GSK Haleon, 2022'de GlaxoSmithKline'ın bölünmesiyle kurulan, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biridir: tüketici sağlığı ürünleri Haleon'a geçerken, GSK ise odak noktasını diğer alanlara kaydırdı. aşılar, özel ilaçlar ve bulaşıcı hastalıklarViiV Healthcare iştiraki aracılığıyla HIV de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Londra borsasında [hisse senedi kodu] altında işlem görmektedir. GSK FTSE 100 üyesi olarak, hisse senedi özellikle yüksek getiri oranıyla cazip. Bu bilgi notu, hisse senedinin güncel fiyatını, grubun sonuçlarını, temettüsünü, büyük ölçüde çözüme kavuşmuş olan Zantac davasını ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını detaylandırıyor.

GSK hisse fiyatı gerçek zamanlı olarak

GSK'nın hisse fiyatı şu anda şu seviyede. 18,94 TLSeans boyunca %-1,05'lik bir değişim yaşandı. Bugün yaklaşık 4.466.441 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 15,92 £ ile 22,82 £ arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında, hisse senedi fiyatı, aşı satışlarındaki toparlanma ve Zantac davasının çözüme kavuşmasıyla geçen bir yılın ardından, on iki aylık aralığının zirvesine yakın, yaklaşık 1.895 peni (yaklaşık 22 £) civarındaydı. Grubun piyasa değeri 70 milyar £'u aşmıştı. GSK'nın hisselerini 2025 yılının sonunda konsolide ettiğini ve bu durumun farklı finansal web sitelerinde gösterilen geçmiş hisse senedi fiyatları arasındaki bazı tutarsızlıkları açıkladığını belirtmek gerekir.

Finansal veriler — GSK plc

Listeleme yeri LSE — hisse senedi kodu gsk.l Sektör Sağlık Hizmetleri — İlaç Üreticileri – Genel kuşatma Birleşik Krallık - Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 75,89 milyar GBp (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 16,1 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 0,68 TL — getiri ≈ %3,5

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 32,67 milyar GBP 5,72 milyar GBP 2024 31,38 milyar GBP 2,58 milyar GBP 2023 30,33 milyar GBP 4,93 milyar GBP

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 13.08.2026 17,00 14.05.2026 17,00 19.02.2026 18,00 13.11.2025 16,00 14.08.2025 16,00

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

GSK: Laboratuvar sunumu

Temmuz 2022'deki ayrılıktan bu yana GSK, üç temel üzerine kurulu, tamamen biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren bir şirket olmuştur:

Özel ilaçlar Başlıca büyüme etkenleri onkoloji (Jemperli, Blenrep…), immünoloji-enflamasyon ve özellikle HIV'dir. ViiV Sağlık %76,5 hissesine sahip olan şirketin uzun mesafeli uçuşlar için ürettiği Dovato ve Cabenuva markalarının her birinin yıllık satışları bir milyar sterlini aşmaktadır;

Başlıca büyüme etkenleri onkoloji (Jemperli, Blenrep…), immünoloji-enflamasyon ve özellikle HIV'dir. %76,5 hissesine sahip olan şirketin uzun mesafeli uçuşlar için ürettiği Dovato ve Cabenuva markalarının her birinin yıllık satışları bir milyar sterlini aşmaktadır; aşılar Shingrix (zona aşısı, 2025'te yaklaşık 3,6 milyar sterlin), Arexvy (RSV, solunum sinsityal virüsüne karşı ilk aşı) ve menenkok aşıları ile;

Shingrix (zona aşısı, 2025'te yaklaşık 3,6 milyar sterlin), Arexvy (RSV, solunum sinsityal virüsüne karşı ilk aşı) ve menenkok aşıları ile; Genel ilaçlarOlgunlaşmış portföyü, solunum yolu hastalıkları şirketi Trelegy'nin etrafında şekilleniyor ve yaklaşık 3 milyar sterline ulaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri gelirlerin yarısından biraz fazlasını (2025'te %52) oluştururken, Avrupa yaklaşık dörtte birini temsil ediyor. Genel merkez Londra'da, çalışan sayısı yaklaşık 65.000 ve yönetim 2026'nın başlarında el değiştirdi. Luke Miels Emma Walmsley'nin yerine CEO olarak göreve gelen kişi, grubun 2031 yılına kadar 40 milyar sterlinin üzerinde satış yapma hedefine ulaşmasını sağlamakla görevlendirildi.

