CaixaBank (CABK) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Beklentileri

CaixaBank İspanya'nın önde gelen perakende bankasıdır: Portekiz'deki iştiraki BPI aracılığıyla İspanya ve Portekiz'de yirmi milyondan fazla müşteriye cari hesaplar, tasarruf hesapları, ipotek ve sigorta hizmetleri sunmaktadır. Madrid borsasında hisse senedi koduyla işlem görmektedir. KABİN IBEX 35'in önemli oyuncularından biri olan Katalan bankası, art arda iki yıl rekor kar elde ederek Avrupa'nın en karlı bankacılık hisselerinden biri olarak kendini kanıtladı. Bu bilgi notu, CaixaBank hisse fiyatını, sonuçlarını, hissedar getirilerini (temettüler ve hisse geri alımları) ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

CaixaBank hisse fiyatı gerçek zamanlı olarak

CaixaBank hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 11,20 €Seans boyunca %0,58'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 7.638.559 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 8,74 € ile 13,56 € arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 11,20 €'dan işlem görüyordu. ISIN kodu ise şöyledir: ES0140609019Yaklaşık altmış milyar euro piyasa değeriyle CaixaBank, Euro bölgesindeki önde gelen Avrupa bankaları arasında yer almaktadır.

Finansal veriler — CaixaBank, SA

ISIN ES0140609019 Listeleme yeri MCE — hisse senedi kodu cabk.mc Sektör Finansal Hizmetler — Bankalar – Bölgesel kuşatma İspanya — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 77,74 milyar € (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 13,0 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 0,50 € — getiri ≈ %4,5

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 16,27 milyar € 5,89 milyar € 2024 15,87 milyar € 5,79 milyar € 2023 13,77 milyar € 4,82 milyar €

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 07.04.2026 € 0,33 05.11.2025 € 0,17 22.04.2025 € 0,29 05.11.2024 € 0,15 28.03.2024 € 0,39

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

CaixaBank: Bankaya Genel Bakış

2011 yılında Caixa d'Epargne de Barcelona'nın finansal varlıklarının bankacılığı yoluyla kurulan CaixaBank, 2008 krizinden sonra millileştirilen Bankia'yı bünyesine katarak 2021 yılında önemli ölçüde büyüdü: bu entegrasyon, onu ülkenin önde gelen perakende bankası haline getirdi. Grup şunlara dayanmaktadır:

İspanya'da yoğun bir ağa sahip, bireyler ve işletmeler için lider konumda olan ve yaklaşık 20,9 milyon müşteriye ulaşan bir müşteri tabanı bulunmaktadır;

BPI Portekiz pazarında ikinci sırada yer alan, %100 hissesine sahip olduğu Portekiz iştiraki;

Portekiz pazarında ikinci sırada yer alan, %100 hissesine sahip olduğu Portekiz iştiraki; Müşteri ilişkilerini tamamlayan ve gelirleri çeşitlendiren entegre bir hayat ve mal sigortası işletmesi.

Toplam varlıklar 690 milyar avroyu aşmaktadır. Hissedarlık yapısı iki ana bloktan oluşmaktadır: La Caixa vakfının holding şirketi olan CriteriaCaixa, yaklaşık %31'ine sahip.İspanyol devleti, FROB aracılığıyla, Bankia'nın millileştirilmesinden miras kalan yaklaşık %18'lik bir hisseyi elinde tutuyor; bu hissenin piyasada kademeli olarak satılması amaçlanıyor. Bu istikrarlı hissedar ikilisi, yüksek likiditeye sahip serbest dolaşımdaki hisselerle birlikte varlığını sürdürüyor.

Sonuçlar: Ard arda gelen rekorlar ve Avrupa'da karlılık

Son yayınlar gücün artışını doğruluyor:

2025. Egzersiz (30 Ocak 2026'da yayınlandı): 5,9 milyar € (+%1,8) ile rekor net gelir. RoTE %17,5 — Avrupa'nın önde gelen bankaları arasında en yüksek oranlardan biri;

(30 Ocak 2026'da yayınlandı): 5,9 milyar € (+%1,8) ile rekor net gelir. — Avrupa'nın önde gelen bankaları arasında en yüksek oranlardan biri; İlk dönem 2026 (29 Temmuz'da yayınlandı): Net sonuç 3,2 milyar euro (+%8,5), ödenmemiş krediler 406 milyara yükseldi ve 11 milyarın üzerinde net faiz geliri hedefi teyit edildi;

(29 Temmuz'da yayınlandı): Net sonuç 3,2 milyar euro (+%8,5), ödenmemiş krediler 406 milyara yükseldi ve 11 milyarın üzerinde net faiz geliri hedefi teyit edildi; Gelir dinamikleri düşen faiz oranlarının etkisini tersine çevirdi: 2025'te beklenen dip noktasının ardından, net faiz geliri, Portekiz'deki hacim artışı ve yükselen kar marjları sayesinde 2026'nın ilk yarısında tekrar yükselmeye başladı.

