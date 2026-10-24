Asahi Kasei (3407) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Görünümü

Asahi Kasei Japonya'nın son çeşitlendirilmiş kimya şirketlerinden biridir: elektrikli bataryalar ve elektronik için performans malzemeleri, tekstil elyafları, sensörler, Hebel gövdeleri ve 2026'dan beri, dirençli herpese karşı antiviral bir ilacın ABD'den onay almasıyla güçlenen tam teşekküllü bir ilaç iştiraki. Tokyo'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 3407 Nikkei 225 endeksinin bir bileşeni olarak, bu hisse senedi savunma amaçlı getiri ile teknolojik büyüme potansiyelini bir araya getiriyor. Bu bilgi notu, Fransa'dan gerçek zamanlı hisse senedi fiyatı, kazançlar, temettü ve yatırım fırsatlarını sunmaktadır.

Asahi Kasei hisse senedinin gerçek zamanlı fiyatı

Asahi Kasei hisse senedi fiyatı şu anda şu seviyededir: 1 Yen (yen) hissesi, seans boyunca %-0,94'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 3.084.200 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 1.297,00 yen ile 2.746,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 1.575 yen seviyesinde işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 2,1 trilyon yendi. Hisse senedi, bataryalara yönelik beklentiler ve ilaç sektörünün giderek güçlenmesiyle yükseldi.

Asahi Kasei: Grup sunumu

Asahi grubunun kimya iştirakinden miras kalan holding, yönetimin dikkatle birbirine bağladığı dört temel alan etrafında kendini inşa etmiştir:

Materyaller (yaklaşık 1.320 milyar yen): Elektrikli araç zincirinin kalbinde yer alan ve dünyanın önde gelen firmalarından Hipore ve Hipore Bio pil ayırıcıları, özel polimerler, AKM manyetik sensörlü elektronikler;

(yaklaşık 1.320 milyar yen): Elektrikli araç zincirinin kalbinde yer alan ve dünyanın önde gelen firmalarından Hipore ve Hipore Bio pil ayırıcıları, özel polimerler, AKM manyetik sensörlü elektronikler; sağlık (yaklaşık 664 milyar yen): tıbbi cihazlar - vücut dışı arındırma makineleri küresel bir referans noktası - ve şimdi de ilaçlar, Nisan ayında tamamlanan Alman şirketi AiCuris'in satın alınmasının sonucu olarak Ekim 2026'da FDA tarafından onaylanan antiviral pritelivir ile;

(yaklaşık 664 milyar yen): tıbbi cihazlar - vücut dışı arındırma makineleri küresel bir referans noktası - ve şimdi de ilaçlar, Nisan ayında tamamlanan Alman şirketi AiCuris'in satın alınmasının sonucu olarak Ekim 2026'da FDA tarafından onaylanan antiviral pritelivir ile; Konut (yaklaşık 1.090 milyar yen): Japonya'da prefabrik alüminyum ev markası olan Hebel, malzeme şokunun ardından kar marjları normalleşen bir kurum;

(yaklaşık 1.090 milyar yen): Japonya'da prefabrik alüminyum ev markası olan Hebel, malzeme şokunun ardından kar marjları normalleşen bir kurum; elyafTeknik tekstillerden membranlara kadar.

Ağustos 2026'da Kuzey Karolina, Charlotte'ta faaliyete geçen bir ayırıcı üretim hattı, grubu Amerikan pil üreticilerine daha da yaklaştırıyor.

Sonuçlar: bir konglomeranın gizli ilerleyişi

11 Mayıs'ta yayınlanan, Mart 2026'da sona eren mali yıla ait hesaplar, sürekli bir iyileşme olduğunu gösteriyor:

2.585 milyar yen gelir. (+1,2%);

(+1,2%); 231 milyar işletme karı (+9,1%), kar marjı %7,5 — malzeme ve konut standardizasyonunun etkisiyle artış gösteriyor;

(+9,1%), kar marjı %7,5 — malzeme ve konut standardizasyonunun etkisiyle artış gösteriyor; 159 milyar net gelir (+%17,6).

