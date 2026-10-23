China Mobile (0941) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Görünümü

China Mobile Dünyanın en büyük telekomünikasyon operatörüdür: Çin'de bir milyardan fazla mobil müşterisi, on milyonlarca eve ultra hızlı geniş bant bağlantısı ve Çin devleti tarafından kontrol edilen bir hisse senedi yapısına sahiptir. Hong Kong'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 0941Hisse senedi, istikrarlı karlılığa sahip bir enerji şirketinin ödediği yaklaşık %7'lik getiri nedeniyle başlangıçta cazip görünüyor; bu, Asya'daki diğer piyasalardan farklı bir getiri profili. AlibabaBüyümeye odaklanan bu belge, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatını, sonuçları, temettüyü ve Fransa'dan yatırım yapmak için izlenecek adımları sunmaktadır.

Gerçek zamanlı China Mobile hisse senedi fiyatı

China Mobile'ın hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 77,10 HK $ (Hong Kong doları cinsinden) işlem seansı boyunca %-0,32'lik bir düşüş gösterdi. Bugün yaklaşık 22.834.636 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 75,55 HK$ ile 88,90 HK$ arasında işlem gördü.

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2026 sonbaharında, hisse senedi yıllık 75,55 HK$ ile 88,90 HK$ aralığının alt ucunda, yaklaşık 77 HK$ civarında işlem görüyordu: işlem hacmindeki düşüş nedeniyle üçüncü çeyrekte fiyatı hafifçe gerileyen bir temettü hissesi. ISIN kodu şöyledir: HK0941009539.

Finansal veriler — China Mobile Limited

Listeleme yeri HKSE — hisse senedi kodu 0941.hk Sektör İletişim Hizmetleri — Telekomünikasyon Hizmetleri kuşatma Hong Kong - Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 1,67 trilyon HKD (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 11,5 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 5,42 TL — getiri ≈ %7,0

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 1,05 Tn HKD 137,09 milyar HKD 2024 1,04 Tn HKD 138,37 milyar HKD 2023 1,01 Tn HKD 131,77 milyar HKD

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 25.08.2026 2,90 05.06.2026 2,52 01.09.2025 2,75 06.06.2025 2,49 02.09.2024 2,60

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

China Mobile: Şirket Genel Bakışı

China Mobile, Çin'in en eski mobil telefon operatörüdür ve yaklaşık %73'ü China Mobile Communications Group aracılığıyla devlete aittir. Dünyada eşsiz bir varlığa sahiptir:

1,014 milyar mobil müşteri Eylül 2026 sonuna kadar yaklaşık 702 milyon 5G abonesi de dahil olmak üzere;

Eylül 2026 sonuna kadar yaklaşık 702 milyon 5G abonesi de dahil olmak üzere; 342 milyon müşteri Ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcısı olan sabit yüksek hızlı internet;

Ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcısı olan sabit yüksek hızlı internet; 1,5 milyar bağlantı Nesnelerin İnterneti; akıllı sayaçlardan bağlantılı araçlara kadar.

Hong Kong'da tescilli halka açık şirket, ana şirketinin genel merkezinin bulunduğu Pekin'den yönetilmektedir. Temel faaliyet alanı karlı bir kamu hizmetidir: düzenlenmiş tarifeler, daha az karlı kırsal alanlar da dahil olmak üzere ülke çapında zorunlu kapsama alanı ve ülkenin dijital altyapısını sağlama misyonu. Son stratejisi giderek dijital çözümlere odaklanmaktadır: veri merkezleri, bulut bilişim ve kurumsal hizmetler; operatör kendisini Çin'in yapay zekası için bilgi işlem altyapısı sağlayıcısı olarak konumlandırmaktadır.

Sonuçlar: ATM'de hafif bir düşüş yaşandı.

