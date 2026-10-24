Kioxia Holding Dünyanın üçüncü büyük NAND flaş bellek üreticisi olan şirket, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve özellikle yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan depolama belleğini üretiyor. Toshiba'nın bellek bölümünün mirasçısı olan ve 2024 yılının sonunda halka arz edilmesi planlanan şirket, Tokyo Borsası'nda sadece iki yılda en dramatik yükselişlerden birini yaşadı: yirmi beş kat artış, 2026 yazında birkaç günlüğüne Japonya'nın en yüksek piyasa değerine sahip şirketi olma, ardından piyasanın yapay zeka balonunu sorgulamasıyla %50'lik bir düzeltme. Bu kılavuz, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatını, bellek kıtlığının yarattığı sonuçları, ortaya çıkan hissedar politikasını ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Kioxia hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Kioxia'nın hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 12 Yen (yen) hissesi, seans boyunca %1,27'lik bir değişimle işlem gördü. Bugün yaklaşık 85.811.000 hisse işlem gördü ve piyasaya sürüldüğünden beri hisse senedi 2.626,67 yen ile 37.566,67 yen arasında işlem gördü.

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

2026 sonbaharında, 1'inde gerçekleştirilen üçte bir hisse bölünmesinin ardından hisse senedi yaklaşık 12.750 yen civarında işlem görüyordu.er Ekim ayında yaklaşık 21 trilyon yen piyasa değerine ulaşmıştı. Haziran 2026'daki yükselişin zirvesinde ise piyasa değeri 44 trilyon yen'i aşarak Kioxia'yı birkaç işlem seansı boyunca Japonya'nın piyasa değeri bakımından en büyük şirketi haline getirmişti.

Kioxia: Şirket tanıtımı

Kioxia'nın kökenleri küresel bir endüstriyel tarihe dayanmaktadır: flaş bellek 1984 yılında Toshiba mühendisi Fujio Masuoka tarafından icat edilmiştir. Toshiba Memory adını alan bu bölüm, Toshiba'nın varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde, 2018 yılında Bain Capital liderliğindeki bir konsorsiyuma 2 trilyon yen karşılığında satıldı; teknoloji dünyası hala yüzyılın satışını tartışıyor. Kioxia olarak yeniden markalaşan şirket artık şunları üretiyor:

NAND flaş çipleri — En yeni nesil BiCS teknolojisi 332 katmanı işliyor ve onuncu nesil örnekleri Temmuz 2026'dan beri teslim ediliyor — ve bu sayede küresel pazarın yaklaşık %14'ünü tek başına elinde tutuyor;

— En yeni nesil BiCS teknolojisi 332 katmanı işliyor ve onuncu nesil örnekleri Temmuz 2026'dan beri teslim ediliyor — ve bu sayede küresel pazarın yaklaşık %14'ünü tek başına elinde tutuyor; Profesyonel SSD'ler Yapay zekânın da katkısıyla en karlı sektör olan veri merkezleri için;

Yapay zekânın da katkısıyla en karlı sektör olan veri merkezleri için; Sandisk ile ortak girişimler (Western Digital'in eski flash bellek iş kolu) Yokkaichi ve Kitakami fabrikalarının ortak sahipleri olan ve iş birliği anlaşması 2034 yılı sonuna kadar uzatılan Kioxia-SanDisk grubu, küresel kapasitenin yaklaşık %30'unu temsil ediyor.

Halka arz sonrası geçiş sürecinde hissedarlık yapısı devam ediyor: Toshiba yaklaşık %17,6, Bain'in iştirakleri ise yaklaşık %22 hisseye sahip ve kademeli bir şekilde hisselerden ayrılıyor.

