Sandoz Jenerik ve biyobenzer ilaçlarda dünya lideridir. Ekim 2023'te Novartis'ten ayrılan Basel merkezli şirket, biyobenzer ilaç patlamasının etkisiyle sadece üç yılda İsviçre Borsası'nın en dinamik hisselerinden biri haline geldi ve 2026 yılında tek başına %20'nin üzerinde bir artış gösterdi. (Tilki kodu: [hisse senedi kodu]) SDZ Eylül 2026'da SMI'ya dahil edilmesiyle, benzersiz bir endüstriyel kumarı temsil ediyor: en pahalı tedavileri mümkün olan en geniş kitleye erişilebilir kılmak. Bu bilgi notu, Sandoz hisse fiyatını, grubun iş modelini, gelecek beklentilerini ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Sandoz hisse fiyatı gerçek zamanlı olarak

Sandoz hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 80,66 CHF (francs suisses), avec une variation de 2,10 % sur la séance. Environ 1 179 682 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 48,15 CHF et 81,10 CHF CHF.

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2026 sonbaharında, hisse senedi fiyatı Frankfurt'ta yaklaşık 86 € (Zürih'te İsviçre frangı cinsinden) civarında olup, piyasa değeri yaklaşık 32 milyar CHF'dir. ISIN kodu ise şöyledir: CH1243598427Sandoz'un, Galderma ile aynı anda Eylül 2026'da SMI endeksine dahil olması, kurumsal hissedar tabanını genişletti ve hissenin likiditesine katkıda bulundu.

Données financières — Sandoz Group AG

ISIN CH1243598427 Listeleme yeri İsviçre — hisse senedi kodu sdz.sw Sektör Sağlık Sektörü — İlaç Üreticileri – Özel ve Jenerik İlaçlar kuşatma İsviçre — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 34,90 milyar İsviçre frangı (24 Ekim 2026 itibarıyla) PER (TTM) ≈ 68,9 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 0,80 İsviçre frangı — getiri ≈ %1,0

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 11,09 milyar İsviçre frangı 914,0 milyon İsviçre frangı 2024 10,36 milyar İsviçre frangı 0 CHF 2023 9,65 milyar İsviçre frangı 77,0 milyon İsviçre frangı

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 13.04.2026 0,80 İsviçre Frangı 17.04.2025 0,60 İsviçre Frangı 03.05.2024 0,45 İsviçre Frangı

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Sandoz: Şirket Genel Bakışı

Sandoz yeni bir marka değil: 1886'da Basel'de kuruldu, 1996'da Ciba-Geigy ile birleşerek Novartis'i oluşturan Sandoz imparatorluğu tarafından satın alındı ​​ve Novartis jenerik ilaç işinden ayrılmaya karar verdiğinde marka yeniden ortaya çıktı. Bu ayrılık, yürürlüğe girdiği tarihte gerçekleşti. 4 octobre 2023Novartis hissedarlarına, sahip oldukları her beş hisse için bir Sandoz hissesi verdi.

Grup, önderliğinde Richard Saynor Gilbert Ghostine'in başkanlığını yaptığı şirket, dünya çapında yaklaşık 24.000 kişiyi istihdam etmektedir. Modelinin temeli iki tamamlayıcı sütuna dayanmaktadır:

Açılış jeneriği Telif hakkı ödeme zorunluluğu ortadan kalkmış ilaçların kopyalarının, Avrupa, Amerika ve gelişmekte olan pazarlardaki sağlık sistemleri ve hastalar için büyük ölçekte üretilmesi; hacme dayalı, fiyat hassasiyeti yüksek bir iş kolu olup, avantaj entegre üreticilerdedir;

Telif hakkı ödeme zorunluluğu ortadan kalkmış ilaçların kopyalarının, Avrupa, Amerika ve gelişmekte olan pazarlardaki sağlık sistemleri ve hastalar için büyük ölçekte üretilmesi; hacme dayalı, fiyat hassasiyeti yüksek bir iş kolu olup, avantaj entegre üreticilerdedir; Biyobenzerler Bunlar, geliştirilmesi ve üretimi çok daha karmaşık olan biyolojik ilaçların (monoklonal antikorlar, terapötik proteinler) kopyalarıdır. Bu, grubun büyüme motorudur: Biyobenzer ilaçlar, 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık satış hacmine ulaşmış ve o zamandan beri ivme kazanmıştır.

