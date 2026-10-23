Alibaba Hissesi (9988): Fiyat, Temettü ve 2026 Görünümü

Alibaba Çinli e-ticaret devi Alibaba (Taobao ve Tmall tüketim malları, Alibaba Cloud bilişim teknolojileri, AliExpress uluslararası pazarlar için) ve yapay zekânın da etkisiyle 2025'teki yükselişinden bu yana küresel borsaların en önemli temalarından biri. Hong Kong'da hisse senedi koduyla işlem görüyor. 9988 (Ağustos 2024'ten beri ana hat olarak) ve New York'ta ADR (BABA) olarak işlem gören Hangzhou grubunun hisseleri Hang Seng'de listelenmiştir. Bu bilgi sayfası, sayfalarımızla desteklenmektedir. China Mobile et HKExGerçek zamanlı hisse senedi fiyatını, sonuçları, yeni başlayan temettü ödemelerini, yapay zekaya yapılan büyük yatırımları ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunuyor.

Alibaba hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Alibaba'nın hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 97,80 HK $ (Hong Kong doları cinsinden) işlem seansı boyunca %0,46'lık bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 412.299.503 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 88,65 HK$ ile 175,00 HK$ arasında işlem gördü.

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2026 sonbaharında, hisse senedi yıllık olarak çok geniş bir aralıkta (88,65 HK$ ile 175 HK$ arası) işlem görerek yaklaşık 98 HK$ seviyesindeydi. Bu aralık, yılın olaylarını yansıtmaktadır: Çin yapay zekasının etkisiyle yılın ilk yarısında yaşanan muhteşem yükselişin ardından, Washington ile yaşanan gerilimler ve daha sıkı iç düzenlemeler nedeniyle sonbaharda bir düzeltme yaşanmıştır. Hong Kong hissesinin ISIN kodu şöyledir: KYG017191142.

Finansal veriler — Alibaba Group Holding Limited

Listeleme yeri HKSE — hisse senedi kodu 9988.hk Sektör Tüketici Döngüsel Sektörü — İnternet Perakendeciliği kuşatma Çin - Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 1,95 trilyon HKD (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 24,1 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 1,03 TL — getiri ≈ %1,1

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2026 1,02 Tn HKD 105,90 milyar HKD 2025 996,35 milyar HKD 129,47 milyar HKD 2024 941,17 milyar HKD 79,74 milyar HKD

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 10.06.2026 1,03 11.06.2025 1,96 12.06.2024 1,63 20.12.2023 0,98

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Alibaba: Grup Genel Bakışı

1999 yılında Hangzhou'da Jack Ma ve on sekiz kurucu ortak tarafından kurulan Alibaba, faaliyetlerini çeşitlendirmeden önce işini çevrimiçi pazar yerleri üzerine kurdu. Grup şu anda başlıca bölümlere ayrılmıştır:

Çin ticareti (Taobao, Tmall ve anlık ticaret): tarihi merkez, Pinduoduo ve Douyin'den gelen rekabetle karşı karşıya;

(Taobao, Tmall ve anlık ticaret): tarihi merkez, Pinduoduo ve Douyin'den gelen rekabetle karşı karşıya; Yapay Zeka Bulut ve Hesaplama (Alibaba Cloud) : Qwen yapay zeka modelleriyle grubun stratejik motoru haline gelen ilk Çin bulut bilişimi;

: Qwen yapay zeka modelleriyle grubun stratejik motoru haline gelen ilk Çin bulut bilişimi; Uluslararası Ticaret (AIDC) AliExpress, Lazada ve Trendyol, çift haneli oranlarda büyüyor;

AliExpress, Lazada ve Trendyol, çift haneli oranlarda büyüyor; Lojistik (Cainiao) ve diğer yatırımlar, çeşitlendirilmiş bir bölüm altında gruplandırılmıştır.

Yönetim kadrosu değişti: Eddie Wu operasyonların başında, Joe Tsai ise yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor; Jack Ma ise etkili ancak temkinli bir ses olarak varlığını sürdürüyor. Operasyonel merkez Hangzhou'da bulunuyor ve şirket yasal olarak Cayman Adaları'nda tescilli; bu, yurt dışında borsada işlem gören Çin şirketleri için standart bir yapı.

