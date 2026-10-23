Iberdrola İspanya'nın piyasa değeri bakımından en büyük şirketi ve dünyanın önde gelen elektrik şirketlerinden biridir: Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üreticisi olan şirket, büyük yatırımlarla desteklenen elektrik şebekeleriyle düşük karbonlu enerji karışımına geçiş için bir model olarak kendini kanıtlamıştır. Madrid Borsası'nda hisse senedi koduyla işlem görmektedir. IBE IBEX 35 endeksinin önemli bir bileşeni olarak, Euronext tarafından takip edilen resmi endekste de yer almaktadır. Bu bilgi notu, Iberdrola'nın hisse fiyatı, sonuçları, cazip temettüsü ve Fransa'dan hisse satın alma yöntemleri hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

Iberdrola hisse fiyatı gerçek zamanlı olarak

Iberdrola hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 21,90 €Seans boyunca %0,74'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 7.638.559 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 16,98 € ile 22,08 € arasında dalgalandı.

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Ekim 2026 ortalarında, hisse senedi fiyatı yaklaşık 21,65 € civarındaydı ve piyasa değeri yaklaşık 140 milyar €'ya ulaşıyordu; bu da Iberdrola'yı küresel elektrik sektöründe piyasa değeri bakımından ilk üç veya dört şirket arasına sokuyordu. Hisse senedinin ISIN kodu ise şöyledir: ES0144580Y14 Ana fiyat teklifi Madrid'de, euro cinsinden yapılıyor.

Données financières — Iberdrola, S.A.

ISIN ES0144580Y14 Listeleme yeri MCE — hisse senedi kodu ibe.mc Sektör Utilities — Utilities – Diversified kuşatma İspanya — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 146,12 milyar € (24.10.2026 tarihi itibarıyla) PER (TTM) ≈ 29,6 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 0,68 € — getiri ≈ %3,1

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 45,55 milyar € 6,29 milyar € 2024 44,74 milyar € 5,61 milyar € 2023 49,33 milyar € 4,80 milyar €

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 06.07.2026 € 0,43 21.05.2026 € 0,01 12.01.2026 € 0,25 04.07.2025 € 0,41 22.05.2025 € 0,01

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Iberdrola: Grup sunumu

Merkezi Bilbao'da, Iberdrola kulesinden şehrin manzarasını seyreden bir konumda bulunan şirket, yaklaşık 45.000 kişiyi istihdam ediyor ve iş modelini birbirini tamamlayan iki temel üzerine kuruyor:

Elektrik şebekeleri — Birleşik Krallık'ta (ScottishPower ve 2024'ten beri Electricity North West), Amerika Birleşik Devletleri'nde (Kuzeydoğu'da Avangrid), Brezilya'da (Neoenergia) ve İspanya'da ulaşım ve dağıtım: varlık bazında endekslenen gelirlerle sonuç istikrarı sağlayan düzenlenmiş faaliyetler;

— Birleşik Krallık'ta (ScottishPower ve 2024'ten beri Electricity North West), Amerika Birleşik Devletleri'nde (Kuzeydoğu'da Avangrid), Brezilya'da (Neoenergia) ve İspanya'da ulaşım ve dağıtım: varlık bazında endekslenen gelirlerle sonuç istikrarı sağlayan düzenlenmiş faaliyetler; Karbondan arındırılmış üretim Kara ve deniz rüzgarı, hidroelektrik, güneş enerjisi (dünyanın önde gelen rüzgar enerjisi üreticisi konumunda) ve yedek olarak kombine çevrimli doğalgaz santralleri.

Grup, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Almanya, Fransa ve Avustralya'da faaliyet göstermektedir. Ancak, sermayesini A dereceli ülkelere yeniden odaklamak amacıyla Nisan 2026'da Meksika'dan çekilerek yerel operasyonlarını yaklaşık 4 milyar dolara sattı. Yönetim istikrarlı kalmaya devam ediyor: Ignacio Galán yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor ve Pedro Azagra 2024'ten beri operasyonları yönetiyor.

