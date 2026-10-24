Çin Bankası (3988) hissesi: Fiyat ve 2026 temettüsü

Çin Bankası Çin Bankası (BoC), Çin'in en uluslararası bankasıdır: tarihsel olarak döviz işlemleri ve ticaret finansmanı yönetimi yapmış olup, Çin anakarası dışında en geniş şube ağına sahiptir. Bilanço büyüklüğü bakımından dünyanın dördüncü büyük bankası olan BoC, Hong Kong'da hisse senedi koduyla işlem görmektedir. 3988Eşsiz bir profile sahip olan bu Çin bankası hissesi, yüksek getiri sağlayan üç hisse senedinden birini tamamlıyor: kârının %27'sinden fazlası zaten yurt dışından geliyor. Bu bilgi sayfası, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatını, kazançlarını, temettüsünü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır ve sayfalarımızla birlikte okunmalıdır. Çin İnşaat Bankası et ICBC.

Çin Bankası hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Çin Bankası hisse senedi fiyatı şu anda şu seviyede: 5,96 HK $ (Hong Kong doları cinsinden) işlem seansı boyunca %-0,58'lik bir düşüş gösterdi. Bugün yaklaşık 22.834.636 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 4,30 HK$ ile 6,29 HK$ arasında işlem gördü.

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2026 sonbaharında hisse senedi, yıllık zirvelerine yakın, yaklaşık 6 HK$ seviyesinde işlem görüyordu: Çin Bankası'nın H-line tahvili, sektörün toparlanması ve getirisinin cazibesi sayesinde Ağustos ve Ekim 2026 arasında rekor seviyelere ulaştı. ISIN kodu şöyledir: CNE1000001Z5.

Çin Bankası: Bankaya Genel Bakış

1912'de kurulan ve günümüzün büyük Çin bankaları arasında en eskisi olan Çin Bankası, uzun süre Çin devletinin yurtdışı operasyonlarından sorumlu bankasıydı: Ekonomik liberalleşmeden çok önce döviz işlemlerini ve uluslararası bankalarla ilişkilerini yönetiyordu. Bu köken, bankanın günümüzdeki benzersiz karakterini açıklıyor:

42,6 trilyon yuan varlık 2025 yılının sonuna kadar 40 trilyon doları aşacak ve 2026 yılının ortasına kadar da dünyanın dördüncü büyük döviz dengesi olacak;

2025 yılının sonuna kadar 40 trilyon doları aşacak ve 2026 yılının ortasına kadar da dünyanın dördüncü büyük döviz dengesi olacak; en büyük uluslararası varlık Sektörün öne çıkan özellikleri: tüm kıtalarda faaliyet gösteren acenteler, döviz ve ticaret finansmanında örnek teşkil eden bir kuruluş;

Sektörün öne çıkan özellikleri: tüm kıtalarda faaliyet gösteren acenteler, döviz ve ticaret finansmanında örnek teşkil eden bir kuruluş; karların %27'sinden fazlası 2026 yılının ilk yarısında Çin anakarası dışında üretilen ve yuan cinsinden açık deniz faaliyetlerinde çift haneli büyüme gösteren rakamlar.

Devlete ait holding şirketi Central Huijin, sermayenin %58,59'una sahip. %14,34'lük temel sermaye oranıyla mevzuata uyum mükemmel seviyede.

Sonuçlar: Büyük kamu grupları arasında en hızlı büyüme

En yeni yayınlar sektörün en iyileridir:

2025. Egzersiz (30 Mart 2026'da yayınlandı): Net kâr yaklaşık 243 milyar yuan olup %2,2 artış göstermiştir; net bankacılık geliri ise %4,3 artmıştır;

(30 Mart 2026'da yayınlandı): Net kâr yaklaşık 243 milyar yuan olup %2,2 artış göstermiştir; net bankacılık geliri ise %4,3 artmıştır; İlk dönem 2026 (28 Ağustos'ta yayınlandı): Net kar 123,6 milyar yuan oldu, %5,1 arttı — altı büyük kamu grubunun en güçlü büyümesi — uluslararası faaliyetler ve kar marjlarındaki toparlanmanın etkisiyle;

(28 Ağustos'ta yayınlandı): Net kar 123,6 milyar yuan oldu, %5,1 arttı — — uluslararası faaliyetler ve kar marjlarındaki toparlanmanın etkisiyle; Kredi kalitesi iyileşiyor Şüpheli alacak oranı 2025 yıl sonu itibarıyla %1,23 seviyesinde olup, 2024 yılına kıyasla düşüş göstermiştir; bu da üçlü arasında en iyi karşılık ayırma dinamiğidir.

Üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Kasım 2 2026Bankanın uluslararası konumlanması, onu yuanın uluslararasılaşmasından ve Çin ticaret akışlarından doğal olarak faydalanan bir kuruluş haline getiriyor; bunlar da on yılın yapısal temaları arasında yer alıyor.

Çin Bankası Temettüsü: Getiri ve Düzenlilik

Çin Bankası 2025 mali yılı için ödeme yaptı. Hisse başına 0,256 HK$ — Aralık 2025'te 0,1206 HKD tutarında ara ödeme ve Temmuz 2026'da 0,1350 HKD tutarında nihai ödeme — sektörle uyumlu olarak yaklaşık %30'luk bir ödeme oranı. Ekim 2026 itibarıyla getiri yaklaşık olarak 4,3 için 4,5%Hisse fiyatlarındaki artış nedeniyle CCB ve ICBC'nin biraz altında. Benzer şirketlerle aynı şekilde: Fransız vatandaşı olanlar için %10 Çin stopaj vergisi düşülemez, PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) dışında standart bir menkul kıymet hesabından satın alınabilir, altı ayda bir ödenen temettü euroya çevrildikten sonra hesaba geçirilir.

Tarihçe: En eski Çin bankası

Çin Bankası, İmparatorluğun yıkıldığı yıl olan 1912'de Ta Ching Devlet Bankası'nın millileştirilmesiyle kuruldu ve günümüzün en eski büyük Çin bankalarından biridir. Yaklaşık kırk yıl boyunca Çin'in fiili merkez bankası olarak işlev gördü, para bastı ve rezervleri yönetti; bu resmi rolü 1948'de Halk Bankası'na kaptırdıktan sonra, dünyanın karşısında ülkenin finansal aracı haline geldi: döviz, dış ticaret ve Batı bankalarıyla ilişkiler için belirlenmiş banka. Bu arayüz işlevi, ağını şekillendirdi: BoC, 20. yüzyıldan beri büyük bir uluslararası varlığa sahip tek büyük Çin bankasıdır.e Yüzyıllar boyunca, Londra'dan Singapur'a uzanan bir geçmişe sahip olan Çin'in ardı ardına gelen açılımları sırasında—1980'lerdeki özel ekonomik bölgeler, 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım ve 2009'dan beri yuanın uluslararasılaşması—banka sürekli olarak bir merkez rolü oynamıştır. Küresel finans dünyasında nadir görülen bu stratejik uzun ömürlülük, onu bugün bile 1980'lerde kurulan benzerlerinden ayıran uluslararası kültürü açıklamaktadır.

Yuanın uluslararasılaşması: yapısal savaş alanı

Çin Bankası'nın temelinde yatan ana tema, Çin para biriminin giderek uluslararasılaşmasıdır. On yıl içinde yuan, önemli bir ticari ödeme para birimi, merkez bankası rezervlerinin büyüyen bir bileşeni ve Connect programlarından bu yana Hong Kong üzerinden denizaşırı yatırım için bir araç haline geldi. Bu hareketin her adımı – Dim Sum tahvil ihraçları, yuan ödeme hesapları, merkez bankaları arasındaki likidite takasları – piyasanın önde gelen denizaşırı operatörü olan Çin Bankası üzerinden akmaktadır. 2026 yılının ilk yarısında, denizaşırı yuan kredilendirme faaliyetleri çift haneli bir oranda büyüyordu ve Ağustos 2026'da Connect programlarını yeni araçlara genişleten önlemler bu dinamiği daha da hızlandırdı. Yatırımcılar için bu, bu temaya doğrudan maruz kalma imkanı sunan tek büyük Çin bankacılık örneğidir: Eğer Çin para birimi on yıl içinde küresel önem kazanırsa, akışlarını yöneten banka kaçınılmaz olarak kârları ele geçirecektir.