2024 yılının sonunda Basel'de açılacak olan genel merkez, büyük ilaç gruplarının gölgesinde geçen bir yüzyılın ardından kendine özgü bir kimliğin yeniden doğuşunu simgeliyor.

Biyobenzerlerin altın döngüsü

Bu on yılda, TNF blokerlerinden ve PCSK9 antikorlarından insüline ve 2026-2030'a kadar bazı amiloid antikorlarına ve interferonlara kadar tarihin en çok satan biyolojik ilaçlarından bazılarının patentleri sona eriyor. Her patentin sona ermesi, milyarlarca dolarlık bir biyobenzer pazarını açıyor ve %30 ila %60 arasında fiyat indirimleri, sağlık sigortacıları ve hastalar için satış hacimlerini artırıyor. Avrupa tarihinde ilk biyobenzeri (2006'da büyüme omeritidi) ve ilk antikor biyobenzerlerinden birini (2023'te Humira'nın bir kopyası olan Hyrimoz) piyasaya süren Sandoz, bu patent sona ermelerinin çoğunda yer alıyor. Grup ayrıca sembolik bir dönüm noktasına da ulaştı. 18 Eylül 2026, Kanada'da semaglutidin ilk jenerik versiyonunun onaylanmasıyla birlikte. — Ozempic ve Wegovy adlarıyla pazarlanan diyabet ve obeziteye karşı tedavi molekülü — büyük bir pazarda bir ilk olup, patentler ve veri korumaları başka yerlerde de izin verdiğinde önemli bir büyüme fırsatı yaratmaktadır.

Sonuçlar: Hızlanma doğrulandı

Son yayınlar yükseliş eğilimine işaret ediyor:

2025. Egzersiz (25 Şubat 2026'da yayınlandı): Yönetim tarafından sağlam olarak nitelendirilen sonuçlar, 2026'da büyümenin hızlanması beklentisini ortaya koydu; temel kar marjı, yıl içinde Ekim 2025'te zaten artırılmıştı, bu da uygulamanın ilk tahminleri aştığının bir işaretidir;

(25 Şubat 2026'da yayınlandı): Yönetim tarafından sağlam olarak nitelendirilen sonuçlar, 2026'da büyümenin hızlanması beklentisini ortaya koydu; temel kar marjı, yıl içinde Ekim 2025'te zaten artırılmıştı, bu da uygulamanın ilk tahminleri aştığının bir işaretidir; İlk dönem 2026 (5 Ağustos'ta yayınlandı): İkinci çeyrekte biyobenzer ilaçlarda olağanüstü bir büyüme ile yıllık hedefleri doğrulayan, sağlam bir yarıyıl olarak nitelendirildi;

(5 Ağustos'ta yayınlandı): İkinci çeyrekte biyobenzer ilaçlarda olağanüstü bir büyüme ile yıllık hedefleri doğrulayan, sağlam bir yarıyıl olarak nitelendirildi; Gelecek buluşma Üçüncü çeyrek satış verilerinin 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Özetle, analistler üç göstergeyi takip ediyor: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde biyobenzer satışlarının büyümesi, yukarı yönlü seyri endüstriyel verimlilik artışlarını yansıtan temel EBITDA marjı ve hemofili tedavisi için bir biyobenzer olan emicizumab konusunda mAbxience ile yapılan ortaklık gibi iş birlikleriyle düzenli olarak zenginleştirilen, geliştirme aşamasındaki yaklaşık kırk varlığın ilerlemesi.

Jenerik ilaç pazarı: baskı altında olan yüksek hacimli bir sektör

Jenerik ilaç endüstrisi, rekabetin kuruşlara bağlı olduğu dar kar marjlarıyla faaliyet göstermektedir: üretim maliyetleri, parti büyüklükleri, portföy derinliği ve ulusal ihalelere katılım. Avrupa'da çoğu ülke jenerik ilaçlarını, en düşük teklifi verenin sözleşmeyi kazandığı açık artırmalar yoluyla satın almaktadır; bu sistem, sektörü, başta Sandoz olmak üzere, Hindistan ve Çinli üreticilerden gelen rekabetle karşı karşıya kalan birkaç küresel oyuncu etrafında konsolide etmiştir. Bu sürekli fiyat baskısının seçici bir avantajı vardır: küçük oyuncuları ortadan kaldırır ve Avrupa'da, pazarlara yakın üretim yapabilen grupları ödüllendirir; bu da sağlık sistemlerinin Covid sonrası kıtlıklardan bu yana giderek daha çok değer verdiği bir tedarik güvenliği sağlar. Sandoz'un konumu tam olarak budur: Avrupa ve Amerika'da bir endüstriyel üs, yüzlerce molekülü kapsayan bir portföy ve jenerik ilaçlar daha da yaygınlaştıkça tesislerini daha karlı biyobenzerlere dönüştürme yeteneği.

