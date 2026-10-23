British American Tobacco (BATS) Hissesi: Fiyat ve 2026 Temettüsü

British American Tobacco (BATS), uluslararası alanda Lucky Strike, Dunhill, Rothmans; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Newport ve Camel ile birlikte, ısıtılmış tütün ürünleri, Vuse elektronik sigara ve Velo nikotin poşetleri gibi dumansız ürünlere sistematik bir geçiş yapan iki küresel tütün devinden biridir. Londra borsasında BATS hissesi altında işlem görmektedir. BATS FTSE 100 üyesi olarak, bu hisse senedi büyük İngiliz şirketleri arasında en yüksek getiri oranlarından birini sunmaktadır. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatını, kazançları, temettüyü, Kanada'daki davanın çözümünü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

BATS hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

British American Tobacco'nun mevcut hisse fiyatı şöyledir: 44,32 TL (Sterlin kuruş cinsinden) işlem seansı boyunca %-1,01'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 1.595.638 hisse senedi işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi fiyatı 37,94 £ ile 53,68 £ arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi fiyatı yaklaşık 4.432 peni (yaklaşık 44 £) civarındaydı ve temettü verimi %5,5'e yakındı. ISIN kodu ise şöyledir: GB0002875804Hisse senedi, Kanada'daki davanın çözüme kavuşması ve dumansız ürünlerdeki büyümenin teyit edilmesiyle 2026'da yükseldi.

Finansal veriler — British American Tobacco plc

ISIN GB0002875804 Listeleme yeri LSE — hisse senedi kodu yarasalar.l Sektör Tüketiciyi Koruma — Tütün kuşatma Birleşik Krallık - Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 95,28 milyar GBp (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 15,2 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 2,45 TL — getiri ≈ %5,5

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 25,61 milyar GBP 7,68 milyar GBP 2024 25,87 milyar GBP 3,07 milyar GBP 2023 27,28 milyar GBP -14367000000 GBp

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 01.10.2026 61,26 09.07.2026 61,26 26.03.2026 61,26 29.12.2025 60,06 02.10.2025 60,06

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Yarasalar: Grup sunumu

1902 yılında emperyalist tütün şirketleri birleşmesinin ardından kurulan British American Tobacco, yaklaşık 48.000 kişiyi istihdam etmekte ve kârının büyük çoğunluğunu dünyanın en büyük tütün pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde elde etmektedir. Grubun CEO'su Tadeu Marroco liderliğindeki stratejisi, sigara içenlerin daha az riskli ürünlere geçişini desteklemeye odaklanmaktadır.

Tütünün ısıtılması Philip Morris'in IQOS markasının doğrudan rakibi;

Philip Morris'in IQOS markasının doğrudan rakibi; Vuse buharlaştırıcı Hacim bakımından dünya lideri olan elektronik sigara pazarında;

Hacim bakımından dünya lideri olan elektronik sigara pazarında; Velo nikotin poşetleriAşırı büyüme gösteren şirket, 2026 yılının ilk yarısında %30'a yakın hacim payıyla Amerikan modern ağızdan alınan ürünler pazarında ikinci sırada yer alıyor ve 2025 yılında Amerikan gelirleri dört katına çıkacak.

Toplamda, dumansız ürünler 2025 gelirlerinin %18,2'sini temsil ediyor ve 34 milyon tüketiciye ulaşıyor: her ek pazar payı, grubun düzenleyici ve sağlık profilini ve uzun vadeli karlılığını iyileştiriyor.

Sonuçlar: olağanüstü karlılık

Son raporlar modelin sağlamlığını doğruluyor:

2025. Egzersiz (12 Şubat 2026'da yayınlandı): 25,6 milyar sterlin gelir (-%1 olumsuz döviz kurlarında, +%2,1 sabit döviz kurlarında), bunun 3,6 milyar sterlini Yeni Kategorilerden (+%7) kaynaklandı; bildirilen faaliyet geliri, Kanada davasının yeniden temellendirilmesi nedeniyle 10,0 milyar sterline yükseldi (aşağıya bakınız); düzeltilmiş hisse başına kazanç, sabit döviz kurlarında %3,4 arttı;

