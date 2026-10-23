galderma Dermatoloji alanında dünya lideri olan şirket; akne, rozasea ve sedef hastalığı için reçeteli tedaviler; Restylane dolguları ve Dysport botulinum toksini ile estetik tıp; ve eczanelerde satılan dermokozmetik ürünler sunmaktadır. Mart 2024'te Zürih Borsası'nda işlem görmeye başlayan şirket, muhteşem bir çıkışın ardından önemli başarılar elde etti: sonuçlarda güçlü büyüme, 2026'da ilk temettü ödemesi ve Eylül 2026'da SMI endeksine dahil olma gibi gelişmeler yaşandı. SandozBu belge, Galderma hisse senedi fiyatını, mali tablolarını, yeni ortaya çıkan temettüsünü ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Galderma hisse fiyatı gerçek zamanlı olarak

Galderma hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 191,05 CHF (İsviçre frangı) cinsinden, seans boyunca %2,33'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 365.322 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 136,30 CHF ile 191,20 CHF arasında dalgalandı.

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Hisseler, İsviçre frangı cinsinden Zürih'te işlem görüyor ve on yılın en iyi halka arzlarından biri oldu. 2026 sonbaharında, Sandoz ile birlikte SMI'ya (İsviçre Menkul Kıymetler Borsası) dahil edilmesi (Eylül ayında yürürlüğe girdi), kurumsal hissedar tabanını genişletti ve İsviçre'nin sanayi elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Finansal veriler — Galderma Group AG

Listeleme yeri İsviçre — hisse senedi kodu gald.sw Sektör Sağlık Sektörü — İlaç Üreticileri – Özel ve Jenerik İlaçlar kuşatma İsviçre — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 44,55 milyar İsviçre frangı (24 Ekim 2026 itibarıyla) PER (TTM) ≈ 65,9 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 0,35 İsviçre frangı — getiri ≈ %0,2

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 5,21 milyar İsviçre frangı 613,0 milyon İsviçre frangı 2024 4,41 milyar İsviçre frangı 231,0 milyon İsviçre frangı

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 24.04.2026 0,35 İsviçre Frangı 25.04.2025 0,15 İsviçre Frangı

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Galderma: Şirket sunumu

1981 yılında Nestlé ve L'Oréal'in ortak girişimi olarak kurulan Galderma, bağımsızlığını yeniden kazanmadan önce birkaç kez el değiştirdi: 2019'da bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alınan şirket, Mart 2024'te SIX İsviçre Borsası'nda işlem görmeye başladı. Merkezi İsviçre'nin Zug şehrinde bulunan şirketin faaliyetleri üç tamamlayıcı segmente ayrılmıştır:

Reçeteli dermatoloji Akne, rozasea, sedef hastalığı ve diğer cilt hastalıkları için tedaviler, ayrıca atopik dermatit ve prurigo nodularis için onaylanmış, yeni ve çok satan Nemluvio (nemolizumab) da dahil olmak üzere;

Akne, rozasea, sedef hastalığı ve diğer cilt hastalıkları için tedaviler, ayrıca atopik dermatit ve prurigo nodularis için onaylanmış, yeni ve çok satan Nemluvio (nemolizumab) da dahil olmak üzere; Estetik tıp : hyaluronik asit bazlı dolgular (Restylane serisi), Dysport botulinum toksini ve kolajen uyarıcıları — yaşlanan nüfus ve kozmetik işlemlerin önemsizleştirilmesiyle desteklenen, hızla büyüyen bir pazar;

: hyaluronik asit bazlı dolgular (Restylane serisi), Dysport botulinum toksini ve kolajen uyarıcıları — yaşlanan nüfus ve kozmetik işlemlerin önemsizleştirilmesiyle desteklenen, hızla büyüyen bir pazar; Dermokozmetik tedaviler Eczanelerde ve uzmanlaşmış büyük perakendecilerde satılan, tıbbi tanınırlıktan ve benzersiz bir dağıtım kanalından faydalanan markalar.

Bu mimari—aynı hasta, reçete edilen tedaviden estetiğe ve günlük bakıma kadar—modelin kalbinde yer alıyor: üç segment de dermatolog kanallarını paylaşıyor ve hasta verileri, fonksiyonlar arası yeniliği besliyor. Hissedar yapısına dikkat edin: L'Oréal, sermayedeki payını %20'ye çıkardı.Şubat 2026'da tamamlanması planlanan bu operasyon, dünyanın bir numaralı güzellik şirketinden dermatoloji ve cilt bakımının birleşmesine dair güçlü bir stratejik sinyal niteliğinde.