Kundl ve penisilin: Avrupa çapında bir sorunun sembolü

Avusturya'nın Kundl kentindeki tesis, bölgenin tarihi sanayilerinin bir mirası olup, Batı'daki son büyük penisilin fabrikasıdır. Sandoz, 2026 yılının başlarında, temel antibiyotik pazarındaki Çin rekabeti nedeniyle burada yaklaşık yüz işi ortadan kaldıracağını duyurdu. Bu durum, Avrupa'nın sağlık egemenliği sorusunu gündeme getirdiği için Brüksel ve Viyana'da yakından izleniyor: Birinci basamak antibiyotikler için Asya tedarikçilerine bağımlılık, kamu otoritelerinin ele almaya başladığı bir risktir. Hissedar için bu durum, grubun dönüşümünü göstermektedir: stratejik tesisleri korumak, değer yaratılan alanlara (biyobenzerler, karmaşık aktif bileşenler) yatırım yapmak ve emtia haline gelen ürünlerin kapasitesini yeniden kullanmak. Grubun Kundl ve Slovenya yatırımlarıyla ilgili açıklaması da aynı stratejiyi yansıtıyor: Batı'da uygun fiyatlı ilaçların önde gelen üreticisi olarak kalmak.

Bio100: 2040'a Giden Yol Haritası

Yönetim, Eylül 2026'daki yatırımcı gününde "Bio100" vizyonunu açıkladı: 2035 yılına kadar geliri ikiye katlamak ve teklifte bulunmak 2040 yılına kadar yüz biyobenzer ilaçPlan, Slovenya'da 300 milyon dolarlık yeni bir biyobenzer ilaç üretim tesisi ve Eylül 2026'nın sonlarında Lendava'da açılacak bir aktif farmasötik bileşen (API) üretim merkezi de dahil olmak üzere büyük endüstriyel yatırımlara dayanıyor; ayrıca Toulouse'daki bir tesisi de içeren Just-Evotec Biologics'in biyolojik yeteneklerinin satın alınması da planın bir parçası. Asya dışında türünün tek örneği olan bu endüstriyel ağ, modelin giriş engelini oluşturuyor: Amerikan ve Avrupa standartlarını karşılayan biyobenzer ilaçların geliştirilmesi ve üretimi, onlarca yıllık uzmanlık gerektiriyor.

Sandoz Temettüsü: Dağıtımdan Önceki Büyüme

Getiri odaklı yatırımcı için önemli bir nokta: Sandoz, halka arzından bu yana hiç temettü ödemedi.Yönetim, tüm nakit akışını endüstriyel yatırımlara ve büyümeye ayırmayı tercih ediyor; bu seçim, grubun gelişim aşamasıyla tutarlı olmakla birlikte, hisseyi anlık gelir arayan portföylerden dışlıyor. Hissedar getirileri tamamen hisse senedi fiyatındaki değer artışına bağlı olup, bu da kar büyümesiyle desteklenmektedir. Biyobenzer ilaç döngüsü beklentileri aşarsa, orta vadede temettü yeniden değerlendirilebilir, ancak bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı: Sandoz'a yapılacak herhangi bir yatırım, gelir değil, sermaye kazancı beklentisiyle motive edilmelidir.

Analiz: Biyobenzer ilaçlara yönelik yatırımın avantajları ve riskleri

Sandoz davası, basit ve iyi belgelenmiş bir teze dayanıyor: yıllar öncesinden planlanan patent sürelerinin sona ermesi dalgaları, küresel lider konum, tedarik güvenliği konusunda endişe duyan halka açık alıcılar tarafından aranan Batı endüstriyel tabanı ve derin bir ürün geliştirme hattı. Riskler de aynı derecede tanımlanabilir: kimyasal jenerik ilaç pazarında Asyalı üreticilerden gelen rekabet, Avrupa ihalelerinin fiyatlar üzerindeki sürekli baskısı, her bir biyobenzer ilaca özgü düzenleyici belirsizlik ve patent sürelerinin sona erme oranının normalleşmesinin uzun vadeli beklentisi. Bu büyüklükteki bir İsviçre şirketi için kasıtlı olarak dalgalı olan hisse senedi, örneğin yenilikçi bir ilaç şirketiyle birlikte, bir sağlık hizmetleri portföyü içinde çeşitlendirme aracı olarak, temettü olmamasını kabul eden bir büyüme profili için uygundur. Novartis, asıl ana şirketi veya İngiliz GSK Aşılar ve özel ürünler alanında. Bu unsurlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Zürih'te İsviçre frangı cinsinden işlem gören Sandoz hisseleri, standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alınır; İsviçre, bu uygulamaya uygun bir ülke değildir. BEZELYE :

