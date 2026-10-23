HKEX (0388) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Görünümü

HKEx — Hong Kong Borsaları ve Takas Kurumu — Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası, yerel vadeli işlemler piyasası ve Londra Metal Borsası'nın işletmecisidir ve Çin ile dünya arasında sermaye akışının kapısıdır; bu akışlar ayrıca aşağıdakiler gibi menkul kıymetleri de besler: AlibabaHang Seng endeksinin ilk ağırlıklı endeksi, Connect programları aracılığıyla kuruldu. Neredeyse tekel konumunda olan hisse senedi, borsa kodu altında işlem görüyor. 0388Şirket, Çin pazarlarındaki her ilgi dalgasını rekor karlara dönüştürüyor ve bu karların %90'ını hissedarlarına dağıtıyor. Bu belge, gerçek zamanlı hisse fiyatını, sonuçları, benzersiz temettüyü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

HKEX hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

HKEX hisse senedi fiyatı şu anda şu seviyededir: 370,80 HK $ (Hong Kong doları cinsinden) işlem seansı boyunca %0,98'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 412.299.503 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 360,00 HK$ ile 444,80 HK$ arasında işlem gördü.

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2026 sonbaharında hisse senedi, yıllık 360 ila 445 HK$ aralığında, yaklaşık 371 HK$ seviyesinde işlem görüyordu: hisse senedi yılın ilk yarısında Çin'deki yükselişi takip etti ve ardından sonbaharda Çin anakarasındaki piyasalardaki düşüşle birlikte konsolidasyon gösterdi.

Finansal veriler — Hong Kong Borsası ve Takas Limited Şirketi

Listeleme yeri HKSE — hisse senedi kodu 0388.hk Sektör Finansal Hizmetler — Finansal Veriler ve Borsalar kuşatma Hong Kong - Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 468,69 milyar HKD (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 23,5 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 14,86 TL — getiri ≈ %4,0

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 29,16 milyar HKD 17,75 milyar HKD 2024 22,37 milyar HKD 13,05 milyar HKD 2023 20,52 milyar HKD 11,86 milyar HKD

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 01.09.2026 7,43 11.03.2026 6,52 02.09.2025 6,00 12.03.2025 4,90 03.09.2024 4,36

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

HKEX: Şirket sunumu

HKEX, piyasa değeri bakımından dünyanın altıncı büyük borsası olan ve yaklaşık 2.700 şirketin işlem gördüğü 48,5 trilyon HK$'lık piyasa değerine sahip borsayı yönetiyor ve tüm zinciri idare ediyor: hisse senedi ve türev piyasaları, takas, saklama ve piyasa verileri. Benzersiz modeli, programlarında yatmaktadır. Bağlantı Kurun Stock Connect, uluslararası yatırımcıların Hong Kong üzerinden (kuzey akışı) Çin anakarası hisse senetlerini satın almalarına ve Çinli tasarruf sahiplerinin Hong Kong menkul kıymetlerini (güney akışı) satın almalarına olanak tanır; HKEX her işlemden komisyon alır. Buna ek olarak, Londra Metal Borsası2012'de satın alınmasıyla grup, endüstriyel metaller alanında dünyanın önde gelen merkezi haline geldi.

Yönetim yapısı bir altyapı tekelinin yapısına benziyor: Hong Kong hükümeti en büyük hissedar ve on üç yöneticiden altısını atıyor. Şirketin başında ise CEO Bonnie Chan bulunuyor.

Sonuçlar: Hacimlerin mekaniği

Bir borsa işletmecisinin sonuçları piyasa faaliyetlerini takip eder ve HKEX'in sonuçları dikkat çekicidir:

2025. Egzersiz (25 Şubat 2026'da yayınlandı): Çin'deki yükselişin etkisiyle gelirler 29,2 milyar HK$ (+%29,6) ve net kar 17,75 milyar HK$ (+%36) oldu;

(25 Şubat 2026'da yayınlandı): Çin'deki yükselişin etkisiyle gelirler 29,2 milyar HK$ (+%29,6) ve net kar 17,75 milyar HK$ (+%36) oldu; İlk dönem 2026 (19 Ağustos'ta yayınlandı): tarihi kayıt — 16,7 milyar HKD gelir (%19 artış) ve 10,6 milyar HKD net kar (%24 artış), 283 milyar HKD günlük işlem hacmi (%18 artış) ve ikinci çeyrekte yaklaşık 289 milyar HKD ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı; kuzeyden Çin anakarasına olan akışlar iki katından fazla arttı;

