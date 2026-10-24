Seven & i Holdings dünyanın önde gelen market zinciri grubudur: marka 7-ElevenDünya çapında 85.000'den fazla mağazası bulunan, bunların 21.900'ü Japonya'da olan ve Speedway ile güçlenen bir Amerikan imparatorluğuna sahip. Tokyo'da hisse senedi koduyla işlem görüyor. 3382 Nikkei 225'in önemli oyuncularından biri olan şirket, 2024-2025 yıllarının en büyük kurumsal olaylarından birinin merkezinde yer aldı: Kanadalı şirket Couche-Tard'ın devralma teklifi (ki bu teklif nihayetinde geri çekildi). Şirket daha sonra market zincirleri etrafında kendini yeniden yapılandırdı ve hissedarlarına önemli miktarda nakit geri kazandırdı. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse fiyatını, kazançları, yeniden başlatılan temettüyü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Seven & i hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Seven & i'nin hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 2 Yen (yen) cinsinden, seans boyunca %0,76'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 3.376.400 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 2.134,00 yen ile 3.161,00 yen arasında dalgalandı.

2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 2.120 yen civarında işlem görüyordu. Hisse senedi, 2024-2025 yıllarında Couche-Tard'ın düşmanca devralma teklifiyle (zirve noktasında yaklaşık 47 milyar dolar) ve ardından Canadiens'in Temmuz 2025'te çekilmesinin ardından gelen yeniden yapılandırma planı ve büyük hisse geri alımlarıyla yükselişe geçmişti.

Données financières — Seven & i Holdings Co., Ltd.

Listeleme yeri Tokyo — haber bülteni 3382. t Sektör Consumer Defensive — Grocery Stores kuşatma Japonya — Resmi Sitesi

Seven & i Holdings Co., Ltd. 3382.T Tokyo 2.887,50 ¥ +% 1,56 Önceki kapanış 2.887,50 ¥ günün yüksek 2.887,50 ¥ günün en düşük seviyesi 2.887,50 ¥ En yüksek nokta 52 hafta 2.887,50 ¥ 52 haftadan daha kısa 2.887,50 ¥ hacim 2 sermayelendirme 4,86 Tn PER 17,1 Temettü verimi 2,83% Hisse başına temettü 60,00 Analistlerin ortalama hedefi 2.887,50 ¥





Résultats annuels — Seven & i Holdings Co., Ltd. Tatbikat sona erdi. Maslahatgüzar Net gelir 2026-02-28 1.557,33 milyar yen 292,70 milyar yen 2025-02-28 1.557,33 milyar yen 173,07 milyar yen 2024-02-29 1.557,33 milyar yen 224,60 milyar yen 2023-02-28 248,47 milyar yen 179,78 milyar yen

Historique des dividendes — Seven & i Holdings Co., Ltd. geçici görevlendirme tarihi Hisse başına tutar 2026-08-28 30,000 2026-02-26 25,000 2025-08-28 25,000 2025-02-27 20,000 2024-08-29 20,000 2024-02-28 18,833 2023-08-30 18,833 2023-02-27 21,167

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 25.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Seven & i: Grup sunumu

Grup, 1974'te 7-Eleven lisansını Japonya'ya ithal eden ve daha sonra Amerikan ana şirketini satın alan Japon zinciri Ito-Yokado'dan doğmuştur; bu, öğrencinin ustayı bünyesine kattığı tarihi bir dönüşümdür. Bugün, iş alanları şunlardır:

7-Eleven Japonya : 21.900 mağaza ile, tazelik, hizmetler, ödeme, paket teslim alma gibi konbini konseptinde dünya çapında referans noktası; benzersiz yoğunluk ve mağaza başına karlılık sunuyor;

: 21.900 mağaza ile, tazelik, hizmetler, ödeme, paket teslim alma gibi konbini konseptinde dünya çapında referans noktası; benzersiz yoğunluk ve mağaza başına karlılık sunuyor; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 7-Eleven Inc. ve Speedway Yaklaşık 13.000 satış noktası, karlılıkları önemli ölçüde yeniden sağlandı ve şu anda grubun başlıca kar kaynağını oluşturuyor;

Yaklaşık 13.000 satış noktası, karlılıkları önemli ölçüde yeniden sağlandı ve şu anda grubun başlıca kar kaynağını oluşturuyor; Diğer formatlar Japonya'da süpermarketler, restoranlar ve finansal hizmetler sürekli olarak gelişiyor.