(12 Şubat 2026'da yayınlandı): 25,6 milyar sterlin gelir (-%1 olumsuz döviz kurlarında, +%2,1 sabit döviz kurlarında), bunun 3,6 milyar sterlini Yeni Kategorilerden (+%7) kaynaklandı; bildirilen faaliyet geliri, Kanada davasının yeniden temellendirilmesi nedeniyle 10,0 milyar sterline yükseldi (aşağıya bakınız); düzeltilmiş hisse başına kazanç, sabit döviz kurlarında %3,4 arttı; İlk dönem 2026 (30 Temmuz'da yayınlandı): Gelirler 12,2 milyar sterlin (sabit döviz kurlarında +%2,9, ABD'de +%8,5), Yeni Kategoriler güçlü bir katkıyla %18 oranında büyüdü; yönetim, 2026 yılına ilişkin beklentilerini %5-8 kar büyüme aralığının ortasına doğru yeniden belirledi;

(30 Temmuz'da yayınlandı): Gelirler 12,2 milyar sterlin (sabit döviz kurlarında +%2,9, ABD'de +%8,5), Yeni Kategoriler güçlü bir katkıyla %18 oranında büyüdü; yönetim, 2026 yılına ilişkin beklentilerini %5-8 kar büyüme aralığının ortasına doğru yeniden belirledi; 2030 hedefi Grup, Eylül 2026'daki yatırımcı gününde "Ufuk 2030" planını açıkladı: dumansız ürün gelirlerinde çift haneli büyüme, yıllık %3 ila %5 arasında toplam büyüme ve 2030 yılına kadar 50 milyar sterlinin üzerinde kümülatif nakit akışı.

Yaklaşık %44 olan düzeltilmiş faaliyet kar marjı, tüm büyük küresel piyasa değerleri arasında en yükseklerden biri olmaya devam ediyor: Bu, markaların, dağıtımın ve tüketici katılımının sürdürülebilir fiyatları garanti ettiği bir sektörün ekonomik göstergesidir.

Kanada'daki hukuki anlaşmazlık: 2025'te kapanacak.

Grubun ana yasal riski çözüldü. 2019'dan beri alacaklı koruması altında olan BATS'ın Kanada iştirakleri Philip Morris ve Japan Tobacco'nun uzlaşma planları 29 Ağustos 2025'te onaylandı: sektör, eyaletlere ve davacılara toplam 32,5 milyar Kanada doları ödeyecek; bunun 5,5 milyar Kanada doları BATS iştiraki tarafından 2025 sonunda peşin olarak ödenecek ve bu, Kanada tarihindeki en büyük mahkeme uzlaşması olacak. Kalan miktar, gelecekteki Kanada karlarından kademeli olarak düşülecek. Bu çözüm, ABD'nin 2025'te mentol yasağı önerisini geri çekme kararıyla birlikte, yıllardır hisse senedi üzerinde baskı oluşturan iki ana düzenleyici belirsizliği ortadan kaldırdı.

BATS temettüsü: FTSE'deki en yüksek temettü verimlerinden biri.

2025 temettü tutarı şu şekildedir: Hisse başına 245,04 peni, %2 artışÜç ayda bir ödenir (ödeme başına 61,26 peni). Resmi politika, dağıtımı endeksler. Faydaların %65'i uzun vadede sürdürülebilirdir. — temettüyü muhasebe dalgalanmalarından koruyan bir formül. Ekim 2026 itibarıyla getiri yaklaşık olarak şu şekildedir: 5,5%Ayrıca, hisse geri alım programı da bulunmaktadır. 2026'da 1,3 milyar sterlinSistematik bir kaldıraç azaltma stratejisinin parçası olarak: kaldıraç oranının 2026 yıl sonuna kadar EBITDA'nın 2 ila 2,5 katı hedef aralığına geri dönmesi gerekmektedir. Fransa'da ikamet edenler için, Birleşik Krallık temettüleri stopaj vergisine tabidir ve bu vergi, vergi anlaşması yoluyla, sıradan bir menkul kıymet hesabında talep edilebilir; PEA, Birleşik Krallık menkul kıymetlerini kabul etmemektedir.

