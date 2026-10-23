Amrize (AMRZ) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Beklentileri

Amrize Amrize, malzeme devi Holcim'in Kuzey Amerika'daki yeni kimliğidir: Haziran 2025'te İsviçre merkezli grup, Amerikan operasyonlarını (çimento, agrega, hazır beton ve çatı çözümleri) New York ve Zürih'te işlem gören ayrı bir şirkete devretti. Tamamen Amerikan altyapı hissesi olarak tasarlanan Amrize, ülkenin büyük yeniden yapılanma programlarından (yollar, köprüler, fabrikalar ve veri merkezleri) faydalanıyor. Bu bilgi notu, Amrize hisse fiyatını, grubun sonuçlarını, temettü politikasını ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Amrize hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Amrize hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 32,50 CHFSeans boyunca %0,93'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 2.091.834 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 29,85 CHF ile 51,34 CHF arasında dalgalandı.

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Birincil listeleme New York Menkul Kıymetler Borsası'nda AMRZ sembolü altında, ikincil listeleme ise Zürih'te yapılmıştır; burada diğer İsviçre büyüme hisseleri arasına katılmaktadır. galdermaFransız bir yatırımcı için alım işlemi bu nedenle dolar cinsinden veya aracı kuruma bağlı olarak İsviçre frangı üzerinden gerçekleştirilir. Holcim'den ayrılmasından bu yana, hisse senedi Amerikan altyapı yatırımları için bir referans noktası haline gelmiştir.

Finansal veriler — Amrize AG

Listeleme yeri İsviçre — hisse senedi kodu amrz.sw Sektör Temel Malzemeler — Yapı Malzemeleri kuşatma İsviçre — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 17,78 milyar İsviçre frangı (24 Ekim 2026 itibarıyla) PER (TTM) ≈ 18,7 (24.10.2026 tarihi itibariyle)

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 11,81 milyar İsviçre frangı 1,19 milyar İsviçre frangı 2024 11,70 milyar İsviçre frangı 1,27 milyar İsviçre frangı

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 18.08.2026 0,09 İsviçre Frangı 24.04.2026 0,36 İsviçre Frangı

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Amrize: Şirket sunumu

Amrize, Holcim'in Kuzey Amerika'daki tüm faaliyetlerini bir araya getiriyor ve yaklaşık 19.000 çalışanı ve binden fazla tesisi temsil ediyor: agrega ocakları, çimento fabrikaları, hazır beton santralleri ve Firestone Building Products'ın satın alınmasıyla devralınan çatı kaplama işi. Şirket kendini "temelden çatıya" kadar uzanan bir oyuncu olarak tanımlıyor.temelden çatıya): Bu, çıplak zeminden bitmiş binaya kadar tüm inşaat için temel malzemeleri sağlar.

Operasyonel merkez Chicago'da, vergi ikametgahı ise İsviçre'nin Zug kentindedir; bu, sınır ötesi bölünmelerden doğan şirketler için yaygın bir yapıdır. Yönetim, şu kuruluş tarafından sağlanmaktadır: Jan JenischHolcim'in eski CEO'su ve bölünmenin mimarı olan kişi, Avrupa varlıklarında kalmak yerine yeni oluşumun yönetimini üstlenmeyi tercih etti.

Holcim neden Amerika'daki faaliyetlerini böldü?

2024 yılında duyurulan ve Haziran 2025'te tamamlanan ayrılmanın gerekçesi üç argümana dayanıyor. Birincisi, değerleme. Tarihsel olarak, ABD inşaat malzemeleri hisseleri, Avrupa'daki muadillerine göre daha yüksek fiyattan işlem görüyor, çünkü Amerikan pazarı kamu altyapı bütçelerinin görünürlüğünü ödüllendiriyor. İkincisi, tematik saflık. Amerikalı yatırımcılar, daralan Avrupa pazarlarına maruz kalmadan, tamamen yerel altyapı hisseleri (köprüler, yollar, geri taşınan fabrikalar, veri merkezleri) arıyorlar. Üçüncüsü, stratejik esneklik. Bağımsız bir Amerikan şirketi, sürdürülebilir inşaat çözümlerine Avrupa'da odaklanmak isteyen bir İsviçre grubunun kontrolünden bağımsız olarak, kendi iç pazarında daha kolay satın almalar yapabilir. Fransız hissedar için sonuç, alışılmadık bir hisse senedidir: İsviçre sermayeli, iki kıtada işlem gören bir Amerikan şirketi.

