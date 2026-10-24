Toray Hissesi (3402): Fiyat, Karbon Fiber ve 2026 Temettüsü

Toray Endüstrileri Karbon fiber alanında dünya lideridir: uçakları, spor arabaları, rüzgar türbinlerini ve şimdi de hidrojen üretimini yapılandıran hafif, ultra güçlü bir malzeme. Tokyo'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 3402 Nikkei 225'in en eski kimya şirketlerinden biri olan ve yüzüncü yılını kutlayan şirket, hisse senedinin toparlanma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor: biraz daha yüksek kazançlar, iddialı bir yeniden yapılanma planı ve uçaklara olan talebin güçlü bir şekilde toparlanması. Bu bilgi notu, Fransa'dan gerçek zamanlı hisse senedi fiyatı, kazançlar, temettü ve yatırım fırsatlarını sunmaktadır.

Toray hisse senedinin gerçek zamanlı fiyatı

Toray'ın hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 1 Yen (yen) hissesi, seans boyunca %-0,42'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 4.326.900 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 913,70 yen ile 1.395,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 1.185 yen civarında işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 1.700 milyar yendi; bu, önceki on yılın zirvelerinden oldukça uzaktı ve hisse senedini karbon emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan toparlanmaya yönelik bir bahis haline getiriyordu.

Toray: Şirket sunumu

1926 yılında tekstil sektöründe kurulan Toray, sentetik ipeği gelişmiş malzemelere dönüştürme riskine girerek efsanesini inşa etti. Bugün, aşağıdaki segmentler etrafında örgütlenmiştir:

Elyaf ve tekstil ürünleri (yaklaşık 1.050 milyar yen): Teknik spor giyimden karbon fiberlere kadar, Toray'ın tarihsel olarak baskın bir paya sahip, dünyanın önde gelen üreticisi olduğu bir alan;

(yaklaşık 1.050 milyar yen): Teknik spor giyimden karbon fiberlere kadar, Toray'ın tarihsel olarak baskın bir paya sahip, dünyanın önde gelen üreticisi olduğu bir alan; Plastikler ve performans kimyası : elektronik ve otomotiv için filmler, reçineler, bileşenler;

: elektronik ve otomotiv için filmler, reçineler, bileşenler; Karbon kompozit malzemeler Stratejik temel unsurlar; uçaklarda önceden emprenye edilmiş malzemelerden yeşil hidrojen üretiminin baskılarına kadar uzanıyor.

Stratejik temel unsurlar; uçaklarda önceden emprenye edilmiş malzemelerden yeşil hidrojen üretiminin baskılarına kadar uzanıyor. Traitement des eaux Tuzdan arındırma ve saflaştırma membranları alanında, dünyada önde gelen, gizli bir lider.

Dünyanın önde gelen Amerikan üreticisi de dahil olmak üzere havacılık sektöründeki müşteriler, grubun endüstriyel kalitesini göstermektedir: Toray malzemeleri modern uçak gövdelerinde kullanılmaktadır.

Sonuçlar: Ölçülen iyileşme

13 Mayıs'ta yayınlanan, Mart 2026'da sona eren mali yıla ait hesaplar, temkinli bir toparlanma tablosu çiziyor:

2.585 milyar yen gelir. (+0,9%);

(+0,9%); 142 milyar işletme karı (+0,8%), %5,5'lik marj - grubun potansiyelinden çok uzak, ancak trend tersine dönüyor;

(+0,8%), %5,5'lik marj - grubun potansiyelinden çok uzak, ancak trend tersine dönüyor; 80 milyar net gelirbir yükün altında ezilmiş Pil ayırıcılarında 25 milyar yenlik değer düşüşü — Elektrikli araç pazarındaki zayıflıktan olumsuz etkilenen Koreli yan kuruluş — Şubat 2026'da duyurdu.

