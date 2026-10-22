Argan (ARG) Hissesi: Fiyat ve WDP Birleşmesi 2026

Argan Paris borsasında eşsiz bir hisse senedidir: adına rağmen bir petrol şirketi değil, önde gelen Fransız geliştirici-sahibi şirketidir."Premium" lojistik depolarıEuronext Paris'te hisse senedi koduyla işlem görmektedir. ARGArgan tarihi bir dönüm noktasından geçiyor: 23 Temmuz 2026'da grup, Belçika şirketi WDP (Warehouses De Pauw) ile sınır ötesi birleşmeBu, yaklaşık 13 milyar avro değerinde pan-Avrupa lojistik gayrimenkul grubu oluşturacaktır. Argan hissedarlarının 20 Kasım 2026'da oy kullanması planlanmaktadır. Bu belge, Argan'ın gerçek zamanlı hisse fiyatını, grubun iş modelini, birleşmenin kesin şartlarını ve hissedarlar için ne anlama geldiğini açıklamaktadır.

Argan hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Argan'ın hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 67,40 €Seans boyunca %-0,15'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 91.439 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 56,10 € ile 78,20 € arasında dalgalandı.

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22 Ekim 2026 tarihinde hisse senedi fiyatı 67,50 € idi ve piyasa değeri yaklaşık 1,74 milyar € (25,77 milyon hisse, ISIN kodu FR0010481960) civarındaydı. Hisse senedi, borsada işlem görmektedir. SBF120 2023'ten bu yana, birleşmenin duyurulmasından bu yana, alınacak WDP hisselerinin değeri ve genel kurulların işlemi onaylama olasılığına bağlı olarak evrim geçirdi.

Données financières — Argan SA

ISIN FR0010481960 Listeleme yeri Paris — haber bülteni ARG.PA Sektör Gayrimenkul — REIT – Endüstriyel kuşatma Fransa — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 1,75 milyar € (23.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 6,6 (23.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 3,45 € — getiri ≈ %5,1

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 212,0 milyon € 245,2 milyon € 2024 239,0 milyon € 245,7 milyon € 2023 220,7 milyon € -263500000 €

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 31.03.2026 € 3,45 26.03.2025 € 3,30 27.03.2024 € 3,15 30.03.2023 € 3,00 01.04.2022 € 2,60

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 23.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Argan: Sonunda bir petrol şirketi mi? Hayır, bir depo sahibi.

İsmi oldukça yanıltıcı olduğundan, faydalı bir açıklama: Argan'ın petrolle hiçbir bağlantısı yoktur. Halka açık bir gayrimenkul yatırım şirketidir (rejim). SIIC(Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Fransız eşdeğeri) yüksek kaliteli lojistik depolarının inşası ve kiralanmasında uzmanlaşmıştır. Le Lan ailesi tarafından kurulan ve Haziran 2007'den beri borsada işlem gören şirket, 2025 yılı sonuna kadar sektörde Fransız lideri konumuna gelmiştir:

3,87 milyon m² yapılaşmış yüzey alanının, üzerine yayılmış 108 lojistik platformu ;

yapılaşmış yüzey alanının, üzerine yayılmış ; doluluk oranı 99,9% (EPRA yöntemi) 2026 yılının üçüncü çeyreğinde;

(EPRA yöntemi) 2026 yılının üçüncü çeyreğinde; yaklaşık olarak değer biçilen bir portföy 4 milyar Vergiler hariç;

Vergiler hariç; Başlıca kiracılar arasında Carrefour, Danone, Ferrero, Puma, Celio, Pomona, ID Logistics, Rexel ve Intermarché yer almaktadır.

