Syensqo (SYENS) Hissesi: Fiyat, Temettü ve 2026 Beklentileri

Syensko Aralık 2023'te Solvay'in ayrılmasıyla oluşan özel kimyasallar bölümüdür: havacılıktan elektrikli bataryalara kadar en zorlu sektörler için yüksek performanslı polimerler, kompozit malzemeler ve formülasyon çözümleri sunmaktadır. Euronext Brüksel'de hisse senedi koduyla işlem görmektedir. SYENS BEL 20 endeksine üye olan hisse senedi, zorlu bir halka arz süreci, 2026 başlarında bir kar uyarısı ve ardından güçlü bir toparlanma yaşadı. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse fiyatını, iş faaliyetlerini, sonuçlarını, tarihindeki ilk temettüyü ve Fransa'dan yatırım yapmak için izlenecek adımları sunmaktadır.

Syensqo hisse senedi fiyatı gerçek zamanlı olarak

Syensqo hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 77,35 €Seans boyunca %0,26'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 41.611 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 41,76 € ile 83,40 € arasında dalgalandı.

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Hisse senedinin ISIN kodu şudur: BE0974464977 Ana borsası Brüksel'de, euro cinsinden işlem görmektedir. 26 Şubat 2026'da açıklanan hayal kırıklığı yaratan yıllık sonuçların ardından -ve bu sonuçlarla birlikte hedeflerin aşağı yönlü revize edilmesi, hisse senedi fiyatının seans sırasında yaklaşık %20 düşmesine neden olmuştu- hisse senedi, ilk yarıyılda büyümenin geri dönmesi ve Temmuz 2026'da açıklanan yukarı yönlü görünüm revizyonu sayesinde kademeli olarak toparlandı.

Données financières — Syensqo SA/NV

ISIN BE0974464977 Listeleme yeri Brussels — ticker syens.br Sektör Basic Materials — Chemicals kuşatma Belçika — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 7,89 milyar € (24.10.2026 tarihi itibarıyla) kâr payı Hisse başına 1,62 € — getiri ≈ %2,1

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 6,14 milyar € -62000000 € 2024 6,56 milyar € -5000000 € 2023 6,83 milyar € 193,0 milyon €

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 14.05.2026 € 1,62 15.05.2025 € 1,62 29.05.2024 € 1,62

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Syensqo: Solvay'in özel kimyasallar iş kolunda neler oluyor?

Eski Belçika grubu Solvay'ın bölünmesi, yürürlüğe girdiği tarihte gerçekleşti. Aralık 9 2023Şirketi ikiye böldüler: Solvay Solvay, temel kimya işini (kostik soda, peroksitler, olgun endüstriyel özel ürünler) elinde tutarken, Syensqo daha yüksek katma değerli faaliyetleri devraldı. Bölünme sırasında Solvay, iştirakinin sermayesinin yaklaşık %37,6'sını elinde tuttu; bu payın sonraki yıllarda nakde çevrilmesi amaçlanıyordu.

Syensqo, yaklaşık otuz ülkede 13.000 civarında kişiyi istihdam etmektedir ve 2026 yılı raporlamasından bu yana, petrol hizmetlerinin satışının ardından iki ana segmente ayrılmıştır:

Malzemeler : başlıca uygulama alanları elektrikli bataryalar (elektrolitler, bağlayıcılar), havacılık ve yarı iletkenler olan özel polimerler (florlu, ultra yüksek performanslı) ve kompozit malzemeler;

: başlıca uygulama alanları elektrikli bataryalar (elektrolitler, bağlayıcılar), havacılık ve yarı iletkenler olan özel polimerler (florlu, ultra yüksek performanslı) ve kompozit malzemeler; Performans ve Bakım : Tüketici ve endüstriyel pazarlar için özel formülasyonlar (Novecare, Teknoloji Çözümleri).

Genel merkez Brüksel'de bulunmaktadır. Yönetim, 2025 yılının sonunda görevi devretti. İlham KadriBölünmenin mimarı olan kişi, genel müdürlük görevini devretti. Mike Radossich 1er Ocak 2026.

Sonuçlar: uyarıdan sonra, iyileşme

Syensqo'nun hesapları, 2025'in zorlu bir yıl olduğunu, ardından 2026'nın ilk yarısının önemli ölçüde daha iyi geçtiğini gösteriyor:

2025. Egzersiz (26 Şubat 2026'da yayınlandı): Petrol hizmetleri dahil pro forma gelir 6,14 milyar € (-%6,5 raporlandığı gibi, -%3,2 organik olarak); temel EBITDA 1,21 milyar € (%19,7 marj); temel kar 381 milyon €; serbest nakit akışı 356 milyon €, beklentilerin üzerinde;

(26 Şubat 2026'da yayınlandı): Petrol hizmetleri dahil pro forma gelir 6,14 milyar € (-%6,5 raporlandığı gibi, -%3,2 organik olarak); temel EBITDA 1,21 milyar € (%19,7 marj); temel kar 381 milyon €; serbest nakit akışı 356 milyon €, beklentilerin üzerinde; Kasıtlı bir uyarı Aynı yayınla birlikte 2026 hedefleri de düşürüldü; bu durum, zayıf endüstriyel talep ve kimya müşterileri arasında stok azaltma eğilimi bağlamında piyasa tarafından olumsuz karşılandı.

