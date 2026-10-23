Endesa İspanya'nın önde gelen elektrik şirketidir: İtalyan şirketi Enel'in tarihi kontrolü altında, İspanya'da yaklaşık on milyon müşteriye elektrik ve doğalgaz üretimi, dağıtımı ve tedariki yapmaktadır. Madrid borsasında [hisse senedi kodu] altında işlem görmektedir. O IBEX 35'in önemli oyuncularından biri olan şirket, ülkenin en büyük dağıtım ağı olan düzenlenmiş varlıklarını, yenilenebilir enerjiye doğru önemli bir dönüşüm geçiren üretim portföyüyle birleştiriyor. Bu bilgi notu, Endesa'nın hisse fiyatını, güçlü kazanç büyümesini, cömert temettüsünü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Endesa hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Endesa'nın hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 43,70 €Seans boyunca %2,08'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 41.611 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 28,93 € ile 43,80 € arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 43,70 € civarında işlem görüyordu. Hisse senedinin ISIN kodu şöyledir: ES0130670112 Ana borsa Madrid'de, euro cinsinden işlem görüyor. Hisse senedi fiyatı, 2025 yılı yıllık sonuçlarının açıklandığı gün %6'dan fazla yükseldi ve iki yıllık düşüşün ardından kâr büyümesine dönüşü memnuniyetle karşıladı.

Finansal veriler — Endesa, Güney Afrika

ISIN ES0130670112 Listeleme yeri MCE — hisse senedi kodu ele.mc Sektör Kamu Hizmetleri — Kamu Hizmetleri – Düzenlemeye Tabi Elektrik kuşatma İspanya — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 44,35 milyar € (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 17,2 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 1,58 € — getiri ≈ %3,7

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 21,42 milyar € 2,20 milyar € 2024 21,31 milyar € 1,89 milyar € 2023 25,46 milyar € 742,0 milyon €

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 08.07.2026 € 1,08 08.01.2026 € 0,50 27.06.2025 € 0,82 06.01.2025 € 0,50 27.06.2024 € 0,50

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Endesa: Şirket sunumu

Merkezi Madrid'de bulunan Endesa, yaklaşık 9.000 kişiyi istihdam etmekte ve faaliyetlerini birbirini tamamlayıcı iki blok halinde yapılandırmaktadır:

Dağıtım Şirketin düzenlenmiş çekirdeği: Gelirleri düzenleyici kurum tarafından varlık bazında belirlenen İspanya'nın en büyük elektrik dağıtım şebekesi; bu istikrar alanı şu anda EBITDA'nın yaklaşık yarısını temsil ediyor;

Şirketin düzenlenmiş çekirdeği: Gelirleri düzenleyici kurum tarafından varlık bazında belirlenen İspanya'nın en büyük elektrik dağıtım şebekesi; bu istikrar alanı şu anda EBITDA'nın yaklaşık yarısını temsil ediyor; Üretim ve tedarik Hızlandırılmış bir geçiş sürecinde olan bir enerji üretim filosu — kömür santrallerinin kademeli olarak kapatılması, rüzgar ve güneş enerjisinin devreye alınması — ve yaklaşık on milyon tedarik noktasından oluşan bir konut ve ticari müşteri tabanı.

Ana hissedar şudur: Sermayenin %70,1'ine sahip olan Enel — yakın zamanda hisse geri alımı yoluyla artırdığı ve 2026 sonbaharında hisse oranında bir azalma söylentilerini yalanlayarak yeniden teyit ettiği bir hisse. Yaklaşık %30'luk serbest dolaşım oranı, rahat bir likidite için yeterli olmaya devam ediyor. Gianni Armani CEO'dur.

Sonuçlar: Toparlanma doğrulandı

Son yayınlar net bir yeniden başlangıcı işaret ediyor:

2025. Egzersiz (24 Şubat 2026'da yayınlandı): 21,4 milyar € gelir, 5,76 milyar € EBITDA, 2,20 milyar € net kar — ve her şeyden önemlisi bir Olağan net gelir %18 artarak 2,35 milyar dolara yükseldi. Enerji krizinden ve olağanüstü satışların sona ermesinden sonraki ilk gerçek toparlanma;

(24 Şubat 2026'da yayınlandı): 21,4 milyar € gelir, 5,76 milyar € EBITDA, 2,20 milyar € net kar — ve her şeyden önemlisi bir Enerji krizinden ve olağanüstü satışların sona ermesinden sonraki ilk gerçek toparlanma; İlk dönem 2026 (29 Temmuz'da yayınlandı): Net gelir %41 artışla 1,47 milyar, FAVÖK %20 artışla 3,24 milyar oldu; düzenlemeye tabi pay, faaliyet gelirinin yaklaşık yarısı civarında istikrar kazandı ve yenilenebilir enerjinin karlılığında iyileşme görüldü;

