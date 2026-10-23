Aena (AENA) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Beklentileri

Aena İspanya'nın neredeyse tüm havaalanlarını (Madrid, Barselona, ​​Palma, Málaga ve diğer kırk beş merkez) işletmekte ve uluslararası havaalanlarında da hisseleri bulunmaktadır: dünyanın önde gelen turizm destinasyonunun kalbinde düzenlenmiş bir tekel. Madrid borsasında hisse senedi koduyla işlem görmektedir. AENA IBEX 35 üyesi olan şirket, Covid sonrası rekor trafik hacminin avantajlarından yararlanıyor ve kârının büyük bir kısmını hissedarlarına dağıtıyor. Bu bilgi notu, Aena'nın hisse fiyatını, sonuçlarını, yüksek temettüsünü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Aena hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Aena'nın hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 26,50 €Seans boyunca %0,46'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 41.611 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 21,96 € ile 28,86 € arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 26,50 €'dan işlem görüyordu. ISIN kodu ise şöyledir: ES0105046009İspanyol devleti, grubun 2011 yılında kamu havaalanlarının birleştirilmesiyle kurulmasının bir sonucu olarak, sermayenin yaklaşık yarısına sahip olarak referans hissedar konumunu koruyor.

Finansal veriler — Aena SME, SA

ISIN ES0105046009 Listeleme yeri MCE — hisse senedi kodu aena.mc Sektör Sanayi Sektörü — Havaalanları ve Hava Hizmetleri kuşatma İspanya — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 39,75 milyar € (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 4,4 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 1,09 € — getiri ≈ %4,1

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 6,28 milyar € 2,14 milyar € 2024 5,83 milyar € 1,93 milyar € 2023 5,14 milyar € 1,63 milyar €

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 23.04.2026 € 1,09 22.04.2025 € 0,98 03.05.2024 € 0,77 02.05.2023 € 0,47

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Aena: Şirket sunumu

Aena, İspanya'da 46 havaalanı ve iki helikopter pistini yöneterek yolcu sayısı bakımından dünyanın önde gelen havaalanı işletmecisi konumundadır. İşletme modeli, kamuya ait bir sanayi kuruluşu modelidir: Aena altyapıya yatırım yapar, düzenleyici kurum ve hükümetle müzakere edilen düzenlenmiş bir formüle göre havaalanı ücretleri toplar ve ticari gelirler (mağazalar, restoranlar, reklamlar, otopark) geliştirir; bu gelirler artık kârının önemli bir bölümünü oluşturmakta ve yolcu trafiğiyle birlikte büyümektedir. Müşteri tabanı iki yönlüdür: ücretleri ödeyen havayolları ve terminallerde para harcayan yıllık 375 milyon yolcu. Uluslararası gelen yolcular için dünyanın önde gelen turizm destinasyonu olan İspanya, bu modele, küresel havaalanı altyapılarının çoğunun kıskanabileceği bir talep akışı sağlamaktadır.

Sonuçlar: Rekor trafik dönemi

Yayınlanan rakamlar, hızla büyüyen bir sektörü yansıtıyor:

2025. Egzersiz (25 Şubat 2026'da yayınlandı): Net gelir 2,14 milyar € (+%10,5), gelirler ise %9,5 artışla 6,4 milyar €'ya ulaştı - bu artışın nedeni, 384,8 milyon yolcu ile rekor trafik Ağ genelinde (+4,2%);

(25 Şubat 2026'da yayınlandı): Net gelir 2,14 milyar € (+%10,5), gelirler ise %9,5 artışla 6,4 milyar €'ya ulaştı - bu artışın nedeni, Ağ genelinde (+4,2%); İlk dönem 2026 (29 Temmuz'da yayınlandı): İspanya'daki yolcu trafiği %3,7 artarak 156 milyona ulaşırken, net kar bir milyar euro oldu;

(29 Temmuz'da yayınlandı): İspanya'daki yolcu trafiği %3,7 artarak 156 milyona ulaşırken, net kar bir milyar euro oldu; 2026 yılının ilk sekiz ayı İspanya'da yolcu sayısı 225,5 milyona ulaştı (%4,1 artış), yıllık %3'lük hedefin aşılması bekleniyor.