Sonuçlar: Yapay zekâya yapılan bahis

Son yayınlanan rakamlar, devam eden dönüşümü gözler önüne seriyor:

Mali yıl 2025-2026 (Mart 2026 sonu itibarıyla): 1.024 milyar yuan gelir (%2,7 artış); yatırımlar nedeniyle %18 düşüşle 105,9 milyar yuan net kar;

(Mart 2026 sonu itibarıyla): 1.024 milyar yuan gelir (%2,7 artış); yatırımlar nedeniyle %18 düşüşle 105,9 milyar yuan net kar; 2026-2027 mali yılının ilk çeyreği (Nisan-Haziran 2026, Ağustos ayında yayınlandı): 269 milyar yuan gelir (+%8,6), bulut bilişim işinde büyük bir artışla: Yapay Zeka Bulut ve Bilgi İşlem sektörü %45 oranında büyüyor. 48,4 milyar yuan'a ulaştı; anlık ticaret %45 artarken, geleneksel Çin ticareti %8 azaldı;

(Nisan-Haziran 2026, Ağustos ayında yayınlandı): 269 milyar yuan gelir (+%8,6), bulut bilişim işinde büyük bir artışla: 48,4 milyar yuan'a ulaştı; anlık ticaret %45 artarken, geleneksel Çin ticareti %8 azaldı; Devasa yatırımlar Grubun sermaye harcamaları geçen mali yılda yaklaşık 225 milyar yuan'a ulaştı (çoğunlukla veri merkezleri ve işlemciler), bu da serbest nakit akışını geçici olarak negatif hale getirdi: Yapay zeka pazarını fethetmek için bilinçli bir tercih.

Grubun kamuya açık siparişleri bu hırsı gösteriyor: Ekim 2026'da açıklanan, Nvidia'dan 35 milyar dolardan fazla değerde grafik çipi siparişi ve grubun tasarladığı altı milyardan fazla XuanTie RISC-V işlemcisinin teslimatı. Yatırımcılar için soru şu: Bu yatırımlar ne zaman sürdürülebilir karlara dönüşecek?

Tarihçe: Pazaryerinden Yapay Zeka holdingine

Alibaba'nın hikayesi üç aşamadan oluşuyor. Birincisi ticaret aşaması: 1999'dan 2010'lara kadar Taobao, Çin'de eBay'i ezdi, Tmall markalı ticareti kurdu, Bekarlar Günü dünyanın en büyük alışveriş etkinliği oldu ve grup Alipay ile finans sektörüne girdi; bu da Ant Group'a dönüştü ve 2020'deki başarısız halka arz girişimi bir düzenleme dönemini başlattı. İkinci aşama yaptırımlar aşaması: 2021'de Çin düzenleyicisinden rekor bir para cezası, genişlemenin dondurulması, hisse senedi fiyatında çöküş ve Jack Ma'nın sahneden çekilmesi. Üçüncü aşama 2024-2025'te başlıyor: Çin düzenlemeleri daha esnek hale geliyor, grup özerk şubelere ayrılıyor, Hong Kong borsası birincil listeleme haline geliyor ve her şeyden önemlisi, yapay zeka oyunun kurallarını değiştiriyor; Alibaba'nın Qwen modelleri küresel açık kaynaklı kıyaslama ölçütleri haline geliyor ve bilgi işlem gücüne olan talep patlıyor. Hisse senedi piyasasının bugün fiyatlandırdığı şey işte bu üçüncü yaşam.

Çin bulut bilişim pazarı ve bilişim savaşı

Büyük programlama dillerinin ortaya çıkmasıyla tetiklenen bilgi işlem gücü yarışı, bulut bilişimi Çin teknoloji sektörünün merkezî savaş alanı haline getirdi. Alibaba Cloud, Huawei ve Tencent'in segment segment meydan okuduğu bir liderlikle zirvede yer alıyor ve her şeyden önemlisi, benzersiz bir konuma sahip: Qwen modelleri, Çin açık kaynak ekosisteminde en çok indirilen modeller olup, geliştiricileri altyapısına çekiyor. Talep, ülke genelinde gözlemlenebilen olumlu bir döngüyle besleniyor: Çinli kamu ve özel şirketler hızla yapay zekayı benimsiyor, yerel yönetimler veri merkezlerini finanse ediyor ve ABD'nin üst düzey çipler üzerindeki kısıtlamaları, Alibaba'nın XuanTie işlemcileri de dahil olmak üzere yerli mimarilerin gelişimini hızlandırıyor. Yatırımcılar için bu dinamik, muhasebe açısından önemli bir etkiye sahip: Grubun sermaye harcamaları geçen mali yılda 220 milyar yuanı aştı; bu, kısa vadeli nakit akışını olumsuz etkilese de, on yıl boyunca verimli varlıklar oluşturuyor. Simetrik risk: Bilgi işlem talebi yavaşlarsa veya ABD kısıtlamaları sıkılaşırsa, bu yatırımlar herhangi bir sonuç üretmeden karlılığı olumsuz etkileyecektir.