(29 Temmuz'da yayınlandı): Net gelir %41 artışla 1,47 milyar, FAVÖK %20 artışla 3,24 milyar oldu; düzenlemeye tabi pay, faaliyet gelirinin yaklaşık yarısı civarında istikrar kazandı ve yenilenebilir enerjinin karlılığında iyileşme görüldü; Hedeflere ulaşıldı. 2026 yılı için öngörülen bu artış, yeni güneş ve rüzgar enerjisi kapasitelerinin katkısı ve dağıtım gelirlerinin endekslenmesiyle desteklenmektedir.

Le stratejik plan 2026-2028Şubat 2026'da sunulan plan, 10,6 milyar euro (+%10) tutarında rekor yatırımlar öngörüyor; bunun 5,5 milyar eurosu (yarısından fazlası) dağıtım ağına ayrılmış durumda: grubun amacı, İspanya'da olduğu gibi diğer pazarlarında da profilini daha da güçlendirmek.

Endesa temettüsü: meselenin özü

Endesa, Madrid borsasında temettü ödeyen önde gelen hisse senetlerinden biridir. 2025 mali yılı için temettü miktarı şu şekildedir: Hisse başına 1,584 €, %20 artış 2024 yılına (€1,32) kıyasla, iki taksit halinde ödenir: Ocak 2026'da €0,50 ara ödeme ve Yıllık Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra Temmuz ayında €1,084 nihai ödeme. Ekim 2026 itibarıyla getiri yaklaşık olarak şöyledir: 3,6%Bu durum, olağan net gelirin yaklaşık %70'i oranındaki temettü ödeme oranıyla desteklenmektedir; bu, hem Enel hem de Endesa yönetiminin benimsediği ve düzenlenmiş faaliyetlerin öngörülebilirliğine dayanan açık bir politikadır. Grubun bu stratejiyi, Eylül 2025'te tamamlanan bir hisse geri alımı ve Nisan 2026'da hissedarlar toplantısında onaylanan bir sermaye azaltımı ile desteklediğini belirtmek gerekir; bu iki işlem, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına temettüyü desteklemektedir.

Tarihçe: Ulusal şampiyondan Enel iştirakine

1944 yılında ulusal elektrik şirketi olarak kurulan Endesa, uzun süre İspanyol enerjisinin tamamını temsil etti: barajlar, termik santraller ve ardından 2000'li yıllarda Latin Amerika ve Avrupa'da iddialı uluslararası genişleme. Önemli dönüm noktası 2000'li yılların sonunda yaşandı: özelleştirilen ve oldukça rağbet gören şirket, Almanya'nın E.ON, Fransa'nın GDF Suez ve İspanya'nın Acciona şirketleri arasında unutulmaz bir devralma mücadelesine konu oldu ve 2009'da Enel kontrolü ele geçirdi. İtalyan sahipliği altında Endesa yeniden odaklandı: Latin Amerika ve Akdeniz varlıklarını sattı, İber Yarımadası pazarına yoğunlaştı, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırdı ve şebeke altyapısına öncelik verdi. Bu tarih, mevcut yapıyı açıklıyor: tek bir büyük iç pazara odaklanmış, istikrarlı hissedar kontrolüne sahip ve stratejisi hem Torino hem de Madrid tarafından belirlenen bir şirket.

İspanyol elektrik piyasası: kendine özgü özellikleri ve zorlukları

İspanya, Avrupa'da benzersiz bir elektrik profiline sahip. Üretim büyük ölçüde karbondan arındırılmış durumda; güneş, rüzgar, hidroelektrik ve nükleer enerji birlikte talebin büyük kısmını karşılıyor. Bu durum, güneş ve rüzgar enerjisinin az olduğu zamanlarda toptan fiyatları dalgalanmalara karşı savunmasız hale getiriyor, ancak aynı zamanda veri merkezleri ve endüstri düşük karbonlu yerler ararken rekabetçi elektrik garantisi de sağlıyor. Ülke ayrıca talebinde de bir dönüşüm yaşıyor: ulaşımın elektrifikasyonu, ısı pompalarının yükselişi ve bol güneş enerjisinin çektiği endüstriyel ve dijital projeler. Endesa gibi bir dağıtımcı-üretici için bu dinamik, iki yönlü bir zorluk sunuyor: bu yeni akışları absorbe etmek için şebekeye yatırım yapmak ve yenilenebilir enerji kapasitesini yeni büyük tüketicilere mümkün olduğunca yakın konumlandırmak. Son olarak, İspanyol düzenlemeleri önemli bir faktör olmaya devam ediyor: kriz zamanlarında istisnai vergiler, yenilenebilir enerji ve nükleer enerjinin ücretlendirilmesiyle ilgili tekrarlayan tartışmalar; yakın tarih, yatırımcılara bu siyasi riski gerekli getiriye dahil etmeyi öğretti.