Aynı yayınla birlikte 2026 hedefleri de düşürüldü; bu durum, zayıf endüstriyel talep ve kimya müşterileri arasında stok azaltma eğilimi bağlamında piyasa tarafından olumsuz karşılandı. İlk dönem 2026 (30 Temmuz'da yayınlandı): 2.953 milyon Euro gelir, %1,6'lık organik büyüme, özel polimerlerde büyümenin yeniden başlaması ve kompozit malzemelerde %18'lik bir toparlanma; 562 milyon Euro'luk temel EBITDA (%19 marj);

(30 Temmuz'da yayınlandı): 2.953 milyon Euro gelir, %1,6'lık organik büyüme, özel polimerlerde büyümenin yeniden başlaması ve kompozit malzemelerde %18'lik bir toparlanma; 562 milyon Euro'luk temel EBITDA (%19 marj); Hedeflere ulaşıldı. Yönetim, devam eden faaliyetler için 2026 yılına ilişkin temel EBITDA beklentisinin en az 1,1 milyar dolar olduğunu belirterek, toparlanma eğilimini teyit etti.

Finansal ortamda büyük ve planlı bir yeniden yapılanma

Genellikle bir yan kuruluşun ayrılmasından sonra olduğu gibi, Syensqo faaliyet alanını yeniden düzenliyor. Petrol ve doğalgaz hizmetleri işi SNF grubuna satıldı (31 Ekim 2025'te duyuruldu, Ocak 2026'da tamamlandı, işletme değeri 135 milyon Euro). Yönetim, aroma işinin satışını başlattı ve en önemlisi, Mayıs 2026'da bir duyuru yaptı. Performans ve Bakım segmentinin stratejik incelemesiAtanan yatırım bankacılarıyla birlikte - bu durum, grubun daha derin bir dönüşümüne dair spekülasyonları körüklemeye yetecek kadar önemli. Aynı zamanda, 2026 yılı sonuna kadar yılda 200 milyon avroluk bir maliyet düşürme programı, küresel endüstriyel talebin döngüsel olarak toparlanmasını beklerken marjları korumayı amaçlıyor.

Syensqo temettüsü: Başlangıç ​​aşamasında olan bir dağıtım

Syensqo, 2025 mali yılı için şu tutarda temettü ödemesi teklifinde bulundu:Hisse başına 1,62 €Bu, temel kazançların yaklaşık %44'üne denk gelen bir ödeme oranına karşılık gelmektedir. Grup ayrıca 2024 yılında potansiyel hedefi 300 milyon Euro olan bir hisse geri alım programı başlattı ve 2025 yılına kadar yaklaşık 116 milyon Euro'su gerçekleştirildi. Bu ihtiyatlı dağıtım politikası, grubun mevcut gelişim aşamasıyla tutarlıdır: borcu azaltmak ve polimerler ile kompozitlerin büyümesini finanse etmek öncelikler arasında yer almaktadır. Syyensqo, Euro cinsinden işlem gören Belçikalı bir şirkettir. PEA için uygun Avrupa menşeli hisseler, sektördeki İsviçre veya İngiliz hisselerine kıyasla önemli bir vergi avantajı sağlıyor.

Özel kimyasallar pazarları: toparlanmanın gerçekleştiği yer

Syensqo'nun polimerleri ve kompozitleri, küresel endüstrinin önde gelen göstergeleridir. Analistlerin dikkatini çeken üç pazar bulunmaktadır. elektrikli batarya Birincisi: yüksek performanslı elektrolitler, bağlayıcılar ve ayırıcılar lityum iyon pillerin kritik bileşenleridir ve Avrupa ve Kuzey Amerika'daki pil üretiminin yer değiştirme programları, çok yıllık bir büyüme kanalını desteklemektedir. Havacılık Sonraki adım: Uçak gövdeleri ve motorları için uygun kompozit malzemeler, Airbus ve Boeing'in rekor sipariş defterlerini takip ediyor; bu, iki ila üç yıllık bir gecikme etkisi yaratıyor ve 2026'nın ilk yarısında gözlemlenen %18'lik toparlanma tam olarak bu gecikmeyi yansıtıyor. Elektronik ve yarı iletkenler Son olarak, yüksek saflıkta floropolimerler, çip fabrikalarına yapılan büyük yatırımlardan faydalanıyor. Öte yandan, sektör en çok ticarileşmiş segmentlerde Çin rekabetine ve stok azaltma döngüsünün gücüne maruz kalmaya devam ediyor: Müşterilerin stoklarını azalttığı iki yılın ardından, stokların normalleşmesi, 2026'da gözlemlenen büyümenin geri dönüşünde kilit bir faktör.