Eylül 2025'ten bu yana, eski süpermarket bölümü (York Holdings - Ito-Yokado ve ilgili şirketler) yaklaşık 815 milyar yen karşılığında Bain Capital'e satıldı ve grup tamamen marketlere odaklandı. Yönetim, Mayıs 2025'ten bu yana görev başında bulunuyor. Stephen DacusGrubun tarihindeki ilk yabancı lider.

Couche-Tard olayı ve grubun yeniden yapılanması

Ağustos 2024'ten Temmuz 2025'e kadar Seven&ia, Kanadalı ortağı Alimentation Couche-Tard'ın yaklaşık 47 milyar dolarlık devralma teklifiyle karşı karşıya kaldı; bu, perakende tarihinin en büyük satın almalarından biriydi. Yönetim kurulu, fiyatı yetersiz bularak, hem ulusal bir devin yabancı kontrolüne geçmesini isteyen Japon hükümetinin hem de değer talep eden aktivist fonların baskısı altında teklifi reddetti. Temmuz 2025'te geri çekilen teklif, geride dönüşmüş bir grup bıraktı: York'un satışı, düşük performans gösteren 645 Amerikan mağazasının kapatılması veya dönüştürülmesi, marketlere yeniden odaklanma ve en önemlisi, büyük çaplı hisse geri alımları, temettünün yeniden başlatılması ve Amerikan iştiraki 7-Eleven için planlanan halka arz (şimdi 2027 mali yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor) içeren bir finansal iyileştirme planı.

Sonuç: Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın yerini aldı.

En son rakamlar bu değişimi gösteriyor:

Şubat 2026'da sona eren mali yıl Gelirler 10.430 milyar yen olarak gerçekleşti; York'un konsolidasyon dışı bırakılması nedeniyle %13'lük bir düşüş yaşandı; faaliyet karı 423 milyar yen oldu; net kar ise %69 artarak 293 milyar yene ulaştı.

Gelirler 10.430 milyar yen olarak gerçekleşti; York'un konsolidasyon dışı bırakılması nedeniyle %13'lük bir düşüş yaşandı; faaliyet karı 423 milyar yen oldu; net kar ise %69 artarak 293 milyar yene ulaştı. 2026-2027 mali yılının ilk yarısı (Ekim başında yayınlandı): Uluslararası market perakendeciliği 150 milyar yen işletme karı elde ederken, Japonya'da bu rakam 110 milyar yen oldu. Amerika Birleşik Devletleri resmen en büyük kar merkezi haline geldi. Yakıt marjları ve Speedway'in toparlanmasıyla yönlendirildi;

(Ekim başında yayınlandı): Uluslararası market perakendeciliği 150 milyar yen işletme karı elde ederken, Japonya'da bu rakam 110 milyar yen oldu. Yakıt marjları ve Speedway'in toparlanmasıyla yönlendirildi; Yönetim, Amerika'daki bu ivmeye dayanarak yıllık hedeflerini yükseltti.

Bu tersine çevrilmiş coğrafya, başlığın okunuşunu değiştiriyor: Japonya'ya özgü bir değer olan şey, dünyanın en büyük iki tüketici pazarı arasında dengelenmiş bir grup haline geliyor.

Seven & i temettüsü: yeniden lansman ve büyük çaplı hisse geri alımları

Couche-Tard olayı sonrasında hissedar tazminatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yıllık temettü, 2025-2026 mali yılı için 50 yen'den artırıldı. Mevcut egzersiz için 60 yen.Bu, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık %2,8'lik bir getiri anlamına geliyor. En önemlisi, hisse geri alımları giderek artıyor: 400 milyar yen Ağustos 2026'daki hisse geri alımı, SoftBank, PayPay ve Sumitomo Mitsui Card'ın (mağaza içi finansal hizmetlerde iş birliği yapması beklenen stratejik yatırımcılar) 300 milyar yenlik kendi hisselerini ihraç etmesiyle desteklenerek, 2030 yılına kadar 2 trilyon yen olarak açıklanan çok yıllık bir programın parçasıdır. Fransa'da ikamet edenler için, Japonya'daki temettüler, Fransa-Japonya vergi anlaşması uyarınca %15 oranında stopaj vergisine tabidir; Japonya, Fransız PEA'sına (hisse senedi tasarruf planı) uygun olmadığı için alım, standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır.