Bu süreç, sessiz bir dönüşüm yolculuğudur: Grup portföyünü rasyonelleştiriyor (Mizushima tesisi 2030 yılına kadar yeniden yapılandırılacak), Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde separatörlere yatırım yapıyor ve AiCuris'i Asahi Kasei Therapeutics markası altında birleştirerek sağlığı ikinci ana faaliyet alanı haline getiriyor.

İlaç sektöründe önemli gelişme: Pretilivir, FDA tarafından onaylandı.

9 Ekim 2026'da FDA onayladı. priseliv (Hovilpri ticari adıyla bilinen) dirençli genital herpes'e karşı yeni bir mekanizmaya sahip ilk tedavi, Asahi Kasei tarafından satın alınan Alman biyoteknoloji şirketi AiCuris'in programının doruk noktasıdır. Grup için bu, sadece bir onaydan daha fazlasıdır: ardışık satın almalarla başlatılan ve şimdi tek bir terapötik marka altında birleştirilen ilaç çeşitlendirme stratejisini doğrulamaktadır. Japon pazarı bu olayı memnuniyetle karşıladı; bu da sağlık bölümüne, bir kimya şirketinin portföyünde nadir görülen yüksek marjlı ABD gelirlerine erişim imkanı sağlıyor. Potansiyel analizler, ticari lansman ilerledikçe iyileştirilecek, ancak onay, segmentin profilini dönüştürüyor.

Asahi Kasei temettüsü: holdingin savunma amaçlı getirisi

Temettüde mütevazı bir artış var: Mart 2026'da sona eren mali yıl için 42 yen ödendi. Mevcut mali yıl için 44 yen bekleniyor. — Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık %2,8 getiri. Grubun politikası, Japonya'da tipik olduğu üzere, iş çeşitlendirmesiyle desteklenen ekonomik döngülerden ziyade istikrar ve istikrarlı büyümeyi önceliklendirmektedir. Fransa'da ikamet edenler için: Temettülerde %15 stopaj vergisi (Fransa-Japonya vergi anlaşması, mahsup edilebilir), standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alma, çünkü Japonya Fransız PEA'sına (hisse senedi tasarruf planı) uygun değildir.

Tarih: Yöntemsel çeşitlenmenin bir asrı

Asahi Kasei'nin hikayesi liflerle başlar: 20. yüzyılın başlarındae 20. yüzyılda, biralarıyla ünlü Asahi Grubu, modern Japonya'yı giydirmek için yapay elyaf konusunda uzmanlaşmış bir yan kuruluş kurdu. Kimya doğal olarak elyafı takip etti ve savaş sonrası dönemde şirket, portföyünü polimerler, endüstriyel ürünler ve benzersiz bir hamleyle konut sektörüne genişletti. 1960'larda şirket, endüstri mühendisliğini inşaata uyguladı ve yeniden yapılanma sürecindeki Japonya'ya hitap eden, hızlı montajı olan alüminyum panellerden yapılmış prefabrik evler olan Hebel'i piyasaya sürdü. Sağlık sektörü, yüzyılın başında tıbbi cihazlar, biyoteknoloji ve Avrupa'dan yapılan satın almalar yoluyla devreye girdi. Bir yüzyılı kapsayan bu süreç, mevcut yönetimin benimsediği bir yapı ortaya çıkardı: her bölümün diğerlerinin döngülerini dengelediği ve tutarlılığının ortak bir uzmanlıktan kaynaklandığı dengeli bir holding; pillerden yapay böbreklere kadar somut sorunlara uygulanan malzeme kimyası.