Tarihçe: GlaxoSmithKline'dan GSK'ya

GSK, 2000 yılında İngiliz şirketleri Glaxo Wellcome ve SmithKline Beecham'ın birleşmesiyle oluşan ve o dönemde dünyanın en büyük ikinci ilaç şirketi olan kuruluşun mirasçısıdır. Yirmi yıl sonra, grup bölünme kararı aldı: Temmuz 2022'de, tüketici sağlığı ürünleri iş kolu (Panodil, Sensodyne, Voltaren, vb.) ayrı bir şirket haline getirildi. haleonİlaç ve aşı bölümleri ayrı ayrı listelenirken, ana şirket ilaç ve aşı işletmelerini GSK kısaltması altında muhafaza etti. Bu sadeleştirme, grubun tüm kaynaklarını biyofarmasötiklere ayırmasına olanak sağladı ve o zamandan beri gündem, pazarlama izinleri almak ve coğrafi olarak yüksek fiyatlı pazarlara yeniden odaklanmakla belirlendi.

Ar-Ge, değer yaratmanın motoru

GSK'nın değeri, geliştirme aşamasındaki ürünlerinde yatmaktadır ve 2025-2026 mali yılı özellikle verimli geçti: 2025'te beş önemli FDA onayı (onkolojide Blenrep, Exdensur, KOAH'ta Nucala, beş bileşenli menenjit aşısı Penmenvy ve Blujepa), ardından 2026 sonbaharında iki önemli gelişme yaşandı: ABD'de onaylanması... kronik hepatit B için bepirovirsenŞirket, Japonya'da bir dünya ilki olan ve rektal kanser tedavisinde Jemperli'nin büyük ölçüde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir patenti 21 Ekim 2026'da aldı. Grup ayrıca, Temmuz 2026'da tamamlanan Nuvalent satın alımı da dahil olmak üzere hedefli satın almalar yoluyla portföyünü güçlendirdi ve 2026 yazında duyurulan Cambridge'deki amiral gemisi araştırma merkezine yatırım yaptı. Buna paralel olarak, 2029 yılına kadar yılda 1,9 milyar sterlinlik bir maliyet tasarrufu planı ve Belçika'daki tesisinin (yaklaşık 1.200 iş) yeniden yapılandırılması, bu tedavi iyileştirmesine eşlik eden verimlilik çabalarını göstermektedir.

Sonuçlar: Temel karlarda çift haneli büyüme

Son yayınlar güçlü bir ivmenin devam ettiğini doğruluyor:

2025. Egzersiz (4 Şubat 2026'da yayınlandı): 32,7 milyar sterlin gelir (%4 artış, sabit döviz kurlarında %7 artış), üç ana faaliyet alanının tamamında büyüme; 9,8 milyar sterlin temel faaliyet karı (%11 artış, sabit döviz kurlarında %29,9 kar marjı); hisse başına temel kazanç 172 peni (%12 artış); 4 milyar sterlin serbest nakit akışı;

(4 Şubat 2026'da yayınlandı): 32,7 milyar sterlin gelir (%4 artış, sabit döviz kurlarında %7 artış), üç ana faaliyet alanının tamamında büyüme; 9,8 milyar sterlin temel faaliyet karı (%11 artış, sabit döviz kurlarında %29,9 kar marjı); hisse başına temel kazanç 172 peni (%12 artış); 4 milyar sterlin serbest nakit akışı; İlk dönem 2026 (28 Temmuz'da yayınlandı): 16 milyar sterlinlik satışlar, temel büyüme sürdürüldü; ancak çeyrekte, hayal kırıklığı yaratan denemelerin ardından durdurulan Camlipixant adayı için 1,3 milyar sterlinlik bir değer düşüklüğü karşılığı kaydedildi - bu da ilaç araştırmalarının öngörülemez olmaya devam ettiğinin faydalı bir hatırlatıcısıdır;

(28 Temmuz'da yayınlandı): 16 milyar sterlinlik satışlar, temel büyüme sürdürüldü; ancak çeyrekte, hayal kırıklığı yaratan denemelerin ardından durdurulan Camlipixant adayı için 1,3 milyar sterlinlik bir değer düşüklüğü karşılığı kaydedildi - bu da ilaç araştırmalarının öngörülemez olmaya devam ettiğinin faydalı bir hatırlatıcısıdır; aşılar Arexvy, Japonya'da 18-59 yaş arası yetişkinler arasında genişlemesi sayesinde yeniden yükselişe geçerken, Shingrix de yaşlılar arasında liderliğini pekiştiriyor.

Le 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait rakamlar 28 Ekim 2026 tarihinde yayınlanacaktır.2025-2026 yıllarında ABD'de alınan beş onayı hızlandırmaya odaklanılarak, bunlardan ikisi çok yakın tarihli: kronik hepatit B tedavisi bepirovirsen (Japonya'da dünya çapında bir ilk olduktan sonra 21 Ekim 2026'da FDA tarafından onaylandı) ve rektal onkolojide Jemperli'nin önemli bir uzantısı.