Japon konbini'si: Eşsiz bir modelin anatomisi

Japonya'daki bakkal ve marketlerin Batı'daki marketlerle hiçbir ortak noktası yok: günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Yaklaşık 100 metrekarelik tipik bir 7-Eleven, günde birkaç kez teslim edilen taze yiyecekleri, Japon usulü hazır yemekleri (ünlü bento kutuları ve onigiri), bankacılık hizmetlerini, bilet satışını, baskıyı, paket teslim almayı, fatura ödemeyi ve çevrimiçi alışveriş için bir teslimat noktasını bir araya getiriyor. Ürün rotasyonu, günde iki kez mağaza bazında ürün çeşitliliğini ayarlayan bir lojistik ve veri sistemi tarafından yönetiliyor: israf minimum düzeyde, tazelik en üst düzeye çıkarılıyor. Ekonomik sonuç: küresel bakkal sektöründe metrekare başına emsalsiz karlılık, olağanüstü müşteri sadakati (ortalama bir Japon haftada birkaç kez ziyaret ediyor) ve lojistik ağını ve yerel uzmanlığı kopyalamanın on yıllar süreceği için önemli bir giriş engeli. Bu sessiz motor, grubun Amerika'daki yeniden yapılanmasını ve hisse geri alımlarını finanse ediyor.

Amerikan pazarı: yakınlığa doğru başarılı bir geçiş

Amerikan şubesinin dönüşümü, planın ikinci ayağını oluşturuyor. 1991'de Southland'ın satın alınmasıyla devralınan ve 2021'de Speedway ile daha da güçlendirilen bu şube, uzun süredir hayal kırıklığı yaratan kar marjlarından muzdaripti. Dönüşüm planı üç alana odaklandı: en az karlı 645 mağazanın kapatılması veya dönüştürülmesi, yakıt marjlarının optimize edilmesi (ki bu marjlar çok olumlu seviyelere geri döndü) ve ortalama harcamayı artıran taze, Japon tarzı yiyecek hizmetlerinin sunulması. Sonuç muhteşem: mevcut mali yılın ilk yarısında, uluslararası market bölümü 150 milyar yen işletme karı elde ederken, Japonya'da bu rakam 110 milyar yendi. Seven&i, tarihinde ilk kez Japonya dışında Japonya içinden daha fazla kazanıyor; bu değişim, planlanan Amerikan şubesinin halka arzı ile pekiştirilecek ve piyasaya grubun her ayağı hakkında yeni bir bakış açısı sunacak.

Analiz: Konbini'nin İntikamı

Seven & i'nin temel tezi, başarılı bir yeniden yapılanma üzerine kuruludur: grubun ana işine –nakit üreten bir makine olan Japonya'daki market zincirine– ve nihayet karlı hale gelen Amerikan ağına yeniden odaklanma; dışarıdan bir yöneticinin gelmesiyle güçlendirilmiş bir yönetim ve büyük bir nakit akışı sağlanması. Riskler arasında Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici baskısı, indirimli formatlardan ve hızlı teslimattan gelen rekabet ve ABD'deki halka arzın gecikmesi yer almaktadır. Hisse senedi, Japon portföyünün yanında çeşitlendirme stratejisi olarak Asya büyüme-temettü profili için uygundur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Seven & i'nin akılda tutulması gereken beş önemli ismi

85 mağaza 7-Eleven markası altında dünya çapında;

7-Eleven markası altında dünya çapında; 293 milyar yen 2025-2026 mali yılı için net sonuç, %69 artış gösterdi;

2025-2026 mali yılı için net sonuç, %69 artış gösterdi; Hisse başına 60 yen Mevcut mali yıl için temettü, yaklaşık %2,8'lik bir getiri sağlıyor;

Mevcut mali yıl için temettü, yaklaşık %2,8'lik bir getiri sağlıyor; 400 milyar yen 2030 yılına kadar 2 trilyon dolarlık bir programın parçası olarak Ağustos 2026'da hisse geri alımları gerçekleştirildi;

2030 yılına kadar 2 trilyon dolarlık bir programın parçası olarak Ağustos 2026'da hisse geri alımları gerçekleştirildi; 815 milyar yen York Holdings'in Bain Capital'e satışı, Eylül 2025'te tamamlandı.

