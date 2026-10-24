Nexon Hissesi (3659): Fiyat, Temettü ve 2026 Görünümü

Nexon Kore kökenli Japon çevrimiçi oyun devi: MapleStory, Dungeon & Fighter ve İsveçli Embark şirketi de dahil olmak üzere bir dizi stüdyoyu bünyesinde barındırıyor; Embark, dünya çapında hit olan ARC Raiders'ın yaratıcısıdır. Tokyo'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 3659 Nikkei 225 endeksinin bir bileşeni olarak şirket, nadir avantajlara sahip: on yıllık bir erişime sahip oyunlar, Batı'da giderek büyüyen bir varlık ve büyük miktarda nakit rezervi ki bunu kitlesel olarak dağıtmaya başlıyor. Hisse başına 415 yen tutarında özel temettü 2026 sonbaharında duyuruldu. Bu tablo, gerçek zamanlı fiyatı, sonuçları, orijinal dağıtım politikasını ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Nexon hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Nexon'un hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 2 Yen (yen) hissesi, seans boyunca %-1,46'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 3.084.200 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 1.297,00 yen ile 2.746,00 yen arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 2.770 yen civarında işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 2,2 trilyon yendi. Hisse senedi, ARC Raiders'ın başarısıyla desteklenen, ardından çevrimiçi oyun sektöründeki temkinlilik nedeniyle cezalandırılan dalgalı bir yıl geçirdi; ancak Ağustos ayında açıklanan özel temettü, piyasaya şirketin derin nakit rezervlerini hatırlattı.

Nexon: Şirket sunumu

1994 yılında Seul'de girişimci Kim Jung-ju tarafından kurulan ve 2022'de vefat eden Nexon, 2005 yılında genel merkezini Tokyo'ya taşıdı ve 2011'den beri orada borsada işlem görüyor. Grup, başarılı olduğu kanıtlanmış bir organizasyon olan stüdyolar aracılığıyla faaliyet gösteriyor:

Tarihi franchise'lar MapleStory, asla modası geçmeyen Kore yapımı çevrimiçi rol yapma oyunu (2025 yılında piyasaya sürülmesinden yirmi yıl sonra bile rekorlar kırmaya devam ediyor) ve Tencent ile ortaklaşa işletilen Çin fenomeni Dungeon & Fighter (ortaklık Mayıs 2026'da on yıl daha uzatıldı);

MapleStory, asla modası geçmeyen Kore yapımı çevrimiçi rol yapma oyunu (2025 yılında piyasaya sürülmesinden yirmi yıl sonra bile rekorlar kırmaya devam ediyor) ve Tencent ile ortaklaşa işletilen Çin fenomeni Dungeon & Fighter (ortaklık Mayıs 2026'da on yıl daha uzatıldı); Batı stüdyoları İsveç merkezli Embark Studios, ARC Raiders ve The Finals gibi oyunlarıyla Batı'yı fethetmiş, ayrıca Dave the Diver ve Blue Archive gibi bağımsız olarak yayınladığı başarılı yapımlarıyla da dikkat çekmiştir.

İsveç merkezli Embark Studios, ARC Raiders ve The Finals gibi oyunlarıyla Batı'yı fethetmiş, ayrıca Dave the Diver ve Blue Archive gibi bağımsız olarak yayınladığı başarılı yapımlarıyla da dikkat çekmiştir. Kore ve JaponyaTopluluk bağlılığının sürekli gelir sağladığı tarihi iç pazarlar.

Kurucudan miras kalan holding şirketi NXC, sermayenin %46,72'sine sahip. Yönetim ekibi, uzun süredir Kore'de görev yapan yönetici Lee Jung-hun ile Şubat 2026'da atanan ve Electronic Arts'ın eski iki numaralı ismi olan Batı endüstrisinden Patrick Söderlund'u bir araya getiriyor.

