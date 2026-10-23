Sherwin-Williams Dünyanın önde gelen boya ve kaplama şirketidir: Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce şirkete ait mağazası, tüketiciler için ikonik markaları ve köprüleri, uçakları ve fabrikaları koruyan bir endüstriyel bölümü bulunmaktadır. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi koduyla işlem görmektedir. DSİ Dow Jones Sanayi Endeksi'nin bir üyesi olarak, bu hisse senedi mütevazı ancak dikkat çekici bir getiri sağlayan varlıktır: kırk dokuz yıl üst üste temettü artışı. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse senedi fiyatını, kazançlarını, temettülerini ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Sherwin-Williams hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Sherwin-Williams hisse fiyatı şu anda şu seviyededir: 337,06 $Seans boyunca %-2,48'lik bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 1.479.553 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse senedi 289,86 dolar ile 377,77 dolar arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 337 dolardan işlem görüyordu ve piyasa değeri yaklaşık 85 milyar dolardı. ISIN kodu ise şöyledir: US8243481061Hisse senedi, Amerikan inşaat sektörünün toparlanması ve endüstriyel projelerin ve verilerin birikmesiyle 2026'da yeniden yükselişe geçti.

Finansal veriler — Sherwin-Williams Şirketi

ISIN US8243481061 Listeleme yeri NYSE — hisse senedi kodu göster Sektör Temel Malzemeler — Özel Kimyasallar kuşatma Amerika Birleşik Devletleri - Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 81,82 milyar dolar (18 Ekim 2026 itibarıyla) PER (TTM) ≈ 31,1 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 3,20 dolar — getiri ≈ %0,9

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 23,57 milyar dolar 2,57 milyar dolar 2024 23,10 milyar dolar 2,68 milyar dolar 2023 23,05 milyar dolar 2,39 milyar dolar

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 21.08.2026 0,80 $ 22.05.2026 0,80 $ 02.03.2026 0,80 $ 14.11.2025 0,79 $ 15.08.2025 0,79 $

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Sherwin-Williams: Şirket Genel Bakışı

1866 yılında Cleveland'da kurulan ve genel merkezi hala orada bulunan Sherwin-Williams, yaklaşık 64.000 kişiyi istihdam etmekte ve üç bölüme ayrılmıştır:

Boya Mağazaları Grubu : Profesyonel ressamlara ve bireylere satış yapan, Kuzey Amerika'da birkaç bin satış noktasına sahip şirkete ait mağaza ağı; bu, hiçbir rakibin taklit edemeyeceği bir dağıtım yoğunluğuna sahip modelin kalbidir;

: Profesyonel ressamlara ve bireylere satış yapan, Kuzey Amerika'da birkaç bin satış noktasına sahip şirkete ait mağaza ağı; bu, hiçbir rakibin taklit edemeyeceği bir dağıtım yoğunluğuna sahip modelin kalbidir; Tüketici Markaları : Kendin yap mağazaları için lisanslar da dahil olmak üzere tüketici markaları ve endüstriyel taşeronluk faaliyetleri;

: Kendin yap mağazaları için lisanslar da dahil olmak üzere tüketici markaları ve endüstriyel taşeronluk faaliyetleri; Performans Kaplamaları Endüstriyel ve özel kaplamalar — korozyon koruma, denizcilik, enerji, ambalaj — dünya çapında satılmaktadır.

İş modeli, endüstriyel bir bileşik üreticisinin modelidir: marka, özel ağ ve profesyonellerle doğrudan ilişki, fiyat belirlemeyi, hammadde enflasyonunun yansıtılmasını ve istikrarlı büyümenin sağlanmasını mümkün kılar. Yönetim ise şu şekilde sağlanır: Heidi G. PetzYönetim kurulu başkanı, başkan ve genel müdür.

Sonuçlar: Büyüme yeniden sağlandı ve yönlendirme iyileştirildi.

