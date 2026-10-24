Zozo Hissesi (3092): Fiyat, Temettü ve 2026 Görünümü

Zozo Japonya'nın önde gelen online moda sitesi ZOZOTOWN, yirmi yıldır genç Japon nesillerinin giyim tarzını belirlediği bir pazar yeri olup, WEAR ve ZOZOCOSME uygulamaları ve Avrupa'daki bir satın alımıyla daha da genişlemiştir. LystLüks moda karşılaştırma sitesi. Tokyo'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 3092 LY Corp grubu (eski adıyla Yahoo Japan-Line) tarafından kontrol edilen bu hisse senedi, %30'un üzerinde işletme kar marjı ve proaktif bir hissedar politikasıyla dikkat çekiyor. Bu bilgi notu, Fransa'dan gerçek zamanlı hisse senedi fiyatı, kazançlar, temettü ve yatırım fırsatlarını sunmaktadır.

Zozo hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Zozo'nun hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 1 Yen (yen) cinsinden, seans boyunca %2,61'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 4.951.400 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 974,50 yen ile 1.373,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 1.260 yen seviyesinde işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 1,1 trilyon yendi. Hisse senedi, 2026 yılında büyük bir hisse geri alım programının açıklanması ve iş göstergelerindeki istikrarlı iyileşme ile desteklendi.

Zozo: Şirket tanıtımı

Alışılmadık girişimci Yusaku Maezawa tarafından kurulan Zozo, tıpkı SpaceX biletlerini satın alırken kullandığı aynı gösterişle, eksantrik bir Japon teknoloji milyarderi olarak yıldızını pazarlayan bir isim olarak, 2004 yılında ZOZOTOWN'u icat etmeden önce bir vintage giyim kataloğu olarak başladı. Model, zamanla eksiksiz bir platforma dönüştü:

BÖLGE Japonya'nın önde gelen online moda mağazası; uluslararası markaları, yerel tasarımcıları ve özel segmentleri bir araya getiriyor — 2025'te açılacak Kore modası Musinsa için özel bir bölüm de dahil;

Japonya'nın önde gelen online moda mağazası; uluslararası markaları, yerel tasarımcıları ve özel segmentleri bir araya getiriyor — 2025'te açılacak Kore modası Musinsa için özel bir bölüm de dahil; GİYİNMEK : Kullanıcıların kıyafetlerini paylaştığı, stil önerilerini besleyen bir stil kütüphanesi olan moda koordinasyonu için sosyal ağ;

: Kullanıcıların kıyafetlerini paylaştığı, stil önerilerini besleyen bir stil kütüphanesi olan moda koordinasyonu için sosyal ağ; ZOZOCOSM ve ZOZUSED Güzellik ve ikinci el moda sektörleri, iki büyüme itici gücü;

Güzellik ve ikinci el moda sektörleri, iki büyüme itici gücü; Lyst : 2025'ten beri faaliyet gösteren ve grubun Avrupa ve Amerika'daki çevrimiçi lüks pazarını açmasını sağlayan İngiliz moda karşılaştırma sitesi.

Grubun %51,9'luk hissesi, LY Corp grubunun (eski Yahoo Japan-Line ekosistemi) ara holding şirketi olan Z Intermediate Holdings'e aittir. Z Intermediate Holdings, vücut ölçüm kıyafeti ZOZOSUIT'in başarısızlığının ardından 2019'da Zozo'yu satın almıştır.

Sonuçlar: kâr marjı üreten makine

30 Nisan'da yayınlanan, Mart 2026'da sona eren mali yıla ait hesaplar, modelin sağlamlığını teyit ediyor:

228 milyar yen gelir (+7,2%), platformdaki sipariş hacimlerindeki ve reklam gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır;

(+7,2%), platformdaki sipariş hacimlerindeki ve reklam gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır; 69 milyar yen işletme karı (+7,1%), yani bir %30,4'lik bir marj — dünyadaki az sayıda pazar yerinin ulaşabildiği bir seviye, ZOZOTOWN'un yerel tekel gücünün bir göstergesi;

(+7,1%), yani bir — dünyadaki az sayıda pazar yerinin ulaşabildiği bir seviye, ZOZOTOWN'un yerel tekel gücünün bir göstergesi; 48 milyar net gelirRekor seviyede brüt işlem değeri ve düzeltilmiş EBITDA ile.

Bu ivme, Japonya'da moda tüketimindeki toparlanma, platformun en karlı gelir kaynağı olan marka reklamcılığı ve güzellik ürünleri ile ikinci el eşyaları da kapsayacak şekilde ürün yelpazesinin genişletilmesiyle destekleniyor. Bir sonraki önemli olay, 2026 sonbaharında açıklanması beklenen yarıyıl sonuçlarıdır.