Aşılar: Yeniden Büyümenin İtici Gücü

Uzun süredir yalnızca Shingrix aşısı tarafından yönlendirilen aşı sektörü yeni bir ivme kazanıyor. Shingrix (zona aşısı), bağışıklık sistemi zayıf yetişkinler için önerilerin genişletilmesiyle desteklenen %8'lik bir artışla 2025 yılında 3,6 milyar sterlinlik satış rakamıyla en çok satan aşı statüsünü teyit etti. En önemlisi, solunum sinsityal virüsüne (RSV) karşı ilk aşı olan Arexvy yeniden yükselişe geçti: ABD'de yaşlılar arasında beklenenden daha yavaş bir yayılımın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaş kısıtlamalarının kaldırılması ve her şeyden önemlisi, Japonya'da 18-59 yaş arası risk altındaki yetişkinler için onaylanması, büyümeyi canlandırdı ve 2026'nın ikinci çeyreğinde iki katından fazla arttı. Aşı şu anda yaklaşık 69 pazarda onaylanmış durumda ve menenjit aşısı (yaklaşık 1,6 milyar sterlin) Penmenvy'nin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. GSK için önümüzdeki yıllardaki zorluk, yetişkin aşılamasını yıllık veya mevsimlik bir alışkanlık haline getirmek olacak; bu pazar, çocuk aşılama pazarına kıyasla hâlâ büyük ölçüde düşük bir penetrasyona sahip.

Zantac: Hisselerle ilgili hukuki ihtilaf neredeyse çözüldü.

Yıllarca GSK'nın hisse senedi fiyatının önündeki en büyük engel, potansiyel olarak kanserojen bir safsızlık içerdiği iddia edilen bir antiasit olan Zantac (ranitidin) davasıydı. Grup, 2024 yılının sonunda uzlaşmaları finanse etmek için 1,8 milyar sterlin ayırdı, 2025'te 1,2 milyar sterlin ödedi ve yıllık sonuçlarıyla birlikte davaların "büyük çoğunluğunun" çözüldüğünü veya reddedildiğini, sadece birkaçının kaldığını açıkladı. Eyalet mahkemelerinde görülen 13 dava 2025 yılının sonuna kadar, ayrıca kararı henüz verilmemiş olan bir federal temyiz davası (2022'de ilk derece mahkemelerinde reddedilen on bir milyon dava) da söz konusu. Risk tamamen sıfır değil, ancak şu anda sınırlı; yargısal birikimdeki bu azalma, iyi sonuçlarla birleştiğinde, hissenin 2026'daki toparlanmasını açıklıyor.

GSK temettüsü: İngiliz CAC benzeri endekslerin getirilerinden biri.

GSK, düzenli gelir arayan yatırımcılar için memnuniyet verici bir durum olan, üç ayda bir temettü ödemesi yapıyor. 2025 mali yılı için temettü tutarı şu şekildedir: Hisse başına 66 penive yönlendirme kılavuzunda 2026 için 70 peni (Çeyrekte 17 peni): yaklaşık 1.895 peni fiyatla, getiri yaklaşık olarak şu kadardır: 3,5 için 3,7%Ayrıca, 2025 yılının başlarında başlatılan ve 2026 yılının ilk yarısında tamamlanacak olan 2 milyar sterlinlik bir hisse geri alım programı da bulunmaktadır. Ancak, vergi sonuçlarına dikkat edin: İngiliz şirketlerinden elde edilen temettüler stopaj vergisine tabidir ve hisse senedi PEA (Fransız hisse senedi tasarruf planı) için uygun değildir; bu nedenle net getiri kişisel vergi durumunuza bağlıdır.

Analiz: Güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar

GSK vakası ilginç bir denge sunuyor: belirlenmiş büyüme faktörleri (uzun mesafeli HIV uçuşları, onkoloji, RSV aşısı, hepatit B geliştirme aşamasındaki ürünler), %30'a yakın bir temel kar marjı, yeniden canlanan temettü ve neredeyse çözülmüş tarihi bir hukuki anlaşmazlık. Endişe noktaları da aynı derecede açık: Amerikan yoğunlaşması, grubu federal ilaç fiyatlandırma politikasına maruz bırakıyor—Aralık 2025'te ABD yönetimiyle varılan bir anlaşma, fiyat indirimleri karşılığında üç yıl boyunca yeni tarifelerden muafiyet sağladı; patentlerin kaybı kaçınılmaz olarak bazı olgun ürünleri etkileyecek; ve Camlipixant'ın başarısızlığı, sektörün doğasında var olan ve aynı zamanda tanıdık olan klinik başarısızlık riskini hatırlatıyor... Sanofi Fransa'daki laboratuvar sayısı İsviçre'deki laboratuvar sayısından daha fazladır. Bu unsurlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sağlık sigortası sektöründe GSK, farklı profillerle rekabet edebilir, örneğin... Sandoz Jenerik ve biyobenzer ilaçlarda.