Bu dinamik iki nedenden dolayı dikkat çekicidir: İspanya'daki yolcu trafiği sadece Covid öncesi seviyeleri yakalamakla kalmamış, aynı zamanda onları aşmıştır ve terminallerin yenilenmesi ve sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi sayesinde yolcu başına ticari gelir (mağaza ve restoranlarda yapılan harcamalar) artışı, trafiğin kendisinden daha hızlı ilerlemektedir.

Tarihçe: Borsadan dünya şampiyonluğuna

2010 yılına kadar İspanyol havaalanları, kamu kuruluşu Aena Aeropuertos aracılığıyla doğrudan devlet tarafından yönetiliyordu. 2010-2011 reformu bu kuruluşu limited şirket haline getirdi (Aena SME, "SME" devlet mülkiyetindeki ticari şirket anlamına geliyor) ve 2015 yılında tarihi bir hamleyle özel sermayeyi devreye soktu: telekomünikasyon sektöründen bu yana İspanya'daki en büyük özelleştirme. Bu, devletin çoğunluk hissesini elinde tutmasına olanak sağlarken, sermayeyi kurumsal ve kamu yatırımcılarına açtı. O zamandan beri, gidişat küresel turizmin gidişatını yansıttı: 2019'a kadar sürekli büyüme, pandemi sırasında trafikte çöküş (İspanyol hava yolculuğu krizin zirvesinde normal hacminin onda birine düştü) ve ardından muhteşem bir toparlanma. 2023'e gelindiğinde, Covid öncesi seviyeler aşılmıştı ve 2025 tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu direnç, yatırımcıların inancını güçlendirdi: varoluşsal bir şok bile dünyanın önde gelen turizm merkezinin değerine kalıcı olarak zarar vermedi.

Havaalanı ticareti, büyümenin ikinci motoru

Aceleci yolcular her zaman fark etmeyebilir, ancak modern havaalanı deneyiminin yarısı ticari hale geldi: gümrüksüz satış mağazaları, restoranlar, bekleme salonları, dijital reklamlar, otopark ve premium hizmetler. Aena için bu ticari gelir, sadece bir ek gelir olmaktan çok daha fazlası: yolcuların her biri eskisinden daha fazla harcadığı için trafikten daha hızlı büyüyor ve düzenlenmemiş durumda; düzenlenmiş havaalanı ücretlerinin aksine, karlılığı tamamen gruba ait. Son yıllardaki strateji, bu teklifi geliştirmek için terminalleri yenilemek oldu: yeniden tasarlanmış alışveriş alanları, premium markaların gelişi ve reklam alanlarının dijitalleştirilmesi. Giden bir yolcu için, bir mağazada birkaç ekstra euro harcamak, düzenleyici kuruma başvurmadan, ücret artışıyla aynı etkiye sahip. Grup, fiyat dondurmasına rağmen karını artırma başarısını bu şekilde elde ediyor: trafik hacmi getiriyor, ticaret ise kar marjını.

Tarifeler sorunu: temel düzenleyici risk

Aena'daki en büyük anlaşmazlık noktası tarife çerçevesidir. Havayollarının ödediği ücretler, düzenleyici kurum ve devletle müzakere edilen beş yıllık bir anlaşmayla sınırlandırılmıştır; İspanyol havaalanlarının başlıca kullanıcıları olan düşük maliyetli havayolları ise indirimler için kampanya yürütmektedir. Bu destanın en son bölümü şu şekilde sonuçlandı: 15 Septembre 2026 Hükümet, Aena tarafından önerilen yaklaşık 13 milyar avroluk yatırım programının korunması karşılığında, 2027-2031 dönemi için neredeyse dondurulmuş fiyatlar onayladı; bu da yolcu başına yılda ortalama 0,03 avroluk veya %0,33'lük bir artış anlamına geliyor. Havayolu şirketleri, hisse senedi fiyatı etrafındaki belirsizliği ortadan kaldıran bu kararı memnuniyetle karşıladı; hissedarlar için ise bu karar, kısıtlamayı pekiştiriyor: kar büyümesi ücretlerden değil, yolcu trafiğinden ve satışlardan gelecek. Bu uzlaşma, meselenin doğasını gösteriyor: karlılığı siyasi olarak kısıtlanmış önemli bir stratejik varlık.

