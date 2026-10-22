ClarianeEski adıyla Korian olan şirket, Avrupa'nın önde gelen özel emeklilik evleri ve bakıma muhtaç yaşlılara yönelik hizmetler işletmecisidir. Euronext Paris'te hisse senedi koduyla işlem görmektedir. CLARIGrup altı ülkede faaliyet gösteriyor ve her gün on binlerce kişiye destek sağlıyor. Üyesi olduğu kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor: SBF120 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla CAC Mid 60 endeksinin önemli bir bileşeni olan Clariane, iddialı bir finansal dönüşüm geçiriyor. Bu bilgi notu, Clariane'nin gerçek zamanlı hisse fiyatını, grubun faaliyetlerini, sonuçlarını, hissedar yapısını ve hisseyi nasıl satın alabileceğinizi detaylandırıyor.

Clariane hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Clariane'nin hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 3,18 €Seans boyunca %1,15'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 41.611 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 2,98 € ile 4,55 € arasında dalgalandı.

Clariane hisseleri, Korian hissedarlarının grubun yeni kimliğini benimsediği Haziran 2023'ten beri bu isim altında işlem görüyordu. Hisse senedinin ISIN kodu şöyledir: FR0010386334Borsa piyasasındaki bir sonraki önemli olay, üçüncü çeyrek gelir rakamlarının açıklanmasıdır ve bu rakamın şu tarihte açıklanması beklenmektedir: 28 octobre 2026.

Clariane: Şirket sunumu

Clariane, kendisini bakıma muhtaç bireylere yönelik bakım sağlamaya adanmış, misyon odaklı bir şirket olarak tanıtıyor. Grubun 2025 yılı sonu itibarıyla yayınladığı verilere göre, faaliyetleri üç ana segmente ayrılıyor:

Yaşlılar için tıbbi ve sosyal bakım tesisleri (ciro yaklaşık %64'ü): Özellikle Korian, Seniors Residencias ve Rosorum markaları altında işletilen 656 konut ve tıbbi bakım hizmeti sunan yaşlı bakım evi;

(ciro yaklaşık %64'ü): Özellikle Korian, Seniors Residencias ve Rosorum markaları altında işletilen 656 konut ve tıbbi bakım hizmeti sunan yaşlı bakım evi; Sağlık klinikleri (ciro yaklaşık %24): Ruh sağlığı, takip ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda uzmanlaşmış 279 kuruluş;

(ciro yaklaşık %24): Ruh sağlığı, takip ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda uzmanlaşmış 279 kuruluş; Paylaşımlı konut ve evde bakım desteği (yaklaşık %12): Yaşlılar ve Yaşam grubu konutları ve evde bakım hizmetleri de dahil olmak üzere hizmet sunan 280 konut.

Grup, altı ülkede yaklaşık 70.700 kişiyi istihdam etmektedir. Gelirinin yarısından biraz azı Fransa'dan, yaklaşık %25'i Almanya'dan, ardından Benelüks ülkelerinden, İtalya ve İspanya'dan gelmektedir. Genel merkezi Paris'in 8. bölgesinde bulunmaktadır.e Bölge. Genel yönetim aşağıdakiler tarafından sağlanmaktadır: Sophie Boissard2016'dan beri grubun başında bulunan ve görev süresi 2029 sonuna kadar uzatılan, yönetim kurulu başkanlığını Sylvia Metayer'in yaptığı kişi.

Korian'dan Clariane'ye: stratejik bir yön değişikliği

Grup, 2000'li yılların başında çeşitli Fransız huzurevi işletmecilerinin birleşmesiyle kurulmuş ve daha sonra Fransa ve Avrupa'da yapılan satın almalarla büyüyerek sektörün Avrupa lideri Korian haline gelmiştir. Haziran 2023'te, birleşik genel kurul isim değişikliğini onaylamıştır. Clariane — ve şirketin, amacı "zor zamanlarda her bireyin insanlığına özen göstermek" olan, misyon odaklı bir kuruluşa dönüşümü. Korian markası bazı tesislerde kullanılmaya devam ediyor. Bu değişim, sektörde yaşanan zorlukların ardından, Covid-19 pandemisi ve ardından 2022-2023 enflasyon kriziyle daha da yoğunlaşan ve işletmecilerin personel ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde artıran bir dönemin ardından, bakım kalitesine yeniden odaklanmayla birlikte gerçekleşti.