Yeni mali yılın ilk çeyreği bu değişimi doğruladı: İlk çeyrekte rekor işletme sonuçları elde edildi ve yıllık beklentiler yükseltildi. Havacılık sektöründeki toparlanma ve kompozit malzemelere olan talep sayesinde Ağustos 2026'da ivme kazanılacak. Mart ayında sunulan "IGNITION 2028" planı, sermaye disiplini ve üst segmentlere yönelme yoluyla 2027-2028 mali yılına kadar %8'lik bir temel kar marjına geri dönmeyi hedefliyor.

Karbon fiber: Derin döngülerden geçen bir pazar

Karbon fiberin yakın tarihi, hayal kırıklıkları ve geri dönüşlerle dolu. 2010'lu yıllarda, hafif elektrikli araçların vaadine dayalı büyük yatırımlar yapıldı; ancak pil maliyetleri ve üreticilerin temkinliliği nedeniyle bu vaat gecikti ve sektörde aşırı kapasite, Toray'da ise azalan kar marjları ortaya çıktı. Durum değişiyor: Havacılık ve uzay sektörüne olan talep tam gücüne geri döndü ve uçak üreticileri rekor siparişler aldı; kanatlar için karbonun önemli bir tüketicisi olan açık deniz rüzgar enerjisi uluslararası hale geliyor; ve hidrojen (basınç tankları, elektrolizörler) kompozitlerin vazgeçilmez olduğu yeni bir pazar açıyor. Marjinal rakiplerin çekilmesiyle yeniden yapılandırılan döngü, patlayıcı olmasa da, bir kez daha umut verici ve en büyük kurulu tabana ve müşteri portföyüne sahip olan Toray, bu durumdan en büyük potansiyel faydalanıcı konumunda.

Toray temettüsü: toparlanma dönemindeki bir değer hissesinin getirisi

Ödenen temettü sabrın bir yansımasıdır: Mart 2026'da sona eren mali yıl için 20 yen ödenmiştir. Mevcut mali yıl için 23 yen bekleniyor. — Ekim 2026 kuruna göre yaklaşık %1,9 getiri. Temkinli dağıtım, marj yeniden oluşturma aşamasını yansıtıyor; grup ayrıca 2026 yılının başına kadar yaklaşık 29 milyar yen tutarında hisse geri alımı gerçekleştiriyor. Fransa'da ikamet edenler için: Temettülerde %15 stopaj vergisi (Fransa-Japonya anlaşması, mahsup edilebilir), sıradan bir menkul kıymet hesabından satın alma, Japonya'nın PEA'ya uygun olmaması.

Tarih: Bir asırlık iplik ve elyaf geleneği

Toray, 1926 yılında Toyo Rayon adıyla, Japonya'nın ithal ettiği suni ipeği üretme misyonuyla kuruldu. Büyüme çok hızlı oldu; sadece birkaç yıl içinde, dünyanın önde gelen sentetik tekstil üreticilerinden biri haline geldi ve bu süreçte teknolojik bir hazine biriktirdi: polimer iplik eğirme ustalığı. Dönüm noktası, mühendislerin bu uzmanlığı karbon elyafına uyguladıkları 1960'lar ve 1970'lerde geldi: Toray, karbon elyafını seri üreten ilk üretici oldu ve 1980'lerde Amerikan havacılık programları için yeterlilik kazandı; Boeing ile olan bu ilişki, elli yıllık gelişmeyi şekillendirdi. Sonraki on yıllar, portföyü filmler, su membranları ve yeni nesil kompozitleri içerecek şekilde genişletti; her zaman aynı mantıkla: iplikten başlayıp en yüksek değere sahip malzemeye doğru ilerlemek. Bu yüzyıllık tutarlılık, grubun dayanıklılığını açıklıyor; rekabetin asla aşındıramadığı teknolojik bir temelle ekonomik döngüleri atlatıyor.

