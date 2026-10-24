Kirin Holding Japonya'nın önde gelen bira üreticilerinden biri olan Kirin (ülke genelindeki izakayalarda bulunan Ichiban Shibori birası markası), özgün bir dönüşüm geçiriyor: Grup, bira imparatorluğunu bir platforma dönüştürüyor. sağlık bilimleriKyowa Kirin adlı ilaç iştiraki ve Asya-Pasifik ve Kanada'dan bir dizi takviye ürünü markasıyla desteklenen şirket, Tokyo borsasında hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 2503 Nikkei 225'in önemli bir bileşeni olan bu hisse senedi, orta düzeyde getiri ile tematik yeniden yatırımı birleştiriyor. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse fiyatını, önemli ölçüde iyileşen kazançları, temettüyü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Kirin hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Kirin'in hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 2 Yen (yen) cinsinden, seans boyunca %1,38'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 3.376.400 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 2.134,00 yen ile 3.161,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında, hisse senedi 2025 kârlarında yaşanan muhteşem toparlanma ve yeniden yapılandırılmış Japon tüketici hisselerinin artan cazibesi sayesinde yaklaşık 2.980 yen civarında işlem görüyordu.

Kirin: Grubu tanıtıyorum.

1885 yılında Japan Brewery'nin bir parçası olarak kurulan Kirin, Japonya'daki iki büyük bira şirketinden biridir ve dört ana bölümü olan çeşitlendirilmiş bir grup haline gelmiştir:

Alkollü içecekler Japonya'da, özellikle de Kirin biraları ve benzeri biralar. aslan Avustralya ve Yeni Zelanda'da tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olan ve aynı zamanda Amerikan butik bira üreticileri New Belgium ve Bell's'i de kontrol eden şirket;

Japonya'da, özellikle de Kirin biraları ve benzeri biralar. Avustralya ve Yeni Zelanda'da tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olan ve aynı zamanda Amerikan butik bira üreticileri New Belgium ve Bell's'i de kontrol eden şirket; Alkolsüz içecekler Japonya'da satılan çaylar, kahveler ve sular, devralınmayla tamamlanmaktadır. San Miguel Bira Fabrikası Filipinler'de (%48,6);

Japonya'da satılan çaylar, kahveler ve sular, devralınmayla tamamlanmaktadır. Filipinler'de (%48,6); Eczane : Kyowa Kirin Nadir hastalıklar ve nefroloji alanında uzmanlaşmış, grubun en değerli varlıklarından biri olan konsolide bir yan kuruluş;

: Nadir hastalıklar ve nefroloji alanında uzmanlaşmış, grubun en değerli varlıklarından biri olan konsolide bir yan kuruluş; Sağlık bilimleri : Takviye gıda markaları FANCL (2024'te %100'ü satın alındı) ve Blackmores (Avustralya), yakında Kanadalı Jamieson da bunlara katılacak.

Yönetimin başında Yoshinori Isozaki bulunurken, Kenji Minamikata operasyonlardan sorumlu başkan olarak görev yapıyor.

Sağlık dönüşümü: biradan takviyelere

Kirin'in stratejisi basit bir demografik denkleme dayanıyor: Japon bira pazarı nüfusla birlikte küçülürken, sağlık hizmetleri pazarı yaşlanan nüfus nedeniyle patlama yaşıyor. Bu nedenle grup, ağırlık merkezini sistematik olarak değiştirdi. İlk adım biyofarmasötikler oldu: Hisselerini yarıdan fazla artırdıktan sonra konsolide olan Kyowa Kirin, bir ilaç şirketinin karlılığını ve görünürlüğünü sağlıyor. İkinci adım ise besin takviyeleri oldu: 2024'te halka arz yoluyla satın alınan kült Japon markası FANCL, Avustralya'da satın alınan Blackmores ve 2026'da Kanada şirketinin satın alınmasının duyurulması... Jamieson Wellness'ın yaklaşık 1,9 milyar Kanada doları değerindeki satın alımı. — Kanada'nın bir numaralı vitamin şirketi — satın alımının 2026 sonbaharında tamamlanması bekleniyor. Grup, Asya-Pasifik bölgesine odaklanan uluslararası sağlık bilimleri bölümünün merkezini bile Sidney'de kurdu. Aynı zamanda, bira portföyü de sadeleştiriliyor: Four Roses burbonunun yaklaşık 775 milyon dolara Amerikan şirketi Gallo'ya satışı Nisan 2026'da tamamlandı.