Sonuçlar: Hızlanan, düzenlenmiş bir kar elde etme makinesi

Son yayınlar modelin sağlamlığını doğruluyor:

2025. Egzersiz (25 Şubat 2026'da yayınlandı): Net kar 6.285 milyon euro olup, yaklaşık 45 milyar euro gelir üzerinden %12 artış göstermiştir; yatırımlar 14,5 milyar euroya ulaşmış olup, bunun %85'i A dereceli ülkelerde yoğunlaşmıştır;

(25 Şubat 2026'da yayınlandı): Net kar 6.285 milyon euro olup, yaklaşık 45 milyar euro gelir üzerinden %12 artış göstermiştir; yatırımlar 14,5 milyar euroya ulaşmış olup, bunun %85'i A dereceli ülkelerde yoğunlaşmıştır; İlk dönem 2026 (22 Temmuz'da yayınlandı): Meksika'daki elden çıkarılan faaliyetlerin katkısı ve İngiliz, Amerikan ve Brezilya ağlarının büyümesiyle desteklenen net sonuç 4,34 milyar euro (+%22);

(22 Temmuz'da yayınlandı): Meksika'daki elden çıkarılan faaliyetlerin katkısı ve İngiliz, Amerikan ve Brezilya ağlarının büyümesiyle desteklenen net sonuç 4,34 milyar euro (+%22); 2026 yılının dokuz ayı (21 Ekim'de yayınlandı): Net gelir 5,82 milyar (+%9,6), düzeltilmiş gelir %8,8 artışla 5,14 milyar ve her şeyden önemlisi... yıllık hedef yükseltildi Yönetim, 2026 yılında en az %10'luk düzeltilmiş kar büyümesini hedefliyor.

Bu istikrar—Iberdrola altı yılda kârını ikiye katladı—basit bir mekanizmaya dayanıyor: Düzenlenmiş şebekeler, düzenleyiciler tarafından onaylanan yatırım planlarına paralel olarak büyürken, yenilenebilir enerji kaynakları elektrik fiyatları ve yeşil sertifikalar üzerinde kaldıraç etkisi sağlıyor. Eylül 2025'te sunulan stratejik plan, 2026-2028 yılları arasında 58 milyar euro yatırım. (Birleşik Krallık'ta 20, Amerika Birleşik Devletleri'nde 16, İber Yarımadası'nda 9 ve Brezilya'da 7 ülke dahil olmak üzere), 2029-2031 yılları arasında ek 45 milyar dolarlık bir artışla genişledi.

Iberdrola temettüsü: sektördeki referans getiri oranı

Hissedarlara ödenen ücret politikası, hissenin tarihsel satış noktalarından biridir. 2025 mali yılı için toplam ücret yaklaşık olarak şu kadardı: Hisse başına 0,68 €Toplam yaklaşık 4,5 milyar avro tutarındaki ödeme, iki taksit halinde (Ocak 2026'da 0,253 avro ve Temmuz 2026'da 0,427 avro) tamamen nakit olarak yapılmıştır. 2026 sonbaharında getiri oranının yaklaşık olarak şu seviyelerde olması beklenmektedir: 3,1% — Hisse senedi fiyatının daha düşük olduğu zamana kıyasla daha az etkileyici olsa da, yıllık yaklaşık %9'luk temettü artışıyla destekleniyor. 2026 yılı için ilk ara temettü de %8,7 artırılarak hisse başına 0,275 €'ya çıkarıldı ve 21 Ekim 2026'da dokuz aylık sonuçlarla birlikte açıklanacak. Not: Grup temettüleri hisse senedi olarak ödemez; temettü tamamen nakit olarak ödenir, bu da dağıtımın kalitesinin bir garantisidir.

Tarihçe: Bilbao'dan Dünya Rüzgar Enerjisi Zirvesine

1992 yılında Hidroeléctrica Española ve Iberdrola'nın (kendisi de uzun yıllardır faaliyet gösteren iki İber hidroelektrik şirketinin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştı) birleşmesiyle doğan şirket, başlangıçta Endesa'nın hakim olduğu bir pazarda, mütevazı bir şekilde karlı bir bölgesel İspanyol elektrik sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdi. Dönüm noktası, 2000'li yılların başlarında Ignacio Galán'ın önderliğinde geldi: rakiplerinin gerçekleştirdiği büyük termik santral alımlarını reddetti, rüzgar, hidroelektrik ve kombine çevrimli gaz türbinlerine odaklandı ve ardından Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da sistematik bir uluslararası genişleme izledi. Bu aykırı yaklaşım, enerji geçişi sırasında meyvesini verdi: kömüre bağlı kalan gruplar milyarlarca dolarlık zarar yazmak zorunda kalırken, Iberdrola yenilenebilir enerji ve şebekelere yönelik ardışık yatırım döngüleri izledi ve sonunda, devlet işletmeleri hariç tutulduğunda, Çin'in Devlet Şebekesi'nden sonra piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci elektrik şirketi oldu.

Şebekeler ve yenilenebilir enerji: Bu model neden güven verici?