Jeopolitik bağlam: başlı başına bir risk

Alibaba vakası, siyasi bağlamı göz ardı edilemez. Haziran 2026'da ABD Savunma Bakanlığı, grubu Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine (liste 1260H) yeniden ekledi; Alibaba bu kararı 23 Haziran'dan beri ABD mahkemelerinde sorguluyor. Birçok ABD eyaleti hizmetlerinin kullanımını kısıtladı ve Beyaz Saray, Çinli teknoloji devlerini Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu desteklemekle suçladı. Çin'de ise e-ticaret düzenleyicisi, 2026 sonbaharında ürün kalitesiyle ilgili eleştirilerine yeniden başladı ve bu da hissenin 22 Ekim'de tek bir seansta %6'dan fazla düşmesine neden oldu. Bu faktörler değerlemeyi etkiliyor; bu da bazı yatırımcıları cezbederken diğerlerini caydıran şey: hisse senedi, temel göstergeleri kadar teknolojik ve jeopolitik normalleşmeye yönelik bir bahis anlamına geliyor.

Alibaba temettüsü: Başlangıç ​​aşamasında, geçmişteki satın almalarla destekleniyor.

Uzun zamandır hiçbir şey dağıtmamasıyla bilinen Alibaba, yeni bir döneme girdi: Mart 2026'da sona eren mali yıl için grup ödeme yaptı. Hisse başına 1,03 HK$ (Temettü dağıtım tarihi: 10 Haziran 2026), 2024-2025'te özel bir temettü ile başlayan ilk dağıtım yılının ardından. Hissedar getirileri esas olarak şu kaynaklardan geldiği için, mevcut hisse fiyatında getiri düşük kalmaktadır (yaklaşık %1). hisse geri alımları 2024 yılında başlatılan ve Hong Kong'da benzeri görülmemiş büyüklükteki tarihi program, her çeyrekte dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kazancı destekliyor. Fransız yatırımcılar için temettü, Fransa ile vergi anlaşması olmaması nedeniyle Hong Kong'un stopaj vergisine (%10) tabidir: PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) Hong Kong menkul kıymetleri için erişilebilir olmadığından, satın alma işlemi standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılmalıdır.

Analiz: Teknolojik yeniden değerlendirme ile jeopolitik bir duvar arasında

Yükseliş tezi üç kelimeyle özetlenebilir: bulut, yapay zeka, değerleme. Alibaba Cloud %40-50'lik büyüme ve kar marjlarını teyit ederse, grup yapısal olarak Çin'e duyulan güvensizlikten kaynaklanan mevcut değerlemesinden daha değerli hale gelir. Düşüş tezi ise üç kelimeyle özetlenebilir: Washington, düzenleyici kurum, rekabet. Pentagon'un listesi Amerikan teknolojilerine erişimi zayıflatıyor; Çinli düzenleyici kurum her an baskıyı artırabilir; ve Çin perakende sektörü şiddetli bir fiyat savaşı içinde. Bu iki uç nokta arasında, hisse senedi büyük Asya endeksleri arasında en değişken olanlardan biri olmaya devam ediyor: burada sağlam bir inanç, birkaç on puanlık fiyat dalgalanmalarını kabul etmeyi gerektiriyor. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Alibaba'nın akılda kalması gereken beş önemli ismi:

1 trilyon yuan : 2025-2026 mali yılı için ciro, %2,7 oranında artış gösterdi;

: 2025-2026 mali yılı için ciro, %2,7 oranında artış gösterdi; +% 45 Grubun stratejik itici gücü olan yapay zeka bulut ve bilgi işlem alanındaki son çeyrekteki büyüme;

