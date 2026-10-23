Zürih Sigorta Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biridir: 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren İsviçre merkezli grup, hem bireyleri hem de büyük şirketleri kapsamakta olup, Ekim 2026'da tamamlanan İngiliz şirketi Beazley'nin satın alınmasından bu yana profesyonel risk sigortası alanında küresel bir uzmanlığa sahiptir. (Hisse senedi kodu: [hisse senedi kodu]) ZÜRN ve SMI'ın temel taşlarından biri olarak, diğer İsviçreli devlerle aynı seviyede yer alıyor. Sandoz(Eylül 2026'da endekse eklenecek olan) hisse senedi, büyük İsviçre hisse senetleri arasında en yüksek getirilerden birini rekor düzeyde karlılıkla birleştiriyor. Bu bilgi notu, gerçek zamanlı hisse fiyatını, grubun sonuçlarını, temettüsünü, Beazley satın alımını ve Fransa'dan nasıl yatırım yapılacağını sunmaktadır.

Zurich Insurance hisse senedi fiyatının gerçek zamanlı gösterimi

Zürih'in hisse fiyatı şu anda şu seviyede: 618,40 CHF (İsviçre frangı) cinsinden, seans boyunca %-0,58'lük bir değişim gösterdi. Bugün yaklaşık 95.352 hisse işlem gördü ve son on iki ayda hisse fiyatı 521,00 CHF ile 627,40 CHF arasında dalgalandı.

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2026 sonbaharında hisse senedi yaklaşık 590 ila 620 İsviçre frangı arasında işlem görmektedir. ISIN kodu ise şöyledir: CH0011075394Mart 2026'da Beazley'nin satın alınmasını finanse etmek amacıyla gerçekleştirilen sermaye artırımının ardından, hisse senedi rekor seviyedeki yarıyıl sonuçlarının da desteğiyle yükseliş trendine devam etti.

Données financières — Zurich Insurance Group AG

ISIN CH0011075394 Listeleme yeri İsviçre — hisse senedi kodu zurn.sw Sektör Financial Services — Insurance – Diversified kuşatma İsviçre — Resmi Sitesi sermayelendirme ≈ 92,37 milyar İsviçre frangı (24 Ekim 2026 itibarıyla) PER (TTM) ≈ 15,8 (24.10.2026 tarihi itibariyle) kâr payı Hisse başına 30,00 İsviçre frangı — getiri ≈ %4,8

Son yıllık sonuçlar

Exercice Maslahatgüzar Net gelir 2025 48,80 milyar İsviçre frangı 5,27 milyar İsviçre frangı 2024 53,56 milyar İsviçre frangı 5,23 milyar İsviçre frangı 2023 49,46 milyar İsviçre frangı 3,84 milyar İsviçre frangı

Hisse başına temettü geçmişi

geçici görevlendirme tarihi kâr payı 10.04.2026 30,00 İsviçre Frangı 11.04.2025 28,00 İsviçre Frangı 12.04.2024 26,00 İsviçre Frangı 12.04.2023 24,00 İsviçre Frangı 08.04.2022 22,00 İsviçre Frangı

Kaynaklar: Yahoo Finance — hisse fiyatı, piyasa değeri, F/K oranı, yıllık hesaplar ve temettü geçmişi, veriler 24.10.2026 tarihine aittir. Gösterge niteliğindeki rakamlar, kotasyon para birimindedir; bu yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Zürih Sigorta: Grup sunumu

Zürih Gölü kıyısındaki Mythenquai'de bulunan grup, 65.000'den fazla çalışana sahip ve dünya çapında on milyonlarca müşteriye hizmet veriyor. Profili, ağırlıklı olarak mülk ve kaza sigortasına odaklanan çok çeşitli sigorta ürünleri sunan bir şirkettir.

Mal ve kaza sigortası (M&K) Gelirlerin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan tarihi temel unsur: şirketlerin, profesyonellerin ve bireylerin sigortacısı, disiplinli sigorta değerlendirme anlayışıyla tanınıyor;

Gelirlerin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan tarihi temel unsur: şirketlerin, profesyonellerin ve bireylerin sigortacısı, disiplinli sigorta değerlendirme anlayışıyla tanınıyor; hayat sigortası (gelirin yaklaşık beşte biri), ağırlıklı olarak Avrupa ve Latin Amerika'da;

(gelirin yaklaşık beşte biri), ağırlıklı olarak Avrupa ve Latin Amerika'da; çiftçiler : Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Farmers sigorta borsalarının yönetimi (sahipliği değil), risk üstlenmeden grubun operasyonel uzmanlığını paraya dönüştüren, ücret tabanlı bir model.

Satın alma işlemiyle birlikte beazley 1'inde kesinleştier 2 Ekim 2026'da yaklaşık 10,8 milyar dolarlık, tarihinin en büyük işlemiyle Zurich, siber riskler, mesleki sorumluluk, denizcilik, enerji ve özel sigorta branşlarında dünyanın önde gelen sigorta şirketi haline geliyor ve Londra'daki karar alma merkeziyle Londra finans piyasasındaki varlığını güçlendiriyor.