Akü ayırıcı pazarı: stratejik bir darboğaz

Ayırıcı, lityum iyon pillerin elektrotlarını yalıtan, kıl inceliğinde seramik veya polimer kumaş parçasıdır: görünmezdir ve her bir hücrenin güvenliğini, enerji yoğunluğunu ve ömrünü belirler. Küresel pazar, Asahi Kasei de dahil olmak üzere az sayıda üretici (Japon, Koreli, Çinli ve Amerikalı) tarafından domine edilmektedir; Asahi Kasei'nin Hipore membranları büyük otomotiv platformlarında kullanılmaktadır. Bu pazarı stratejik kılan şey, talebin coğrafyasıdır: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, pil tedarik zincirlerini güvence altına almak için gigafabrikalar inşa ediyor ve her yeni tesis yerel ayırıcı tedarikçileri arıyor; bu nedenle, Ağustos 2026'da açılan Charlotte tesisi, grubu Amerikan üreticilerine mümkün olduğunca yakın konumlandırıyor. Her yeni pil tesisiyle birlikte hacimler artıyor ve teknolojik engel (endüstriyel ölçekli malzemeler üzerinde ekstrüzyon ve biriktirme süreçlerinde uzmanlaşma), yerleşik pazar pozisyonlarını koruyor. Asahi Kasei için bu segment, malzeme bölümünü otomotiv endüstrisinin küresel elektrifikasyonu için doğrudan bir seçenek haline getiriyor.

Hebel ve Japon konutları: gizli dengeleyici

Hebel'in konut bölümü, grubu keşfeden yatırımcıları her zaman şaşırtıyor: Bir kimya şirketi neden ev inşa etsin ki? Cevap endüstriyel; Hebel, panelleri ve modülleri bir fabrikada üretiyor ve ev birkaç hafta içinde yerinde monte ediliyor. Savaş sonrası yeniden yapılanmadan doğan bu model, hızı, depreme dayanıklılığı ve yalıtım performansı ile nesiller boyu Japonları cezbetmiştir. Döngü zorlu; malzeme maliyetleri ve tüketici temkinliliği kar marjlarını daralttı, ancak normalleşme süreci devam ediyor ve markanın pazar payı bir ölçüt olmaya devam ediyor. Grubun yapısı içinde Hebel, döngüsel bir dengeleyici görevi görüyor: nakit akışı, yönetimin kolayca kabul ettiği bir holding düzenlemesi içinde diğer bölümlerin temettülerini ve yatırımlarını finanse ediyor.

Analiz: Dört iş, bir bilet

Asahi Kasei portföyü, Japon sanayisine yönelik kapalı uçlu bir fon gibi analiz edilebilir: konut ve fiber optik nakit ve getiri sağlarken, malzeme sektörü elektrikli araç seçeneği sunuyor (Çin dışında inşa edilen her gigafabrika, ayırıcılar için potansiyel bir müşteri anlamına geliyor) ve sağlık sektörü pritivir ve cihaz yelpazesiyle büyüme seçeneği sunuyor. Riskler, tüm holdingler için ortak olan risklerdir: heterojen işletmelerde seyreltilmiş yönetim, konut sektörünün Japon gayrimenkul döngüsüne duyarlılığı, kimyasal emtialarda Çin rekabeti ve yeniden konumlandırmanın yavaş temposu. Hisse senedi, makul bir getiri ile Japon sanayilerine geniş bir şekilde maruz kalmayı hedefleyen savunmacı bir profil için uygundur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Asahi Kasei'nin hatırlanması gereken beş önemli ismi:

2.433 milyar yen : Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu;

: Mart 2026'da sona eren mali yılın cirosu; +% 9,1 Faaliyet karındaki artış, 231 milyar yene ulaştı;

Faaliyet karındaki artış, 231 milyar yene ulaştı; Hisse başına 44 yen Beklenen temettü, yaklaşık %2,8'lik bir getiri anlamına geliyor;

Beklenen temettü, yaklaşık %2,8'lik bir getiri anlamına geliyor; Charlotte, Kuzey Karolina Ağustos 2026'da hizmete giren yeni batarya ayırıcı serisi;

Ağustos 2026'da hizmete giren yeni batarya ayırıcı serisi; FDA, 9 Ekim 2026 Pritelivir'in, grubun Amerikan pazarına sunduğu ilk ilaç olarak onaylanması.

Bu ölçütler denklemi özetliyor: yüksek getiri sağlayan, savunma odaklı bir holding şirketi ve pil ve ilaç seçenekleri orta vadeli profilini yeniden şekillendiriyor.