Tarihçe: Tütün sektörünün birleşmesinin yüzyılı

British American Tobacco, 1902 yılında Britanya İmparatorluğu ile Amerikan şirketi American Tobacco arasında yapılan bir barış anlaşmasından doğdu: İki imparatorluk, ticaret savaşında kendilerini yıpratmak yerine, sigaralarını Britanya İmparatorluğu içinde ve dışında satmak için ortak bir girişim kurdu. 20. yüzyıle Yüzyıl, BATS'ı her kıtada var olan, yerel markaları dünya çapında tanınan küresel bir dev haline getirdi. 2010'lar grubun doğasını değiştirdi: 2017'de Reynolds American'ın satın alınmasıyla Amerika Birleşik Devletleri en büyük pazarı haline geldi ve ardından sigaraların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını destekleme hedefiyle dumansız ürünlere doğru stratejik bir kayma yaşandı. Görünüşte yavaş olan bu değişim hızlanıyor: Grup artık ticari yatırımlarının çoğunu Yeni Kategorilere ayırıyor ve Horizon 2030 planı bunları büyümesinin temel taşı haline getiriyor. Yatırımcılar için yakın tarih tek bir cümleyle özetlenebilir: yasal ve düzenleyici zorluklar değerlemeyi düşürdü, ancak mevcut risklerin azalması bunu kademeli olarak geri kazandırıyor.

Elektronik sigara ve modern oral seks: Amerikan savaş alanı

BATS'ın geleceği, merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu iki gelişmekte olan pazara bağlı. Birincisi, elektronik sigara: Vuse, tarihsel olarak perakende cihaz segmentine hakim olmuştur, ancak Amerikan pazarı Çin'den ithal edilen yasa dışı, tatlı aromalı ürünlerle boğuşmaktadır; bu durum, FDA'nın 2026'da lisanslı üreticilerin, özellikle de BATS'ın lehine olacak şekilde, sert önlemler almaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İkincisi, nikotin poşetleri: Rakip Philip Morris'in markası Zyn'in büyük başarısı, tüketicilerin tütünsüz oral nikotine olan iştahını göstermiştir; ikinci büyük oyuncu Velo, bu segmentte üç haneli büyüme yaşıyor; ABD gelirleri 2025'te dört katına çıktı ve hacim payı 2026'nın ilk yarısında %30'a yaklaştı. Bu iki büyüme faktörü, değer açısından sigaraların yavaş düşüşünü henüz telafi etmiyor, ancak büyüme potansiyelleri oldukça büyük: Dumansız ürünler grubun gelirinin yalnızca %18'ini oluştururken, sigaralar hala beşte dördünü oluşturuyor. Bu değişimin hızı, düzenleyici kurumla birlikte, önümüzdeki on yılda harekete geçilmesi gereken en önemli değişken olacaktır.

Analiz: Ahlaksızlığın getirisi ve koşulları

BATS hakkındaki tez, sektör için klasik bir tezdir: devasa nakit akışları, durgunluğa dayanıklı gelirler sağlayan tüketici bağımlılığı, tek tek çözülen düzenleyici riskler nedeniyle düşük bir değerleme – dolayısıyla, uygulama başarılı olursa cazip bir toplam getiri. Ancak riskler ortadan kalkmıyor: sigara hacimlerindeki yapısal düşüş (ki fiyatlar bunu büyük ölçüde telafi ediyor), hızla gelişen elektronik sigara düzenlemeleri – karaborsayı düzenlediklerinde olumlu, aromaları yasakladıklarında olumsuz – Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devam eden davalar ve uzun vadede, grubun 34 milyon dumansız tüketicisiyle tam olarak hazırlandığı, nikotinsiz bir dünya hipotezi. GSK Geleneksel savunma hisselerine kıyasla, BATS daha düşük düzenleyici görünürlük pahasına daha yüksek getiri sunmaktadır. Bu faktörler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Beş haneli rakamlarla hatırlanacak BATS

25,6 milyar sterlin : 2025 cirosu;

: 2025 cirosu; 44% Düzeltilmiş faaliyet kar marjı, büyük sermayeli şirketler arasında bir rekor;

Düzeltilmiş faaliyet kar marjı, büyük sermayeli şirketler arasında bir rekor; 18,2% : Dumansız ürünlerden elde edilen gelirin payı;

: Dumansız ürünlerden elde edilen gelirin payı; Hisse başına 245 peni : 2025 temettüsü (%2 artış), yaklaşık %5,5'lik bir getiri sağlıyor;

: 2025 temettüsü (%2 artış), yaklaşık %5,5'lik bir getiri sağlıyor; 32,5 milyar Kanada doları Kanada anlaşmazlığının tarihi çözümü, Ağustos 2025'te resmileştirildi.