Sonuçlar: Rekor gelir, devam eden geçiş süreci

Yayınlanan son mali tablolar, şirketin büyük bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini yansıtıyor:

2025. Egzersiz (12 Şubat 2026'da yayınlandı): 475 milyar yen ile rekor gelir (%6,5 artış), yaklaşık 120 milyar yen işletme karı, net gelir ise üçte bir oranında azalarak 92 milyar yen oldu; aradaki fark, bazı gelişmelerdeki muhasebe ihtiyatlılığı ve stüdyolara yapılan yatırımlarla açıklanıyor;

(12 Şubat 2026'da yayınlandı): 475 milyar yen ile rekor gelir (%6,5 artış), yaklaşık 120 milyar yen işletme karı, net gelir ise üçte bir oranında azalarak 92 milyar yen oldu; aradaki fark, bazı gelişmelerdeki muhasebe ihtiyatlılığı ve stüdyolara yapılan yatırımlarla açıklanıyor; Vuruş ARC Raiders, Ekim 2025'in sonlarında piyasaya sürüldü ve 2026'nın başlarında 14 milyon adedi aşarak Nexon'u Batı'daki üst düzey oyun pazarında önemli bir oyuncu haline getirdi;

ARC Raiders, Ekim 2025'in sonlarında piyasaya sürüldü ve 2026'nın başlarında 14 milyon adedi aşarak Nexon'u Batı'daki üst düzey oyun pazarında önemli bir oyuncu haline getirdi; 2026 yılının ilk çeyreği Beklenen mevsimsel düşüş öncesinde yeni bir rekor kırdı; geliştirme aşamasındaki oyunlar arasında Sudden Attack: Zero Point, mobil oyun Mabinogi ve merakla beklenen Azur Promilia yer alıyor.

Mart 2026'daki yatırımcı günü, bir dönüşüm planının temelini attı: projelerde disiplin, uzun ömürlü franchise'ların genişletilmesi ve fazla nakdin geri kazanılması.

Nexon temettüsü: 2026'nın istisnai jesti

Hissedarlara ödenecek ücretler meselenin özü haline geldi. Olağan temettü iki katına çıkarıldı. Hisse başına 45 yen 2025 için, üç ayda bir ödenen temettüler, mevcut hisse fiyatı üzerinden yaklaşık %1,6'lık bir getiri sağlıyor; bu da ilk bakışta mütevazı görünüyor. Ancak 13 Ağustos 2026'da grup bir duyuru yaptı. Hisse başına 415 yen tutarında özel temettü29 Eylül'de ayrılan ve 25 Kasım'da ödenecek olan ödeme, hisse senedi fiyatının yaklaşık %15'ini temsil ediyor ve 840 milyar yenin üzerindeki fazla nakit rezervleriyle finanse ediliyor. Mesaj açık: çevrimiçi oyunlardan elde edilen yapısal nakit akışı yatırım ihtiyaçlarını aşıyor ve yönetim, bu parayı atıl bırakmak yerine dağıtmayı tercih ediyor. Fransa'da ikamet edenler için: tüm ödemelere %15 stopaj vergisi uygulanır (Fransız-Japon vergi anlaşması, özel form aracılığıyla düşülebilir) ve satın alma işlemi standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmalıdır, çünkü Japonya Fransız PEA'sına (hisse senedi tasarruf planı) uygun değildir.

Hikaye: Japonya şampiyonu olan Koreli öncü

Nexon, 1994 yılında Seul'de kuruldu; bu, Kore'nin ulusal geniş bant ağını başlattığı döneme denk gelen tarihi bir tesadüftü ve ülkeyi küresel çevrimiçi oyunlarda öncü yaptı. Kurucusu Kim Jung-ju, 1996'da orada, grafiksel olarak etkileyici ilk devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlardan biri olan The Kingdom of the Winds'i yarattı: World of Warcraft'tan önce Nexon, kalıcı dünya ve ücretli oyun modelini icat etmişti. 2003'te MapleStory'nin (karşı konulmaz bir çekiciliğe sahip yandan kaydırmalı rol yapma oyunu) başarısı ve ardından Çin'deki Dungeon & Fighter, girişimi bir gelir makinesine dönüştürdü. 2005'te şaşırtıcı bir hamle: Şirket, daha güçlü bir borsa ortamı ve Kore, Çin ve Japonya arasında tarafsız bir üs görerek genel merkezini Tokyo'ya taşıdı; 2011'de video oyun tarihinin en büyük halka arzlarından biriyle halka açıldı. Kurucunun 2022'deki zamansız ölümü, halen yönetim altında olan aile holding şirketi NXC'nin halefiyeti sorusunu gündeme getirirken, grup, eski DICE başkanının kurduğu Embark Studios'u satın alarak ve 2026'da yönetim kurulu başkanlığına gelerek batılılaşmasını sürdürdü.