(19 Ağustos'ta yayınlandı): — 16,7 milyar HKD gelir (%19 artış) ve 10,6 milyar HKD net kar (%24 artış), 283 milyar HKD günlük işlem hacmi (%18 artış) ve ikinci çeyrekte yaklaşık 289 milyar HKD ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı; kuzeyden Çin anakarasına olan akışlar iki katından fazla arttı; IPO Franchise : 2025 yılında halka arzlar konusunda dünya çapında birincilik ve 2026'da da istikrarlı bir tempo — Ağustos ayı sonuna kadar 105 halka arz gerçekleşti ve bu rakam, 2025 yılının tamamında toplanan fon miktarını şimdiden aştı.

Modelin gücü hemen göze çarpıyor: Yerli yapay zekanın yükselişinden bu yana küresel yatırımcıların gözdesi olan Çin pazarındaki her toparlanma, aynı anda işlem ücretlerini, halka arzları ve Connect akışlarını artırıyor. Bir sonraki olay ise Kasım ayı başlarında açıklanması beklenen üçüncü çeyrek sonuçları.

HKEX temettüsü: Kârın %90'ı dağıtılıyor.

HKEX'in dağıtım politikası, büyük küresel borsalar arasında benzersizdir: şirket ödeme yapar yarıyıl karının %90'ı Önemli bir kâr tutma politikası olmaksızın, temettüler şeklinde. 2026 ara temettüsü şu miktardaydı: Hisse başına 7,43 HK$, %24 artış2025 yılı bakiyesinin 6,52 HKD olması veya son on iki ayda yaklaşık 13,95 HKD getiri sağlaması durumunda, yaklaşık olarak şu oranlarda bir getiri elde edilir: 3,8 için 4% Mevcut fiyattan. Bu dağıtım seviyesi, hisseyi döngüsel getiri sağlayan bir hisse senedi haline getiriyor: temettü, kârlarla ve dolayısıyla Asya piyasalarının havasıyla birlikte yükseliyor ve düşüyor. Fransa'da ikamet eden bir kişi için, Fransa ile vergi indirimi anlaşması olmaksızın Hong Kong'un stopaj vergisi (%10) uygulanır; yatırım standart bir menkul kıymet hesabında yapılır.

Tarih: Sömürge dönemindeki bir borsadan Çin'in eşiğine

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası, 2000 yılında halka açık bir şirket olan HKEX çatısı altında birleşene kadar, uzun süre rekabet halindeki operatörler arasında paylaşılan, cansız bir bölgesel piyasaydı. Bu, kamu otoritesinin sistemin garantörü olarak kaldığı hibrit bir yönetim modelidir. İki stratejik hamle kaderini değiştirdi. Birincisi, Çin piyasalarını kontrollü kanallar aracılığıyla dünyaya bağlayarak, Hong Kong'u Çin sermayesi için vazgeçilmez bir vitrin haline getiren 2003 Şanghay ve Shenzhen borsalarıyla yapılan anlaşmaydı; HKEX hisseleri, Çin'in finansal açılımına bahis oynamanın en doğrudan yolu oldu. İkincisi ise, gruba küresel emtia boyutunu ekleyen 2012 yılında Londra Metal Borsası'nın satın alınmasıydı. 2020'ler bu gidişatı doğruladı: Hong Kong'daki siyasi çalkantılara ve pandemiye rağmen, piyasa rekor sayıda halka arz gerçekleştirdi - Çinli dijital devler ikinci halka arzlarını burada gerçekleştirdi - ve yapay zeka hisselerinin de katkısıyla 2025-2026 yıllarında toplanan fonların büyük geri dönüşü yaşandı.