Zozo Temettüsü: Gerçek getiri ve büyük çaplı geri alım

Hissedarlara ödenen tazminat iki katına çıkarıldı. 2025-2026 mali yılı için ödenen 39 yenlik temettü, Mevcut mali yıl için 40 yen bekleniyor.Bu, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık %3,2'lik bir getiri anlamına geliyor ki bu, bir büyüme hissesi için oldukça önemli. En önemlisi, grup 31 Temmuz 2026'da bir duyuru yaptı. 30 milyar yenlik hisse geri alımıBelirtilen bir hedefle birlikte öz sermaye karlılığı %50'den fazla — bu, dünyadaki en karlı platformların bile hedefleyebileceği bir seviye. Fransa'da ikamet edenler için: Temettülerde %15 stopaj vergisi (Fransız-Japon vergi anlaşması, mahsup edilebilir), standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alma, çünkü Japonya PEA'ya (Fransız hisse senedi tasarruf planı) uygun değil.

Tarihçe: Antika dükkanından Japon internet devine

Zozo'nun hikayesi, Japon internet dünyasının efsanevi isimlerinden kurucusu Yusaku Maezawa ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 2000'li yılların başlarında, ithal giyim satan katalog şirketi, e-ticaretin henüz bir adı bile yokken, dünyanın ilk gerçek online moda butiklerinden biri olan ZOZOTOWN'a dönüştü. Büyüme çok hızlıydı: İnternetten çekinen Japon markaları, internette zarif ve kontrollü bir kanal buldu ve akıllı telefonlarla büyüyen nesil, uygulamayı günlük bir alışkanlık haline getirdi. En büyük başarı, evde vücut ölçülerini almak için tasarlanmış sensörlerle donatılmış bir tulum olan ZOZOSUIT ile geldi: Hedef muazzamdı, uygulama hayal kırıklığı yarattı ve hissedarlarla yaşanan gerilimler, şirketin 2019'da Yahoo Japan tarafından iki milyar dolardan fazla bir fiyata satın alınmasına yol açtı. SpaceX ile Ay'ı fethetmeye ve çağdaş sanata yönelen Maezawa, geride daha istikrarlı ve son derece karlı, ilk Japon internet ekosistemine entegre olmuş bir şirket bıraktı.

Japonya'da çevrimiçi moda perakendeciliği: ayrı bir pazar

Japon e-ticaretinin moda sektöründe kendine özgü özellikleri var ve ZOZOTOWN bunlardan başarıyla faydalanıyor. Birincisi, markalara ve perakendeye olan güçlü bağlılık: Japon tüketiciler nicelikten ziyade kaliteye öncelik veriyor, trendleri son derece yenilikçi bir taleple takip ediyor (bu nedenle katalog sürekli yenileniyor) ve ambalajdan iadeye kadar hizmete büyük önem veriyor. İkincisi, dağıtım yapısı: Uzun süre moda sektörüne büyük mağazalar hakimdi ve bunların düşüşü, perakendecilerin ZOZOTOWN'un öncülük ettiği çevrimiçi platformlara kaydığı pazar payını serbest bıraktı. Üçüncüsü, sosyal boyut: Japon modası, kullanıcıların birbirlerine ilham verdiği WEAR gibi koordinasyon ağlarında bir topluluk içinde deneyimleniyor; platform bu olguyu içselleştirmiş durumda. Son olarak, Kore dalgası (K-pop, diziler, Musinsa stili) Zozo'nun 2025'ten beri özel alanıyla yakaladığı yeni bir büyüme kaynağı açtı. Bu benzersiz pazarda, platform, küresel e-ticaret devlerinin bile meydan okuyamadığı bir payla hakim konumda.

2025-2026 mali yılı olgunluk hakkında neler ortaya koyuyor?

Nisan 2026'da yayınlanan hesaplar, karlı bir olgunluğa ulaşmış bir platformun resmini çiziyor: %7 gelir artışı, %30'luk istikrarlı bir işletme kar marjı ve rekor işlem hacimleri. Yatırımcıların dikkatini çeken iki gelişme var. Birincisi, reklamcılık: Markalar, platformda görünürlük için giderek daha yüksek fiyatlar ödüyor; bu, neredeyse tam kar marjına sahip bir gelir akışı olup, karlılığı mekanik olarak artırıyor – Batı pazaryerlerinin başarısını besleyen aynı motor. İkincisi, uluslararası genişleme: 2025'ten beri konsolide olan Lyst, katkısı şu anda mütevazı olan ancak gruba Avrupa çevrimiçi lüks pazarında bir seçenek sunan bir girişim olmaya devam ediyor. Bunların arasında, fazla nakit üretimi temettüleri ve satın alımları finanse ediyor – konumunu savunmak için artık büyük yatırımlar yapmasına gerek kalmayan bir tekelin finansal tezahürü.