Bir sonraki randevu şudur: 30 octobre 2026Üçüncü çeyrek sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte, grubun kar büyüme hızını sürdürme yeteneği test edilecek.

CaixaBank temettüsü: büyük nakit enjeksiyonu ve ek hisse alımları

Hissedarlara ödenen ücretler davanın temel tartışma konusu haline geldi. CaixaBank 2025 yılı için ödeme yaptı. Hisse başına 0,50 euro nakit — yaklaşık 3,5 milyar avro, yani yaklaşık %60'lık bir dağıtım oranı — Kasım 2025'te yapılacak 0,1679 avroluk ön ödeme ve 2026 baharında yapılacak 0,3321 avroluk nihai ödeme arasında bölünmüştür. Buna ek olarak, 500 milyon euro tutarında hisse geri alımı 2025 ortalarında başlatılan işlemlerin üçte ikisi 2026 başlarında tamamlandı. Ekim 2026 itibarıyla, yalnızca nakit getiri oranı yaklaşık olarak şu şekildedir: 4,5%ve geri alım da dahil olmak üzere %5'e yaklaşıyor. Banka, 2026 için %50 ila %60 arasında bir dağıtım oranı ve yaklaşık bir milyar euro'luk bir sonbahar ara ödemesi öngörüyor. Diğer İspanyol hisse senetlerinde olduğu gibi, Fransız vatandaşı için vergilendirme basittir: Avrupa kanalları üzerinden İspanyol stopaj vergisi yok, seçilen vergi planına göre Fransız vergilendirmesi uygulanıyor.

Tarihçe: Katalan bir tasarruf bankasından önde gelen bir bankaya

CaixaBank'ın gelişim seyri, 1904 yılında kurulan ve 20. yüzyılda önemli bir konuma ulaşan Barselona tasarruf bankası La Caixa'nınkiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.e Yüzyıllar boyunca İspanya'nın önde gelen tasarruf kurumu ve ülkenin en büyük sanayi hissedarıydı. Tasarruf bankalarının bankacılık sistemine entegrasyonunu zorunlu kılan 2010-2011 yasası, kuruluşun holding şirketi CriteriaCaixa aracılığıyla kontrolü elinde tuttuğu halka açık banka CaixaBank'ın kurulmasına yol açtı. Sonraki on yıl, belirleyici entegrasyonlarla geçti: İtalyan çevrimiçi bankasının satın alınması ve en önemlisi, 2021'de, 2008'den sonra millileştirilmiş tasarruf bankalarının birleşmesiyle oluşan Bankia'nın bünyeye katılması. Siyasi açıdan hassas ancak endüstriyel açıdan dikkat çekici bu işlem, ağın büyüklüğünü ikiye katladı ve büyük sinerjiler sağladı: dört yıl içinde banka yüzlerce gereksiz şubeyi kapattı, maliyetleri düşürdü ve net gelirini ikiye katladı. Bu uygulama, büyük Fransız veya Alman bankalarının hiçbirinin ulaşamadığı %17,5'lik mevcut Özkaynak Getirisi (RoTE) seviyesini açıklıyor.

İspanyol bankacılık sektörü: karlı bir oligopol

İspanyol bankacılık sektörü, 2008 ve 2012 yıllarındaki ikiz krizlerden bu yana radikal bir dönüşüm geçirdi. Kontrolsüz tasarruf bankaları ortadan kalktı ve bir avuç sağlam grup tarafından absorbe edildi; bilançolar, genellikle uzmanlaşmış fonlara satılan zehirli gayrimenkul borçlarından arındırıldı; ve konsolidasyon, BBVA ve Sabadell'in yanı sıra Santander ve CaixaBank olmak üzere iki yerli lideri ortaya çıkardı. Sonuç: Fiyat rekabetinin ılımlı olduğu, hane halkı tasarrufları sayesinde mevduatların bol olduğu ve karşılık ayırma standartlarının önemli ölçüde düşürüldüğü oligopolistik bir sektör. Mevcut karlılığı destekleyen iki güç var: İspanyol ekonomik faaliyetini ve gayrimenkul sektörünü besleyen turizm ve demografik yapı; ve düşük faiz oranları döneminden sonra kredi marjlarının toparlanması. Avrupa düzenleyici riski (Basel, sınır ötesi konsolidasyon projeleri) orta vadeli ufuk olmaya devam ediyor, ancak İber Yarımadası iç piyasası şu anda kıtanın en sağlıklı piyasalarından biri.