2026 için yenilikler: meydan kendini yeniden keşfediyor

Hong Kong'un finans merkezi sadece işlem hacimlerini artırmakla kalmıyor; aktif olarak faaliyet alanını genişletiyor. Ağustos 2026'da Çin düzenleyici kurumu, Hong Kong ile bağları derinleştirmek için on önlem açıkladı: Connect programını gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (REIT'lere) genişletmek, güneyden gelen sermaye akışları için yuan cinsinden işlem hesapları oluşturmak ve -önemli bir karar- anakara sigorta şirketlerinin Hong Kong ETF'lerine yatırım yapmasına izin vererek, kurumsal sermaye için daha önce kapalı olan bir kanalı açmak. Aynı zamanda, Ağustos başında HKEX, Çin devlet tahvillerine ilişkin beş yıllık vadeli işlem sözleşmelerini başlattı; bu, Çin devlet borcunu korumak için ilk offshore araçlar oldu ve değerli metaller için merkezi bir takas kurumu kurdu. Bu girişimlerin her biri, her dönemde grubun yalnızca işlem ücretlerine olan bağımlılığını azaltırken, iki finansal sistem arasında düzenlenmiş bir köprü olarak merkezin yeri doldurulamaz rolünü güçlendiren, takas ve veri ücretleri gibi tekrarlayan bir gelir akışı sağlıyor.

Analiz: Çin finansında bir tekelcilik

HKEX hakkındaki tez tek bir imgeyle özetlenebilir: küresel tasarruflar ile Çin menkul kıymetleri arasında zorunlu bir geçiş noktasıdır. Hong Kong, sermayenin Çin'e giriş kapısı olmaya devam ettiği sürece – Pekin'in Ağustos 2026'da REIT'ler, yuan hesapları ve anakara sigorta şirketlerinin Hong Kong ETF'lerine erişimi de dahil olmak üzere Connect programlarını genişletmek için on önlem açıklamasıyla teyit edilen bir rol – geçiş noktası otomatik olarak artar. Riskler ise bunun tam tersidir: ani döngüsellik (2026 sonbaharında olduğu gibi düşüş gösteren bir Çin piyasası, hacimleri anında sıkıştırır), akışları açabilen veya kapatabilen Çin politikasına bağımlılık ve anakara piyasalarından potansiyel rekabet. Son olarak, değerleme varlığın kıtlığını da içerir: HKEX, diğer küresel borsa operatörlerine kıyasla yapısal bir primle işlem görmektedir. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

HKEX'in akılda tutulması gereken beş önemli rakamı

10,6 milyar HKD : 2026 yılının ilk yarısına ait net sonuç, tarihi bir rekor;

: 2026 yılının ilk yarısına ait net sonuç, tarihi bir rekor; 283 milyar HKD Günlük ortalama hisse senedi işlem hacmi %18 arttı;

Günlük ortalama hisse senedi işlem hacmi %18 arttı; 90% : Yarıyıl karının temettü olarak dağıtılan kısmı;

: Yarıyıl karının temettü olarak dağıtılan kısmı; 7,43 HKD 2026 yılı için ara temettü, %24 arttı;

2026 yılı için ara temettü, %24 arttı; 105 halka arz Ağustos 2026 sonuna kadar, halka arzlar arasında dünya çapında birinci sıraya ulaşacak.

Bu ölçütler, şirketin profilini özetliyor: son derece karlı, dağıtımı cömert ve sonuçları Çin piyasalarının ritmiyle dalgalanan bir otoyol tekeli.

Borsa işlemlerinin sonuçlarını okumak: üç temel gösterge

HKEX'in çeyrekten çeyreğe performansını takip etmek için üç temel ölçüt özetlenebilir. Ortalama günlük işlem hacmi (ADT): Bu en acil göstergedir, çünkü işlem gören her milyar HKD komisyon üretir; 2026'nın ikinci çeyreğinde neredeyse ulaşılan 300 milyar HKD'lik psikolojik eşik, yeni bir gelir seviyesini işaret edecektir. Halka arzların sayısı ve büyüklüğü: Bunlar ilk ve yıllık listeleme ücretlerini besler ve Çin'deki halka arz sürecinin sağlığını gösterir; Ağustos 2026 sonuna kadar, aralarında birkaç teknoloji devinin de bulunduğu 105 işlem gerçekleşecektir. Son olarak, işlem, takas ve veri arasındaki gelir dağılımı: Tekrarlayan takas ve veri gelirlerinin payı ne kadar yüksekse, grubun profili o kadar düzenlenmiş olur ve piyasa oynaklığına o kadar az bağımlı hale gelir. Her raporda bu üç satırı takip eden bir yatırımcı, bireysel segmentlerin ayrıntılarına takılmadan HKEX'in nasıl işlediğine dair kapsamlı bir anlayışa sahip olur.