Yayınlanan son rakamlar, temkinli bir istikrara işaret ediyor:

2025. Egzersiz (26 Mart 2026'da yayınlandı): 1.050 milyar yuan gelir (%0,9 artış), 137,1 milyar yuan net kar (%-0,9 raporlanan, %2 karşılaştırılabilir);

(26 Mart 2026'da yayınlandı): 1.050 milyar yuan gelir (%0,9 artış), 137,1 milyar yuan net kar (%-0,9 raporlanan, %2 karşılaştırılabilir); İlk dönem 2026 (13 Ağustos'ta yayınlandı): Gelirler 538 milyar yuan (%-1,1), net kar 78,9 milyar yuan, raporlanan bazda düşüş gösterdi ancak karşılaştırılabilir bazda artış gösterdi, uluslararası iş hacmi %30 arttı;

(13 Ağustos'ta yayınlandı): Gelirler 538 milyar yuan (%-1,1), net kar 78,9 milyar yuan, raporlanan bazda düşüş gösterdi ancak karşılaştırılabilir bazda artış gösterdi, uluslararası iş hacmi %30 arttı; Üçüncü çeyrek 2026 (20 Ekim'de yayınlandı): 242,3 milyar yuan gelir (%-3,4) ve 27,3 milyar yuan net kar (%-12,4) - Çinli operatörler arasında artan fiyat rekabeti bağlamında, hisse senedindeki son düşüşü açıklayan düşük rakamlar.

Yatırımcının bakış açısı, yüksek getiri sağlayan bir hisse senedinin bakış açısıdır: karlar yüksek bir seviyede seyreder ve kilit nokta grubun dağıtımı sürdürme yeteneğidir. Veri ve yapay zekaya yapılan yatırımlar (İç Moğolistan'da 2026 sonbaharına kadar kapasitesi üç katına çıkarılacak bir bilgi işlem merkezi) büyüme potansiyelini temsil etmektedir.

China Mobile temettüsü: meselenin özü

Dağıtım politikası, hissenin en güçlü satış noktasıdır. China Mobile, 2025 mali yılı için ödeme yaptı. Hisse başına 5,27 HK$ — 2,75 HKD ara ödeme ve 2,52 HKD nihai ödeme — yaklaşık %76'lık bir kar dağıtım oranını temsil etmektedir. Ekim 2026 itibarıyla getiri yaklaşık olarak şu şekildedir: 6,8 için 7%Bu oran, büyük Asya şirketleri arasında en yükseklerden biri. Ve yükseliş trendi devam ediyor: 2026 yılının ilk yarısı için ara temettü, 25 Ağustos'ta açıklanan hisse başına 2,90 HKD'ye %5,5 oranında artırıldı. Fransız vatandaşı için önemli bir vergi noktası: Hong Kong, temettülerden %10 oranında stopaj vergisi alıyor ve Fransa ile Hong Kong arasında vergi indirimi anlaşması bulunmuyor; bu nedenle net getiri buna göre hesaplanmalı ve yatırım yalnızca standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılabilir.

Tarih: Dev bir oluşumun doğmasına yol açan ayrılık

Çin Mobil, Pekin'in rekabeti teşvik etmek için tarihi telefon tekelini ortadan kaldırdığı milenyumun başında doğdu: Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı'nın mobil varlıkları, İngiliz sömürgesinin devredilmesinden birkaç ay önce, 1997'de Hong Kong'da kurulan bir kuruluşta birleştirildi. Büyümesi, Çin'in genel büyümesini yansıttı: mobil telefonculuk on yıl içinde her yerde yaygınlaştı ve Çin Mobil, ulusal ağı birleştirmek için bölgesel operatörleri birer birer bünyesine kattı. 2010'lu yıllarda sabit veri eklendi - operatör aynı zamanda ultra yüksek hızlı geniş bantta da dev bir şirket haline geldi - ardından Çin'de dünyanın en hızlı şekilde yaygınlaştırılan 5G geldi. 2020-2021'deki Amerikan olayı - Amerikan yatırımcılarının Çin ordusuyla bağlantılı şirketlere yatırım yapmasını yasaklayan bir başkanlık emri sonrasında Wall Street'ten çıkarılması - paradoksal olarak hissedar tabanının yerel niteliğini güçlendirdi: hisse senedi artık ağırlıklı olarak Hong Kong ve Şanghay'da, Çinli ve Asya bölgesinden uluslararası yatırımcılar arasında işlem görüyor.