Avrupa'daki bağımlılık piyasası

Clariane, uzun vadeli bir trendin yönlendirdiği bir pazarda faaliyet göstermektedir: demografik yaşlanma. Grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısı her yıl artarken, sağlık hizmeti arzı ihtiyaçları karşılamaya yetmemektedir. Ancak sektör, belirli kısıtlamalarla karşı karşıyadır: tesis ücretleri kısmen kamu otoriteleri tarafından düzenlenmekte ve sağlık sigortası ve il konseyleri tarafından finanse edilmektedir; işletme maliyetleri ise (özellikle bakıcı maaşları) nitelikli personel eksikliği nedeniyle artmaktadır. Bu nedenle işletmecilerin karlılığı, tesis doluluk oranlarını iyileştirme, giderleri kontrol etme ve gayrimenkul varlıklarının değerini artırma yeteneklerine bağlıdır. Bu zorluklarla karşı karşıya kalan Clariane ve rakibi... emeis (Eski adıyla Orpea) 2023'ten sonra bilançolarını yeniden kontrol altına almak için hem yeniden finansman hem de varlık satışı planları başlattı.

Finansal veriler: Olumlu faaliyet sonucuna dönüş

Yayınlanan son raporlar, toparlanma planında önemli dönüm noktalarına işaret ediyor:

ISIN FR0010386334 Yer ve bilet Paris — CLARI.PA Sektör Sağlık Hizmetleri — Tıbbi Bakım Tesisleri

Clariane SE CLARI.PA Paris 3,18 € -2,93% Önceki kapanış 3,28 € günün yüksek 3,21 € günün en düşük seviyesi 3,16 € En yüksek nokta 52 hafta 4,55 € 52 haftadan daha kısa 2,98 € hacim 47 701 sermayelendirme 1,1 milyar PER 106,0 Temettü verimi 0,00% Analistlerin ortalama hedefi 4,88 €

Fiyat/Kazanç (TTM) oranı temsili nitelikte değil — 2025 net geliri neredeyse sıfır (≈ 1,6 milyon €, Yahoo Finance): gösterilmiyor. Temettü ödemesi askıya alındı ​​(son temettü ödemesi Haziran 2023'te yapıldı).

Yahoo Finance — veriler 22/10/2026 tarihinde doğrulandı: kurslar ve temel bilgilerPiyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

2025. Egzersiz (26 Şubat 2026'da yayınlandı): 5.310 milyon Euro gelir, %4,5 organik büyüme; IFRS 16 öncesi %11,2 EBITDA marjı; pozitif net sonuca geri dönmek Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir 9,2 milyon euro'ya geriledi (2024'te zarar açıklanmıştı); borç oranı ise EBITDA'nın 5,1 katına düştü;

(26 Şubat 2026'da yayınlandı): 5.310 milyon Euro gelir, %4,5 organik büyüme; IFRS 16 öncesi %11,2 EBITDA marjı; Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir 9,2 milyon euro'ya geriledi (2024'te zarar açıklanmıştı); borç oranı ise EBITDA'nın 5,1 katına düştü; İlk dönem 2026 (29 Temmuz 2026'da yayınlandı): 2.699 milyon € gelir (organik olarak %4,6 artış); 280 milyon € EBITDA, %14,9 artış; yeniden yapılandırmalar ve elden çıkarmalarla ilgili olağanüstü maliyetlerden kaynaklanan 51 milyon €'luk azalma ile -48 milyon € net sonuç;

(29 Temmuz 2026'da yayınlandı): 2.699 milyon € gelir (organik olarak %4,6 artış); 280 milyon € EBITDA, %14,9 artış; yeniden yapılandırmalar ve elden çıkarmalarla ilgili olağanüstü maliyetlerden kaynaklanan 51 milyon €'luk azalma ile -48 milyon € net sonuç; Hedefler 2025-2028 Şubat 2026'da açıklandı: yıllık gelir artışı yaklaşık %4 ve yıllık EBITDA artışı %7 ila %9 arasında olacak.