Son yayınlar toparlanmayı doğruluyor:

2025. Egzersiz (Şubat 2026'da sunulan yıllık hesaplar): 23,6 milyar dolar gelir (%2,1 artış), 2,57 milyar dolar net kar, hisse başına seyreltilmiş kazanç 10,26 dolar;

(Şubat 2026'da sunulan yıllık hesaplar): 23,6 milyar dolar gelir (%2,1 artış), 2,57 milyar dolar net kar, hisse başına seyreltilmiş kazanç 10,26 dolar; İkinci çeyrek 2026 (28 Temmuz'da yayınlandı): Mağazalar ve endüstriyel kaplamalar sayesinde satışlar %7,5 artarak 6,79 milyar dolara ulaştı; seyreltilmiş kar 3,43 dolar (%14,3) ve düzeltilmiş kar 3,70 dolar (%9,5) oldu;

(28 Temmuz'da yayınlandı): Mağazalar ve endüstriyel kaplamalar sayesinde satışlar %7,5 artarak 6,79 milyar dolara ulaştı; seyreltilmiş kar 3,43 dolar (%14,3) ve düzeltilmiş kar 3,70 dolar (%9,5) oldu; Hedeflere ulaşıldı. Yönetim, ABD'deki konut yenileme ve endüstriyel projelerdeki toparlanmanın etkisiyle, 2026 yılı için hisse başına 11,80 ila 12,20 dolar arasında düzeltilmiş kazanç bekliyor.

Üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 27 octobre 2026Bu çalışma, ABD tadilat pazarının önde gelen göstergelerinden biri olan profesyonel boyacıların tüketimine odaklanmaktadır.

Sherwin-Williams temettüsü: küçük ama kusursuz

Çeyreklik temettü artırıldı. Hisse başına 0,80 dolar Mart 2026 itibarıyla veya yıl için 3,20 dolar - yaklaşık olarak mütevazı bir getiri. 0,95% Şu anki seviyede. Burada önemli olan seviye değil, istikrardır: kırk dokuz yıl üst üste artışBu, birkaç yüksek kaliteli Amerikan hissesini içeren çok özel bir kulüp. Sınırlı temettü verimi, kârın büyük kısmının büyümeyi finanse etmesine olanak tanıyor; mağazalar, fabrikalar, Brezilya şirketi Suvinil (dekoratif boyalar, yaklaşık 1,15 milyar dolar, Ekim 2025'te tamamlanacak) gibi hedefli satın almalar, hisse başına kazançtaki büyümeyi, yani hissenin tarihsel itici gücünü besliyor. Fransa'da ikamet eden biri için, satın alma işlemi standart bir menkul kıymet hesabı üzerinden yapılır ve ABD stopaj vergisi W-8BEN formu aracılığıyla %15'e düşürülür.

Tarihçe: Amerikan resminin yüz altmış yılı

Sherwin-Williams'ın öyküsü, 1866'da Ohio'da Henry Sherwin ve Edward Williams'ın Cleveland'da boya satmak için ortaklık kurmasıyla başlar. İlk on yıllarda iki temel yenilik öne çıktı: pigmentlerin yerinde öğütüldüğü bir dönemde kullanıma hazır boya ve şirket tarafından patentlenen, ürün muhafazasında devrim yaratan yeniden kapatılabilir boya kutusu.e Yüzyıl, imparatorluğu genişletti: şirket sahipliğindeki mağazalar aracılığıyla ulusal kapsama alanı, endüstriyel çeşitlendirme ve ardından uluslararasılaşma. 2017'de on bir milyar dolardan fazla bir bedelle Valspar'ın satın alınması, endüstriyel bölümün büyüklüğünü ikiye katlayan ve küresel varlığını genişleten en büyük son sıçrama oldu. O zamandan beri grup, temel işini geliştirdi: mağaza ağını yeniledi, satın alımları entegre etti, kendi hisselerini geri satın aldı; on yıllar boyunca biriken küçük avantajların sabırlı bir şekilde toplanması, hissenin güçlü performansını açıklıyor.

Boya ve kaplama pazarı: yapısı ve rekabet dinamikleri

Küresel boya ve kaplama pazarı üç ana modele ayrılıyor. Birincisi, ABD'de binlerce mağazasıyla profesyonellere hizmet veren Sherwin-Williams gibi özel dağıtım modeli: doğrudan ilişki, teknik danışmanlık ve tedarikçi kredisi, büyük perakendecilerin taklit edemeyeceği bir sadakat yaratıyor. İkincisi, Avrupa'da PPG veya AKZO Nobel gibi her yerde satılan tüketici markası modeli; bu modelde geniş dağıtıma öncelik veriliyor. Üçüncüsü ise endüstriyel uzmanlaşma modeli; burada teknik kaplamalar (altyapı koruması, havacılık kaplamaları, gıda ambalajı) onay ve performansa dayalı olarak satılıyor. Sherwin-Williams, her üç modelde de lider konumunu koruyan tek büyük oyuncu; bu da onu rakiplerine göre ekonomik döngülere karşı daha dirençli kılıyor: yeni inşaat yavaşladığında, yenileme ve sanayileşme devreye giriyor. Uzun vadeli büyümesinin temelini oluşturan şey, herhangi bir bireysel üründen ziyade bu tamamlayıcılıktır.