Bu durum 2026 yılının ilk yarısında doğrulanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihli rapor, durumun iki temel dayanağını doğruladı. Birincisi, büyüme: Net gelir 123,6 milyar yuan olup, %5,1 artış göstererek altı büyük devlet bankası grubu arasında en yüksek performansı sergiledi; uluslararası operasyonlar, iç piyasanın normalleşmesiyle birlikte çeşitlendirme rolünü tam olarak yerine getirdi. İkincisi, kalite: 2025 sonu itibarıyla %1,23'lük temerrüt oranı düşüş gösterdi ve sağlam karşılıklar, büyümenin ihtiyatlılık pahasına gerçekleşmediğini kanıtladı. Piyasa olumlu tepki verdi: Hisse senedinin H çizgisi Ağustos ve Ekim 2026 arasında rekor seviyelere ulaştı ve uluslararası banka hisselerine göre tarihsel iskonto her raporla birlikte daraldı.

Analiz: Çin sisteminden uluslararası çıkış

Çin Bankası, uluslararası varlığıyla sektörde öne çıkıyor: kârının önemli bir kısmı Hong Kong, Makao, Asya-Pasifik ve Batı'daki iştiraklerinden, birden fazla para biriminde geliyor. Bu, hem çeşitlendirmeyi (performansını yalnızca Çin iç ekonomik döngüsüne daha az bağımlı hale getiriyor) hem de uluslararası faiz oranlarına, Batı düzenlemelerine ve küresel ticarete özel bir maruziyeti temsil ediyor. Getiri tezi sektör için ortaktır: düşük değerleme, istikrarlı dağıtım ve örtük bir devlet garantisi. Büyüme tezi Çin Bankası'na özgüdür: yuanın uluslararasılaşması ve Çin ile dünyanın geri kalanı arasındaki ticaretin finansmanı, yapısal olarak finansal hizmetleri aracılığıyla yönlendiriliyor. Riskler simetriktir: Çin bankacılık sektörüne özgü riskler ve küresel ekonomik döngülere duyarlılık. Emsalleri gibi, uydu getiri pozisyonudur. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Çin Bankası'nın hatırlanması gereken beş önemli rakamı

40 trilyon yuan 2026 ortasına kadar varlıklarının büyük bir kısmı — dünyanın dördüncü büyük bankası;

2026 ortasına kadar varlıklarının büyük bir kısmı — dünyanın dördüncü büyük bankası; +% 5,1 : 2026 yılının ilk yarısındaki büyüme sonucu, büyük kamu kuruluşları arasında en iyisi;

: 2026 yılının ilk yarısındaki büyüme sonucu, büyük kamu kuruluşları arasında en iyisi; %27'ten fazla : Çin anakarası dışında elde edilen kar payı;

: Çin anakarası dışında elde edilen kar payı; Hisse başına 0,256 HKD 2025 temettüsü, yaklaşık %4,3 ila %4,5 getiri sağlıyor;

2025 temettüsü, yaklaşık %4,3 ila %4,5 getiri sağlıyor; 1,23% 2025 yılı sonunda şüpheli alacak oranında iyileşme bekleniyor.

Bu ölçütler, kamu bankacılığı üçlüsünün en çeşitli profilini ortaya koymaktadır: sektör performansı, uluslararası piyasaların yönlendirdiği göreceli büyüme ve üstün nitelikli bilanço.