Iberdrola'nın benzersiz özelliği, iki gelir türü arasındaki dengede yatmaktadır. 2026-2028 planındaki yatırımın neredeyse yarısını temsil eden iletim ve dağıtım şebekeleri, düzenlenmiş gelir üretir: düzenleyici kurum, enflasyona endeksli varlığa dayalı bir getiriye izin verir ve bu da sonucu ekonomik dalgalanmalara karşı nispeten duyarsız hale getirir. Bu gelir akışı, temettüyü finanse eder ve getiri yatırımcılarını güvence altına alır. Yenilenebilir enerji ise büyüme potansiyeli sağlar: devreye alınan her rüzgar veya güneş enerjisi santrali, zaten geniş olan portföyü genişletir ve karbondan arındırılmış elektrik arayan büyük şirketlerle piyasa fiyatlarını veya uzun vadeli sözleşmeleri yakalar. Otomobiller, ısı pompaları, veri merkezleri gibi enerji kullanımının elektrifikasyonunun şebeke trafiğini kaçınılmaz olarak artıracağı Avrupa bağlamında, bu iki kademeli yapı, hissedarların çoğunluğunu temsil eden uzun vadeli varlık yöneticileri, emeklilik fonları ve hayat sigortacıları için tam olarak aradıkları şeydir.

Hissedarlık ve geri alımlar

Iberdrola'nın sermayesi oldukça likit ve ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılardan oluşmaktadır. En büyük hissedarı ise devlet varlık fonudur. Katar Yatırım Otoritesi2026 yılının başında, mütevazı elden çıkarmaların ardından hisse oranı yaklaşık %7 seviyesindeydi. Kontrol sahibi bir hissedar hakimiyet kurmuyor: piyasa odaklı bir yönetim yapısı söz konusu ve orijinal yönetim ekibinin etrafında büyük ölçüde yenilenmiş bir yönetim kurulu bulunuyor. Grup büyük bir hisse geri alım programı başlatmadı: sermayenin önceliği endüstriyel yatırımlar ve nakit temettüler olup, kar büyümesi öncelikle temettü büyümesini finanse etmek ve kaldıraç oranını düşürmek için kullanılıyor.

Analiz: Elektrikli araç sektörünün önde gelen markasının güçlü yönleri ve riskleri

Iberdrola örneği, düzenlemeye tabi varlıklar, A dereceli ülkeler ve artan nakit temettü gibi savunma niteliklerini, Avrupa ve Amerika hükümet planlarıyla güvence altına alınan ağlar ve yenilenebilir enerjiye yönelik büyüme potansiyeliyle birleştiriyor. Riskler de yok değil: faiz oranları altyapı varlıklarının değerlemesini etkiliyor; Amerikan siyasi döngüsü 2026 sonbaharında yeniden ortaya çıktı ve federal yönetim Ekim ayı sonunda bir açık deniz rüzgar santrali izninin (Vineyard Wind) yeniden incelenmesini talep etti; bu da sektörün düzenleyici arbitraja açık olduğunu hatırlatıyor; ve Temmuz 2026'da yaklaşık 2,3 milyar Euro karşılığında Finlandiya şirketi Caruna'nın %80 hissesinin satın alınması gibi ağ satın almalarının devam eden entegrasyonu kusursuz bir uygulama gerektiriyor. Sektördeki Fransız hisse senetleriyle karşılaştırıldığında, engiIberdrola, Euro bölgesi dışındaki düzenlenmiş varlıklarının daha büyük bir oranına ve daha hızlı kazanç büyümesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu faktörler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Diğer Avrupa savunma amaçlı temettü hisseleri arasında şunlar yer almaktadır... Zürih Sigorta Sigortacılık alanında.

Iberdrola'da hatırlanması gereken beş önemli isim:

6 milyon € 2025 net sonucu, %12 artış;

2025 net sonucu, %12 artış; 14,5 milyar 2025 yılına kadar yapılacak yatırımların %85'inin A dereceli ülkelerde olması hedefleniyor;

2025 yılına kadar yapılacak yatırımların %85'inin A dereceli ülkelerde olması hedefleniyor; 58 milyar : Eylül 2025'te sunulan 2026-2028 yatırım planı;

: Eylül 2025'te sunulan 2026-2028 yatırım planı; Hisse başına 0,68 € 2025 temettüsü tamamen nakit olarak ödenecektir;

2025 temettüsü tamamen nakit olarak ödenecektir; en az +%10 : 21 Ekim 2026'da yükseltilen 2026 yılı için düzeltilmiş kazanç büyüme hedefi.