Sonuçlar: 2025'teki toparlanma doğrulandı.

Yayınlanan son raporlar net bir değişime işaret ediyor:

2025. Egzersiz (12 Şubat 2026'da yayınlandı): 2.433 milyar yen gelir (%4,1 artış), 210 milyar yen faaliyet karı ve %153 artışla 147,5 milyar yen net kar - grubun tarihindeki en iyi yıllardan biri;

(12 Şubat 2026'da yayınlandı): 2.433 milyar yen gelir (%4,1 artış), 210 milyar yen faaliyet karı ve %153 artışla 147,5 milyar yen net kar - grubun tarihindeki en iyi yıllardan biri; motor Japonya'daki fiyat artışları, premium bira tüketimindeki toparlanma, FANCL'nin katkısı ve yeni ilaçlarıyla Kyowa Kirin'in yükselişi;

Japonya'daki fiyat artışları, premium bira tüketimindeki toparlanma, FANCL'nin katkısı ve yeni ilaçlarıyla Kyowa Kirin'in yükselişi; Sağlık sektörü Yıllık geliri 250 milyar yenin üzerine çıkan ve çift haneli oranlarda büyüyen bu sektör, Japonya'daki bira segmentinde de kar marjlarını istikrara kavuştururken, Avustralya'daki sinerjilerden de faydalanıyor.

2026 yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçlar, Jamieson'ın entegrasyonundan sonra ivmenin korunup korunmadığını Kasım ayında teyit edecek.

Kirin temettüsü: ılımlı ve istikrarlı

Temettü artışı ihtiyatlı bir şekilde gerçekleştiriliyor: 2026 yılı için hisse başına 76 yen bekleniyor.2025'te 74 yen'den sonra, Ekim 2026 döviz kuru üzerinden yaklaşık %2,5 getiri sağlayacak. Grubun politikası, olası dağıtımların hızlandırılmasından önce, satın almaların ardından sağlık hizmetleri dönüşümünün finansmanına ve borç azaltımına öncelik vermektedir. Fransız vatandaşı için: Japonya'dan alınan temettülerde %15 stopaj vergisi (Fransa-Japonya vergi anlaşması yoluyla mahsup edilebilir), standart bir menkul kıymet hesabından satın alma, çünkü Japonya Fransız PEA'sına (öz sermaye tasarruf planı) uygun değildir.

Tarihçe: Japon birasının yüz kırk yılı

Kirin'in öyküsü, Japonya'nın dünyaya açıldığı ve birayı keşfettiği Meiji döneminde başlar. 1885 yılında bir grup yabancı tarafından Japan Brewery adıyla kurulan şirket, efsanevi kanatlı yaratığın adını taşıyan Kirin Beer'i 1888'de piyasaya sürdü ve 1907'de Mitsubishi Grubu tarafından satın alındı; bu grupla yakın bir tarihi ilişki sürdürmektedir. Bir yüzyıl boyunca Kirin, Japon pazarında Asahi ile üstünlük için yarıştı, sürekli olarak ürün yelpazesini yeniledi ve pazar payı için mücadele etti, ardından adalar topluluğunun ötesine baktı: 2000'lerde Lion'ı satın alarak Avustralya'ya, San Miguel ile Filipinler'e ve hızla geri çekilen Brezilya'daki varlığına yöneldi. 2020'ler, stratejik açıdan kesin bir dönüm noktası oldu: Japon birasının demografik düşüşte olan olgun bir pazar olduğunun farkında olan yönetim, şirketi sağlık sektörüne yönlendirdi; bu sektörün kârları, bira üretiminin kârlarının durağanlaştığı bir dönemde artış gösteriyor. Bu dönüşümde, bira üretiminden miras kalan ve amino asitler ile fonksiyonel bileşenlerin kullanımına aktarılan fermantasyon bilgi birikiminin büyük payı bulunuyor.

