kaynak kullanımı açısından baskındır. Yatırımcı için NRI, her iki dünyanın da en iyisini sunar: uzun vadeli sözleşmelerin savunma gücü ve yapay zekanın teknolojik seçeneği, donanım satıcılarının döngüselliği olmadan.

Analiz: Japonya'nın dijital kurumu

NRI, Japonya'nın dijitalleşmesine odaklanan, uzun vadeli finansal kurumlarla sözleşmeler, özel altyapı, sınırlı danışmanlık rolü ve yapay zeka temasına doğrudan maruz kalma gibi özelliklere sahip, savunma amaçlı bir büyüme getirisi hissesi olarak analiz edilmektedir. Riskler arasında demografik faktörler (ülkenin daralmasının etkilerini BT sistemleri bile sonunda hissedecektir), emtia segmentlerindeki entegratörlerden gelen rekabet ve Japonya'ya özgü istisnai giderlerin nispeten şeffaf olması (bu giderlerin ayrıntıları bazen Batılı yatırımcılar tarafından gözden kaçırılmaktadır) yer almaktadır. Varlığın kalitesi için makul olan değerleme, istikrarlı bir performansı yansıtmaktadır. Yapay zeka seçeneğiyle savunma amaçlı bir profil. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

NRI'lar arasında hatırlanması gereken beş önemli isim: NRI'lar

815 milyar yen : Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu;

: Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu; 155 milyar yen : Rekor işletme sonuçları, %16 artış;

: Rekor işletme sonuçları, %16 artış; 19,1% Faaliyet kar marjı, tarihindeki en yüksek seviyesinde;

Faaliyet kar marjı, tarihindeki en yüksek seviyesinde; Hisse başına 84 yen Bu yıl için planlanan temettü artmaya devam ediyor;

Bu yıl için planlanan temettü artmaya devam ediyor; Antropik Mart 2026'da duyurulan yapay zeka ortaklığı, Japonya'da kurumsal yapay zeka alanında benzersiz bir konumlandırma sağlıyor.

Bu ölçütler şu önermeyi özetliyor: Yapay zekayı hızlandırıcı olarak kullanan, karlı ve büyüyen bir dijital mimar olan Japonya.

2026-2028 planının belirlediği yol haritası

Nisan 2026'da açıklanan orta vadeli plan, şirketin hedeflerini nicel olarak ortaya koyduğu için yatırımcı analizini gerektiriyor. Operasyonel olarak, üç temel faktör tarafından yönlendirilen işletme karında çift haneli büyümenin devamını hedefliyor: finans kurumlarının dijital dönüşümü (eski sistemlerin buluta ve yapay zekaya taşınması), veri merkezleri tarafından desteklenen platform hizmetlerinin genişletilmesi ve Anthropic ve teknoloji ortaklarıyla geliştirilen kurumsal yapay zeka çözümü. Finansal olarak, hisse geri alımlarını artırmaya odaklanıyor (temettünün kazançlarla paralel olarak büyümesi bekleniyor) ve buna ek olarak Haziran 2026'da kararlaştırılan hisse geri alımları da gerçekleştiriliyor. Mesaj açık: NRI, Japonya'nın dijital büyüme getirisi hissesi olarak konumlanıyor ve planın her dönemde doğrulanabilir hale getirdiği bir disiplinle büyüme yatırımlarını hissedar getirileriyle dengeliyor.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 4307 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %15 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi Fransa-Japonya anlaşması uyarınca düşülür, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

İşletmenin görünürlüğü (uzun vadeli sözleşmeler ve tekrarlayan gelirler), hisseyi birçok teknoloji hissesine kıyasla ekonomik dalgalanmalara karşı daha az hassas hale getiriyor. Temettü altı ayda bir ödeniyor; orta vadeli plan ve dağıtım politikasının ayrıntılarının açıklandığı etkinlik ise Nisan ayındaki yıllık sonuçlardır.

SSS: NRI hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Rekor düzeydeki işletme performansına rağmen 2026'da net gelir neden düştü?

Yaklaşık yüz milyar yen tutarındaki istisnai, bir defaya mahsus işletme dışı giderlere rağmen, yönetim, temel işletmenin yeterince sağlam olduğuna karar vererek temettüyü %22 oranında artırmaya devam etti.

Temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kuruna göre yaklaşık %1,4'lük bir artış öngörülüyor (tahmini 84 yen üzerinden), ancak son dönemde yıllık %20'yi aşan temettü artışı, hissedar politikasının gerçek sinyalini veriyor.

PEA kapsamında NRI satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Hisse senedi, tarihsel değerine kıyasla pahalı mı?

Değerleme, son on yılın ortalamasıyla uyumlu olup, Japon entegratörlerine kıyasla hafif bir primle işlem görüyor; bu prim, daha yüksek kar marjı, danışmanlık işinin büyümesi ve yapay zeka seçeneğiyle, hisseye ilişkin genel olarak olumlu görüş bildiren kamuoyu nezdinde haklı çıkarılıyor.

Anthropic ile yapılan ortaklık ne anlama geliyor?

NRI, Claude modellerini Japon şirketlerine sunduğu danışmanlık ve hizmetlere (yapay zeka ajanları, süreç dönüşümü) entegre ederek, ülkenin önde gelen kurumları için tercih edilen üretken yapay zeka kanallarından biri haline geldi.

NTT Data'dan gelen rekabet NRI üzerinde baskı yaratıyor mu?

İki grup farklı alanlarda varlıklarını sürdürüyor: NTT Data büyük kamu ve endüstriyel entegrasyon projelerine hakimken, NRI finans ve stratejik danışmanlık alanında en üst sırada yer alıyor; rekabet mevcut olsa da, her birinin yerleşik konumları Japonya'da oldukça iyi korunuyor.

NRI hâlâ Nomura grubuna mı bağımlı?

Tarihsel olarak, NRI, faaliyetlerini bilgisayar ortamına taşıdığı Nomura Securities'ten doğmuştur; finansal müşterilerini korumuştur, ancak artık hissedarlığı çeşitlendirilmiş bağımsız bir halka açık şirkettir.

NRI'ların veri merkezlerinin sonuçlar üzerinde bir etkisi var mı?

Evet, giderek daha da önem kazanıyor: Veri merkezleri de dahil olmak üzere platform hizmetleri, grubun raporlanan dört segmentinden birini oluşturuyor ve yapay zekanın hızlandırdığı hesaplama yakınlığı talebini karşılıyor; bu da bir kez daha stratejik bir varlık haline geldi.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Cari mali yılın ikinci çeyreğine ait sonuçların Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.