Bu beş ölçüt, değer önerisini özetliyor: düzenlemeye tabi varlıklar tarafından yönlendirilen çift haneli kazanç büyümesi, istikrarlı bir şekilde artan nakit temettü ve sekiz yıllık sektörel görünürlük; bu özellikler, hisseyi Avrupa'daki getiri portföyleri için güvenilir bir tercih haline getirmiştir.

Madrid'de euro cinsinden işlem gören İspanyol şirketi Iberdrola, PEA için uygun ve ayrıca bir menkul kıymet hesabı aracılığıyla da satın alınabilir. stok tasarruf planı :

Madrid Borsası'na erişiminizi kontrol edin. — Fransız çevrimiçi aracı kurumları arasında standart; Başlığı ara IBE kodu altında (ISIN ES0144580Y14); Limit emri verin Likidite mükemmel, hisse senedi İspanya'da en çok işlem gören hisselerden biri; Temettü ödeme takvimini tahmin edin. Ocak ayında avans ödemesi, genel kurulun onayının ardından Temmuz ayında kalan bakiye.

Madrid Borsası'nda işlem saatleri içinde verilen emirler, Paris'tekiyle aynı saatlerde yerine getirilir ve hissenin likiditesi, düzenli planlı alımlara da olanak tanır; bu strateji, piyasaya kademeli girişi olan temettü ödeyen bir hisse senedi için oldukça uygundur. Fransız sakinleri için, İspanya, standart Avrupa kanalları aracılığıyla dağıtılan Iberdrola temettülerinden vergi kesintisi yapmaz (sınır ötesi muafiyet rejimi geçerlidir) ve ardından seçilen tasarruf planına göre Fransız vergilendirmesi uygulanır (temettü ödeyen bir hisse senedi için PEA'nın önemli bir avantajı).

SSS: Iberdrola hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Iberdrola'nın temettü verimi nedir?

Ekim 2026 kapanış fiyatına göre yaklaşık %3,1'lik bir artış bekleniyor; bu artış, hisse başına 0,68 € tutarındaki 2025 temettüsünün tamamının nakit olarak ödenmesi esasına dayanmaktadır. 2026 ara temettüsü ise %8,7 oranında artırılmıştır.

Iberdrola, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) için uygun mu?

Evet: Euro cinsinden işlem gören İspanyol şirketi, hisseleri Fransız PEA'sında tutulabilir.

Iberdrola neden Meksika'dan ayrıldı?

Sermayesini A dereceli ülkelere yeniden odaklamak amacıyla, Nisan 2026'da yaklaşık 4 milyar dolara tamamlanan satış, finansal yapıyı güçlendirdi ve grubu sadeleştirdi.

Grubun yatırım planı nedir?

2026-2028 yılları arasında 58 milyar euro, bunun %85'i A dereceli ülkelerde (Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Brezilya) kullanılacak ve 2029-2031 yılları için planlanan 45 milyar euro ile genişletilecek; bu yatırımın büyük kısmı elektrik şebekeleri ve yenilenebilir enerjiye ayrılacak.

Ağların sonuçta oynadığı rol nedir?

Grup tek bir yüzdelik oran yayınlamasa da, düzenlemeye tabi İngiliz, Amerikan, Brezilya ve İspanyol şebekeleri istikrarın ana kaynağını oluşturuyor ve 2026-2028 yatırım planının büyük kısmı bunlara yöneliyor. Yenilenebilir enerji ise tamamlayıcı büyüme kaldıraçını sağlıyor.

Hisse geri alım programı var mı?

Grup, nakit temettülere ve endüstriyel yatırımlara öncelik veriyor; büyük bir hisse geri alım programı yürütülmüyor, büyüme esas olarak temettülere ve borç azaltımına hizmet ediyor.

Başlıca hissedar kimdir?

Yaklaşık %7'lik sermaye payına sahip Katar Yatırım Otoritesi devlet varlık fonu, büyük uluslararası varlık yöneticilerinin önünde yer alıyor. Hiçbir hissedar tek başına kontrolü elinde bulundurmuyor.

Yatırımlar temettü ödemelerini tehdit ediyor mu?

Hayır: Grubun stratejisi, yatırımcılara bildirilen aralıkta finansal kaldıraç oranını korurken, düzeltilmiş kazançlardaki büyümeye bağlı olarak nakit temettüyü yılda yaklaşık %9 oranında artırmaktır. Meksika'dan çıkış gibi stratejik olmayan varlıkların satışı da bu hedefi desteklemektedir.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

21 Ekim 2026'da açıklanan dokuz aylık sonuçların ardından, 2026 yılına ait yıllık sonuçlar Şubat 2027'de sunulacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.