Sonuçlar: Çift haneli büyüme en belirgin özellik olarak öne çıkıyor.

5 Mart 2026'da yayınlanan 2025 hesapları, gidişatı doğruluyor:

5,21 milyar dolarlık net satışlar. (Sabit döviz kurlarında %17,7 artışla) ilk kez beş milyar sınırını aştı;

(Sabit döviz kurlarında %17,7 artışla) ilk kez beş milyar sınırını aştı; Çekirdek EBITDA 1,21 milyar dolar. %23,3'lük bir farkla, belirgin bir iyileşme;

%23,3'lük bir farkla, belirgin bir iyileşme; IFRS'ye göre net gelir 613 milyon dolar. 2024'te 231 milyon dolardan sonra, karlılık yerleşiyor; temel net gelir %75 artarak 871 milyon dolara veya hisse başına 3,69 dolara ulaşıyor;

2024'te 231 milyon dolardan sonra, karlılık yerleşiyor; temel net gelir %75 artarak 871 milyon dolara veya hisse başına 3,69 dolara ulaşıyor; Borç, EBITDA'nın 1,5 katına düşürüldü.Yıllarca süren özel sermaye yatırımlarının ardından başarılı bir toparlanma.

Bu uygulamanın arkasındaki itici güç iki yönlüdür: ürün yelpazesini zenginleştiren ve pazar payını artıran estetik tıp ve satışları 2025 yılına kadar 452 milyon dolara ulaşan ve zirve satışlarının dört milyar doları aşacağı tahmin edilen Nemluvio'nun küresel lansmanı; bu, dermatolojik bir ürün için nadir görülen bir potansiyeldir.

Galderma temettüsü: ilk ödeme, temkinli politika

Galderma, yeniden olgunluğunun bir simgesi olarak, primini Nisan 2026'da ödedi. piyasaya sürülmesinden bu yana ilk temettü : Hisse başına 0,35 İsviçre frangıFonlar sermaye rezervlerinden karşılanmaktadır; bu vergi statüsü, yatırımcı için bu ödeme üzerinden İsviçre stopaj vergisi alınmaması anlamına gelir. Miktar kasıtlı olarak mütevazı tutulmuştur (toplamda yaklaşık 135 milyon dolar ile sınırlandırılmıştır), çünkü grup büyümesini finanse etmeye ve 2025'ten beri devam eden hisse geri alım programına öncelik vermektedir; bu program kapsamında mali yıl içinde 363 milyon dolar geri alım gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle görünen getiri düşüktür; hissenin cazibesi, hisse başına kazançtaki büyümede yatmaktadır ve mevcut oran (yılda onar on puan), kârlılık döngüsünün henüz başında olan bir şirket için tipiktir.

Dermatoloji pazarı: Üç faktörün yönlendirdiği yapısal büyüme

Dermatoloji, demografik ve toplumsal eğilimlerin nadir bir birleşiminden faydalanıyor. İlk etken yaşlanmadır; iltihaplı cilt hastalıkları ve estetik ihtiyaçlar yaşla birlikte artar ve gelişmiş ülkelerde 60 yaş üstü nüfusun 2050 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması beklenmektedir. İkinci etken, estetik tedavilerin tıbbi hale gelmesidir; bu tedaviler, tabu olmaktan çıkıp giderek daha geniş ve genç bir müşteri kitlesi için rutin bakım haline gelmiştir; estetik tıp için küresel pazar, sürekli artan sosyal kabulle birlikte çift haneli bir oranda büyüyor. Üçüncü etken ise, daha önce yetersiz tedavi gören hastaların günlük yaşamlarını dönüştüren Nemluvio gibi biyolojik ilaçların ortaya çıkmasıyla birlikte terapötik yeniliklerdir; şiddetli atopik dermatit ve prurigo nodularis dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor. Bu ortamda Galderma'nın konumu benzersizdir: büyük genel laboratuvarların aksine, %100 cilt üzerine odaklanmıştır ve ana pazarları kapsayan bir dermatoloji satış ekibine sahiptir; bu uzmanlaşma avantajı, yatırımcılar tarafından giriş engeli olarak tanımlanmaktadır.