Analiz: Dow endeksindeki hisselerin sakin ve güvenilir yapısı

Sherwin-Williams, piyasanın nadiren bahsettiği ancak uzun vadeli portföylerin değer verdiği Amerikan hisselerinden biridir: baskın pazar pozisyonu, fiyatlandırma gücü, neredeyse yarım yüzyıldır istikrarlı bir şekilde artan temettüler ve hem Amerikan konut yenileme pazarına (ki bu pazarın döngüleri profesyonel sektör tarafından desteklenmektedir) hem de ülkenin sanayileşmesine (fabrikalardan veri merkezlerine kadar) yönelik çifte avantajlı bir yatırım. Riskler orantılı olarak düşüktür: Amerikan inşaat pazarının döngüselliği, hammadde fiyatlarındaki enflasyon (reçineler, pigmentler), hissedarın euro cinsinden döviz kuru ve düzenli alım satım gerektiren yüksek bir değerleme. Avrupa değer hisselerinin tam tersidir: az dağıtım, çok fazla bileşik büyüme. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.

Sherwin-Williams'ın hatırlanması gereken beş önemli ismi

23,6 milyar : 2025 cirosu;

: 2025 cirosu; +% 7,5 : 2026 yılının ikinci çeyreğinde satış büyümesi;

: 2026 yılının ikinci çeyreğinde satış büyümesi; hisse başına 3,20 dolar Yıllık temettü, 49. kez artırıldı. e ardışık yıl;

Yıllık temettü, 49. kez artırıldı. ardışık yıl; 1,15 milyar Brezilya şirketi Suvinil'in satın alınması, 2025 yılının sonunda tamamlandı;

Brezilya şirketi Suvinil'in satın alınması, 2025 yılının sonunda tamamlandı; 11,80 ila 12,20 dolar : 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç hedefi.

Bu ölçütler profili özetliyor: istikrarlı büyüme, mütevazı ancak kesintisiz ücretlendirme, sektörel liderlik — tam anlamıyla karma bir kalite değerinin tanımı.

Dosyanın kompozit kalite değerleri hakkında ortaya koyduğu bilgiler

Sherwin-Williams, Benjamin Graham'ın bileşik büyüme hisseleri olarak adlandırdığı ve Wall Street'in şimdi temettü aristokratları olarak andığı kategoriye giriyor: temettüleri 25 yıldan fazla bir süredir (bu durumda 49 yıl) artış gösteren şirketler. Bu hisselerin mekaniği iyi belgelenmiştir: düşük başlangıç ​​ödemesi, işletmeye büyük miktarda yeniden yatırım yapılmasına olanak tanır, kazanç büyümesi temettü büyümesini tetikler ve sürekli artış, yönetimi sürekli sermaye disiplinini korumaya zorlar; 49 yıllık bir seriyi şüpheli sermaye harcamaları için bozmazsınız. Fransız yatırımcı için cazibesi iki yönlüdür: tek bir hissede Amerikan tüketicilerine ve endüstrisine maruz kalma ve doların zayıflaması durumunda potansiyel bir kur indirimi, bu da euro cinsinden getiriyi artırır. Dezavantajı ise önemli bir anlık gelirin olmamasıdır: bu yatırım tek bir mali yıl değil, on yıl üzerinden değerlendirilir.

Önümüzdeki çeyrek: piyasanın beklentileri

27 Ekim 2026 tarihli kazanç açıklaması üç nedenden dolayı yakından takip edilecek. Birincisi, Kuzey Amerika'daki karşılaştırılabilir satış büyümesi; bu büyüme, bahar aylarındaki toparlanmayı teyit etmeli ve boya sektörü, yenileme pazarının güvenilir bir öncü göstergesi olmalı. İkincisi, brüt kar marjı: Reçine ve pigment maliyetlerindeki yıllık düşüşün sonuçları etkilemeye devam etmesi bekleniyor, zira yönetim kademeli genişleme sözü verdi. Son olarak, endüstriyel proje sayısı: Amerikan veri merkezleri, yarı iletken fabrikaları ve enerji tesisleri yüksek kar marjlı teknik kaplamalar kullanıyor ve her çeyrekte yeni bir sözleşme grubu geliyor. Beklentilerle uyumlu bir rapor, yıllık kazançları otomatik olarak revize edilmiş aralığın üst sınırına doğru itecek ve 2027 için ellinci ardışık temettü artışı da yolunda ilerleyecektir.