Model basit ve anlaşılması kolay: Argan, büyük sanayi ve dağıtım şirketleri için özel depolar inşa ediyor, bunları uzun vadeli sözleşmelerle kiralıyor ve kira gelirlerinin büyük kısmını hissedarlara dağıtıyor; bu da aslında şirketin temel performans göstergelerinden biri. Paris pazarı %5'in üzerinde getiriyle. Neuilly-sur-Seine merkezli şirket, yalnızca otuz kadar çalışana sahip: varlık yönetimi, gayrimenkul grubu Covivio'nun bir yan kuruluşu olan Argan Advisory'ye devredilmiş durumda.

WDP ile birleşme: Anlaşmanın kesin şartları

23 Temmuz 2026'da duyurulan proje bir sınır ötesi birleşme yoluyla devralma Argan ortadan kalkacak ve hisseleri, Euronext Brüksel ve Amsterdam'da işlem gören Belçikalı lojistik gayrimenkul grubu WDP (Warehouses De Pauw) tarafından devralınacaktı. Birleşme komiseri tarafından onaylanan ve Ekim 2026'da yayınlanan şartlar şu şekildedir:

Değişim oranı: 1 Argan hissesi karşılığında 3 yeni WDP hissesi İşlemin tamamı menkul kıymetler üzerinden gerçekleşti ve takas anında nakit bulunmuyordu;

İşlemin tamamı menkul kıymetler üzerinden gerçekleşti ve takas anında nakit bulunmuyordu; Argan hissesi başına istisnai olarak 11 € dağıtımı. Birleşme tamamlanmadan önce ödenen bu tutar, 20 Kasım'daki toplantıda oylamaya sunulacak;

Birleşme tamamlanmadan önce ödenen bu tutar, 20 Kasım'daki toplantıda oylamaya sunulacak; Hisse başına geri alım fiyatı 71,10 € olarak belirlendi. (yani, 11 €'luk dağıtımdan sonra kalan 60,10 €), komisyoncu tarafından haklı görüldü;

(yani, 11 €'luk dağıtımdan sonra kalan 60,10 €), komisyoncu tarafından haklı görüldü; Birleşik grubun ağırlığı yaklaşık olarak şu kadar olacaktır: 13 milyar euro brüt varlıkiçinde mevcut 8 ülkeYıllık 700 milyon Euro'nun üzerinde kira geliriyle, Fransa ve Benelüks'te bir numaralı lojistik gayrimenkul şirketi ve Romanya'da da önemli bir oyuncu.

Birleşme komisyoncusu Finexsi firması, raporunu 19-20 Ekim 2026 tarihlerinde sunmuş ve önerilen eşitliğin şu şekilde olduğu sonucuna varmıştır: adilOperasyon WDP adını ve kaydını koruyor, ancak grup bir değişiklik talebinde bulunma niyetini açıkladı. Euronext Paris borsasında ek listeleme 2026 yılının sonunda yapılacak toplantılardan önce, Fransız yatırımcılar için erişilebilir kalmak amacıyla.

Kim neye ve ne zaman oy veriyor?

Önümüzdeki haftaların programı aşağıdaki gibidir:

Argan'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00'te yapılacaktır. Paris'teki Palais Brongniart'ta: hissedarlar, 11 €'luk olağanüstü dağıtım ve önerilen birleşme konusunda oylama yapıyor. Birleşme kararlarının en az çoğunluk oyu alması gerekiyor. kullanılan oyların üçte ikisi ;

Paris'teki Palais Brongniart'ta: hissedarlar, 11 €'luk olağanüstü dağıtım ve önerilen birleşme konusunda oylama yapıyor. Birleşme kararlarının en az çoğunluk oyu alması gerekiyor. ; WDP hissedarları aynı anda Belçika kararları üzerinde oylama yapıyorlar;

Le Lan ailesi (aile anlaşması yoluyla sermayenin %36,53'ü, Kerlan holding şirketi de dahil olmak üzere %30,48) ve Crédit Agricole sigorta şirketi Predica (%14,84) zaten Oy kullanma haklarının yaklaşık %52'sini temsil eden olumlu oy kullanma taahhütleri imzalandı. Belçika tarafında ise d'Argan; De Pauw ailesi WDP'nin haklarının yaklaşık %19'unu taahhüt etmiştir;

Belçika tarafında ise d'Argan; De Pauw ailesi WDP'nin haklarının yaklaşık %19'unu taahhüt etmiştir; Meclislerin onaylaması ve kalan düzenleyici izinlerin alınması durumunda, Projenin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor..