Bilanço cephesinde, 2026 yılı bir dizi yeniden finansman operasyonuyla öne çıktı: Nisan ayında 230 milyon Euro tutarında ek kıdemli tahvil ihracı, Eylül ayında başarılı bir 500 milyon Euro'luk tahvil arzı ve 2031 yılına kadar uzanan 700 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi tesisi kurulması. Grup ayrıca, Aralık 2025'te duyurulan, dokuz Belçika kuruluşunun binalarının yaklaşık 74 milyon Euro'ya satışı da dahil olmak üzere gayrimenkul varlıklarını elden çıkarma programına devam ediyor.

Clariane temettüsü: dağıtım askıya alındı

Clariane şu anda temettü ödemesi yapmamaktadır. Son temettü ödemesi 2022 mali yılında yapılmış olup, hisse başına 0,25 € temettü 2023 yılında dağıtılmıştır. Grubun önceliği borç azaltımı olduğu için 2023, 2024 ve 2025 mali yılları için temettü teklif edilmemiştir. Yeniden yapılanma sürecinden geçen diğer şirketlerde olduğu gibi, temettü ödemelerinin yeniden başlaması muhtemelen ancak birkaç yıl olumlu sonuçlar ve önemli bir kaldıraç azalmasının ardından gerçekleşecektir. Bu nedenle Clariane hisseleri, gelir arayan yatırımcılar için değil, yeniden yapılanma sürecinde olan bir sektör liderinin yukarı yönlü potansiyeline inananlar için uygundur.

Hissedarlık: Uzun vadeli yatırımcılardan oluşan istikrarlı bir çekirdek yapı

Clariane'nin sermayesi, şirketin Ağustos 2026 sonunda yayınladığı bilgilere göre iki ana blok etrafında yapılandırılmıştır: holding şirketi Ker HoldingHLD yatırım grubuyla bağlantılı olan şirket, sermayenin %27,24'üne sahip ve tahminCrédit Agricole'ün sigorta şirketi %25,91 hisseye sahip. Leima Valeurs %8,59 hisseye sahip ve serbest dolaşımdaki hisseler sermayenin yaklaşık %38'ini temsil ediyor. 2024 sermaye artırımları sırasında katılan veya hisselerini birleştiren bu büyük hissedarlar grubu, bu dönüşüm aşamasında değerli bir istikrar sağlıyor. 2024 yılında hisse satın alan Amerikan aktivist fonu Flat Footed, 2026 yılında hissesini kademeli olarak azaltarak raporlama eşiklerinin altına düştü.

Clariane ve Emeis: İyileşmenin İki Yolu

Aynı pazarı paylaşan ve eş zamanlı zorluklar yaşayan iki grup arasında bir karşılaştırma kaçınılmaz olsa da, gidişatları birkaç noktada farklılık gösteriyor. Daha fazla borçlu olan Emeis, 2023 yılında hızlandırılmış koruma prosedürlerinden geçmek zorunda kaldı ve bu da grubun kontrolünü halka açık ve karşılıklı yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma devretti; bu durum da eski hissedarların paylarının neredeyse tamamen sulandırılmasıyla sonuçlandı. Başlangıçtaki durumu daha az kritik olan Clariane ise, kontrol değişikliği olmadan bilançosunu piyasalar aracılığıyla (tahviller, tercihli abonelik haklarının korunmasıyla sermaye artırımları ve banka kredi hatları) yeniden finanse edebildi ve hatta eski hissedarları pozisyonlarını konsolide etti. Sonuç olarak, Emeis 2026 yılının ilk yarısında net zarar açıklarken, Clariane devam eden faaliyetlerinde 2025 gibi erken bir tarihte pozitif net sonuca geri döndü ve sektör standartlarının üzerinde bir borç seviyesini korudu. Yatırımcı açısından bakıldığında, bu iki hisse senedi ortak bir profile sahip: yeniden yapılanma sürecinde olan, temettü ödemeyen ve düzenlemelere tabi sektör liderleri. Ancak hissedar yapıları ve toparlanma süreçleri açısından farklılık gösteriyorlar.

Clariane hissesinin analizi: güçlü yönleri ve riskleri

Varlıklar

Clariane başlangıçta şundan faydalanır: Avrupa'da liderlik pozisyonu Yapısal olarak umut vadeden bir pazarda: Yaşlanan nüfus, tıbbi hizmetlere yönelik artan bir talebi garanti ederken, arz kısıtlı kalmaktadır. Grup daha sonra sergiliyor. somut iyileşme belirtileri 2025'te pozitif net sonuca dönüş, 2026'nın ilk yarısında güçlü EBITDA büyümesi, orta vadeli marj hedefleri ve 2031'e kadar bilançonun yeniden yapılandırılması. Son olarak, uzun vadeli bir temele dayanan referans hissedar, grubun stratejisini güvence altına alıyor.