Canlı oyunların ekonomik modeli, basitçe açıklanmıştır.

Nexon'u sektörde benzersiz kılan şey, gelirinin uzun ömürlülüğüdür. Tipik bir oyun bir kez satılır; MapleStory veya Dungeon & Fighter gibi canlı bir oyun, uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve mevsimlik içerik yoluyla on yıllarca para kazanır ve oyunla birlikte yaşlanan ve bazen çocuklarına aktaran bir topluluğu besler. Uzun zaman önce geri kazanılmış geliştirme maliyetleri, her aktif oyuncu için olağanüstü kar marjlarına olanak tanır. Bunun karşılığında sürekli yenilenme ihtiyacı vardır: her yıl, değişken bir topluluğu korumak için içerik yenilenmelidir; bu nedenle, oyuncuları telafi etmeye zorlayan MapleStory hatası gibi son hatalar, toplulukla olan ilişkinin grubun gerçek varlığı olduğunu hatırlatır. Embark'ın Batı'daki lansmanları farklı bir mantığı izler: ek içerikle birlikte ayrı olarak satılan premium bir oyun; daha doğrudan, daha az tekrarlayan gelir, ancak grubun daha önce hiç bulunmadığı Batı pazarlarını açan bir model.

Analiz: Zamansız seriler ve yeni bir dünya

Nexon hakkındaki tez, iki zaman dilimini birleştiriyor. Uzun vadeli bakış açısı, benzeri görülmemiş uzun ömürlü serilere dayanıyor; MapleStory ve Dungeon & Fighter, video oyun sektöründe nadir görülen bir başarı olan yirmi yıldır gelir elde ediyor ve sektörün en sadık Asya pazarlarında yer alıyor. Orta vadeli bakış açısı ise Batı'da şekilleniyor: Embark, ARC Raiders ve halefleriyle başarısını teyit ederse, Nexon niş bir Asya hissesi olmaktan çıkıp dengeli bir küresel yayıncı haline gelecek. Riskler, sektörün doğasında var olan risklerdir: birkaç seriye bağımlılık, değişken lansmanlar, şiddetli rekabet ve kurucunun holding şirketi etrafında merkezlenmiş benzersiz yönetim yapısı. Büyük nakit rezervleri ve yeni gelişen dağıtım stratejisi, en azından teoride, onu güçlü bir nakit hissesi haline getiriyor. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Nexon'da hatırlanması gereken beş önemli isim:

475 milyar yen : 2025 için rekor ciro;

: 2025 için rekor ciro; 14 milyon adet ARC Raiders satışları birkaç ay içinde başlayacak;

ARC Raiders satışları birkaç ay içinde başlayacak; Hisse başına 415 yen Kasım 2026'da ödenecek istisnai temettü, hisse senedi fiyatının yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır;

Kasım 2026'da ödenecek istisnai temettü, hisse senedi fiyatının yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır; 840 milyar yen : Dağıtımdan önceki net nakit fazlası;

: Dağıtımdan önceki net nakit fazlası; 10 yıl Çin'deki Dungeon & Fighter için Tencent ile yenilenen ortaklığın süresi.

Bu göstergeler şu profili ortaya koyuyor: Kalıcı franchise'lara sahip, karlı bir yayıncı ve varlıklarını hissedarlarına iade etmeyi seçmiş bir şirket.

NXC yönetimi: Bilmeniz gereken detaylar

Nexon'un sermayesi, kurucusunun Jeju'da bulunan ve ailesine ait olan kişisel holding şirketi NXC Corporation tarafından domine ediliyor: Hisselerin %46,72'si, büyük Nikkei şirketleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir kontrol seviyesi. Bu yapı pratik sonuçlar doğuruyor. Ailenin geçmişte devralma tekliflerini ve finansal kısayolları reddetmesi nedeniyle uzun vadeli stratejik istikrarı garanti ediyor. Ayrıca, göründüğünden daha küçük olan serbest dolaşımdaki hisselerin gerçek likiditesi sorusunu da gündeme getiriyor ve bu da hisse senedi fiyat hareketlerini her iki yönde de güçlendiriyor. Ve uzun vadede, sonunda elden çıkarılması gerekecek bir hissenin halefiyeti sorusunu açık bırakıyor; bu da Japon piyasasının yakından izlemeyi öğrendiği bir konu. Azınlık hissedarlar için denklem açık: uzun vadede istikrarlı ve tutarlı yönetim, karşılığında etki alanının azalması ve şirketin sermayesi hakkında söylentilerin dolaştığı dönemlerde dalgalanma yaşanması.