Analiz: İspanyol tutarlılığı ve kontrollü geçiş

Endesa tezi üç satırda özetlenebilir: Gelirleri düzenlenmiş yatırımlarla artan, yeri doldurulamaz bir dağıtım ağı; karbondan arındırılmasıyla değişken toptan elektrik fiyatlarına maruziyeti kademeli olarak azaltan bir üretim filosu; ve ağırlıklı olarak düzenlenmiş faaliyetlerle karşılanan, nakit olarak ödenen yüksek bir temettü. Riskler simetriktir: İspanya'nın siyasi ve düzenleyici döngüsü (enerji vergileri, toptan fiyatlar hakkındaki tartışmalar) ana tarihsel risk olmaya devam etmektedir; termik santrallerin geçişi maliyetli karşılıklar ve devre dışı bırakma gerektirmektedir; ve 2026 yazında resmileştirilen Almaraz nükleer santrallerinin 2030 yılına kadar uzatılması, grubun enerji karışımında gerekli esnekliği göstermektedir. IberdrolaBaşlıca yerel rakibi Endesa, biraz daha yüksek getiri ve daha saf bir İspanyol odaklılık sunarken, Iberdrola ağlarını uluslararasılaştırmıştır. İber Yarımadası'ndaki diğer yüksek getiri örnekleri şunlardır... CaixaBank Bankada. Bu unsurlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Endesa'nın hatırlanması gereken beş önemli ismi:

2,35 milyar : 2025 yılı olağan net geliri, %18 artış gösterdi;

: 2025 yılı olağan net geliri, %18 artış gösterdi; Hisse başına 1,584 € 2025 temettüsü %20 artarak yaklaşık %3,6'lık bir getiri sağladı;

2025 temettüsü %20 artarak yaklaşık %3,6'lık bir getiri sağladı; 10,6 milyar : 2026-2028 yatırım planı, bunun yarısından fazlası ağlar için ayrılmıştır;

: 2026-2028 yatırım planı, bunun yarısından fazlası ağlar için ayrılmıştır; yaklaşık %50 : EBITDA'nın düzenlenmiş kısmı, sonucun öngörülebilirliğinin temelini oluşturur;

: EBITDA'nın düzenlenmiş kısmı, sonucun öngörülebilirliğinin temelini oluşturur; 70,1% : İstikrarlı bir referans hissedarı olan Enel'in katılımı.

Bu ölçütler denklemi özetliyor: düzenlenmiş varlıklarla desteklenen sağlam bir getiri, büyümeye dönüş ve dağıtıma bağlı kontrol sahibi bir hissedar.

Parkın dönüşümü: kömür santrallerinin kapatılması, güneş enerjisine geçişin hızlandırılması

Endesa'nın endüstriyel dönüşümü, rakamlara daha yakından bakmayı gerektiriyor. Grup, on yıl içinde kömürle çalışan enerji santrallerinin çoğunu (tarihi termik santrallerinin büyük bir bölümünü) kapattı, kombine çevrimli gaz türbinlerine olan bağımlılığını tamamlayıcı bir role indirgedi ve İspanyol üretiminin temel büyüme itici gücü haline gelen güneş enerjisine büyük yatırımlar yaptı. 2026-2028 planı bu trendi genişletiyor: yeni yenilenebilir kapasiteler, kalan termik hacimlerin yerini alırken, dağıtım gelirleri de yetkilendirilmiş şebeke yatırımlarıyla paralel olarak artıyor. Hissedarlar için bu değişim, hesaplarda açıkça yansıtılıyor: toptan fiyat dalgalanmalarına maruz kalan kazanç payı azalırken, düzenlenmiş ve sözleşmeli gelirlerin payı artıyor; yönetime göre bu risk profili dönüşümü, 2026'da başlatılan temettü artışını haklı çıkarıyor.