Analiz: Franchise kalitesi ve geleneksel bankacılık riskleri

CaixaBank vakası, yüksek mevduat, lider pazar payı ve vakfın sosyal çalışmalarıyla ilişkilendirilen bir marka olan baskın bir perakende franchise'ına dayanmaktadır; bu franchise, yükselen faiz oranları ve ardından Bankia'nın entegrasyonundan kaynaklanan maliyet disiplini sayesinde kâr makinesine dönüştürülmüştür. Endişe verici noktalar, herhangi bir İber bankası için geçerli olanlardır: bilanço temiz ve karşılıklar sağlam olsa da, İspanyol gayrimenkul döngüsüne duyarlılık; faiz gelirlerinin 2025 faiz indirimlerinden etkilenmesi ve ardından toparlanması nedeniyle para politikasına maruz kalma; ve hükümet baskısı - FROB hissesinin gelecekteki satışları, doğru zamanlamayla yapılırsa, kısa vadede hisse senedi fiyatını otomatik olarak baskılayacaktır. Büyük Fransız bankalarıyla karşılaştırıldığında, CaixaBank daha yüksek karlılık ve demografik yapı ve turizm açısından daha sağlıklı bir iç pazar sunmaktadır. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

CaixaBank'ın hatırlanması gereken beş önemli rakamı

5,9 milyar 2025 için net sonuç, tarihi bir rekor;

2025 için net sonuç, tarihi bir rekor; 17,5% RoTE 2025, Avrupa'nın en iyileri arasında;

RoTE 2025, Avrupa'nın en iyileri arasında; Hisse başına 0,50 € 2025 yılında nakit temettü ödemesi yapılacak olup, bu da yaklaşık %4,5'lik bir getiri sağlayacaktır;

2025 yılında nakit temettü ödemesi yapılacak olup, bu da yaklaşık %4,5'lik bir getiri sağlayacaktır; 20,9 milyon müşteri İspanya ve Portekiz'de;

İspanya ve Portekiz'de; 50 için 60% : 2026 için öngörülen dağıtım oranı.

Bu ölçütler, önermeyi özetlemektedir: Sıkı bağlarla birbirine bağlı İber oligopolü içinde, yüksek kârlılığa sahip, nakit üreten bir perakende bankası. Endesa enerji ve Aena Havaalanlarına yapılan yatırımlar, sektörle ilişkili döngüsel ve siyasi risklerle birlikte, karşılaştırılabilir getiri profilleri sunmaktadır.

2026 yılının ilk yarısı model hakkında neler ortaya koyuyor?

29 Temmuz 2026 tarihli yayın, tezin üç temel direğini doğruladığı için dikkatle okunmayı hak ediyor. Birincisi, net faiz gelirindeki toparlanma: Avrupa Merkez Bankası'nın 2025'teki faiz indirimlerinin yarattığı baskıdan sonra, net faiz geliri yukarı yönlü trendine devam etti ve banka 11 milyar avronun üzerindeki yıllık hedefini teyit etti; kredi hacimlerindeki büyüme (406 milyar avro bakiye) fiyat etkisini fazlasıyla telafi ediyor. İkincisi, maliyet disiplini: Dijital dönüşüm, mevduat tahsilatını olumsuz etkilemeden şube ağına olan bağımlılığı azalttığı için, İspanya enflasyonuna rağmen giderler kontrol altında tutuluyor. Son olarak, kredi kalitesi: Risk maliyeti tarihsel olarak düşük seviyelerde kalıyor ve işletmelere ve hane halklarına verilen kredilerdeki büyümenin ihtiyatlılıktan ödün vermeden gerçekleştiğini gösteriyor. Net kârda %8,5 artışla 3,2 milyar avroya ulaşan ve dağıtım hedefinin korunduğu bir altı aylık dönem: Sistem, getiri vaadinin gerektirdiği şeyi tam olarak yerine getiriyor.