Çin telekomünikasyon pazarı: kontrollü bir oligopol

Çin telekomünikasyon sektörü, devletin doğrudan denetimi altında olan ve fiyatlandırma çerçeveleri, kapsama yükümlülükleri ve ağ geliştirme programları gibi genel hatları belirleyen üç oyunculu bir oligopoldür: China Mobile, China Telecom ve China Unicom. Bu yapı yatırımcılar için avantajlar sunmaktadır: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi yıkıcı fiyat savaşları yok, koordineli yatırımlar ve istikrarlı karlılık. Ancak sınırlamaları da vardır: Tüketici tarifeleri, sosyal politika hedefi olan dijital enflasyon nedeniyle siyasi emirle düzenli olarak düşürülmekte, bu da abone başına geliri azaltmakta ve operatörleri kurumsal sektörde büyüme aramaya itmektedir: bulut bilişim, veri, IoT ve topluluklar için dijital hizmetler. Nakit rezervleri ve daha büyük müşteri tabanıyla rakiplerinden daha donanımlı olan China Mobile, bu geçişe en büyük hareket alanıyla öncülük etmektedir: Veri merkezleri ve bilgi işlem kapasitesi, hükümetin dijital egemenlik planında aktif olarak teşvik ettiği ülkenin yapay zeka ekosistemini beslemektedir.

Analiz: Devlet getirileri, devlet riskleri

China Mobile, dijital büyüme ile güçlendirilmiş bir Çin devlet tahvili olarak analiz edilebilir. Güçlü yönleri arasında, devletin çoğunluk hissedarı ve koruyucusu olduğu bir şirket tarafından ödenen yüksek ve artan getiri; büyük ve öngörülebilir nakit akışı; ve Çin altyapısında yeri doldurulamaz bir konum yer almaktadır. Riskler de bu güçlü yönleri yansıtmaktadır: Hisse senedi, ABD'nin siyasi baskısı altında 2021 yılında Wall Street'ten çıkarılmıştır, jeopolitik riskler devam etmektedir, gelir artışı en iyi ihtimalle sıfırdır ve Çin düzenleyicisi, marjlar pahasına fiyatlardan arbitraj yapabilir. Bu risklere ek olarak, kur riski de vardır; temettü, ABD dolarına sabitlenmiş Hong Kong doları cinsinden ödenirken, getiri yuan cinsinden ifade edilmektedir. Hisse senedi, Euro Bölgesi dışında çeşitlendirilmiş getiri arayan ve temel varlığın siyasi doğasının farkında olan bir yatırımcı için uygundur. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

China Mobile'ın hatırlanması gereken beş önemli ismi

1,014 milyon Mobil müşterilerden oluşan dünyanın en büyük filosu;

Mobil müşterilerden oluşan dünyanın en büyük filosu; 137,1 milyar yuan 2025 net sonucu;

2025 net sonucu; Hisse başına 5,27 HKD 2025 temettüsü, yaklaşık %7'lik bir getiri sağlıyor;

2025 temettüsü, yaklaşık %7'lik bir getiri sağlıyor; 76% : 2026 için %5,5'lik avans ödemesiyle birlikte dağıtım oranı;

: 2026 için %5,5'lik avans ödemesiyle birlikte dağıtım oranı; 73% Çin devletinin ana grup aracılığıyla katılımı.

Bu ölçütler denklemi özetliyor: neredeyse devlet tekelinin sağladığı olağanüstü getiriler, zayıf büyüme ve varsayılan jeopolitik risk pahasına gerçekleşiyor.

China Mobile davasının ortaya koyduğu, gelişmekte olan yatırım getirileri hakkında neler?

China Mobile, benzersiz bir getiri hissesi kategorisine aittir: yükselen devlet şirketleri. Halka açık bir piyasada işlem gören bir Avrupa kamu hizmeti şirketinin aksine, temel varlık, devlet hissedarı tarafından şekillendirilen bir kamu hizmetinin karlılığını, düşük oynaklık ancak sınırlı uluslararası likidite ile karakterize edilen yarı kapalı bir piyasa ortamıyla birleştirir. Bir Fransız portföyü için hisse senedi özel bir rol oynar: Batı döngülerinden kısmi bağımsızlık, dolara sabitlenmiş bir para biriminde gelir ve Çin dijitalleşmesi temasına maruz kalma. Buna karşılık, yatırımcı önemli azınlık denetim ve denge mekanizmaları olmayan bir yönetişimi, Çin formatında finansal raporlamayı ve sermaye akışlarını etkileyebilecek diplomatik gerilimlerin düşük ama gerçek riskini kabul eder. Bir portföydeki pozisyonun büyüklüğü bu özelliklere yansıtılmalıdır: Avrupa anlamında temel bir portföy varlığı değil, getiri takviyesidir.

