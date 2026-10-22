Exail TeknolojileriSavunma, havacılık ve sanayi alanlarında fotonik teknolojileri konusunda uzmanlaşmış Fransız şirket, yeni bir döneme girdi: savunma grubu. Thales, 6 Temmuz 2026'da Gorgé ailesinin hissesini (%35,51 sermaye payı) satın alacağını ve ardından zorunlu nakit ihale teklifi vereceğini duyurdu. hisse başına 134 €Exail'in piyasa değerini yaklaşık 3,9 milyar Euro olarak belirledi. Hisse senedi, üyesi olduğu bir borsada işlem görüyor. SBF120Exail hisseleri yaklaşık 125 € civarında işlem görüyor ve bu da teklif fiyatına kıyasla yaklaşık %6,6'lık bir indirim anlamına geliyor. Bu belge, Exail'in gerçek zamanlı hisse fiyatını, Thales teklifinin kesin şartlarını, beklenen zaman çizelgesini ve işlemin hissedarlar için somut olarak ne anlama geldiğini açıklamaktadır.

Exail hisse senedinin gerçek zamanlı fiyatı

Exail hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 125,30 €Seans boyunca %0,08'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 41.611 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 70,70 € ile 159,20 € arasında dalgalandı.

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Ekim 2026 ortalarında, hisse senedi yaklaşık 125 € (22 Ekim'de 125,20 €) civarında işlem görüyordu; bu, teklifin açıklanmasının ardından ulaşılan en yüksek seviyenin oldukça altında, ancak işlem öncesi fiyatın önemli ölçüde üzerindeydi: Thales tarafından teklif edilen 134 €'luk fiyat, 25 Haziran 2026'daki etkilenmemiş fiyata göre yaklaşık %44'lük bir prim temsil ediyordu. Hisse senedi fiyatı ile teklif edilen fiyat arasındaki kalan fark (yaklaşık %6 ila %7), piyasanın gecikmeyi ve işleme bağlı koşulları telafi etmek için talep ettiği "arbitraj primi"ni oluşturmaktadır (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır).

Données financières — Exail Technologies

Listeleme yeri Paris — haber bülteni EXA.PA Sektör Sanayi — Havacılık ve Savunma kuşatma Fransa — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 2,13 milyar € (23.10.2026 tarihi itibarıyla)

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 478,5 milyon € 3,0 milyon € 2024 373,1 milyon € -3641000 € 2023 322,8 milyon € 15,9 milyon €

Exail Technologies: Şirket Genel Bakışı

Exail Technologies, Gorgé grubu bünyesinde iki uzman şirketin birleşmesiyle ortaya çıktı: Ataletli ve fotonik navigasyon ile su altı robotları konusunda uzman iXblue ve uzun yıllardır görüntü yoğunlaştırıcı tüpler üreten ve daha sonra bu alanda faaliyet göstermeye başlayan Photonis. Ekzosen Satışın ardından ve Gorgé grubundan bağımsız hale gelen Exail Technologies, üç alanda yüksek teknoloji sistemleri tasarlamakta ve üretmektedir:

Navigasyon ve konumlandırma : Gemilerde, denizaltılarda, uydularda ve füzelerde kullanılan fiber optik ataletsel navigasyon sistemleri;

: Gemilerde, denizaltılarda, uydularda ve füzelerde kullanılan fiber optik ataletsel navigasyon sistemleri; Sualtı robotları ve deniz sistemleri Otonom insansız hava araçları ve deniz savunması, okyanus bilimi ve açık deniz uygulamaları için ekipmanlar;

Otonom insansız hava araçları ve deniz savunması, okyanus bilimi ve açık deniz uygulamaları için ekipmanlar; Fotonik ve ölçüm cihazları Araştırma ve endüstri için lazerler, dedektörler ve bilimsel cihazlar.

Grup, ağırlıklı olarak Fransa'da olmak üzere yaklaşık 2.000 kişiyi istihdam etmekte ve sipariş defteri bir milyar avroyu aşmaktadır. Müşterileri arasında ulusal donanmalar, uzay ajansları, savunma entegratörleri ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Hisseler Euronext Paris'te işlem görmektedir, Ertelenmiş Ödeme Hizmeti (SRD) için uygundur ve 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle SBF 120 ve CAC Mid 60 endekslerinde yer almaktadır.