Sektöre yatırım yapmayı düşünenler için, bu sitede ele alınan üç hissenin karşılaştırmalı analizi karar verme sürecine yardımcı olabilir. Dünyanın en büyük bankası olan ICBC, en yüksek getiriyi ve Çin iç ekonomisine en saf maruziyeti sunmaktadır. Altyapı ve konut bankası olan China Construction Bank, sektördeki en iyi faiz marjına ve gayrimenkul piyasasındaki toparlanmaya en fazla maruz kalan profile sahiptir. Son olarak, Bank of China uluslararası çeşitlendirme ve yuan temasına maruz kalma imkanı sağlamaktadır. Üçü de aynı devlet yönetimine, temettü planına ve yüksek korelasyonlara sahiptir: bunları birlikte tutmak yalnızca orta düzeyde çeşitlendirme sunar ve ilgili seçim, profiller arasında olmalıdır: maksimum getiri, gayrimenkul döngüselliği veya uluslararası maruziyet. Her durumda, önerilen pozisyon büyüklüğü, bölgeye özgü siyasi ve para birimi oynaklığını kabul ederek, gelişmekte olan piyasa getiri uydusu büyüklüğünde kalmaktadır.

Uluslararası hat Hong Kong'a aittir (3988); satın alma işlemi normal bir menkul kıymet hesabından yapılır - Hong Kong bu kapsamda değerlendirilmeye uygun değildir. BEZELYE :

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracınızla birlikte; Başlığı ara 3988 kodu altında (ISIN CNE1000001Z5); Limit emri verin Oldukça likit olan bu hisse senedi, Avrupa saatine göre gece boyunca işlem görmektedir; Vergilendirmeyi dahil edin Temettülerden %10 oranında stopaj vergisi kesilir, bu vergi indirilemez; ardından Fransız vergi rejiminize göre vergilendirme yapılır.

Hisse senedi, Hong Kong borsa endekslerinde önemli bir ağırlığa sahip olup, tek bir hisse senedi aracılığıyla Çin bankacılık sektörüne kısa ve öz bir şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için tercih edilen bir araçtır. Temettü ödemesi sektör takvimini takip eder; ara ödeme Aralık ayı civarında, nihai ödeme ise yıl ortasında yapılır ve H-line hisseleri, yerel A-line hisselerine göre iskonto ile işlem görür; bu da uluslararası yatırımcılar için getiriyi artırır.

SSS: Çin Bankası hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Çin Bankası'nın temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kuruna göre yaklaşık %4,3 ila %4,5 arası bir getiri, 2025 yılında hisse başına 0,256 HK$ tutarındaki temettünün kârın %30'u oranında dağıtılması esas alınarak hesaplanmıştır.

Bank of China, bir PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: söz konusu menkul kıymet Hong Kong'da işlem görmektedir ve PEA kapsamı dışındadır; satın alma işlemi sıradan bir menkul kıymet hesabından yapılmaktadır.

Çin Bankası'nı ICBC ve CCB'den ayıran özellikler nelerdir?

Uluslararası profili: Tarihsel olarak bir döviz ve dış ticaret bankası olan kuruluş, kârının dörtte birinden fazlasını Çin anakarası dışında elde ediyor; bu da büyük halka açık gruplar arasında eşsiz bir çeşitlilik örneği.

Hong Kong'un bu faaliyetteki payı nedir?

Ayrı olarak borsada işlem gören bir yan kuruluş olan BOC Hong Kong, Hong Kong'un önde gelen bankası ve grubun başlıca kar kaynaklarından biridir; bu da sonuçları doğrudan şehrin finansal sağlığına, yani yuanın açık deniz merkezine bağlayan bir unsurdur.

2026'da hisse senedi fiyatı neden yükseldi?

Sektörel toparlanma (kar marjları, kamu sermayelerinin yeniden yapılandırılması, cazip getiriler) ve kamu sektöründeki en iyi sonuç olan %5,1'lik yarıyıl sonuçlarının birleşimi sayesinde.

Batılı bankalara kıyasla neden bu kadar indirim yapılıyor?

Çin bankacılık sektörü, üç riski telafi eden sürekli bir iskonto oranıyla faaliyet göstermektedir: kalan gayrimenkuller, devlet yönetimi ve jeopolitik risk. Bu iskonto oranı, sunulan getirinin tam kaynağıdır; algılanan riskler azalırsa bu iskonto oranı ortadan kalkacak ve hisse senedi fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Üçüncü çeyrek sonuçlarının 2 Kasım 2026'da açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.