Özel sermayenin gölgesinden borsa başarısına

Galderma'nın yakın geçmişi, hem mevcut temellerini hem de uyandırdığı dikkati açıklıyor. 2019 yılında bir yatırım fonları konsorsiyumu tarafından satın alınan şirket, derin bir dönüşüm geçirdi: dermatolojiye yeniden odaklanma, estetik tıbba yatırımlar ve ürün geliştirme hattının canlandırılması. Finansal yönetim altındaki bu dönem, yüksek borç ve hissedar sabırsızlığı gibi izler bıraktı, ancak aynı zamanda şirketi sonuç üretme baskısına da hazırladı. Fonların hisselerini kademeli olarak nakde çevirmesine olanak tanıyan Mart 2024 halka arzı başarılı oldu: hisse senedi, listelenmesinden sadece iki buçuk yıl sonra İsviçre piyasasının en iyi performans gösterenlerinden biri olarak yerini aldı; bu gidişat, hem uygulama kalitesini hem de dermatoloji temasının gücünü gösteriyor. Orijinal hissedar fonları hisselerini önemli ölçüde azaltarak sermayeyi piyasaya ve şu anda ikinci en büyük hissedar olan L'Oréal'e açtı.

Analiz: Saf oyuncu olmanın güçlü yönleri ve riskleri

Galderma hissesi, alışılmadık birçok avantaja sahip: çift haneli yapısal büyüme gösteren küresel dermatoloji ve estetik pazarı, üç segmentte de lider konum, hızla yükselen yıldız ürün (Nemluvio), sağlıklı bir bilanço ve prestijli %20'lik bir hissedar. Ölçülü de olsa riskler mevcut: Amerikan ve Koreli estetik laboratuvarlarından gelen rekabet, yeni klinik endikasyonların potansiyel başarısızlığı ve Amerikan tüketicisine göre göreceli bağımlılık – estetik tıp, hastaların kendileri tarafından finanse edildiği için ekonomik koşullara duyarlıdır. Son olarak, değerleme kusursuz bir uygulama varsayımına dayanmaktadır: büyümedeki herhangi bir yavaşlama cezalandırılacaktır. Fransız yatırımcılar için hisse senedi, sektörün gelir getiren hisse senetlerinden farklı olarak, sağlık sektöründe bir büyüme fırsatı sunmaktadır. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Galderma'nın hatırlanması gereken beş önemli ismi

5,21 milyar 2025 yılı net satışları, yaklaşık %18'lik organik büyüme ile;

2025 yılı net satışları, yaklaşık %18'lik organik büyüme ile; 23,3% Çekirdek EBITDA marjı sürekli olarak iyileşiyor;

Çekirdek EBITDA marjı sürekli olarak iyileşiyor; 452 milyon : Yeni dermatolojik gişe rekorları kıran Nemluvio'nun 2025 satışları;

: Yeni dermatolojik gişe rekorları kıran Nemluvio'nun 2025 satışları; 20% L'Oréal'in sermayeye katılımı Şubat 2026'da kesinleşti;

L'Oréal'in sermayeye katılımı Şubat 2026'da kesinleşti; 0,35 İsviçre frangı Halka açık şirketin tarihindeki ilk temettü ödemesi, Nisan 2026'da yapıldı.

Bu göstergeler, bir şirketin fetih aşamasında olduğunu gösteren bir tablo çiziyor: hızlı büyüme, yükselen kar marjları, sağlıklı bilanço ve hissedarlara sağlanan ilk getiriler; sağlıklı bir büyüme hissesinin tipik profili.

Estetik tıp, büyüme makinesinin kalbi.

Galderma'yı anlamak, en karlı segmentine odaklanmayı gerektirir: enjeksiyonlu estetik tıp. 1990'lardan beri hyaluronik asit pazarında öncü olan Restylane dolguları ve Dysport toksini, birkaç yıl içinde cildi derinlemesine yeniden yapılandıran yeni nesil ürünler olan kolajen uyarıcılarıyla tamamlanan bir portföyü oluşturur. Segmentin iş modeli, tüm sektörün kıskandığı bir modeldir: ürünler, daha sonra birkaç yüz avroya faturalandırılan işlemler için yeniden satan dermatologlara, estetik hekimlere ve kliniklere satılır; bu değer zincirinde marka ve reçete yazanların eğitimi sadakati teşvik eder. Hastalar, geri ödeme almadan kendi ceplerinden ödeme yaparlar: bu nedenle segment, sağlık sistemlerinin fiyat baskılarından kurtulur, ancak tüketici dalgalanmalarına maruz kalır; bu da en önemli döngüsel endişe noktasıdır. Son olarak, gelişmekte olan ülkelerde estetik giderek daha erişilebilir hale geliyor ve bu da gruba önümüzdeki on yıl için bir büyüme kaynağı sunuyor.