Hisse senedi Tokyo'da yen cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır — Japonya bu işlem için uygun değildir. BEZELYE :

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 3659 kodu altında; Limit emri verinTokyo oturumu Avrupa saatiyle sabahın erken saatlerinde başlıyor; Vergilendirmeyi dahil edin Tüm temettülerden %15 stopaj vergisi kesilir, bu vergi Fransa-Japonya anlaşması uyarınca düşülür, ardından kendi vergi rejiminize göre Fransız vergilendirmesi uygulanır.

Hisse senedi Japon ve Amerikalı analistler tarafından geniş çapta takip edildiğinden, her bir hissenin satışlarına ilişkin bol miktarda kamuya açık belge bulunmaktadır; bu da gelecekteki kazanç açıklamalarını tahmin etmeye yardımcı olur. Dağıtım takvimi, dört düzenli üç aylık ödemeyi ve özel duyuruları birleştirir; bu konudaki bir sonraki önemli karar alma olayı, Şubat 2027'de açıklanacak yıllık sonuçlar olacaktır.

SSS: Nexon hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Nexon'un temettü verimi nedir?

Hisse başına 45 yen olan olağan temettüye yaklaşık %1,6 oranında temettü ekleniyor ve buna 2026 yılında hisse başına 415 yen tutarında olağanüstü bir temettü daha eklenecek; bu, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda bu yıl eşi benzeri olmayan bir paket.

Nexon hissesi PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Japon dolarıdır; satın alma işlemi, %15 oranında stopaj vergisi kesilen ve vergi indirimi sağlayan sıradan bir menkul kıymet hesabından yapılmaktadır.

Rekor satışlara rağmen net gelir neden düştü?

Dikkatli muhasebe ve yatırım sayesinde: bazı gelişmeler ve stüdyo finansmanındaki değer düşüşleri net geliri üçte bir oranında azaltırken, faaliyetler sağlam kaldı; yönetim bu farkı dönüşüm planında geçici bir durum olarak sunuyor.

ARC Raiders nedir?

Nexon'a ait İsveçli stüdyo Embark Studios'un oyunu, Ekim 2025'in sonlarında piyasaya sürüldü: 2026'nın başlarında 14 milyon adedi aşan satış rakamlarıyla grubun Batı'da başarıya ulaşma yeteneğini teyit eden, iş birliğine dayalı bir madencilik oyunu.

Video oyunlarında çok sayıda kamuya açık gösterge bulunur: dijital mağazaların sıralamaları, sunucu sayıları, yayın izleyici kitleleri; topluluğun gerçek zamanlı olarak analiz ettiği ve genellikle finansal yayınlardan önce gelen sinyaller.

Nexon Japon mu yoksa Koreli mi?

Hem Seul'de kurulmuş, hem de 2000'lerden beri Tokyo'da borsaya kote olmuş ve merkezi Tokyo'da bulunan şirket, Asya'nın tüm büyük pazarlarında faaliyet gösteriyor; bu, grubun stüdyo tabanlı organizasyonunda benimsediği hibrit bir kimlik.

Özel temettü ödemesinden sonra nakit akışına ne olur?

Kasım 2026'daki ödeme, fazla nakdin yaklaşık %30'unu kullanacak. Kalan bakiye (birkaç yüz milyar yen), stüdyo satın alımlarını ve devam eden geliştirmeleri karşılayacak ve nakit akışı izin verirse yönetim kurulunun deneyi tekrarlamasına olanak tanıyacak.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Üçüncü çeyrek sonuçları, Şubat 2027'deki tam mali yıldan önce, Kasım ayında yayınlanacak ve bu tarihte bir sonraki dağıtım politikası belirlenecektir.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.