22 Ekim 2026 itibarıyla herhangi bir olumsuz sonuç bildirilmemiştir: oy kullanma taahhütleri, Amerikan fonu Flat Footed'ın sermayeden yakın zamanda çıkışı (Ağustos 2026'da %5'in altına düşürüldü) ve denetçiden gelen olumlu rapor, kağıt üzerinde büyük ölçüde güvenli bir işlem tablosu çizmektedir. Bununla birlikte, hisse senedi piyasasında, alınacak hisselerin ima edilen değerine kıyasla hafif bir iskonto söz konusudur; bu iskonto, tamamlanmaya kadar kalan oy kullanma ve zamanlama risklerini telafi etmektedir.

Argan hissedarları tam olarak ne elde eder?

Birleşme planlandığı gibi gerçekleşirse, hissedar sahip olduğu her Argan hissesi için şu miktarı alacaktır: 3 WDP eylemi ve yukarı akıştan almış olacaklar 11 €'luk olağanüstü dağıtımDikkate alınması gereken üç pratik sonuç:

Alınan menkul kıymetler Brüksel ve Amsterdam'da işlem görecektir. Paris'te ek bir listeleme hedefiyle; Fransız aracı kurumlar genellikle Belçika menkul kıymetlerine erişim sağlamaktadır, ancak kendi hesabınızın koşullarını kontrol etmeniz ihtiyatlı olacaktır;

Paris'te ek bir listeleme hedefiyle; Fransız aracı kurumlar genellikle Belçika menkul kıymetlerine erişim sağlamaktadır, ancak kendi hesabınızın koşullarını kontrol etmeniz ihtiyatlı olacaktır; WDP kendi temettüsünü ödüyor. — 2026 için hisse başına 1,29 € onaylandı — ve birleşme sonrasında birleşik grubun dağıtım politikası yönetim ekipleri tarafından açıklanacak; bu nedenle, son "klasik" Argan temettüsü olan hisse başına 3,45 € (31 Mart 2026'da temettüden arındırılmış) bir anlamda, işlemle bağlantılı 11 €'luk istisnai dağıtımla ikiye katlanmış olacak;

— 2026 için hisse başına 1,29 € onaylandı — ve birleşme sonrasında birleşik grubun dağıtım politikası yönetim ekipleri tarafından açıklanacak; bu nedenle, son "klasik" Argan temettüsü olan hisse başına 3,45 € (31 Mart 2026'da temettüden arındırılmış) bir anlamda, işlemle bağlantılı 11 €'luk istisnai dağıtımla ikiye katlanmış olacak; Menkul kıymet borsasının vergilendirilmesi (Sermaye kazançlarının derhal vergilendirilmesi veya ertelenmesi) her bir yatırımcının durumuna ve işlemin nihai şartlarına bağlıdır: Argan ve WDP web sitelerinde yer alan resmi belgeler yetkili niteliktedir ve büyük portföyler için kişiselleştirilmiş vergi danışmanlığı faydalı olabilir.