Sonuçlar: Hafıza kıtlığı dönemi

Yayınlanan rakamlar olağanüstü bir döngüyü ortaya koymaktadır:

Mart 2026'da sona eren mali yıl (15 Mayıs'ta yayınlandı): 2.338 milyar yen gelir (%37 artış), 870 milyar yen işletme karı, 554,5 milyar yen net kar - Japon bellek endüstrisi tarihinde daha önce hiç görülmemiş seviyeler;

(15 Mayıs'ta yayınlandı): 2.338 milyar yen gelir (%37 artış), 870 milyar yen işletme karı, 554,5 milyar yen net kar - Japon bellek endüstrisi tarihinde daha önce hiç görülmemiş seviyeler; 2026-2027 yılının ilk çeyreği 1.767 milyar yen gelir ve yaklaşık %75'lik işletme kar marjı - bu büyüklükteki bir sanayici tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri - yapay zeka için depolama arayan veri merkezlerinin süper döngüye dönüştürdüğü bir NAND kıtlığının işareti;

1.767 milyar yen gelir ve yaklaşık %75'lik işletme kar marjı - bu büyüklükteki bir sanayici tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri - yapay zeka için depolama arayan veri merkezlerinin süper döngüye dönüştürdüğü bir NAND kıtlığının işareti; Uzun vadeli sözleşmeler Yönetim, sevkiyatlarının yaklaşık yarısını çok yıllık anlaşmalar kapsamında gerçekleştirmeyi hedefliyor ve bu beklenmedik kazançtan pay almayı garanti altına alıyor.

Kapasite açısından, grup ve SanDisk, Ağustos 2026'da Japonya'da 31 milyar doların üzerinde bir yatırım programı açıkladı; bu program yeni Kitakami Fab3 fabrikasını da içerirken, Japon hükümeti Yokkaichi tesisini destekliyor. 10 milyar doları aşması muhtemel bir ABD tescili de değerlendirme aşamasında.

Kioxia temettüsü: Henüz değil, ancak hisse geri alımları başlıyor.

Kioxia ödeme yapmaz. temettü yok Bugüne kadar belirtilen öncelik, üretilen her yonga levhasının bir alıcı bulduğu bir döngüde finansman kapasitesini sağlamaktır. Bununla birlikte, hissedarlara dönüşün başlangıcını gösteren iki işaret var: a 800 milyar yenlik ilk hisse geri alım programı — yaklaşık %5,5'lik hisse senedi sermayesi — Ağustos ve Ekim 2026 arasında gerçekleştirildi ve finans departmanından yapılan açıklamalar, ilk temettünün mevcut mali yılın ikinci yarısında ödenebileceğini gösteriyor. Fransız vatandaşı için: Japonya, Fransız hisse senedi tasarruf planına (PEA) uygun olmadığı için, standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alma işlemi yapılmalıdır; temettü ödenmemesi durumunda, vergilendirme yalnızca satış anında gerçekleşir.

Tarihçe: Flaşın icadından yüzyılın satışına

NAND flaş bellek, 1980'lerin başında Toshiba'nın laboratuvarlarında Fujio Masuoka tarafından icat edildi; bu atılım, Japonya'ya on yıllarca elektronik depolama alanında baskın bir konum kazandırdı. Bellek bölümü, taşınabilir müzik çalarlar, telefonlar ve ardından akıllı telefonlara güç vererek mobil çağla birlikte büyüdü. Dramatik dönüm noktası 2017'de geldi: Amerikan nükleer iştirakinden kaynaklanan kayıplarla ezilen Toshiba, en değerli varlığını satmak zorunda kaldı. Bain Capital liderliğindeki konsorsiyum, 2 trilyon yenlik teklifi kazandı; bu durum, uzun süre ulusal bir teknolojinin ucuza satılması olarak görülecek bazı gözlemcilerin büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Japonca'da "yarının belleği" anlamına gelen Kioxia olarak yeniden adlandırılan şirket, 2019 ve 2023 döngülerinin düşüşlerini atlattı, SanDisk'e büyük yatırımlar yaptı ve yapay zeka için depolama alanındaki patlamayla yeniden gözde oldu. Uzun süredir ertelenen Aralık 2024 halka arzı döngüyü tamamlıyor: Yüzyılın satışı, iki yıl sonra Tokyo borsasının yıldızı haline geldi.