Thales'in devralma teklifi: operasyonun kesin şartları

Exail ve Thales tarafından yayınlanan basın açıklamalarına göre, 6 Temmuz 2026'da duyurulan operasyon iki aşamadan oluşacak:

Kontrol bloğunun ele geçirilmesi Thales, Gorgé ailesinin şirketteki ortak hisselerini geri satın almak için kesin bir anlaşma imzaladı. Sermayenin %35,51'üBu satış, olağan rekabet ve düzenleyici onaylarına tabidir; Zorunlu nakit devralma teklifi Blok satın alındıktan sonra, Fransız düzenlemeleri Thales'in kalan tüm hisseler için aynı fiyattan halka açık bir devralma teklifi başlatmasını gerektiriyor. Hisse başına 134 € nakitTeklif ayrıca Exail tarafından ihraç edilen ODIRNANE dönüştürülebilir tahvillerini de içermektedir.

30 Temmuz 2026'da iki grup, birleşme anlaşmasının şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan imzalandığını doğruladı. Exail yönetim kurulu oylama yaptı. oybirliğiyle lehinde Operasyonun yürütülmesi için bağımsız bir uzman olan Ledouble firmasını görevlendirdi ve teklifin mali açıdan adil olduğunu teyit etmesini istedi. Bugüne kadar herhangi bir rakip teklif bildirilmedi.

Planlanan program ve kalan koşullar

İki grubun ilettiği program şu maddeleri içermektedir:

La Gorgé bloğunun satın alma işleminin en geç 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması Rekabet ve düzenleyici onaylara (Avrupa birleşme kontrolü dahil) tabidir;

Rekabet ve düzenleyici onaylara (Avrupa birleşme kontrolü dahil) tabidir; Le AMF'ye taslak teklifin sunulması Blokajın tamamlanmasının ardından, Exail'in yanıt notunun yayınlanmasıyla;

Blokajın tamamlanmasının ardından, Exail'in yanıt notunun yayınlanmasıyla; La Teklifin kapanış tarihi en geç 2028 yılının başları..

22 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, teklif henüz AMF'ye (Fransız Finansal Piyasalar Otoritesi) sunulmamıştır; bu normal bir süreçtir, çünkü başvuru ancak hisse bloğu tamamlandıktan sonra yapılır. AMF web sitesinde (BDIF 226C1773 referans numarasıyla) bir izleme dosyası zaten mevcuttur. O zamana kadar, Exail hisseleri Euronext Paris'te normal şekilde işlem görmeye devam eder ve her zaman alınıp satılabilir.

Hisselerini elinde tutan bir hissedara ne olur?

Bugün Exail hissesi alım satımına başlamadan önce üç senaryoyu anlamak gerekiyor:

Merkezi senaryo Operasyon planlandığı gibi ilerliyor. Devralma teklifinin ardından, hisselerini devreden her hissedar aşağıdaki ödemeyi alacaktır. Hisse başına 134 € nakit Satın alındığı fiyattan bağımsız olarak. Thales, listeden çıkarılma eşiğine ulaşırsa (yönetmeliklerde öngörülen eşikler aşıldığında), aynı fiyattan veya bir uzman tarafından onaylanan bir fiyattan listeden çıkarılma prosedürü izlenebilir;

Operasyon planlandığı gibi ilerliyor. Devralma teklifinin ardından, hisselerini devreden her hissedar aşağıdaki ödemeyi alacaktır. Satın alındığı fiyattan bağımsız olarak. Thales, listeden çıkarılma eşiğine ulaşırsa (yönetmeliklerde öngörülen eşikler aşıldığında), aynı fiyattan veya bir uzman tarafından onaylanan bir fiyattan listeden çıkarılma prosedürü izlenebilir; Başarısızlık senaryosu Rekabet otoriteleri işlemi reddederse veya taraflar işlemden vazgeçerse, hisse senedi fiyatı duyurudan önceki seviyelere (25 Haziran 2026'da yaklaşık 93 €) veya temel göstergeler kötüleşmişse daha da altına düşebilir; bu, bu fiyattaki arbitraj pozisyonunun ana riskidir.

Rekabet otoriteleri işlemi reddederse veya taraflar işlemden vazgeçerse, hisse senedi fiyatı duyurudan önceki seviyelere (25 Haziran 2026'da yaklaşık 93 €) veya temel göstergeler kötüleşmişse daha da altına düşebilir; bu, bu fiyattaki arbitraj pozisyonunun ana riskidir. Ara senaryo Fiyatın yeniden planlanması veya yeniden müzakere edilmesi, belirsizlik dönemini uzatacaktır.