SIX Swiss Exchange'e erişiminizi kontrol edin. Aracı kurumunuzla görüşün veya aracı kurumunuz indirimli komisyonlarla sunuyorsa Alman euro (Frankfurt) kurunu kullanın; Başlığı ara SDZ kodu altında (ISIN CH1243598427); Limit emri verinCHF/EUR döviz kuru, aracı kurum tarafından gerçekleştirilmektedir; Çeyrek dönemlik satışları takip edin — Biyobenzer ilaçların gelişme hızı ve düzenleyici onay haberleri en önemli göstergedir.

İsviçre frangına çevirmeyi tercih etmeyenler için, Alman euro borsası, diğer Avrupa borsalarıyla aynı işlem saatleri ve ücretleriyle uygun bir alternatif sunmaktadır. Temettü olmaması nedeniyle, geri alınacak İsviçre stopaj vergisi ve beyan edilecek gelir bulunmamaktadır: vergilendirme yalnızca satış anında, sermaye kazancı olarak devreye girer.

SSS: Sandoz hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Sandoz temettü ödüyor mu?

Hayır. Grup, Ekim 2023'teki halka arzından bu yana hiçbir şey dağıtmadı ve fonlarını endüstriyel büyümeye ve biyobenzer ilaç geliştirme çalışmalarına ayırıyor.

Jenerik ilaç ile biyobenzer ilaç arasındaki fark nedir?

Jenerik ilaç, kimyasal bir ilacın birebir kopyasıdır; biyobenzer ilaç ise biyolojik bir ilacın (canlı hücreler tarafından üretilen bir protein veya antikor) kopyasıdır ve teknik olarak birebir aynı şekilde üretilmesi imkansızdır, bu nedenle geliştirilmesi daha pahalıdır ve kimyasal jenerik ilaçlara göre daha yüksek kar marjına sahiptir.

Sandoz neden SMI'ya katıldı?

Eylül 2026'da, İsviçre endeksi, grubun bölünmesinden bu yana artan piyasa değerini ve İsviçre sanayi panelinin genişlemesini yansıtacak şekilde, Kühne+Nagel ve Swisscom'un yerini alan Sandoz ve Galderma'yı da bünyesine kattı.

Bio100 nedir?

Eylül 2026'da sunulan yol haritası: 2035 yılına kadar satışları ikiye katlamak ve 2040 yılına kadar Slovenya ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki endüstriyel yatırımlarla desteklenerek yüz biyobenzer ilacı piyasaya sürmek.

Sandoz biyobenzer ilaçlarını nerede üretiyor?

Avrupa'da (yeni Slovenya tesisleri ve Just-Evotec Biologics aracılığıyla Toulouse'da edinilen biyolojik kapasiteler de dahil olmak üzere) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan fabrika ağı, bu grubu tedarik güvenliği kriteri açısından yalnızca Asyalı üreticilerden ayırıyor.

Semaglutidin jenerik versiyonu mevcut mu?

18 Eylül 2026'da, Sandoz tarafından geliştirilen semaglutidin jenerik versiyonunun Kanada'da onaylanmasıyla dünyada bir ilk yaşandı. Diğer büyük pazarlarda piyasaya sürülmesi, kalan veri koruma ve patentlere bağlıdır.

Yenilikçi bir laboratuvar yerine neden Sandoz'u tercih etmelisiniz?

Bu profiller rekabetçi olmaktan ziyade birbirini tamamlayıcı niteliktedir: Yenilikçi bir laboratuvar yeniliği yüksek fiyatlarla paraya çevirirken, Sandoz patent sürelerinin dolmasını uygun fiyatlarla paraya çevirmektedir. Tarihsel olarak, bu iki faaliyet ekonomik döngülere farklı tepkiler vermekte ve bu da onları sağlık sektöründe karşılıklı olarak çeşitlendirici hale getirmektedir.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin satış verilerinin 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.