Bu göstergeler, yüksek getiri sağlayan, savunma amaçlı değer hissesi olan ve sigara içilmeyen bir yapıya doğru dönüşümü güvenilir bir hızla ilerleyen bir şirketin resmini çiziyor.

Hisse senedi Londra'da pence cinsinden işlem görmektedir; satın alma işlemi standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır, çünkü Birleşik Krallık bu sisteme dahil değildir. BEZELYE :

Londra Borsası'na erişiminizi kontrol edin. — çevrimiçi aracı kurumlar arasında standart; Başlığı ara BATS kodu altında (ISIN GB0002875804); Limit emri verin Hisse senedi oldukça likit olup, günlük işlem hacimleri önemli düzeydedir; Vergilendirmeyi önceden tahmin edin : İngiliz stopaj vergisi, dört yıllık ödeme üzerinden alınır ve vergi anlaşması uyarınca Fransız vergi beyannamesinde düşülebilir.

Birleşik Krallık'ın kazanç takvimi (Temmuz ayında altı aylık sonuçlar, Şubat ayında tam yıllık sonuçlar) hissenin performansını belirler; Şubat ayındaki açıklama geleneksel olarak yılın temettü politikasını ve hisse geri alımlarını teyit eder. Temettüler üç ayda bir ödenir; bu da getiri odaklı bir portföyde gelir düzeltmesi için önemli bir avantajdır.

SSS: BATS hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

BATS'ın temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kuruna göre yaklaşık %5,5, 2025 yılındaki 245 penilik temettü esas alınarak hesaplanmıştır; bu temettü dört çeyrekte ödenir ve sürdürülebilir kârların %65'ine endekslenir.

BATS hisseleri PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Şirket İngiliz yasalarına tabidir; satın alma işlemi, İngiliz stopaj vergisi uygulanan sıradan bir menkul kıymet hesabından yapılır.

Kanada'da neler oldu?

Kanada tütün davalarına ilişkin uzlaşma planları 29 Ağustos 2025'te onaylandı: Tüm sektör için 32,5 milyar Kanada doları, bunun 5,5 milyar doları BATS iştiraki tarafından peşin olarak ödendi. Bu, grubun ana anlaşmazlığıydı.

Gruba kim liderlik ediyor?

2023'ten beri CEO olan Tadeu Marroco, yenilenmiş bir yönetim kurulu tarafından destekleniyor; finans departmanı 2026 yazında el değiştirdi ve yeni CFO, yarıyıl sonuçlarının yayınlanmasının ardından göreve başladı.

Amerikan mentolü yasaklandı mı?

Hayır: FDA'nın önerdiği yasak 2025'te geri çekildi ve böylece ABD sigara satışlarının önemli bir bölümünü tehdit eden bir durum ortadan kalktı.

Borçlanma 2025 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 35 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti ve düşüş gösterdi; düzeltilmiş kaldıraç oranı ise 2026 yıl sonu için hedef olan 2 ila 2,5 kat FAVÖK seviyesine doğru geri çekildi. Sektörün nakit üretimi, eş zamanlı temettü ödemelerini, hisse geri alımlarını ve borç azaltımını kolayca karşılıyor.

Sigara içilmeyen ürünler ne kadar iyi?

2025 yılında 3,6 milyar sterlin gelir (+%7), toplamın %18,2'sini oluşturacak; Velo, ABD pazarında nikotin poşetlerinde ikinci sırada, Vuse ise hacim olarak elektronik sigara pazarında dünya lideri konumunda.

Hisse senedi neden bu kadar yüksek getiri sunuyor?

Çünkü piyasa sektöre sürekli bir düzenleyici indirim uyguluyor: davalar, potansiyel yasaklar, vergi ve sağlık baskıları. Şu anki sınırlı riskler göz önüne alındığında büyüklüğü tartışmalı olan bu indirim, tam olarak bu profili kabul eden yatırımcılara sunulan getiriyi finanse ediyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

30 Temmuz'da açıklanan altı aylık sonuçların ardından, tam yıllık sonuçlar ve hisse geri alım raporu Şubat 2027'de yayınlanacak.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.