Sonuçlar: Hızlandırıcı bir kiralık makine

Son yayınlanan açıklamalar modelin sağlıklı olduğunu doğruluyor:

2025. Egzersiz (22 Ocak 2026'da yayınlandı): 212,0 milyon € kira geliri (%7 ​​artış), 199,9 milyon € EBITDA, Gruba atfedilebilir tekrarlayan net gelir 154,8 milyon € — yani hisse başına 6,0 € (+13%) — ve EPRA'nın hisse başına net varlık değeri 91,5 € olup, borç varlık değerinin %41,1'ine düşmüştür;

(22 Ocak 2026'da yayınlandı): 212,0 milyon € kira geliri (%7 ​​artış), 199,9 milyon € EBITDA, Gruba atfedilebilir tekrarlayan net gelir 154,8 milyon € — yani (+13%) — ve EPRA'nın hisse başına net varlık değeri 91,5 € olup, borç varlık değerinin %41,1'ine düşmüştür; İlk dönem 2026 (20 Temmuz'da yayınlandı): 110 milyon euro kira geliri (%4 artış), hisse başına 3,0 euro tekrarlayan kar, tam doluluk oranıyla portföy 4,3 milyar euro'ya yükseldi;

(20 Temmuz'da yayınlandı): 110 milyon euro kira geliri (%4 artış), hisse başına 3,0 euro tekrarlayan kar, tam doluluk oranıyla portföy 4,3 milyar euro'ya yükseldi; 2026 yılının dokuz ayı (1 tarihinde yayınlandı)er Ekim): Kira geliri 166,2 milyon euro (+%5) oldu ve yıllık hedef en az 222 milyon euro'ya yükseltildi.

Finansman konusunda Argan, Nisan 2026'da ilk yeşil tahvil ihracını tamamlayarak, Kasım 2026'da vadesi dolacak bir tahvilin yeniden finansmanı için %3,779 faizle 500 milyon Euro topladı. S&P, özellikle birleşme nedeniyle grubun kredi notunu (BBB-) Temmuz ayı sonunda olumlu görünüme yükseltmişti. 2026 yatırım programı yaklaşık 200 milyon Euro'yu ve yaklaşık on projeyi kapsıyor ve Puma, Pomona, Celio, Danone, Ferrero ve ID Logistics için teslimatlar planlanıyor.

Argan temettüsü: portföyün yıllık öne çıkan kalemlerinden biri.

Hisse senedinin tarihsel olarak en güçlü yönü dağıtım faaliyetleridir. Son üç mali yılda aşağıdaki ödemeler gerçekleşmiştir ve bunların tamamı nakit olarak yapılmıştır:

hisse başına 3,15 € 2023 için;

2023 için; hisse başına 3,30 € 2024 için;

2024 için; hisse başına 3,45 € 2025 yılı için, 31 Mart 2026'da görevlendirilmiş ve 2 Nisan 2026'da ödemesi yapılmıştır.

Hisse fiyatı 67,50 € iken, son temettü yaklaşık %5,1'lik bir getiri oranını temsil etmektedir. Yönetim, hedefi şu şekilde belirlemişti: 2026 için 3,65 € (%6), normalde Mart 2027 genel kurulunda onaylanması şartıyla; birleşmenin ilk çeyrekte başarılı olması durumunda, WDP'nin takvimi ve politikası geçerli olacak ve hissedar beklentilerini karşılamak üzere 11 €'luk istisnai dağıtım gerçekleştirilecektir. İşlem öncesinde şirket, hisse geri alımları veya tekrarlayan sermaye artırımları yapmamıştır: değer yaratımı, kira endekslemesi, yeni gelişmeler ve varlık yeniden değerlemesi yoluyla sağlanmıştır.

Analiz: 20 Kasım'dan önce menkul kıymetlerinizle ne yapmalısınız?