Aena Dividend: Yüksek getiri ve yüksek ödeme oranı

Dağıtım politikası cömert: Aena 2025 için ödeme yaptı. Hisse başına 1,09 € Net gelirin %80'i oranındaki ödeme oranına uygun olarak, nakit olarak 1,64 milyar avro (yüzde 11,7 artış) tutarında yatırım yapıldı. Ekim 2026 itibarıyla getiri oranı yaklaşık olarak şu şekildedir: 4,1%Yıllık Genel Kurul Toplantısı'ndan (23 Nisan 2026 tarihli yıllık toplantı) sonraki bahar aylarında ödenen temettü tamamen nakittir. Endişe verici bir nokta: Yüksek ödeme, yeni düzenlenmiş planın 13 milyar avroluk yatırımının öz kaynakla finanse edilmesi için çok az alan bırakıyor ve bu da bir miktar borçlanmayı gerektirecek; ancak bilanço güçlü kaldığı ve işletme nakit akışı çok istikrarlı olduğu için endişelenecek bir durum yok.

Analiz: Denetim altında bir turizm tekeli

Aena tezi tek bir cümleyle özetlenebilir: Dünyanın önde gelen havalimanı ağı, dünyanın önde gelen turizm destinasyonu tarafından destekleniyor ve %80'lik bir kar oranı sunuyor. Güçlü yönleri benzersiz: İspanyol turist talebi yapısal olarak artıyor, grubun yerel bir rakibi yok ve ticari gelirler, düzenlenmemiş büyümeye yeni bir ivme kazandırıyor. Riskler de aynı derecede belirgin: Eylül 2026 tarife kriziyle gösterildiği gibi, karlılığı sınırlayan düzenleyici ve siyasi riskler; jeopolitik ve ekonomik şoklara duyarlı uluslararası turizme bağımlılık; ve havacılık sektörünün uzun vadeli iklim tartışmalarına en çok maruz kalan sektör olması nedeniyle seyahatin çevresel etkisi. Fransız yatırımcılar için Aena, az sayıda Fransız hissesinin sunduğu şeyi sunuyor: Yüksek getiri sağlayan, bazı açılardan otoyol imtiyazlarıyla karşılaştırılabilir ve IBEX içindeki diğer düzenlenmiş altyapıların yanında yer alan saf ulaşım altyapısı. IberdrolaBu unsurlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Aena'nın hatırlanması gereken beş önemli ismi

384,8 milyon yolcu : ağın 2025 yılı için rekor trafik sayısı;

: ağın 2025 yılı için rekor trafik sayısı; 2,14 milyar 2025 net sonucu, %10,5 artış;

2025 net sonucu, %10,5 artış; Hisse başına 1,09 € 2025 temettüsü, yaklaşık %4,1'lik bir getiri sağlıyor;

2025 temettüsü, yaklaşık %4,1'lik bir getiri sağlıyor; 80% Sonuca uygulanan dağıtım oranı;

Sonuca uygulanan dağıtım oranı; 46 havaalanı İspanya'da, dünyanın önde gelen yolcu taşımacılığı şirketi.

Bu göstergeler profili özetliyor: trafiğe dayalı büyüme, kontrollü ancak istikrarlı karlılık, yüksek ücretlendirme — halka açık bir imtiyaz şirketinin klasik uzlaşması.

Aena davası, borsada işlem gören bir imtiyazın yönetimi hakkında neler ortaya koyuyor?

Aena, kendine özgü bir yatırım türüne örnek teşkil ediyor: borsada işlem gören altyapı imtiyazı. Çerçeve aynı kalıyor: benzersiz bir stratejik varlık, fiyatları sınırlayan ve yatırım gerektiren düzenlemeler, kamu yararını koruyan bir devlet hissedarı ve getirilerini bekleyen azınlık hissedarları. Bu modelde, hisse senedi değeri sınırsız fiyat artışından değil (düzenleyici bunu engelliyor), üç kaldıraçtan kaynaklanıyor: ekonomi ve turizmle birlikte artan hacimler; trafiğin kâra dönüşümünü iyileştiren operasyonel verimlilik; ve serbest marjların tek alanı olan düzenlenmemiş ticaret. Enflasyona endeksli geçiş ücretleri farklı bir koruma düzeyi sunan Fransız otoyollarına kıyasla, Aena, uluslararası seyahatteki şoklara daha doğrudan maruz kalma pahasına, getiriye ek olarak hacim artışı sağlıyor. Aylık ve ayrıntılı trafik raporlarının düzenli olarak incelenmesi, yatırımcıların hisse senedinin performansını, diğer şirketlerin çok azının sağlayabileceği bir ayrıntı düzeyinde izlemelerine olanak tanıyor.