Riskler

Riskler göz ardı edilemez. Seviyesiborçluluk Sektör standartlarına göre yüksek kalmaya devam ediyor ve borç azaltma süreci, varlık satışlarının tamamlanmasına ve kar marjı büyümesinin sürdürülmesine bağlı. Sektör, risklere maruz kalmaya devam ediyor. kamu kararları Tesis ücretleri ve itibar riskiyle ilgili olarak, bakım kalitesinin aileler ve yetkililer tarafından yakından incelendiği bir sektörde, sağlık personeli için rekabetin maliyetler üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Bu faktörler, gelecekteki fiyat artış potansiyeliyle karşılaştırılmalıdır; bunlar bir alım veya satım tavsiyesi teşkil etmez.

Euronext Paris A Bölümü'nde işlem gören bir Avrupa şirketi olan Clariane, standart bir menkul kıymet hesabından veya bir başka yöntemle satın alınabilir. BEZELYEBeş yıllık sahiplikten sonra vergi avantajı kazanan mülk. Adımlar:

Hesap aç Euronext Paris'e erişim sağlayan bir aracı kurum aracılığıyla; Başlığı ara CLARI sembolü veya FR0010386334 ISIN kodu altında işlem gören hisse senedi (eski adı Korian iken) 2023'ten beri borsada işlem görmüyor; Limit emri verinHisselerin likiditesinin büyük sermayeli şirketlerin hisselerine göre daha düşük olması; Yayın takvimini takip edin. : Şubat ayında açıklanacak üç aylık gelirler, yıllık sonuçlar ve finansal işlemlerle ilgili duyurular.

Hisse senedinin profili göz önüne alındığında — hâlâ borçlu bir toparlanma hissesi olması nedeniyle — çeşitlendirilmiş bir portföyün yalnızca sınırlı bir bölümünü ona ayırmak ve pozisyonu kademeli olarak oluşturmayı düşünmek ihtiyatlılık gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular: Clariane hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Clariane ve Korian aynı şirket mi?

Evet. Korian, hissedarların oylaması sonucunda Haziran 2023'te Clariane oldu. Korian, tesislerin bazılarında kullanılan bir marka adı olarak kalırken, borsada işlem gören şirketin adı Clariane SE'dir.

Clariane temettü ödüyor mu?

Hayır. Hisse başına 0,25 € tutarındaki son temettü, 2022 mali yılı için 2023 yılında ödenmiştir. O zamandan beri, grup borçlarını azaltmaya öncelik verdiği için temettü dağıtımı askıya alınmıştır.

Clariane'nin başlıca hissedarları kimlerdir?

Ker Holding (HLD grubu) sermayenin yaklaşık %27'sine, Predica (Crédit Agricole Assurances) ise yaklaşık %26'sına sahip. Halka açık hisse oranı ise yaklaşık %38'dir.

Clariane'nin son sonuçları neler?

Grup, 2025 yılında 5.310 milyon Euro gelir elde etti ve devam eden faaliyetlerden pozitif net kâr elde etmeye başladı. 2026 yılının ilk yarısında, olağanüstü maliyetler nedeniyle net kâr negatif kalmasına rağmen, EBITDA %14,9 oranında arttı.

Clariane, SBF 120'nin bir parçası mı?

Evet, Clariane, 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle Euronext'in resmi bileşimine göre SBF 120 ve CAC Mid 60 endekslerinin bir üyesidir.

Clariane'nin genel merkezi nerede bulunuyor ve grup kaç ülkeye hizmet veriyor?

Clariane'nin genel merkezi Paris'te bulunmaktadır. Grup, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve İspanya olmak üzere altı ülkede faaliyet göstermekte ve yaklaşık 70.700 çalışanı bulunmaktadır.

Bir sonraki borsa olayı nedir?

2026 yılının üçüncü çeyreğine ait gelir verileri 28 Ekim 2026 tarihinde yayınlanacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.