Portföy rasyonelleştirme: on yılın meydan okuması

Süregelen dönüşümün daha az göz alıcı ancak çok önemli bir yönü var: sadeleştirme. Grup, temel kimyasallarının tarihi doğum yeri olan devasa Mizushima tesisini 2030 yılına kadar sadeleştireceğini duyurdu; bu kapsamda, düşük ekonomik dönemlerde karlı ancak sermaye yoğun olan emtia hatlarını kademeli olarak ortadan kaldırarak yatırımları ayırıcılar, özel elektronikler ve sağlık hizmetlerine yoğunlaştıracak. Yerel olarak acı verici olan bu kararlar, nihayetinde kaynakları serbest bırakacak ve sermaye getirisini artıracak; bu da yönetim planının açıkça izlediği bir gösterge. Yatırımcılar için bu, ortalama kar marjlarının düşük performans gösteren faaliyetlerden vazgeçildikçe otomatik olarak artacağı, daha odaklanmış bir holding vaat ediyor: modern Japonya'ya özgü, sabırlı bir değer yaratımı.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 3407 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %15 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi Fransa-Japonya anlaşması uyarınca düşülür, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Hisse senedi, çeşitlendirilmiş yapısı sayesinde, endeks emsallerinin çoğuna kıyasla tek bir sektöre daha az maruz kaldığı için, temel bir Japon portföy pozisyonu için oldukça uygundur. Temettü altı ayda bir ödenir; Mayıs ayındaki yıllık sonuçlar, dört temel portföyün performansının ayrıntılı olarak açıklanması için kilit tarihtir.

SSS: Asahi Kasei hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Asahi Kasei ne üretiyor?

Eşsiz bir ürün yelpazesi: elektrikli araçlar için pil ayırıcılar, özel polimerler, elektronik sensörler, tıbbi cihazlar ve şimdi de pritelivir dahil olmak üzere ilaçlar, Hebel prefabrik evler ve tekstil elyafları. Japonya'daki son çeşitlendirilmiş holdinglerden biridir.

Temettü verimi nedir?

Mevcut mali yılda beklenen 44 yen üzerinden hesaplandığında, Ekim 2026'ya kadar yaklaşık %2,8'lik bir büyüme ve istikrarlı bir artış öngörülüyor.

Asahi Kasei, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon Japon Yenidir; satın alma işlemi, Japon Yeni cinsinden döviz kuruyla normal bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Hisse senedi fiyatı döviz kurlarına duyarlı mıdır?

Orta düzeyde: Ayırıcılar, eczane ürünleri, cihazlar gibi satışların artan bir kısmı Japonya dışında yapılıyor ve bu durum yen cinsinden sonuçları etkiliyor; ancak bu etki, yerli konut ve elyaf tabanı tarafından hafifletiliyor.

Pritelivir neden önemli?

Bu, dirençli herpese karşı yeni bir mekanizmaya sahip ilk tedavi olup, 9 Ekim 2026'da FDA tarafından onaylanmıştır: grubun ilaç stratejisinin doğrulanması ve yüksek kâr marjlı Amerikan geliri için potansiyel bir kaynak.

Batı'da bir gigafabrika kurulacağına dair her duyuru, hisse senedi için küçük bir katalizör görevi görüyor: piyasa bunu yerel ayırıcılar için gelecekteki talebin bir göstergesi olarak yorumluyor. Ağustos 2026'da açılışı yapılan yeni Charlotte hattı da bu nedenle grubun Amerika'daki konumunu güvence altına alan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Konut sektörü hâlâ bir öneme sahip mi?

Evet, cironun yaklaşık üçte biri Hebel'den geliyor: normal şartlarda döngüsel ama karlı bir iş kolu ve inşaat maliyeti krizinden sonra kar marjları toparlanıyor.

Bir kimyager neden bir ilaç şirketinin yan kuruluşuna sahip olsun ki?

Bilinçli stratejik tercihle: Sağlık sektörü, daha yüksek kar marjları ve daha az döngüsellikle, malzemelerle aynı ince kimya ve süreç kontrol becerilerini kullanıyor; AiCuris'in satın alınması ve Asahi Kasei Therapeutics çatısı altında gruplandırılması bunun temel taşlarıdır.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Cari mali yılın ikinci çeyreğine ait sonuçların Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.