Temettüler ve hisse geri alımları: bu ikiliyi anlamak

CaixaBank'ın ücretlendirme politikası, birlikte anlaşılması gereken iki tamamlayıcı aracı bir araya getiriyor. Hisse başına 0,50 € olan nakit temettü (2025 için), Kasım ve Nisan ayları arasında iki taksit halinde ödenen görünür ve tekrarlayan bileşendir. 2025 yılında başlatılan 500 milyon €'luk hisse geri alım programı ise sessiz bileşendir: geri satın alınan hisselerin iptal edilmesiyle, hissedar için herhangi bir ara vergilendirme olmaksızın, sonraki yıllarda kazançları ve hisse başına temettüyü mekanik olarak artırır. Bu ikinci mekanizma, etkin getirideki artışın bir kısmını açıklıyor: %4,5'lik nakit rakamı, hisselerini elinde tutan hissedarlara sağlanan toplam getiriyi biraz düşük gösteriyor. Banka, 2026 için yaklaşık 1 milyar €'luk bir sonbahar ara temettüsü açıkladı ve nakit ile geri alımlar arasındaki dağılımın sermaye ve fırsatlara göre yıllık olarak ayarlanmasıyla %50 ila %60 arasında bir ödeme oranını teyit etti.

Euro cinsinden işlem gören İspanyol bankası CaixaBank, PEA için uygun ve ayrıca bir menkul kıymet hesabı aracılığıyla da satın alınabilir. stok tasarruf planı :

Madrid Borsası'na erişiminizi kontrol edin. — Fransız aracı kurumlar arasında standart; Başlığı ara CABK kodu altında (ISIN ES0140609019); Limit emri verin Likiditesi mükemmel, hisse senedinin IBEX'te büyük bir ağırlığı var; Programı önceden tahmin edin. Kasım ayında ara temettü, toplantıdan sonra bahar aylarında ise bakiye ödemesi yapılacak.

Banka, sonuçlarını geleneksel İber takvimine göre (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlayarak, üç aylık kar seyrinin oldukça düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Getiri arayan bir yatırımcı için PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı), %4'ün üzerinde nakit getirisi olan bir menkul kıymetin cazibesini en üst düzeye çıkarıyor: fonlar plan dahilinde kaldığı sürece ne İspanyol stopaj vergisi ne de Fransız vergilendirmesi uygulanıyor.

SSS: CaixaBank hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

CaixaBank'ın temettü verimi nedir?

2025 yılı için hisse başına ödenen 0,50 euro'ya dayanarak, Ekim 2026 hisse fiyatı üzerinden yaklaşık %4,5 nakit getiri elde ediliyor. 500 milyon euro'luk hisse geri alım programı da dahil edildiğinde, toplam getiri %5'e yaklaşıyor.

CaixaBank, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) için uygun mu?

Evet, banka İspanyol ve euro cinsinden işlem görüyor: hisse senedi, yüksek getirinin vergilendirilmesini optimize eden bir Fransız PEA'sında tutuluyor.

CaixaBank'ı kim kontrol ediyor?

La Caixa vakfına bağlı holding şirketi CriteriaCaixa, yaklaşık %31'ine sahip; İspanyol Devleti ise Bankia'dan miras kalan ve kademeli olarak satılması planlanan FROB aracılığıyla yaklaşık %18'lik bir payı elinde tutuyor.

BPI nedir?

CaixaBank'ın tamamına sahip olduğu Portekiz iştiraki, Portekiz'deki ikinci büyük perakende bankasıdır. Gelirlere önemli katkı sağlamakta ve büyüyen bir pazardan faydalanmaktadır.

Bankanın İspanyol gayrimenkul piyasasına yönelik riskleri var mı?

Evet, diğer İber Yarımadası bankaları gibi, ancak bilanço 2008 krizi ve Bankia'nın entegrasyonundan bu yana kapsamlı bir şekilde temizlendi: şüpheli alacaklar tarihsel olarak düşük seviyelerde ve karşılıklar da rahat bir düzeyde.

CaixaBank'ın RoTE'si neden bu kadar yüksek?

Bankanın, bol miktarda mevduat portföyü, Bankia ile tam olarak gerçekleştirilmiş entegrasyon sinerjileri ve BPI aracılığıyla büyüyen Portekiz pazarı sayesinde elde ettiği %17,5'lik maddi özkaynak karlılığı, onu Avrupa'nın en iyileri arasına yerleştiriyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Üçüncü çeyreğe ait sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.