Bu ölçütler dönüşümü özetliyor: daha az yüzey alanı, daha fazla kar ve nihayetinde önceliklerin merkezinde hissedar yer alıyor.

Yeniden yapılanma sonrasında izlenmesi gereken riskler

Seven&i'nin gidişatı üç endişe alanına maruz kalmaya devam ediyor. Birincisi döngüsel: Temkinli Japon tüketiciler indirimli mağazalara yönelirken, Amerikan harcamaları yavaşlıyor; her çeyrekte izlenmesi gereken en önemli gösterge aynı mağaza satışları olacak. İkincisi rekabetçi: Hızlı teslimat ve düşük maliyetli marketler hem Japonya'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar payını aşındırıyor ve bu da giderlere ve hizmetlere sürekli yatırım yapılmasını gerektiriyor. Üçüncüsü kurumsal uygulama: Zaten gecikmiş olan ABD şubesinin halka arzının pazar penceresini bulması gerekiyor ve 2 trilyon yenlik geri alım programı sürdürülebilir nakit akışı varsayıyor. Bu risklerin hiçbiri hisseyi diskalifiye etmiyor; birlikte, hissenin dönüşümüne rağmen neden henüz ABD tüketici hisselerinin katlarında işlem görmediğini açıklıyorlar.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracı kurumunuz aracılığıyla, başlıca uluslararası platformlar tarafından sunulan hizmetler; Başlığı ara 3382 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu, Avrupa saatiyle sabah saatlerinde gerçekleşti; Vergilendirmeyi dahil edin : Temettülerden %15 stopaj vergisi kesilir (Fransız-Japon anlaşması), bu vergi özel vergi formuyla düşülebilir, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Nikkei'nin önde gelen hisselerinden biri olarak, mükemmel likiditeye ve bol miktarda riskten korunma analizine sahip olması, pozisyonun izlenmesini kolaylaştırıyor. Temettü altı ayda bir ödeniyor ve hisse geri alımları otomatik olarak hisse başına kazancı destekliyor.

SSS: Seven & i hisseleriyle ilgili sıkça sorulan sorular

Couche-Tard'a ne oldu?

Kanadalı şirket Alimentation Couche-Tard, Ağustos 2024'te yaklaşık 47 milyar dolara ulaşan bir devralma teklifi başlattı, ancak bu teklif yönetim kurulu tarafından reddedildi ve nihayet Temmuz 2025'te geri çekildi. Bu olay, grubun yeniden yapılanmasını hızlandırdı: varlık satışları, hisse geri alımları ve temettünün yeniden başlatılması.

Temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kuruna göre yaklaşık %2,8'lik bir getiri, cari yıl için 60 yenlik temettüye ve hissedarlara geri ödemenin büyük kısmını oluşturan devasa hisse geri alımlarına dayanmaktadır.

Seven & i, bir PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Amerika Birleşik Devletleri neden bu kadar etkili?

Çünkü 7-Eleven Inc. ve Speedway'in toparlanması, Amerikan şubesini son altı ayda grubun en büyük kar katkısı sağlayan şubesi haline getirdi ve grubun tarihinde ilk kez Japonya'yı geride bıraktı.

Amerikan şubesi ne zaman borsaya kote olacak?

2025 yılında ABD'de yapılması planlanan 7-Eleven'ın halka arzı (IPO) ertelendi ve şimdi en erken 2027 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

SoftBank ve PayPay neden bu şirkette hisse satın aldı?

Ağustos 2026'da grup tarafından piyasaya sürülen 300 milyar yen değerindeki kendi hisselerini, ortaklık mantığıyla satın aldılar: Konbini müşteri ilişkisinin merkezinde yer alan finansal ve mağaza içi ödeme hizmetleri, Japon mobil ödeme ekosistemleriyle birlikte gelişiyor.

Gruba kim liderlik ediyor?

Seven & i'nin tarihindeki ilk yabancı yönetici olan Stephen Dacus, şirketler arası mücadelenin ardından Mayıs 2025'te göreve atandı.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.