NYSE'de işlem gören bir ABD hissesi olan Sherwin-Williams, ABD hisseleri özel yatırım programlarına dahil edilmediğinden, normal bir aracı kurum hesabından satın alınır. BEZELYE :

ABD pazarlarına erişimi kontrol edin. — tüm çevrimiçi aracı kurumlar arasında standart; Başlığı ara SHW sembolü altında (ISIN US8243481061); Limit emri verin ABD seansı sırasında, açılışta likidite en yüksek seviyesindedir; W-8BEN formunu doldurun. Temettülerden kesilen stopaj vergisini %15'e düşürmek için aracı kurumunuzla iletişime geçin.

Pozisyon, ABD inşaat döngüsüne maruz kalan herhangi bir hisse senedinde olduğu gibi, kademeli olarak oluşturulabilir; faiz oranlarındaki dalgalanmalar periyodik olarak daha uygun giriş noktaları sunar. Dört çeyrek dönemlik temettü ödemeleri, dönüştürüldükten sonra otomatik olarak euro cinsinden hesaba yatırılır; hisse senedi, özellikle konut yenileme piyasası verilerine dikkat edilerek, ABD çeyrek dönem sonuçlarına paralel olarak izlenir.

SSS: Sherwin-Williams hisseleri hakkında sıkça sorulan sorular

Temettü verimi nedir?

Yaklaşık %0,95 - görünüşte düşük, ancak temettü kırk dokuz yıldır sürekli artıyor ve hisse başına kazanç büyümesi değerlemenin itici gücü olmaya devam ediyor.

Sherwin-Williams hisseleri PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Hayır: Değer Amerikan dolarıdır; satın alma işlemi, W-8BEN formu aracılığıyla stopaj vergisi %15'e düşürülmüş sıradan bir menkul kıymetler hesabından yapılır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bu faaliyetteki payı nedir?

Büyük farkla: Mağaza ağı ve Amerikalı profesyonel müşteriler kârın büyük bölümünü oluştururken, Performans Kaplamaları bölümü uluslararası ve endüstriyel çeşitliliği sağlıyor; bu da 2025 sonundan itibaren Suvinil aracılığıyla Brezilya'yı da kapsıyor.

Mağaza ağı neden bu kadar önemli?

Çünkü bu, hacmin büyük çoğunluğunu oluşturan profesyonel ressamlarla doğrudan ve özel bir ilişki kurar: Hızlı bir şekilde kopyalanması imkansız olan bu özel kanal, grubun fiyat belirleme gücünün temelini oluşturur.

2021-2023'te olduğu gibi fiyat artışlarını yansıtarak: özel ağın fiyat belirleme gücü, reçine ve pigment maliyetlerindeki düşüşün 2025-2026'da brüt kar marjını tekrar genişletmesinden önce kar marjlarını korumayı mümkün kıldı.

Suvinil'in satın alınması ne gibi sonuçlar doğurdu?

Amerika kıtasının en büyük ikinci dekoratif boya pazarı olan Brezilya'daki liderlik anlaşması, Ekim 2025'te yaklaşık 1,15 milyar dolar karşılığında tamamlandı; bu, grubun birkaç yıldır yaptığı ilk büyük uluslararası anlaşma oldu.

Şirketi kim yönetiyor?

Heidi G. Petz, yönetim kurulu başkanı, başkan ve CEO görevlerini bir arada yürütüyor ve şirket içinden terfi eden bir ekibe liderlik ederek kültürel sürekliliği sağlıyor.

Hisse senedi faiz oranlarına duyarlı mı?

Dolaylı olarak: ABD'deki konut inşaatı ipotek faiz oranlarına tepki veriyor. Ancak profesyonel kesim, tadilat ve endüstriyel sektörler bu hassasiyeti önemli ölçüde azaltıyor; bu durum, yüksek faiz oranlarına rağmen 2026'daki satışlardaki büyümeyle de gösteriliyor.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

Üçüncü çeyreğe ait sonuçlar 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.