Sonuçlar: Sektör için dikkat çekici bir karlılık

Bağımsız bir şirket olarak yayımlanan ilk hesaplar, 17 Şubat 2026 tarihinde 2025 mali yılını kapsamaktadır:

11,8 milyar dolarlık gelir (+0,9%);

(+0,9%); 1,18 milyar net gelir ve 3 milyar dolarlık düzeltilmiş EBITDA, %25,5'lik bir marj — malzeme endüstrisi için dikkat çekici bir seviye;

ve 3 milyar dolarlık düzeltilmiş EBITDA, — malzeme endüstrisi için dikkat çekici bir seviye; 1,46 milyar serbest nakit akışı ve net borç, EBITDA'nın 1,1 katı seviyesinde tutulmaktadır.

2026 yılına ilişkin öngörüler, büyük federal altyapı programları ve fabrika ve veri merkezi inşaat dalgasının etkisiyle gelirde %4 ila %6, düzeltilmiş EBITDA'da ise %8 ila %11 büyüme öngörüyor. Grup ayrıca Şubat 2026'da PB Materials'ı satın almayı tamamladı ve Temmuz ayında Rapid Redi-Mix ile Teksas'taki varlığını güçlendirdi: Güneydeki büyüme pazarlarında hedefli satın almalar stratejisi zaten yürürlükte.

Amrize temettüsü: cömert ve büyük bir hisse geri alımıyla destekleniyor.

Amrize, kuruluşunun ilk yılından itibaren kapsamlı bir ücretlendirme politikası uygulamaya koydu: Hisse başına yıllık 0,44 dolarlık olağan temettü.Çeyrek dönemlik 0,11 dolarlık taksitler halinde ödenen ve ek olarak bir 0,44 dolarlık istisnai bir temettü Sermaye rezervlerinden karşılanan bu iki dağıtım, 21 Nisan 2026 tarihli toplantıda onaylandı. En önemlisi, yönetim kurulu 5 Mayıs 2026'da bir girişim başlattı. bir milyar dolarlık hisse geri alım programıBu, şirketin piyasa değerine göre oldukça önemli. Mevcut temettü, özel temettü ve hisse geri alımından oluşan bu kapsamlı paket, iş modelinin nakit akışı gücünü yansıtıyor: Amerika'daki taş ocakları ve çimento fabrikaları düzenli nakit akışı sağladığı için yönetim, nakit birikiminden ziyade hissedar getirilerine öncelik veriyor. Fransız hissedarlar, ABD temettü vergilendirmesinin (W-8BEN formu kullanılarak %15 stopaj vergisi, bu tutar bir menkul kıymet hesabına aktarılabilir) farkında olmalıdır.

Kuzey Amerika malzeme pazarı: yapısı ve dinamikleri

ABD inşaat malzemeleri pazarının benzersiz bir yapısal özelliği vardır: bölgeseldir. Taşımanın ağırlığı, agrega ve çimentonun makul bir yarıçapın ötesine ihracatını zorlaştırır; bu nedenle her bölge kendi arz ve talep dinamiklerini yaşar. Güney pazarları (Teksas, Florida, Arizona ve Georgia) nüfus artışı, endüstriyel geri dönüş ve veri merkezlerine yapılan yatırımları birleştirirken, Kuzeydoğu daha istikrarlı ve yenilemeye daha fazla odaklanmıştır. Bu coğrafya, büyüme bölgelerinde baskın konumda olan işletmecileri ödüllendirir: bu, ocak ve beton santralleri ağının büyük ölçüde ülkenin güney yarısında yoğunlaşmış olan Amrize'nin profilidir. Bir diğer özellik ise düzenleyici engeldir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir ocak açmak, mevcut varlıkları koruyan ve fiyatları destekleyen yıllarca süren çevre izinlerini gerektirir; bu da grubun izlediği satın almalar yoluyla konsolidasyon için elverişli bir ortamdır. Son olarak, ABD talebi, Avrupa'da nadir görülen bir faktörden yararlanır: altyapı yatırım döngüsünü yumuşatan, federal kamu programlarının birkaç yıl boyunca tutarlılığı.