Japon bira pazarı: olgunluk ve değer

Japon bira pazarı, olgun bir pazarın yatırımcılara hala neler sunabileceğini gösteriyor. Hacimler yavaş yavaş azalıyor – nüfus küçülüyor ve gençler daha az alkol tüketiyor – ancak değer artıyor: Gerçekten demlenmiş biralara (vergi indirimli yarı biralara karşı) doğru üst segmente geçiş, premium formatların başarısı ve barları ve izakayaları dolduran gelişen turizm sektörü fiyatları destekliyor. Kirin ve Asahi için bu hacim-değer dengesi istikrarlı marjları ve düzenli temettüleri finanse ederken, rekabet yeniliğe odaklanıyor – kaliteli alkolsüz biralar, yerel lisanslar ve sınırlı bira üretimi. Okyanusya'da dinamikler farklı: Lion, satın aldığı Amerikan butik bira markaları – New Belgium ve Bell's – ihracat büyümesi için bir platform oluşturduğu yoğunlaşmış bir pazara hakim. Hissedarlar için bu bira üretim ortamı, grubun hissedarları sulandırmadan sağlık odaklı geçişini finanse etmesine olanak tanıyan öngörülebilir bir nakit akışı temeli sağlıyor.

2025 mali yılı icraat hakkında neler ortaya koyuyor?

2025 yılında net gelirdeki %153'lük sıçramanın bazı açıklamalara ihtiyacı var. Bunun bir kısmı baz etkisinden kaynaklanıyor; 2024 mali yılı, değer düşüşleri ve yeniden yapılandırma maliyetlerinden olumsuz etkilendi. Ancak büyümenin özü yapısal: Japonya'daki fiyat artışları tüketiciler tarafından kabul edildi, premium bira satışları toparlandı, FANCL konsolidasyonun ilk tam yılında çift haneli büyüme kaydetti ve Kyowa Kirin nadir hastalık tedavilerinin potansiyelini doğruladı. Başka bir deyişle, stratejinin iki itici gücü - karlı bir bira fabrikası ve büyüyen sağlık sektörü - eş zamanlı olarak işledi; bu da başarılı uygulamanın tam tanımıdır.

Analiz: Bira nakit para, sağlık ufuk çizgisi.

Kirin'in profili, geçiş sürecindeki bir Japon değer hissesi olarak analiz edilebilir: Bira ve içecek bölümleri sağlam bir temettü ve güçlü nakit akışı üretirken, piyasa yavaş yavaş sağlık hizmetleri bölümünü (ilaçlar ve takviyeler) yeniden değerlendiriyor; bu bölümün payı daha fazla entegrasyonla birlikte artmaya devam edecek. Riskler arasında yavaş dönüşüm oranı, birkaç satın almanın eş zamanlı entegrasyonu, Avustralya ve Japonya pazarlarına bağımlılık ve Japonya'da Asahi'den gelen rekabet yer alıyor. Hisse senedi, ücretsiz sağlık hizmeti seçeneğiyle Japon tüketici pazarına savunma amaçlı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Kirin'in hatırlanması gereken beş önemli ismi

2.433 milyar yen : 2025 cirosu;

: 2025 cirosu; +% 153 Net gelirin 2025 yılında 147,5 milyar yene yükselmesi bekleniyor;

Net gelirin 2025 yılında 147,5 milyar yene yükselmesi bekleniyor; 1,9 milyar Kanada doları Kanada merkezli ve vitamin sektöründe bir numara olan Jamieson şirketinin satın alınması;

Kanada merkezli ve vitamin sektöründe bir numara olan Jamieson şirketinin satın alınması; Hisse başına 76 yen : 2026 için beklenen temettü, yani yaklaşık %2,5'lik bir getiri;

: 2026 için beklenen temettü, yani yaklaşık %2,5'lik bir getiri; 100% : Lion (Avustralya), FANCL (Japonya) ve Blackmores (Avustralya) organizasyonlarına katılım — sağlık alanındaki dönüşümün üç temel direği.