Kompozit pazarları: karbon fiberin öne çıktığı yer

Karbon fiber, ağırlığın öncelikli olduğu her yerde giderek daha fazla yer ediniyor. Havacılık sektörü baskın pazar olmaya devam ediyor: modern, yeni nesil bir uçak yaklaşık olarak yarı yarıya kompozit malzemelerden oluşuyor ve üreticilerin rekor sipariş defterleri (yüzlerce uçak siparişi beklemede) önümüzdeki yıllar için garantili karbon hacimleri anlamına geliyor. Rüzgar enerjisi ikinci temel direk: her büyük açık deniz türbin kanadı birkaç ton fiber tüketiyor ve Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rüzgar çiftliklerinin sanayileşmesi talebi artırıyor. Uzun zamandır bir hayal olarak görülen otomotiv endüstrisi nihayet kendi nişini buluyor: spor arabalar, hafif bataryalar ve yakıt hücreleri için hidrojen depoları. Özellikle hidrojen, kompozitlerin teknik bir alternatifi olmadığı en umut vadeden gelişmekte olan pazarı temsil ediyor: kamyonlar ve istasyonlar için yüksek basınçlı depolar ve elektrolizörlerin yapıları. Bu arada, arz daha disiplinli hale geldi: ekonomik durgunluk sırasında marjinal kapasite kapatıldı ve geriye kalan liderler, başta Toray olmak üzere, daha sağlıklı bir fiyat ortamında kendilerini buluyorlar. Çeşitlendirilmiş talep ile daha sağlıklı bir arz arasındaki bu karşılaşma, marjları geri kazanma tezinin temelini oluşturuyor.

İlk çeyrek, dönüm noktası hakkında neler ortaya koyuyor?

6 Ağustos 2026 tarihli yayın, toparlanmanın ilk somut kanıtını sağladı: ilk çeyrek için rekor işletme geliri, yükseltilmiş yıllık beklentiler ve tarihsel olarak en yüksek kar marjına sahip segment olan havacılık sektöründeki talebin güçlü bir büyümeye geri döndüğünün teyidi. Segmentlere daha yakından bakıldığında, geçmişteki zorlukların da atlatıldığı görülüyor: Kore ayırıcılarındaki değer düşüklüğü geride kaldı ve temel faaliyetler istikrar kazandı. İlk çeyreğin hızı korunursa, mevcut mali yıl, grubun %6'nın üzerinde kar marjına geri dönüşünü işaret edebilir; bu da IGNITION 2028 hedefine doğru atılan ilk adım ve piyasanın hisse senedinin kalıcı bir yeniden değerlemesini tetiklemek için beklediği bir sinyaldir.

Analiz: Karbonun döngüsel değeri

Toray, düşük değerleme, toparlanan kar marjları, sağlam teknolojik liderliği ve kârlılığa dönüş için doğrulanabilir kriterler belirleyen bir yönetim planı (IGNITION 2028) ile derin döngülü bir değer hissesi olarak analiz edilmektedir. Riskler arasında havacılık işinin yavaş büyümesi, standart karbon segmentlerinde Çin rekabeti, kimyasal emtialardaki oynaklık ve düşük performans gösteren işletmelerden sermaye çekmeyi gerektiren bir planın uygulanması yer almaktadır. Hisse senedi, ileri malzemeler temasına karşı savunma amaçlı yatırım arayan sabırlı bir yatırımcı için uygundur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Toray'da hatırlanması gereken beş önemli isim

2.433 milyar yen : Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu;

: Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu; dünya 1 numarası Toray'ın karbon fiberdeki konumu;

Toray'ın karbon fiberdeki konumu; Hisse başına 23 yen Beklenen temettü, yaklaşık %1,9'lik bir getiri anlamına geliyor;

Beklenen temettü, yaklaşık %1,9'lik bir getiri anlamına geliyor; 8% : IGNITION 2028 planının hedeflediği temel kar marjı;

: IGNITION 2028 planının hedeflediği temel kar marjı; 25 milyar yen : Kore menşeli separatörlerdeki amortisman, 2025-2026 mali yılında karşılanacaktır.