Davanın temel argümanı olan nakit yaratma konusu.

Amrize'yi tipik döngüsel hisselerden ayıran şey, olağanüstü kâr-nakit dönüşüm oranıdır. Net borcu EBITDA'nın 1,1 katı ve 3 milyar dolarlık düzeltilmiş EBITDA'ya karşılık 1,46 milyar dolarlık serbest nakit akışı ile şirket, faaliyet gelirinin neredeyse yarısını serbest nakde dönüştürüyor; bu oran, az sayıda ağır sanayi şirketinde görülebiliyor. Bu bolluğun hissedarlar için üç pratik sonucu var. 1 milyar dolarlık hisse geri alımını borçlanmadan finanse ediyor. İlk yılda çift temettü ödemesini, satın alma kapasitesini etkilemeden mümkün kılıyor. Ve yönetim kuruluna, borç azaltma yörüngesini korurken, birleşme fırsatlarını değerlendirme esnekliği sağlıyor (2026'nın ilk yarısında PB Materials, Temmuz ayında Rapid Redi-Mix). Şişirilmiş bilançoların yaygın olduğu bir sektörde, bu disiplin hem rekabet avantajı hem de değerleme argümanıdır.

Analiz: Amerikan altyapısına yapılan bahis

Amrize'nin tezi makro bir tezdir: Amerika Birleşik Devletleri, eskiyen yollar ve köprüler, iklim adaptasyonu, endüstriyel yeniden yerelleştirme ve yapay zekâ ile beslenen hızla büyüyen veri merkezi sektörü gibi altyapı yatırımlarının uzun bir döngüsüne girmiştir ve bu yatırımlar federal ve özel bütçeler tarafından büyük miktarlarda parayla finanse edilmektedir. Amrize, Güney ve Batı'nın hızla büyüyen bölgelerindeki baskın konumuyla bu döngüde doğrudan bir kaldıraç görevi görmektedir. Karşıt noktalar iyi bilinmektedir: sektör döngüseldir ve faiz oranlarına duyarlıdır; tek bir ülkede yoğunlaşma, tezin merkezinde yer alsa da, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir risk faktörüdür; ve değerleme zaten büyüme potansiyelinin önemli bir bölümünü içermektedir. Avrupa çimento şirketleriyle karşılaştırıldığında, Amrize tam tersini sunmaktadır: Eski Kıta'ya maruz kalmama, ancak Amerikan pazarının tüm dinamizmi. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Amrize'nin hatırlanması gereken beş önemli ismi

11,8 milyar 2025 gelirinin;

2025 gelirinin; 25,5% Düzeltilmiş FAVÖK marjı, malzeme sektöründeki en iyi seviyede;

Düzeltilmiş FAVÖK marjı, malzeme sektöründeki en iyi seviyede; 1 milyar Mayıs 2026'da başlatılan hisse geri alım programı;

Mayıs 2026'da başlatılan hisse geri alım programı; 0,44 dolar yıllık temettü artı 2026'da aynı miktarda istisnai temettü;

yıllık temettü artı 2026'da aynı miktarda istisnai temettü; 4 için 6% : 2026'da beklenen gelir artışı.

Resim, güçlü bir altyapı temasıyla desteklenen, olgun, son derece karlı ve nakit üreten bir sanayi makinesini ve bunun karşılığında Amerikan döngüsüne tam bağımlılığı gösteriyor.

Ana borsa New York'ta olduğu için hisse senedi şu şekilde satın alınır: hesap başlıkları adi hisseler (PEA'ya dahil olmayan ABD hisseleri):

NYSE'ye erişiminizi kontrol edin. — tüm çevrimiçi aracı kurumlar arasında standart; Başlığı ara AMRZ sembolü altında veya aracı kurumunuz frank cinsinden sunuyorsa İsviçre AMRZ hattı üzerinden; Limit emri verinABD seansı en iyi likiditeyi sunuyor; W-8BEN formunu doldurun. ABD'de temettülerden kesilen stopaj vergisini %15'e düşürmek için aracı kurumunuzla iletişime geçin.