Solvay'den Syensqo'ya: Yüzyıllık bir sanayi mirası

Hikaye, Ernest Solvay'ın soda üretim sürecini sanayileştirdiği 1863 yılına kadar uzanıyor. Belçikalı aile şirketi, 20. yüzyılın sonlarında üst segmente geçmeden önce temel kimyasallar üzerine kurulu bir işletme kurmuştu.e Yüzyıl. Kimya holdinglerine uygulanan iskonto karşısında, hissedar İlham Kadri'nin istediği bölünmeyi destekledi: her biri kendi sermaye dağılımına sahip, daha şeffaf iki şirket. Bireysel yatırımcı için bu soy ağacının pratik bir sonucu var: Aralık 2023 öncesi tarihsel referans değerleri, fiyat karşılaştırmaları ve temettüler Solvay'e aitken, Syyensqo'nun borsa geçmişi yalnızca kuruluşundan bu yana devam ediyor; bu da 2025 için ödenen ilk temettüyü ve devam eden hisse geri alımını yeni grubun olgunluğunun işaretleri olarak daha da değerli kılıyor.

Analiz: döngüsel ve dönüştürücü bir konu

Syensqo iki yatırım hikayesini bir araya getiriyor. Birincisi döngüsel: özel kimyasallar sektörü küresel bir sanayi durgunluğundan çıkıyor ve hisse senedi, havacılık, elektrikli mobilite ve elektronik sektörlerindeki siparişlerin toparlanması için bir kaldıraç görevi görüyor; kompozit malzemeler zaten güçlü bir şekilde toparlanıyor. İkincisi dönüştürücü: Performans ve Bakım'ın stratejik incelemesi, grubu en teknolojik olarak gelişmiş faaliyetlerine indirgeyecek ve değerlemesini etkileyecek elden çıkarmalara yol açabilir. Tersine, riskler açık: endüstriyel döngülere bağımlılık, yükseltilen hedeflere ulaşmak için gereken uygulama ve belirli polimerlerde potansiyel arz fazlası. Hisse senedi, döngüsel orta ölçekli bir hisse senedinin oynaklığını kabul eden bir profil için uygundur, savunma amaçlı getiri arayanlar için değil. Bu faktörler bir tavsiye niteliği taşımaz. Enerji geçişi teması, bu seçkideki diğer hisse senetleriyle kesişmektedir, örneğin... Iberdrola karbondan arındırılmış elektrikte.

Syensqo'nun hatırlanması gereken beş önemli ismi

6,14 milyar 2025 cirosunun (pro forma format)

2025 cirosunun (pro forma format) 19,7% 2025 yılına kadarki temel EBITDA marjı;

2025 yılına kadarki temel EBITDA marjı; +% 18 : 2026 yılının ilk yarısında kompozit malzemelerin büyümesi, toparlanmayı tetikleyecek;

: 2026 yılının ilk yarısında kompozit malzemelerin büyümesi, toparlanmayı tetikleyecek; 1,62 euro Grubun tarihinde bir ilk olan 2025 yılı için hisse başına ödenen temettü;

Grubun tarihinde bir ilk olan 2025 yılı için hisse başına ödenen temettü; 300 milyon Gerçekleştirilecek hisse geri alımının azami tutarı olup, bunun üçte birinden fazlası 2025 yılının sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Bu göstergeler durumu özetliyor: orta ölçekli bir şirket, kimya sektöründe sağlam kar marjları, getiri almaya başlayan hissedarlar ve endüstriyel dönüşümlerden (bataryalar, uçaklar ve elektronik çipler) kaynaklanan bir büyüme potansiyeli. Önümüzdeki birkaç çeyrek, yılın ilk yarısında görülen toparlanmanın kalıcı bir trend haline gelip gelmeyeceğini, yani şirketin değerleme çarpanının sürdürülebilir bir şekilde yeniden değerlendirilmesi için bir ön koşul olup olmadığını ortaya koyacaktır.