Operatör seçimiyle ilgili tartışma üç seçeneğe indirgeniyor. Toplantıdan önce satış yapın. Mevcut fiyatı, yani işlemin değerinin büyük bir kısmını zaten içeren fiyatı, kalan iskonto fiyatı üzerinden sermayeleştiriyoruz ve oylama veya icra riskinden kaçınıyoruz. Oy verin ve WDP unvanlarını kazanın. : Daha çeşitlendirilmiş bir lojistik gayrimenkul portföyüne (8 ülke) sahip, ancak Belçika hissedarlığı ve yönetimiyle, WDP temettüsü ve parite temelinde yeniden hesaplanacak bir getiriye dayalı pan-Avrupa projesine yatırım yapıyoruz. Anlaşmayı yakalamak için toplantıdan önce satın alın. Hisse senedi fiyatı ile alınacak menkul kıymetlerin değeri (3 WDP + 11 €) arasındaki fark, potansiyel bir bekleme getirisi sunmaktadır; ancak bu getiri, kağıt üzerinde düşük olsa da asla sıfır olmayan olumsuz bir oylama veya son dakika beklenmedik bir düzenleyici olay riskine maruz kalmaktadır. Bu analiz bir tavsiye niteliği taşımaz: seçim, istenen getiri profiline, aracı kurumunuzun Belçika piyasalarına erişimine ve yatırım ufkununuza bağlıdır.

Argan, Euronext Paris'te işlem gören bir Fransız şirketi olduğundan, hissesi sıradan bir menkul kıymet hesabından veya başka bir hesaptan satın alınabilir. BEZELYEİkincisi, beş yıl sonra standart vergi avantajını sunmaktadır. Adımlar:

Hesap aç Fransız hisse senetlerine ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına erişim sağlayan bir aracı kurum aracılığıyla; Başlığı ara ARG kısaltması veya FR0010481960 ISIN kodu altında; Limit emri verin Günlük işlem hacimleri mütevazı düzeyde ve 20 Kasım yaklaştıkça bu farklar daha da açılabilir; Bundan sonra ne olacağını tahmin edin. Birleşme onaylanırsa, Argan hisseleriniz sizin aracılığınızla otomatik olarak WDP hisseleriyle değiştirilecektir. Şimdi aracı kurumunuzun Brüksel ve Amsterdam'da işlem gören hisseleri yönetip yönetmediğini ve bu tür bir değişimin olası maliyetlerinin ne olacağını kontrol edin.

Birleşmeye katılmak istemeyen hissedarlar, birleşmenin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek olan fiili borsa kotundan çıkarma işlemine kadar hisselerini borsada satabilirler.

SSS: Argan hissesi ve WDP birleşmesi hakkında sıkça sorulan sorular

Argan bir petrol şirketi mi?

Hayır. İsmine rağmen Argan, SIIC rejimine tabi lojistik depoları konusunda uzmanlaşmış bir gayrimenkul şirketidir. Grubun petrol veya doğalgaz faaliyetleri bulunmamaktadır.

Birleşme gerçekleşirse Argan hissedarları ne elde edecek?

Her bir Argan hissesi için üç WDP hissesi ve birleşmenin tamamlanmasından önce ödenen hisse başına 11 €'luk istisnai bir dağıtım.

Birleşme konusunda oylama ne zaman yapılacak?

20 Kasım 2026 tarihinde, saat 11:00'te, Paris'teki Palais Brongniart'ta düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında. Birleşme kararları, kullanılan oyların en az üçte ikisini gerektirir.

Birleşme zaten kesinleşti mi?

Kurucular ve Predica, hakların yaklaşık %52'sini temsil eden oy kullanma taahhütlerini imzaladılar ve birleşme komiseri eşitliği adil buldu. 20 Kasım'daki oylama ve kalan onaylar, 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen birleşmeden önceki son resmi adımları oluşturuyor.

Argan 2026'da temettü ödeyecek mi?

2025 yılı için 3,45 €'luk temettü Nisan 2026'da ödendi. 2026 yılı için hedef 3,65 € idi, ancak birleşmeyle ilgili 11 €'luk istisnai dağıtım, işlemin onaylanması durumunda yılın en önemli ödemesi olacak.

Birleşme reddedilirse hisselere ne olur?

Argan, bağımsız bir şirket olarak borsada işlem görmeye devam edecek, depo portföyünü, yaklaşık %100 doluluk oranını ve dağıtım stratejisini koruyacak. Birleşme primi azaldıkça, hisse senedi fiyatı da temel güçlü yönlerine geri dönecektir.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.