Aracı kurumunuza göre, İsviçre frangı hattının döviz kuru ücretleri New York doları hattından farklı olabilir: sipariş sırasında yapılacak hızlı bir karşılaştırma, özellikle zamana yayılmış yatırımlar için işlemin toplam maliyetini optimize etmenizi sağlar. Temettü çeyrekleri, dönüştürme işleminden sonra otomatik olarak euro olarak hesaba geçirilir; hisse geri alım programı, piyasadan geri alımlar yapıldıkça hisse başına kazancı otomatik olarak destekler.

Veri merkezleri ve ülke içine geri dönüş: talebin yeni itici güçleri

Amerika'da malzeme talebi önemli bir sektörel değişim geçiriyor. Geleneksel pazarlara (konut, perakende ve yollar) ek olarak, son dönemde dikkat çekici iki itici güç ortaya çıktı. Birincisi veri merkezi inşaatı: Her veri merkezi, temelleri ve yapıları için muazzam miktarda beton tüketiyor ve yapay zekânın tetiklediği yatırım dalgası, cazip bölgelerdeki malzeme tedarikçileri için çok yıllık sipariş defterlerine yol açıyor. İkincisi ise endüstriyel yeniden yerelleştirme: Yarı iletken, pil ve ekipman fabrikalarının Amerika'ya geri taşınması veya Amerika topraklarında inşa edilmesi, genellikle sıkı teslim süreleri altında teslim edilen ve yerel üretim ağlarından yararlanan devasa beton platformlar gerektiriyor. Amrize için bu iki itici güç, grubun varlıklarını yoğunlaştırdığı Güney'in demografik dinamikleriyle örtüşüyor; bu coğrafi tesadüf, grubun orta vadeli büyüme stratejisini güçlendiriyor.

SSS: Amrize hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Amrize ve Holcim arasında ne gibi bir bağlantı var?

Amrize, Haziran 2025'te Holcim'in Kuzey Amerika operasyonlarının ayrılmasıyla kuruldu. Holcim hissedarları, ayrılma işlemiyle birlikte Amrize hisseleri aldılar; o zamandan beri iki şirket tamamen bağımsız olarak faaliyet göstermektedir.

Amrize temettü ödüyor mu?

Evet: Dört çeyrek dönemlik ödeme halinde yılda 0,44 dolar, ayrıca Nisan 2026'da onaylanan 0,44 dolarlık tek seferlik özel temettü. Buna ek olarak, Mayıs 2026'da başlatılan 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı da bulunmaktadır.

Amrize, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Şirket ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem görmektedir; hisseler, sıradan menkul kıymetler hesabı üzerinden, NYSE'de dolar cinsinden veya İsviçre borsasında frank cinsinden satın alınabilir.

Amrize'nin iş segmentleri nelerdir?

Agrega, çimento, hazır beton ve çatı çözümleri — Kuzey Amerika inşaat sektörü için eksiksiz bir "temelden çatıya" tedarik zinciri.

Amrize'yi kim yönetiyor?

Holcim'in eski CEO'su ve bölünmenin mimarı Jan Jenisch, şirketin kuruluşundan beri yönetimi elinde tutuyor.

Vergi dairesi neden İsviçre'de bulunuyor?

Holcim'in ayrılmasıyla Amrize'nin kayıtlı merkezi İsviçre'nin Zug kentinde kalırken, faaliyetleri Chicago'da yoğunlaştı. Bu, sınır ötesi ayrılmalar sonucu oluşan şirketler için yaygın bir yapıdır; grubun endüstriyel, vergi, operasyonel ve borsa faaliyetleri, pratikte her açıdan Amerikan niteliğindedir.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

17 Şubat 2026'daki yıllık sonuçların ve üç aylık yayınların ardından, grup Amerikan kazanç takvimini takip ederek hacim ve fiyatlara ilişkin düzenli üç aylık güncellemeler sunacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.