Son olarak, Exail'in dağıtım yapmadığını belirtmek gerekir. temettü yok Yayınlanan mutabakat açıklamalarıyla da teyit edilen grubun politikası, 2025 ila 2027 mali yılları için herhangi bir temettü dağıtmamaktır. Bu nedenle, bugün hisse satın alan bir yatırımcı ara gelir beklememelidir; işlemden elde edilebilecek potansiyel getiri, yalnızca satın alma fiyatı ile teklif edilen 134 € arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

Sonuçlar: Hızla büyüyen bir işletme

Son yayınlar, deniz savunma bütçelerinin yönlendirdiği dinamik bir faaliyeti ortaya koyuyor:

2025. Egzersiz : 478,5 milyon euro gelir ve 31,7 milyon euro faaliyet karı, toplamda 3,0 milyon euro net grup karı;

: 478,5 milyon euro gelir ve 31,7 milyon euro faaliyet karı, toplamda 3,0 milyon euro net grup karı; İlk dönem 2026 (9-10 Ekim 2026'da yayınlandı): cari EBITDA'da güçlü büyüme ve 228 milyon euro değerinde sipariş Yarıyıl hesapları, kurumsal bir finansal ortağa verilen 329 milyon avroluk taahhüt dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir;

(9-10 Ekim 2026'da yayınlandı): cari EBITDA'da güçlü büyüme ve Yarıyıl hesapları, kurumsal bir finansal ortağa verilen 329 milyon avroluk taahhüt dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir; Üçüncü çeyrek 2026 (14 Ekim 2026'da yayınlandı): 121 milyon euro gelir, %21 organik büyüme ve yıllık hedefler teyit edildi;

(14 Ekim 2026'da yayınlandı): 121 milyon euro gelir, %21 organik büyüme ve yıllık hedefler teyit edildi; Ekim 21 2026 : Birinci sınıf bir donanmanın yüzey insansız hava aracı filosuna yönelik Marins marka ataletsel navigasyon sistemleri için önemli bir siparişin duyurulması.

Bu faktörler, halihazırda Exail'in endüstriyel ortağı olan Thales'in bu kritik teknolojileri kapsamına entegre etmek istemesinin nedenini açıklıyor: yüksek performanslı atalet navigasyonu ve su altı dronları, önümüzdeki on yılın Avrupa savunma programlarının temel yapı taşları arasında yer alıyor.

Thales neden Exail'i satın almak istiyor?

Exail'in satın alınması, Avrupa savunma sanayindeki konsolidasyon dalgasının bir parçasıdır. Savunma elektroniği ve deniz sistemlerinde zaten faaliyet gösteren Thales için Exail, iki nadir varlık getiriyor: teknolojik üstünlük ve fiber optik atalet ölçüm üniteleriAvrupa'daki çok sayıda deniz ve füze programında yer alan ve önde gelen bir konuma sahip olan sualtı dronlarıBu segmentin, denizaltı altyapısının ve stratejik kabloların izlenmesiyle birlikte büyümesi bekleniyor. Temmuz 2026'da uzman basında yer alan bilgilere göre, anlaşma başlangıçta Safran ile görüşülmüş, ancak şirket teklifi inceledikten sonra görüşmelerden çekilmişti. Tarihsel olarak aile grubu aracılığıyla çoğunluk hissedarı olan Gorgé ailesi için, hisse başına 134 €'dan yapılan bu çıkış, bu teknolojilere yapılan on yıllık yatırımın değerini artırıyor ve grubun endüstriyel gelişimini dünya standartlarında bir entegratör bünyesinde güvence altına alıyor.

Zorunlu halka arzın işleyişini anlamak

Bireysel yatırımcılar için, bu tür işlemlerin nasıl işlediğini hatırlamak faydalı olacaktır. Bir alıcı, önemli bir hisse bloğu satın alarak borsada işlem gören bir şirketin kontrolünü ele geçirdiğinde, Fransız düzenlemeleri, daha sonra bu hisseleri satın alma teklifinde bulunmasını gerektirir. diğer tüm hissedarlara, aynı fiyattan ve nakit olarak. Bu, azınlık hissedarlarını korumak için tasarlanmış, sözde zorunlu devralma teklifidir. Süreç, AMF (Fransız Finansal Piyasalar Otoritesi) tarafından denetlenir: devralan şirket bir teklif taslağı sunar, hedef şirket yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü ve bağımsız uzmanın sonuçlarını içeren bir yanıt belgesi yayınlar, ardından teklif uygun ilan edilir ve bir ihale dönemi başlar. Bu dönemde, her hissedar hisselerini satmayı (ve böylece teklif edilen fiyatı almayı) veya elinde tutmayı özgürce seçebilir. Devralan şirket teklifinde başarılı olursa ve borsa kotundan çıkarılma eşiklerini karşılarsa, kalan hisseler otomatik olarak geri satın alınabilir ve işlem askıya alınabilir. İhale sürecinin duyurulması ile kapanışı arasında, hisse senedi fiyatı sürekli olarak piyasanın işlemin başarısına atfettiği olasılığı yansıtır: bu mekanizma, Exail için hisse senedi fiyatı ile teklif fiyatı arasındaki sürekli farkı açıklar.