Bu ölçütler, şu önermeyi özetliyor: sağlam bir bira üretim karlılığı, gelecekte bir sağlık şirketi olarak faaliyet göstermeyi finanse ediyor; bu da Japonya'daki sektörde nadir görülen bir dönüşüm profili.

Besin takviyesi pazarı: yapım aşamasındaki platform

Kirin'in sağlık bilimleri bölümü, küresel bir takviye ürünleri platformunu parça parça oluşturuyor. FANCL, üstün Japon markasını ve doğrudan satış modelini getiriyor; Blackmores, Avustralya marka bilinirliğini ve Güneydoğu Asya'ya açılan bir kapı sağlıyor; ve Kanada'nın bir numarası Jamieson, Kuzey Amerika'da endüstriyel ölçeği ve kanıtlanmış eczane dağıtımını ekliyor. Her üçü de, grubun bilimsel stratejisiyle uyumlu olarak, kalite ve kanıtlanmış etkinlik konumlandırmasını paylaşıyor; bu yaklaşım, sektörün içerik bazlı pazarlamasıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan nüfus ve koruyucu sağlık isteğiyle yönlendirilen küresel vitamin ve takviye ürünleri pazarı, yapısal olarak yıllık birkaç yüzde oranında büyüyor; konsolidasyon henüz başlangıç ​​aşamasında olup, Kirin gibi entegre bir oyuncu için önümüzdeki on yıl boyunca karlı satın almalar için verimli bir zemin sunuyor.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 2503 kodu kapsamında (ayrıca müzakere edilmiş, daha az likit bir ADR de mevcuttur); Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin : Fransız-Japon Anlaşması uyarınca %15 stopaj vergisi kesilir, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Uzun süredir Nikkei endeksinde yer alan hisse senedi, düzenli analist takibinden faydalanıyor ve bu da sağlık stratejisinin izlenmesini kolaylaştırıyor. Temettü altı ayda bir ödeniyor; sağlık stratejisi ve dağıtım hedefleri Şubat ayındaki yıllık raporda detaylı olarak açıklanıyor.

SSS: Kirin hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Kirin hâlâ bir bira fabrikası mı?

Evet, ve gelirinin büyük kısmını buradan elde ediyor — Japonya'da biralar, Okyanusya'da Lion, Filipinler'de San Miguel — ancak strateji yatırımları sağlığa yönlendiriyor: Kyowa Kirin aracılığıyla ilaçlar ve FANCL, Blackmores ve Jamieson aracılığıyla takviyeler.

Temettü verimi nedir?

2026 yılı için beklenen 76 yen üzerinden, Ekim 2026'da yaklaşık %2,5'lik bir büyüme öngörülüyor. Grup öncelikle sağlık sektörüne dönüşümünü finanse ettiği için ilerleme istikrarlı ancak temkinli.

Kirin, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Jamieson'ın satın alınmasıyla ne gibi değişiklikler olacak?

Bu birleşme, gruba Kanada'da vitamin ve takviye ürünleri alanında liderlik kazandırıyor, Kuzey Amerika'daki sağlık platformunu genişletiyor ve sağlık segmentinin yıllık gelirini 250 milyar yenin üzerine çıkarıyor.

Grup hâlâ Myanmar'da faaliyet gösteriyor mu?

Hayır: Kirin, Myanmar Brewery'deki hissesini sattı ve Ocak 2023'te çıkış işlemi tamamlanarak bu tartışmalı dönemin sonu geldi.

Kyowa Kirin ayrı olarak da listelenmiş mi?

Evet, ilaç yan kuruluşu Tokyo'daki borsadaki yerini korurken, sermayenin yarısından fazlasına ulaşan hisse artışının ardından Kirin Holdings'in hesaplarında konsolide ediliyor; bu yapı, piyasanın ilaç sektöründeki bu değerli varlığı ayrı olarak değerlendirmesine olanak tanıyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Dokuz aylık döneme ait sonuçlar Kasım 2026'da yayınlanacak.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.