Bu ölçütler bahsi özetliyor: bir emtia olarak değerlendirilen dünyanın karbon şampiyonu, kâr marjlarını yeniden kazanma yolunda ilerliyor.

Tezin doğruluğunu kanıtlamak için izlenmesi gereken aşamalar

Toray'ın toparlanması, yatırımcıların özel verilere erişim olmadan takip edebilecekleri basit kamu göstergeleriyle doğrulanıyor. Birincisi, üreticiler tarafından aylık olarak yayınlanan küresel uçak teslimat hızı: bu, nitelikli karbon hacimlerini birkaç ay öncesinden öngörüyor. İkincisi, sektör yayınlarının sürekli olarak raporladığı prepreg fiyatlarının gelişimi; bunların istikrara kavuşması, ardından artması, arzda iyileşmeyi teyit edecektir. Üçüncüsü ise grubun iç verileri: her yayında artan işletme marjı, cari mali yıl için %6 ve ardından 2028'e kadar %8'lik ara hedef kilometre taşları. Yörüngeyi doğrulayan her çeyrek, tezi güçlendiriyor; herhangi bir sapma yeniden değerlendirme gerektiriyor. Bu, yüzyıldır temel teknolojisini hiç değiştirmemiş döngüsel bir hisse senedi için basit bir izleme disiplini.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 3402 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %15 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi Fransa-Japonya anlaşması uyarınca düşülür, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Temettüler altı ayda bir ödenir; küresel havacılık hacimlerinin (kompozit uçak teslimatları) izlenmesi, temel iş kolunun dinamiklerini basit bir şekilde anlamayı sağlar.

SSS: Toray hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Toray, karbon fiber üretiminde dünya lideri mi?

Evet: Grup, sektördeki en kapsamlı endüstriyel tabanı ve özellikle havacılık alanındaki müşteri yeterlilik portföyüyle dünya çapında tarihsel olarak birinci sırada yer almaktadır.

Temettü verimi nedir?

Ekim 2026'da yaklaşık %1,9'luk bir artış bekleniyor; bu, beklenen 23 yen üzerinden hesaplanmış olup, kar marjının yeniden oluşturulması sırasında kasıtlı olarak muhafazakar bir dağıtım stratejisidir.

Toray, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Sonuçlar neden zayıf kaldı?

On yıldır süregelen karbon emisyonu fazlalığı ve temkinli otomobil üreticileri kar marjlarını daralttı; Kore'deki ayırıcıların değer kaybı da geçen mali yılı daha da olumsuz etkiledi. Havacılık ve uzay sektöründeki toparlanma ve IGNITION 2028 planı bu trendi tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Hisse geri alım programı hala devam ediyor mu?

Evet: 2026 yılının başlarına kadar yaklaşık 29 milyar yen değerinde menkul kıymet geri satın alınmıştı; bu, hisse başına kazanç için mütevazı ancak gerçek bir destek olup, planın öngördüğü gibi nakit üretimi yeniden başlarsa bu destek daha da yoğunlaşacaktır.

IGNITION 2028 nedir?

Mart 2026'da sunulan orta vadeli plan: Yatırım disiplini ve karbon, performans kimyası ve suya öncelik verilmesi yoluyla, 2027-2028 mali yılına kadar temel kar marjını %8'e ve yatırılan sermaye getirisini %7'ye geri döndürmek.

Çin rekabeti neden daha korkutucu değil?

Özellikle havacılık sektöründe nitelikli karbon, yeni üreticilerin henüz elde edemediği uzun ve maliyetli sertifikasyon süreçleri gerektirdiğinden, Toray, standart kaliteler üzerinde Çin'den gelen gerçek bir baskıya rağmen, üst düzey ürünlerdeki konumunu savunuyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Cari mali yılın ikinci çeyreğine ait sonuçların Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.