Endesa ve yeni kullanım alanları: ufukta veri merkezleri

Diğer Avrupa pazarlarında olduğu gibi, veri merkezleri konusu İspanyol elektrik tartışmalarında da önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Bol güneş enerjisi kaynaklarına ve rekabetçi bağlantı maliyetlerine sahip olan yarımada, büyük dijital operatörlerin gelecekteki veri merkezleri için düşündüğü yerler arasında yer alıyor; bu konu, projeler bu aşamada kademeli olarak ilerlese de, sektör analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Endesa için, şebekeye bağlanan her büyük tüketici, dağıtılmış hacimlerin büyümesini ve şebeke yatırımlarının karlılığını güçlendiriyor: eğer gerçekleşirse, bu talep artışı yatırım planının görünürlüğünü 2028'in ötesine uzatacaktır.

Euro cinsinden borsada işlem gören İspanyol şirketi Endesa, PEA için uygun ve ayrıca bir menkul kıymet hesabı aracılığıyla da satın alınabilir. stok tasarruf planı :

Madrid Borsası'na erişiminizi kontrol edin. — Fransız çevrimiçi aracı kurumları arasında standart; Başlığı ara ELE kodu altında (ISIN ES0130670112); Limit emri verin IBEX'in bu ayağında likidite çok iyi; Programı önceden tahmin edin. Ara temettü Ocak ayında ödendi, kalan bakiye toplantıdan sonra Temmuz ayında açıklanacak.

İspanya'nın temettü takvimi, diğer büyük İber Yarımadası hisse senetlerinin takvimiyle uyumludur ve bu da Avrupa temettü portföyünün yönetimini kolaylaştırır; hissenin yüksek likiditesi de pozisyonun kademeli olarak artırılmasına olanak tanır. İspanya, standart Avrupa kanalları aracılığıyla temettü alan Fransız hissedarlar için Endesa temettülerinden vergi kesintisi yapmaz; bu durumda Fransız vergilendirmesi uygulanır ve temettü ödeyen bir hisse senedi için Fransız öz sermaye tasarruf planı (PEA) avantajı da sağlanır.

SSS: Endesa hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Endesa'nın temettü verimi nedir?

Ekim 2026 hisse fiyatına göre yaklaşık %3,6'lık bir artış bekleniyor; bu artış, hisse başına 1,584 € olan 2025 temettüsüne (yaklaşık %20 artış) dayanmaktadır. Dağıtım politikası, olağan net gelirin yaklaşık %70'ini hedeflemektedir.

Endesa, PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) için uygun mu?

Evet, euro cinsinden işlem gören tüm İspanyol hisse senetleri gibi: hisse senedi Fransız PEA'sında tutulabilir; bu da yüksek getiri sağlayan bir hisse senedi için önemli bir avantajdır.

Enel'in hissedarlıktaki rolü nedir?

Enel, Endesa'nın %70,1'ini kontrol ediyor ve 2026 sonbaharında şirketin sermayesine olan bağlılığını yeniden teyit ederek satış söylentilerini yalanladı. Yaklaşık %30'luk serbest dolaşımdaki hisse oranı, azınlık yatırımcılar için rahat bir likidite sağlıyor.

Hisse senedi dalgalanma gösteriyor mu?

Orta düzeyde: Sonucun düzenlenmiş kısmı şokları hafifletiyor, ancak hisse senedi İspanyol düzenleyici kurumlarının açıklamalarına ve üretimin düzenlenmemiş kısmını etkileyen toptan elektrik fiyatlarındaki değişimlere karşı hassas kalmaya devam ediyor.

İspanyol nükleer enerjisinin bir rolü var mı?

Evet, küçük ama gerçek bir fark: 2026 yazında kararlaştırılan Almaraz ünitelerinin 2030'a kadar uzatılması, parkın geçiş sürecinde düşük karbonlu ve karlı bir üretim kaynağını koruyor.

Düzenlemeye tabi hisse senedi neden önemlidir?

Dağıtım geliri düzenleyici kurum tarafından belirlendiği ve varlık tabanına endekslendiği için, bu durum EBITDA'nın bu yarısını istikrarlı ve öngörülebilir kılıyor; bu da temettüyü güvence altına alan temel unsur oluyor.

Endesa temettülerini hisse senedi olarak mı yoksa nakit olarak mı ödüyor?

Tamamen nakit olarak, iki yıllık taksitler halinde. Bu, hissenin takdir edilen özelliklerinden biridir: hisse senediyle seyreltme yok, düzenlenmiş faaliyetlerin nakit akışlarıyla desteklenen gerçek bir dağıtım.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Dokuz aylık döneme ait sonuçlar 28 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.