Hisse senedi Londra'da pence cinsinden işlem görüyor ve New York'ta ikincil bir listelemesi bulunuyor. Fransız bir yatırımcı için satın alma işlemi şu şekilde gerçekleşiyor: hesap başlıkları (Şirket İngiliz yasalarına tabi olduğundan, PEA'ya uygun değildir):

Londra Borsası'na erişiminizi kontrol edin. Aracı kurumunuz aracılığıyla — neredeyse tüm Fransız çevrimiçi aracı kurumları bunu sunmaktadır; Başlığı ara GSK kodu altında; Limit emri verin Londra piyasası pence cinsinden işlem görüyor ve hisse senedinin likiditesi mükemmel; Sterlin ve euro arasındaki döviz kurunu tahmin edin. Ayrıca, iki ülke arasındaki vergi anlaşması uyarınca Fransız vergi beyannamesinde mahsup edilebilen, İngilizlerin temettüler üzerinden kestiği stopaj vergisi de bulunmaktadır.

Yıllık dört ödeme (Mart, Haziran, Eylül, Aralık), aracı kurum tarafından euroya çevrildikten sonra otomatik olarak nakit hesaba yatırılır.

SSS: GSK hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

GSK iyi bir temettü ödüyor mu?

2025 yılı temettüsü hisse başına 66 peni olup, 2026 yılı öngörülerinde yaklaşık 70 peniye yükseltilmiştir; bu da Ekim 2026 hisse fiyatı üzerinden %3,5 ila %3,7 arasında bir getiri anlamına gelmektedir. Temettü, dört taksit halinde, üç ayda bir ödenmektedir.

GSK hisseleri PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) bünyesinde tutulabilir mi?

Hayır, şirket İngiliz yasalarına tabidir: hisse senedi yalnızca normal bir menkul kıymet hesabından satın alınabilir.

ViiV Healthcare nedir?

HIV konusunda uzmanlaşmış olan yan kuruluşun %76,5'i GSK'ya ait olup, Pfizer ve Shionogi azınlık hissedarlarıdır. Enjeksiyon yoluyla uygulanan uzun süreli tedavileri (Cabenuva) ve ağızdan alınan kombinasyonları (Dovato) yıllık bir milyar sterlini aşan satışlarıyla grubun büyümesinin temelini oluşturmaktadır.

Zantac davasının mevcut durumu nedir?

Büyük ölçüde kapandı: 2025 yılında 1,8 milyar sterlinlik karşılık ayrıldıktan ve 1,2 milyar sterlin ödeme yapıldıktan sonra, 2025 yılının sonunda 13 eyalet davası ve bir federal temyiz davası devam ediyordu. Kalan riskin piyasa tarafından sınırlı olduğu düşünülüyor.

2026'dan beri GSK'yı kim yönetiyor?

Luke Miels, 2026 yılının başlarında CEO görevini devraldı ve 2025 yılının sonunda gerçekleşen geçiş sürecinde grupta kalan Emma Walmsley'nin yerini aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin satışlardaki payı nedir?

2025 gelirlerinin yaklaşık %52'si, grubu ABD fiyat düzenlemelerine maruz bırakıyor; Aralık 2025'te varılan bir anlaşma bu riski üç yıl boyunca kapsıyor.

GSK patentlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya mı?

Evet, tüm laboratuvarlar gibi: bazı olgun ürünler jenerik ilaçlardan gelen rekabetle karşı karşıya kalıyor; grup bunu özel ürünlerin (HIV, onkoloji) ve yeni aşıların geliştirilmesiyle telafi ediyor.

Hisse senedi 2026'da neden bu kadar güçlü bir şekilde toparlandı?

Üç faktörün birleşimi sayesinde: Zantac davasının çözüme kavuşması, temel faaliyet karında çift haneli büyüme ve 2 milyar sterlinlik hisse geri alımıyla birlikte temettü artışı.

Daha fazla satın alma beklemeli miyiz?

Yönetim, birleşme ve devralmalar yerine, Temmuz 2026'da tamamlanan Nuvalent gibi lisansların ve biyoteknoloji şirketlerinin veya 2025-2026'da edinilen onkoloji varlıklarının hedefli satın alımlarını tercih etmektedir. Amaç, temettüleri veya hisse geri alımlarını sulandırmadan ürün geliştirme hattını zenginleştirmektir.

GSK bir sonraki sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

2026 yılının üçüncü çeyrek sonuçları 28 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.