Exail hisseleri, olası listeden çıkarılmalarına kadar normalde Euronext Paris'te standart bir menkul kıymet hesabı veya başka bir yöntemle işlem görmektedir. BEZELYEŞirketin genel merkezi Fransa'da bulunmaktadır. Bazı özel önlemler alınması gerekmektedir:

Limit emri verin : Düzenleyici kurumların açıklama yaptığı günlerde fiyat farklılıkları önemli olabilir; Takvimi entegre edin Teklif edilen fiyat, sürecin sonunda, en iyi ihtimalle 2027 yılının sonunda, daha büyük olasılıkla 2028 yılının başında nakit olarak ödenebilecek; sermaye bu süre boyunca bağlı kalacak. Başarısızlık riskini değerlendirin. Fiyat ile teklif arasındaki %6 ila %7'lik fark, ancak işlem açıklanan koşulları sağladığı takdirde bir kazanç anlamına gelir; Pozisyonun ağırlığını sınırlayın Bir portföyde: tek bir işleme yoğunlaşan bir arbitraj stratejisi, kişiyi ikili riske maruz bırakır.

Bu konuda bilgi sahibi olmak için resmi kaynaklar, Exail ve Thales'in ilgili web sitelerinde yayınlanan ve AMF (Fransız Finansal Piyasalar Otoritesi) tarafından dağıtılan basın bültenleri ile BDIF (Fransız Finansal Piyasalar Otoritesi) dosyasıdır. Herhangi bir alım veya satım kararı kişisel durumunuzu dikkate alarak verilmelidir; bu bilgi formu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

SSS: Exail hisseleri ve Thales'in devralma teklifi hakkında sıkça sorulan sorular

Thales, Exail hisseleri için hangi fiyatı teklif ediyor?

Gorgé ailesinin elinde bulunan %35,51'lik hissenin satın alınmasının ardından yapılan zorunlu halka açık ihale teklifi kapsamında, hisse başına 134 € nakit ödeme yapıldı. Bu fiyat, 25 Haziran 2026'daki hisse fiyatına göre yaklaşık %44'lük bir prim anlamına geliyordu.

Exail hisseleri ne zamana kadar satın alınabilir?

Hisse senedi, teklifin uygulanmasına kadar (en geç 2027'nin 3. çeyreğinde, teklifin en geç 2028'in başlarında kapanmasıyla birlikte) Euronext Paris'te normal şekilde işlem görmeye devam edecektir. Bu süre boyunca, hisse senedi diğer tüm hisse senetleri gibi alınıp satılacaktır.

Eğer menkul kıymetlerimi teklife dahil etmezsem ne olur?

Teklif başarılı olursa ve Thales'in hisse fiyatı borsa kotundan çıkarılma eşiklerini aşarsa, borsa kotundan çıkarma prosedürü başlatılabilir: hisseleriniz daha sonra genellikle teklif fiyatından veya bir uzman tarafından adil kabul edilen bir fiyattan otomatik olarak geri satın alınır. Bununla birlikte, teklif süresi boyunca hisselerinizi teslim etmek daha kolaydır.

Hisse senedi fiyatı neden 134 €'nun altında?

Operasyon henüz kesinleşmediği için: düzenleyici onaylara bağlı ve zaman çizelgesi 2028'e kadar uzanıyor. Yaklaşık %6 ila %7'lik indirim, bu gecikmeyi ve başarısızlık riskini telafi ediyor.

Exail bekleme süresi boyunca temettü ödüyor mu?

Hayır. Grup temettü dağıtmıyor ve yayınlanan genel tahminler 2025-2027 yılları için de herhangi bir temettü öngörümüyor.

Safran yerine neden Thales?

Uzman basının bildirdiğine göre, Safran, anlaşmadan vazgeçmeden önce Exail'i satın almak için görüşmelerde bulunmuştu. Denizcilik sistemlerinde Exail'in uzun süredir endüstriyel ortağı olan Thales, nihayetinde satın almayı kabul etti ve bunu savunma elektroniği faaliyetlerini tamamlayıcı bir unsur olarak sunuyor.

Söz konusu teklif konusunda bağımsız uzman kimdir?

Ledouble firması, Exail yönetim kurulu tarafından görevlendirildi ve kurul, operasyonu oybirliğiyle onayladı.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.