Yapay zeka için depolama süper döngüsü

Mevcut bellek döngüsünü önceki döngülerden ayıran şey, doğasıdır: talep artık yalnızca akıllı telefonlar ve bilgisayarlar tarafından değil, yapay zeka modellerini eğiten veri merkezleri tarafından da yönlendiriliyor. Her model, her aşamada depolama alanı tüketiyor – eğitim verileri, vektör veritabanları, çıkarım kayıtları – ve Kioxia'nın Yokkaichi'de ürettiği gibi üst düzey profesyonel SSD'ler 2026'dan beri yetersiz durumda. Sektör analistleri üç temel özelliği vurguluyor: 2027'den önce büyük bir kapasite üretime girmeyecek, üreticiler fiyatları sabitleyen uzun vadeli sözleşmeleri tercih ediyor ve Kioxia'nın onuncu nesil BiCS'si de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojiler, hacimlerini en güçlü müşteriler için saklıyor. Sonuç olarak, NAND fiyatlarının çeyrekler boyunca yükseldiği, üreticilerin kar marjlarının rekor seviyelere ulaştığı ve sorunun artık döngünün tersine dönüp dönmeyeceği değil, ne zaman ve hangi normalleşme seviyesinde döneceği olduğu bir ortam ortaya çıkıyor. Hissedar için bu durum bir disiplin gerektiriyor: her hafta spot fiyatları takip edin ve her çeyreği bir sonraki çeyrek için bir seçenek olarak değerlendirin.

Analiz: Yapay zekâ destekli saf döngüsellik

Kioxia hissesi, aşırı bir döngünün en iyi örneklerinden biridir: depolama alanı kıt olduğunda, kar marjları hızla yükselir (son çeyrekte %75'e ulaştı) ve arz talebi karşıladığında ise, sektörün 2019 ve 2023 yıllarında yaşadığı gibi, düşüşe geçer. Yatırımcının bahsi iki yönlüdür: yapay zekanın gerektirdiği depolama alanının, geçmiş döngülere göre kıtlığı daha uzun süre sürdüreceği (sektör analistleri arasında, 2027'den önce büyük yeni kapasite eksikliği göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine dair fikir birliği var) ve uzun vadeli sözleşmelerin sonraki yılları dengeleyeceği. Haziran 2026'dan bu yana yarıdan fazla değer kaybı, madalyonun diğer yüzünü ortaya koyuyor: oynaklık, potansiyelin bedelidir. Bu hisse senedi, bir portföyün dinamik segmentine en uygunudur. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Kioxia'da hatırlanması gereken beş önemli isim

+% 37 : Mart 2026'da sona erecek mali yıl için gelir artışı, 2.338 milyar yen'e ulaşacak;

: Mart 2026'da sona erecek mali yıl için gelir artışı, 2.338 milyar yen'e ulaşacak; yaklaşık% 75 Geçtiğimiz çeyrekteki faaliyet kar marjı, yaşayanların hafızasında eşi benzeri görülmemiş bir seviyede;

Geçtiğimiz çeyrekteki faaliyet kar marjı, yaşayanların hafızasında eşi benzeri görülmemiş bir seviyede; 14% : Sadece NAND'ın pazar payı — Sandisk ortak girişimleriyle birlikte %30;

: Sadece NAND'ın pazar payı — Sandisk ortak girişimleriyle birlikte %30; 800 milyar yen Şirket tarihinin ilk hisse geri alım programı, 2026 sonbaharında gerçekleştirildi;

Şirket tarihinin ilk hisse geri alım programı, 2026 sonbaharında gerçekleştirildi; 31 milyar Sandisk ile birlikte duyurulan Japonya'daki yatırım programı, yeni Kitakami Fab3 fabrikasını da içeriyor.

Bu kıyaslama ölçütleri istisnai bir durumu özetliyor: süper döngünün ortasında bulunan ve tek gerçek riski döngünün sonu olan bir para makinesi.

Önerilen ABD tescili: Neleri değiştirecek?