Hisse senedi Hong Kong'da Hong Kong doları cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmaktadır - Hong Kong bu amaçla kullanılamamaktadır. BEZELYE :

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 0388 kodu altında; Limit emri verin Stok likit durumda ancak yüksek birim fiyatı (350 HKD'nin üzerinde) parti kalibrasyonu gerektiriyor; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %10 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi Fransa'da indirilemez; daha sonra vergilendirme sizin vergi rejiminize göre yapılır.

Hisse senedinin yüksek birim fiyatı, pozisyon büyüklüğünün öncelikle bütçeyle belirlendiği bir hisse senedi olmasını da sağlıyor: tek bir hisse bile Çin piyasaları temasına önemli ölçüde maruz kalmayı temsil ediyor. Temettüler, her kazanç açıklamasından sonra altı ayda bir ödeniyor; bu da kar dinamiklerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanıyor.

HKEX'in diğer küresel borsalarla karşılaştırılması

Listelenen diğer borsalarla karşılaştırma, bu durumun benzersiz doğasını vurgulamaktadır. Batılı borsalar (ICE, Deutsche Börse, Londra Borsası) gelir akışlarını endekslere, verilere ve hizmetlere çeşitlendirerek işlem hacimlerine olan bağımlılıklarını azaltmışlardır; HKEX ise daha saf bir işlem tabanına sahiptir, ancak bu durum, başka hiçbir borsanın sahip olmadığı coğrafi bir tekel ile dengelenmektedir: Çin'e açılan kapı. Bu saflık, onu sektördeki hem yukarı hem de aşağı yönlü en döngüsel hisse senedi haline getirirken, genellikle karlarının yarısını dağıtan emsallerinin aksine %90'lık temettü dağıtım oranı, tüm döngüselliği hissedara aktarmaktadır. Bir diğer önemli fark ise, varlığın kıtlığı ve Çin'in finansal liberalleşme potansiyeliyle haklı çıkarılan hisse senedinin primli değerlemesidir; Ağustos 2026'nın on ölçütü bu potansiyeli daha da belirgin hale getirmiştir.

SSS: HKEX hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

HKEX'in temettü verimi nedir?

Ekim 2026 döviz kuru üzerinden yaklaşık %3,8 ila %4 arasında bir getiri, on iki ay boyunca dağıtılan yaklaşık 13,95 HKD'ye dayanmaktadır. Getiri, kazançlara bağlı olarak değişmekte olup, kazançların %90'ı altı ayda bir dağıtılmaktadır.

HKEX, PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Hisse senedi Hong Kong'da işlem görmektedir ve PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) kapsamı dışındadır. Alım işlemi, %10 stopaj vergisi uygulanan standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmaktadır.

Connect programları nelerdir?

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nı Şanghay ve Shenzhen menkul kıymetler borsalarına bağlayan resmi kanallar, uluslararası yatırımcıların Çin anakarası menkul kıymetlerini (kuzey akışı) ve Çinli tasarruf sahiplerinin Hong Kong menkul kıymetlerini (güney akışı) satın almalarına olanak tanır. HKEX bu işlemlerden komisyon alır.

Sonuçlar neden bu kadar değişken?

Çünkü gelirin büyük çoğunluğu, piyasa duyarlılığına göre büyük ölçüde değişen işlem hacimlerine ve halka arzlara bağlıdır: Çin'deki yükseliş karları artırırken, düşüş piyasası karları azaltır.

Hong Kong hükümetinin rolü nedir?

Kendisi en büyük hissedardır ve on üç yöneticiden altısını atayarak, piyasanın Çin finans sisteminin stratejik bir sütunu olarak kalmasını sağlar; bu kontrol, ticari aşırılıkları sınırlandırırken aynı zamanda grubun fiili tekelini de güvence altına alır.

Londra Metal Borsası nedir?

Dünyanın önde gelen endüstriyel metaller (bakır, alüminyum, çinko) ticaret merkezi olan ve 2012'de HKEX tarafından satın alınan bu şirket, grubun gelirlerini hammadde türevleriyle tamamlıyor.

HKEX'i kim yönetiyor?

Bonnie Chan, on üç yöneticiden oluşan bir yönetim kurulu altında şirketi genel müdür olarak yönetiyor; bu yöneticilerden altısı, en büyük hissedar olan Hong Kong hükümeti tarafından atanıyor; bu, halka açık bir tekel şirketine benzer bir yönetim yapısı.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 yılının üçüncü çeyreğine ait verilerin Kasım ayı başlarında açıklanması bekleniyor; mali yılın tamamına ilişkin veriler ise Şubat 2027'de yayınlanacak.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.