Analiz: Japon çevrimiçi modasının tekelciliği

Zozo'ya ilişkin tez, konumuna dayanmaktadır: ZOZOTOWN, Japonya'da çevrimiçi modaya neredeyse zorunlu bir giriş kapısıdır; bu konum, yirmi yıllık yerleşik alışkanlıklar, benzersiz bir katalog ve trafik ve altyapı sağlayan LY Grubu'nun desteğiyle korunmaktadır. %30'luk işletme kar marjları bunu kanıtlamaktadır. Riskler arasında Japon pazarının olgunlaşması (nüfus azalıyor), genel platformlardan ve yabancı uzmanlardan gelen rekabet ve Lyst ile uluslararası genişlemenin uygulanması (bu genişlemenin nasıl para kazanacağı henüz belli değil) yer almaktadır. Hisse senedi, son derece karlı bir yerel tekel ile ikinci pazar arayışı arasındaki bir düello olarak analiz edilebilir. Bu, bu temaya tamamen Japonya odaklı bir yatırım yapmaya istekli dinamik bir yatırımcı için uygundur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Zozo'nun hatırlanması gereken beş önemli ismi

228 milyar yen : Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu;

: Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu; 30,4% : platformun piyasa gücünün bir göstergesi olan faaliyet kar marjı;

: platformun piyasa gücünün bir göstergesi olan faaliyet kar marjı; Hisse başına 40 yen Beklenen temettü, yaklaşık %3,2'lik bir getiri anlamına geliyor;

Beklenen temettü, yaklaşık %3,2'lik bir getiri anlamına geliyor; 30 milyar yen Temmuz 2026'da duyurulan hisse geri alımı;

Temmuz 2026'da duyurulan hisse geri alımı; %50'ten fazla : Yönetim tarafından belirtilen öz sermaye karlılığı hedefi.

Bu kıyaslama ölçütleri, nadir görülen bir durumu özetliyor: hissedarlarına büyük miktarda nakit geri dönüşü sağlayan, baskın ve son derece karlı bir niş platform.

Niş tekelinin riskleri

Niş bir pazara hakim olmak, belirli riskleri beraberinde getirir. Birincisi, kademeli aşınma: Genç nesillerin satın alma alışkanlıkları değişiyor; TikTok ve sosyal medya platformları moda keşfini yeniden şekillendiriyor ve bazı satın alımlar Zozotown'un kontrol etmediği kanallara kayıyor. İkincisi, değişen zevkler: Japon moda pazarı kategorilerinde döngüseldir; dünün sportif gündelik giyimi, yarının resmi giyimine dönüşebilir ve platformun önemini kaybetmeden bu değişimlere uyum sağlaması gerekir. Üçüncüsü stratejiktir: LY Grubu'nun kontrolündeki bir yan kuruluşu olarak şirket, ana şirketiyle birlikte belirlenen bir stratejiyi izler; bu stratejinin öncelikleri (grubun hizmetleriyle entegrasyon, ortak ödeme ve lojistik projeleri) Zozo'nun azınlık hissedarlarının çıkarlarıyla tam olarak örtüşmeyebilir. Mevcut getiriler ve geri alımlar bu endişeleri büyük ölçüde telafi ediyor, ancak pozisyon büyüklüğü konusunda gereken disiplini destekliyorlar.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 3092 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin : Temettü üzerinden %15 stopaj vergisi kesilir, bu vergi Fransız-Japon anlaşması uyarınca düşülür, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Temettü altı ayda bir ödenir; gerçekleştiği anda yayınlanan hisse geri alım programı, serbest dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse fiyatını destekler.

SSS: Zozo hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

ZOZOTOWN nedir?

Japonya'nın ilk çevrimiçi moda platformu: Uluslararası ve Japon markalarından yüz binlerce ürün, doğrudan veya markaların mağazaları aracılığıyla satılıyor; ayrıca markalara yönelik reklam ve hizmetler de sunuluyor.

Zozo'nun temettü verimi nedir?

Temmuz ayında açıklanan 30 milyar yenlik hisse geri alımına ek olarak, mevcut mali yıl için beklenen 40 yenlik getiriye dayanarak, Ekim 2026 kuru üzerinden yaklaşık %3,2'lik bir büyüme öngörülüyor.

Zozo, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Platform, aylık trafik ve brüt işlem değeri göstergelerini yayınlayarak, işlem dinamiklerine neredeyse gerçek zamanlı bir bakış açısı sunuyor; bu da bireysel yatırımcı için şeffaflık açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Lyst gruba ne katıyor?

2025'ten beri faaliyet gösteren İngiliz moda karşılaştırma sitesi Zozo, Avrupa ve Amerika'daki çevrimiçi lüks pazarlarına erişim imkanı sunuyor: Nitelikli bir kitle ve tavsiye uzmanlığı, grubun Japonya'daki uzmanlığıyla birleşebiliyor.

Grup neden %50 öz sermaye karlılığı (ROE) hedefliyor?

Çünkü kar marjları ve nakit üretimi buna olanak tanıyor: %30'luk işletme kar marjı ve nakit açısından zengin bilançosuyla, hisse geri alımları yoluyla öz sermaye karlılığı olağanüstü seviyelere çıkarılabilir; bu hedef, hisse başına değer lehine azaltılmış bir sermayeleşmeyi varsayar.

Yusaku Maezawa'nın elinde şu anda sermayenin yalnızca yaklaşık %1,3'ü bulunuyor; bu hisselerin büyük kısmı 2019'da Yahoo Japan grubu tarafından satın alınması sırasında satıldı ve şirket artık LY Corp ekosisteminin kontrolündeki bir yan kuruluşu.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 Nisan - 2027 Mart dönemini kapsayan mali yılın ilk yarısına ait sonuçların sonbaharda açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.