Hisse senedi Brüksel'de euro cinsinden işlem görmektedir. BEZELYE Ya da tercihinize bağlı olarak bir menkul kıymet hesabı:

Euronext Brüksel'e erişimi kontrol edin. — Fransız çevrimiçi aracı kurumların çoğu tarafından, genellikle Paris'tekiyle aynı koşullar altında sunulmaktadır; Başlığı ara SYENS kodu altında (ISIN BE0974464977); Limit emri verin Likidite yeterli ancak Paris'in önde gelen borsalarının likiditesinden daha düşük; Yayınları takip edin : Yarıyıl sonuçları, Performans ve Bakım stratejik incelemesine ilişkin güncelleme ve elden çıkarmalarla ilgili bilgilendirme.

Bahar genel kurulundan sonra ödenen yıllık temettü, iki ülke arasındaki vergi anlaşması kapsamındaki Fransız bireyler için Belçika stopaj vergisi olmadan otomatik olarak hesaba katılır. Bir PEA'da (hisse senedi tasarruf planı), fonlar planda kaldığı sürece ne temettüler ne de sermaye kazançları vergilendirilmez; bu da zaman içinde net bileşik getiriyi önemli ölçüde artırır; bir menkul kıymet hesabında ise standart kurallara göre gelir ve kazançlara %30 oranında sabit vergi uygulanır. Son olarak, aracı kurumunuz yabancı piyasalar için ücret alıyorsa, Brüksel'in egzotik bir piyasa olarak değil, Euronext olarak ele alındığından emin olun.

SSS: Syensqo hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Solvay ve Syensqo arasındaki fark nedir?

9 Aralık 2023'ten bu yana iki ayrı halka açık şirket olarak faaliyet gösteriyorlar: Syensqo özel kimyasallara (polimerler, kompozitler, gelişmiş formülasyonlar) odaklanırken, Solvay temel kimyasallarını elinde tutuyor. Bölünmenin ardından, her Solvay hissedarı Syensqo hissesi aldı.

Syensqo temettü ödüyor mu?

Evet: 2025 mali yılı için hisse başına 1,62 euro, bu da temel sonucun yaklaşık %44'lük bir dağıtım oranını temsil ediyor ve buna ek olarak 300 milyon euroya kadar hisse geri alımı gerçekleştirilecek.

Syensqo, PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) kapsamında satın alınabilir mi?

Evet, şirket Belçika yasalarına tabi olduğundan, hisseleri Avrupa Menkul Kıymetler Sistemi kapsamında PEA'ya (Fransız hisse senedi tasarruf planı) uygundur.

Hisse senedi 2026 yılının başlarında neden düştü?

26 Şubat 2026'da açıklanan yıllık sonuçlar, 2026 hedeflerinin düşürülmesiyle birlikte geldi ve bu da tek bir işlem gününde yaklaşık %20'lik bir düşüşe neden oldu. Yılın ilk yarısında büyümenin yeniden sağlanması, o zamandan beri önemli bir toparlanmayı mümkün kıldı.

Performans ve Bakım stratejik incelemesi nedir?

Mayıs 2026'da duyurulan bu inceleme, elden çıkarmalar da dahil olmak üzere bu formülasyon segmenti için tüm seçenekleri araştırıyor. Grubun gelişmiş malzemelere yeniden odaklanmasının olası bir öncüsü olarak piyasa tarafından yakından izleniyor.

Yaklaşan borsa olayları nelerdir?

İzleme, altı ayda bir yayınlanan raporlara, elden çıkarmalarla ilgili iletişimlere (çeşitli seçenekler, Performans ve Bakım değerlendirmesi) ve 2026 yıl sonu için açıklanan 200 milyon avroluk tasarruf programına ilişkin ilerleme güncellemelerine odaklanmaktadır.

Faaliyetlerin ne kadarlık bir oranı elektrikli bataryalarla ilgilidir?

Grup bu dökümü ayrı olarak yayınlamasa da, polimerler ve pil elektrolitleri, havacılık ve elektronik sektörlerinin yanı sıra Malzeme segmentinin öncelikli büyüme alanları arasında yer alıyor. Yönetim, projelerinin ilerlemesini düzenli olarak altı aylık raporlarında sunmaktadır.

Büyük bir entegre kimya şirketi yerine neden Syensqo'yu tercih etmelisiniz?

Profil farklı: daha küçük, daha uzmanlaşmış, endüstriyel döngülere ve teknolojik büyüme projelerine daha açık. Avrupa kimya endüstrisinin iyileştirilmesine yönelik, sektördeki diğer hisselerle çeşitlendirme amacı taşıyan, inanç temelli bir tercih.

Hisse senedi likit mi?

Evet, mega sermayeli olmasa da: günlük işlem hacimleri belirli bir yatırımcı için yeterli, ancak özellikle kazanç açıklama günlerinde limit emri verilmesi yine de tavsiye edilir.

Syensqo'yu kim yönetiyor?

Mike Radossich, 1'den beri CEOer Ocak 2026'da, yönetim kurulunda görevine devam eden İlham Kadri'nin yerine geçti.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.