Ana listeleme Hong Kong'dadır; ayrıca yabancı yatırımcıların erişemediği Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nda da yerel bir listeleme mevcuttur. Alımlar standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır; Hong Kong bu kapsamda değerlendirilmez. BEZELYE :

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracı kurumunuz aracılığıyla: büyük uluslararası çevrimiçi aracı kurumlar bunu sunmaktadır; Başlığı ara 0941 kodu altında (ISIN HK0941009539); Limit emri verinHong Kong oturumu Fransız saatiyle gece gerçekleşti; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %10 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi indirilemez; ardından gelir vergisi, sizin vergi rejiminize göre Fransız vergi sistemine tabidir.

Hissedar kayıt defteri ve piyasa gelenekleri, 1997'den beri hisse senedi için referans piyasa olan Hong Kong'unkilerle aynıdır. Temettü yılda iki kez ödenir - yazın ara ödeme, ilkbaharda bakiye ödemesi - ve aracı kurum tarafından euroya çevrildikten sonra hesaba yatırılır.

SSS: China Mobile hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

China Mobile'ın temettü verimi nedir?

Hisse başına 5,27 HK$ tutarındaki 2025 temettüsüne ve kazançların yaklaşık %76'lık dağıtım oranına dayanarak, Ekim 2026 kuru üzerinden yaklaşık %6,8 ila %7 arasında bir getiri beklenmektedir.

China Mobile, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Hisse senedi Hong Kong'da işlem görmektedir ve PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) kapsamı dışındadır. Alım, temettülerden %10 stopaj vergisi kesilen standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmaktadır.

2026 sonbaharında hisse senedi fiyatı neden düştü?

20 Ekim'de yayınlanan üçüncü çeyrek sonuçları, Çinli operatörler arasındaki fiyat rekabeti nedeniyle gelir ve kârda düşüş gösterdi; bu da devlet şampiyonunun bile yerel rekabetle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyor.

Hisselerin çoğunluk hissedarı kim?

Devlet Varlık Komisyonu tarafından denetlenen devlete ait bir holding şirketi olan China Mobile Communications Group, borsada işlem gören şirketin sermayesinin yaklaşık %73'üne sahip. Yaklaşık %27'lik serbest dolaşımdaki hisseler ise ağırlıklı olarak Hong Kong'da işlem görüyor.

China Mobile hâlâ Amerika Birleşik Devletleri'nde listeleniyor mu?

Hayır: Hisse senedi, ABD yetkililerinin baskısı sonucu 2021 yılında Wall Street'ten çıkarıldı. Referans listeleme Hong Kong'da olup, Şanghay'daki yerel listeleme ile desteklenmektedir.

Yapay zekânın strateji alanındaki rolü nedir?

Grup, Çin yapay zekası için veri merkezlerine ve bilgi işlem hizmetlerine büyük yatırımlar yapıyor; İç Moğolistan'daki bir merkez 2026 yılına kadar kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor ve böylece operatörü kademeli olarak dijital altyapı sağlayıcısına dönüştürüyor.

Temettü ödemeleri sürdürülebilir mi?

Kârın yaklaşık dörtte üçünün dağıtım oranı, istikrarı sağlamayı da misyon edinmiş bir devlet kuruluşu tarafından yürütülmektedir: Özellikle 2026 avans ödemesinin %5,5 oranında artırılmasından bu yana herhangi bir kesinti belirtisi yoktur. Gerçek risk, kesintinin kendisi değil, fiyat rekabetinin yoğunlaşması durumunda kârların aşınmasıdır.

Grup, abone verilerini (mobil abone artışı, 5G, geniş bant) her ay yatırımcı sitesinde yayınlıyor: ticari dinamiklerin basit bir göstergesi olan bu verilere birkaç haftalık gecikmeyle erişilebiliyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 yılına ait yıllık sonuçlar Mart 2027'de yayınlanacak; bu arada aylık ve üç aylık faaliyet göstergeleri de açıklanacak.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.