Euro cinsinden borsada işlem gören İspanyol şirketi Aena, PEA için uygun ve ayrıca bir menkul kıymet hesabı aracılığıyla da satın alınabilir. stok tasarruf planı :

Madrid Borsası'na erişiminizi kontrol edin. — Fransız aracı kurumlar arasında standart; Başlığı ara AENA kodu altında (ISIN ES0105046009); Limit emri verin IBEX ayağının likiditesi mükemmel; Programı önceden tahmin edin. Yıllık temettü, genel kurul toplantısından sonra, ilkbaharda dağıtılır.

Grubun internet sitesinde yer alan aylık trafik rakamları, Avrupa turizminin sağlığına dair mükemmel bir öncü gösterge niteliği taşıyor ve sadece hisse senedi pozisyonları açısından değil, genel olarak da faydalı. Diğer İspanyol hisse senetlerinde olduğu gibi, standart Avrupa kanalları üzerinden ödenen Aena temettülerine stopaj vergisi uygulanmıyor; Fransız vergilendirmesi, seçilen vergi planına göre uygulanıyor ve gelir getiren bir hisse senedi için en verimli seçenek PEA (hisse senedi tasarruf planı) olmaya devam ediyor.

SSS: Aena hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Aena'nın temettü verimi nedir?

2025 yılında hisse başına 1,09 euro olarak ödenecek ve net gelirin %80'i oranında nakit olarak dağıtılacak temettü esas alınarak, Ekim 2026 kuru üzerinden yaklaşık %4,1.

Aena, PEA'ya (Fransız hisse senedi tasarruf planı) katılmaya uygun mu?

Evet, şirket İspanyol ve euro cinsinden işlem görüyor: hisseler Fransız bir PEA'da tutuluyor.

Aena'yı kim kontrol ediyor?

Grubun 2011'deki kuruluşundan bu yana sermayenin yaklaşık yarısı İspanyol devleti tarafından kontrol ediliyor; geri kalan kısım ise serbest dolaşımda olup, kurumsal yatırımcıların ve ortak havayollarının güçlü bir varlığı söz konusu.

Denetleyici kurum Aena ile ilgili ne karar veriyor?

Beş yıllık tarife çerçevesi: 15 Eylül 2026'da hükümet, 13 milyar avroluk bir yatırım programı karşılığında 2027-2031 yılları için tarifeleri fiilen dondurdu (yılda ortalama +%0,33).

Ağdaki ana havaalanları hangileridir?

İber Yarımadası'nın merkezi Madrid-Barajas, Barselona-El Prat, en mevsimlik ve en turistik Palma de Mallorca, Málaga, Alicante ve Ibiza, ağın kalbini oluştururken, adalar da dahil olmak üzere tüm İspanyol topraklarını kapsayan yaklaşık kırk bölgesel platformla tamamlanıyor.

Trafik artmaya devam edebilir mi?

Grup, İspanya'ya yönelik uluslararası turizmin desteğiyle yılda yaklaşık %3'lük bir artış öngörüyor; 2026 yılının ilk sekiz ayı ise beklentilerin üzerinde, %4,1'lik bir artış gösterecek.

Aena düşük maliyetli havayolu şirketlerinin baskısı altında mı?

Evet, çok yakın: düşük maliyetli havayolları İspanyol hava trafiğinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve fiyatları düşürme kampanyasının ana itici gücüydüler. Eylül 2026'daki fiyat dondurma kararı, taleplerini kısmen karşılıyor ve bu da İspanyol havaalanlarındaki kapasite artışlarını güvence altına alıyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Dokuz aylık döneme ait sonuçlar 28 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.