Grubun stratejik itici gücü olan yapay zeka bulut ve bilgi işlem alanındaki son çeyrekteki büyüme; 225 milyar yuan Geçtiğimiz mali yılın sermaye harcamaları, ağırlıklı olarak veri merkezlerine ayrılmıştır;

Geçtiğimiz mali yılın sermaye harcamaları, ağırlıklı olarak veri merkezlerine ayrılmıştır; 35 milyar Ekim 2026'da açıklanan grafik çip siparişleri;

Ekim 2026'da açıklanan grafik çip siparişleri; 88,65 ila 175 HKD Hisse senedi fiyatının on iki aylık süreçteki dalgalanması, yapay zekâya olan inanç ile jeopolitik risk arasındaki tartışmayı özetliyor.

Bu ölçütler tartışmayı şekillendiriyor: sağlam ama olgun bir ticari temel, aşırı büyüme eğilimi, gerçekleştirilen devasa yatırımlar ve değerlemede kilit değişken olmaya devam eden siyasi ortam.

İki erişim noktası mevcuttur: Hong Kong hattı (9988) ve New York ADR (BABA), yatırımcı için bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Alımlar standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır; ne Hong Kong ne de ADR'ler bu kapsamda değildir. BEZELYE :

Uluslararası pazarlara erişimi kontrol edin. Aracı kurumunuzdan: neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri (ADR) teklif ediyor, çoğunluğu ise Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası; Ücretleri karşılaştırın : Dolar cinsinden ADR genellikle en basit yoldur; aracı kurumlara göre Hong Kong doları cinsinden Hong Kong hattı daha ekonomik olabilir; Limit emri verin Hisse senedi oldukça likit ancak özellikle üç aylık yayınlar sırasında dalgalanma gösteriyor; Zaman farkını önceden tahmin edin. Hong Kong'daki siparişler ve temettülerden kesilen stopaj vergisi (%10, Fransa'da indirilemez).

Hisse senedinin değerini takip etmek için en önemli olaylar, çeyrek dönemlik yayınlar (plan dışı, Mart ayında sona eren mali yıl) ve ABD ve Çin düzenleyici haberleridir; bunlar hisse senedini sonuçların kendisinden daha fazla etkiler.

SSS: Alibaba hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Alibaba temettü ödüyor mu?

Evet, yakın zamanda: Mart 2026'da sona eren mali yıl için hisse başına 1,03 HK$, bu da yaklaşık %1'lik bir getiriye karşılık geliyor. Tazminat esas olarak hisse geri alımları yoluyla sağlanmaktadır.

Fransız hisse senedi tasarruf planı (PEA) kapsamında Alibaba satın alınabilir mi?

Hayır: Ne Hong Kong hattı ne de ABD ADR'si uygun değildir. Yatırım standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır.

9988 ile BABA arasındaki fark nedir?

Bunlar aynı menkul kıymetin iki farklı kodudur: Hong Kong'da 9988 (bir adet adi hisse senedi) ve New York'ta BABA (birkaç adi hisse senedini temsil eden bir ADR). Her iki listeleme de aynı değeri takip etmektedir.

Hisse senedi 2026 sonbaharında neden düştü?

Haziran ayında Pentagon listesine yeniden eklenmesi, Ekim ayında Çinli çevrimiçi ticaret düzenleyicisinden gelen eleştiriler ve yılın ilk yarısındaki yapay zeka hisselerindeki yükselişin ardından yaşanan kar alma işlemleri sonucunda.

Grubun büyümesinin itici gücü nedir?

Bulut ve yapay zeka iş kolu olan AI Cloud & Compute, son açıklanan çeyrekte %45 oranında büyüme kaydetti; bu büyüme anlık ticaret ve uluslararası (AliExpress) pazarlarıyla da desteklendi.

Jack Ma hâlâ Alibaba'yı yönetiyor mu?

Hayır: Operasyonel yönetim Eddie Wu'ya, yönetim kurulu başkanlığı ise 2023'ten beri Joe Tsai'ye aittir. Kurucu Jack Ma, etkili bir hissedar olarak kalmaya devam ediyor ve kamuoyu önündeki görünüşleri, hükümetin Çin özel sektörüne yönelik tutumunun sinyalleri olarak yakından inceleniyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 yılının Temmuz-Eylül dönemine ait sonuçların Kasım ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.