Zürih'te İsviçre frangı cinsinden işlem gören Galderma hisseleri, İsviçre'nin standart menkul kıymetler sistemine dahil olmaması nedeniyle standart bir menkul kıymetler hesabından satın alınır. BEZELYE :

SIX Swiss Exchange'e erişiminizi kontrol edin. çevrimiçi brokerinizle; Başlığı ara GALD kodu altında; Limit emri verinCHF/EUR döviz kuru, aracı kurum tarafından o günkü döviz kuru üzerinden gerçekleştirilmektedir; Çeyrek dönem sonuçlarını takip edin. — Estetik tıp ve Nemluvio satışlarının hızı en önemli göstergedir — ve hisse geri alımlarına ilişkin iletişimler de önemlidir.

Büyümeye odaklı bir portföy için, pozisyon, genişleyen herhangi bir sağlık sektörü hissesi gibi yapılandırılmıştır: öz sermaye tahsisinin içinde özel bir bölüm, yüksek değerlemeli menkul kıymetlerdeki doğal oynaklığı yumuşatmak için potansiyel olarak birkaç dilim halinde oluşturulmuştur. Artık her yıl bahar aylarında ödenen temettü otomatik olarak tahakkuk ettirilir; özel yapısı (sermaye rezervlerinden karşılanması), yerleşik olmayan hissedarlar için vergi uygulamasını basitleştirir.

SSS: Galderma hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Galderma tam olarak ne işe yarıyor?

Dermatolojinin tüm alanları: cilt hastalıkları için reçeteli ilaçlar, estetik tıp (Restylane dolguları, Dysport toksini) ve eczanelerde satılan dermokozmetik ürünler. Her üç segment de aynı reçete yazan dermatolog ekosistemini hedeflemektedir.

Galderma'nın temettü verimi nedir?

Şimdilik çok düşük: Nisan 2026'da ödenecek ilk temettü, 0,35 İsviçre frangı, sembolik nitelikte. Hissedar getirileri, hisse senedi fiyatındaki artışa ve hisse geri alımlarına bağlıdır.

L'Oréal neden Galderma'da hissedar?

Markanın tarihsel kurucu ortaklarından L'Oréal, Şubat 2026'da sermayedeki payını %20'ye çıkardı: bu, tıbbi dermatoloji ve güzellik bakımı arasındaki yakınlaşmaya yönelik stratejik bir yatırım.

Nemluvio nedir?

Atopik dermatit ve prurigo nodularis tedavisinde onaylanmış bir monoklonal antikor olan Nemolizumab, 2024-2025 yıllarında piyasaya sürüldü ve 2025 yılına kadar 452 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı; potansiyel satış rakamı ise dört milyar doları aşabilir.

Galderma, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır, şirket İsviçre yasalarına tabidir: sadece sıradan menkul kıymet hesabı olup, döviz işlemleri İsviçre frangı üzerinden yapılmaktadır.

Galderma karlı mı?

Evet, ve bu durum giderek artıyor: IFRS net geliri 2024'te 231 milyon dolardan 2025'te 613 milyon dolara yükseldi ve temel net gelir %75 arttı. Kârlılık gidişatı, bu davanın temel argümanlarından biridir.

Hisse senedi neden bu kadar çabuk SMI endeksine girdi?

Çünkü piyasa değeri ve likiditesi hızla endeks standartlarına ulaştı: Mart 2024'te piyasaya sürülen hisse senedi o kadar hızlı büyüdü ki, SMI komitesi Eylül 2026'da onu Sandoz'un yanına, daha geleneksel hisse senetlerinin yerine dahil etti.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Grup, 5 Mart 2026 tarihli yıllık sonuçlarının ve Eylül ayında SMI'ya girişinin ardından, yatırımcı web sitesinde duyurulan bir takvime göre üç aylık hesaplarını yayınlamaktadır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.