Eylül 2026'da finans basını, Kioxia'nın ABD'de halka arzı değerlendirdiğini ve potansiyel olarak on milyar dolardan fazla kaynak sağlayabileceğini ortaya koydu. Bu hamlenin hissedarlar için üç somut sonucu olacaktır. Sektörün sermaye akışlarına hakim olan ABD yarı iletken fonlarını da içerecek şekilde yatırımcı tabanını genişletecektir. ABD sübvansiyonları ve veri merkezi müşterilerinin üretimi talebe daha yakın hale getirdiği bir dönemde, Japonya dışında geliştirme için kaynak sağlayacaktır. Ve dolar cinsinden bir halka arz getirecek, bu da Fransız hissedarlar için işleri biraz karmaşıklaştıracak ve iki kredi hattı arasında seçim yapmalarını gerektirecektir. Hala değerlendirme aşamasında olan proje, basit bellek fiyat döngüsünün ötesinde hisse senedi için potansiyel katalizörlerden biridir.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 285A kodu altında — dikkat, 1. gün üçte bir oranında bir paylaşım gerçekleşti.er Ekim 2026, bazı sitelerde gösterilen geçmiş fiyatlar arasındaki tutarsızlıkları açıklıyor; Limit emri verinHisse senedinin oynaklığı, giriş fiyatının kontrol edilmesini gerektirir; Vergilendirmeyi önceden tahmin edin (Sizin düzenlemelerinize göre sermaye kazancı olarak) elden çıkarma işlemi gerçekleşti, bugüne kadar herhangi bir temettü ödenmedi.

Piyasadaki oynaklık göz önüne alındığında, pozisyon genellikle birkaç aşamada oluşturulur ve döngüdeki her geri çekilme, tarihsel olarak, daha sonraki toparlanmanın ödüllendirdiği giriş noktaları sunmuştur. Hisseyi izlemek için temel göstergeler, uzmanlaşmış firmalar tarafından yayınlanan NAND bellek spot fiyatları, büyük üreticilerin kapasite duyuruları ve üç aylık kazanç raporlarıdır; hisse senedi bu açıklamaların her birine saatler içinde tepki verir.

SSS: Kioxia hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Kioxia temettü ödüyor mu?

Hayır, bugüne kadar herhangi bir geri alım olmadı. 2026 sonbaharında 800 milyar yenlik ilk hisse geri alımı gerçekleştirildi ve yönetim, mevcut mali yılın ikinci yarısında olası bir ilk temettüden bahsediyor.

Kioxia ve Toshiba arasındaki ilişki nedir?

Kioxia, Toshiba'nın eski bellek bölümüdür ve 2018'de Bain Capital liderliğindeki bir konsorsiyuma satılmıştır. Toshiba, Aralık 2024'teki halka arzdan bu yana kademeli olarak elden çıkararak sermayenin yaklaşık %17,6'sını hala elinde tutmaktadır.

Veri merkezlerinde SSD'lerin pazar payı nedir?

Grup kesin bir döküm yayınlamasa da, veri merkezleri için profesyonel SSD'ler en yüksek değere ve en hızlı büyüyen segmenti oluşturuyor; yönetim de uzun vadeli sözleşmelerinde bu segmente vurgu yapıyor ve mevcut kıtlıktan en çok faydalanan da bu segment oluyor.

Hisse senedi fiyatı 2026'da neden bu kadar çok dalgalandı?

Çünkü hisse senedi tamamen hafıza döngüsünün bir ürünü: Yapay zeka rallisi, Haziran 2026'da Japonya'da piyasa değerinin zirvesine taşıdı, ancak teknoloji balonu korkuları değerini yarıdan fazla düşürdü; oynaklık, potansiyelin karşıtıdır.

Sandisk ile yapılan ortak girişim nedir?

Kioxia ve Sandisk, Yokkaichi ve Kitakami tesislerine %50-%50 ortak girişim yoluyla sahipler: üretilen her bir yonga levhası paylaşılıyor, böylece devasa yatırımlar bir araya getiriliyor. Anlaşma 2034 yılının sonuna kadar geçerli.

Kioxia Çin'e maruz kalıyor mu?

Orta düzeyde: Pekin'in desteğiyle Çin'in bellek alanındaki rekabeti ivme kazanıyor, ancak teknolojik olarak en yeni nesil NAND'ın gerisinde kalıyor. Bu, grubun uzun vadeli sözleşmeleri ve üretim süreçlerindeki liderliğiyle dengelediği orta vadeli bir risktir.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026-2027 mali yılının ikinci çeyreğine ait sonuçların Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.