Sonuçlar: bir dizi rekor

Grubun son albümleri, tarihinin en yüksek satış rakamlarına sürekli olarak ulaşıyor.

2025. Egzersiz (19 Şubat 2026'da yayınlandı): 8,9 milyar dolarlık faaliyet karı (%14 artış, rekor), 6,8 milyar dolarlık net gelir (%17 artış), hisse başına temel kazanç 45,1 dolar (%13 artış); mülk ve kaza sigortası iş kolu için birleşik oran şu şekildedir: 92,6% — sektör için mükemmel bir gelişme — ve brüt primler ilk defa 50 milyar doları aştı;

(19 Şubat 2026'da yayınlandı): 8,9 milyar dolarlık faaliyet karı (%14 artış, rekor), 6,8 milyar dolarlık net gelir (%17 artış), hisse başına temel kazanç 45,1 dolar (%13 artış); mülk ve kaza sigortası iş kolu için birleşik oran şu şekildedir: — sektör için mükemmel bir gelişme — ve brüt primler ilk defa 50 milyar doları aştı; İlk dönem 2026 (6 Ağustos'ta yayınlandı): 4,8 milyar işletme karı (%13 artışla yeni yarıyıl rekoru), 3,5 milyar net kar (%14 artış) ve hayat sigortası branşı için hedeflerde yukarı yönlü revizyon;

(6 Ağustos'ta yayınlandı): 4,8 milyar işletme karı (%13 artışla yeni yarıyıl rekoru), 3,5 milyar net kar (%14 artış) ve hayat sigortası branşı için hedeflerde yukarı yönlü revizyon; sağlamlık İsviçre'nin SST oranı %259 seviyesinde olup, gerekliliklerin oldukça üzerindedir ve Beazley satın alımının absorbsiyon kapasitesini teyit etmektedir.

Bir sigorta şirketi için bu rakamlar, seçici sigortacılığı (primlerin doğru fiyatlandırılması, hasarların minimumda tutulması) ve varlıklar üzerinden istikrarlı bir getiriyi yansıtmaktadır. 2025 yılında gider oranını artıran AIG'den devralınan seyahat işletmesinin entegrasyonunun, Beazley operasyon kapsamına dahil edilmeden önce bile 2026-2027 yıllarında sinerji yaratması bekleniyordu.

Zurich Dividend: Önde gelen bir İsviçre temettü getirisi.

Zurich, hissedarlarını sabırla ödüllendiren İsviçre şirketlerinden biridir. 2025 yılı için önerilen temettü miktarı şu şekildedir: Hisse başına 30 İsviçre frangı, %7 artış — Hisse başına temel kazançtaki büyümeye eşlik eden istikrarlı büyüme. Yaklaşık 590 franklık bir fiyatta, getiri şu aralıktadır: %5 ve %5,5Bu, öz sermaye karlılığı %25'i aşan bir grup için dikkat çekici bir seviye. Buna ek olarak, yaklaşık 2024'te 1,1 milyar CHF, 2025'te aynı miktarda ve 2026 için açıklanan 1,8 milyar CHF'lik bir program olmak üzere tekrarlanan hisse geri alımları, piyasadaki hisse sayısını mekanik olarak azaltıyor. Bu getiriyle ilgili tek çekince, Beazley'nin satın alınmasının kısmen Mart 2026'da gerçekleştirilen 3,9 milyar CHF'lik bir sermaye artırımıyla finanse edilmiş olması ve bunun seyreltici etkisinin sonraki yıllarda yeni kuruluşun konsolide karlarıyla dengelenmesidir.

Tarihçe: Yerel sigorta şirketinden dünya şampiyonluğuna

1872'de Zurich Marine adıyla kurulan şirket, gemilerini Londra üzerinden sigortalamadan sigortalatmak isteyen İsviçreli gemi sahiplerinin girişimiyle ortaya çıktı. Denizcilik sigortasından yola çıkarak, yangın, kaza, hukuki sorumluluk ve ardından 20. yüzyılda uluslararası sigorta gibi tüm riskleri kapsayacak şekilde genişledi.e Yüzyıllar boyunca hayat sigortasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Farmers ile çeşitlendirme yaptı. Yakın geçmişi, yeniden keşfedilen bir disiplin öyküsüdür: 2000'li yıllarda garantili oranlı hayat sigortasında düzeltilmesi maliyetli olan aşırılıkların ardından, grup kendisini risk kültürünün mükemmel olduğu iş kolu olan mülk ve kaza sigortası üzerine ve zorlu bir sermaye tahsis stratejisiyle yeniden inşa etti. 2026'da Beazley'nin satın alınması bu yolculuğu taçlandırıyor: ona, modern sigortanın başladığı pazar olan Lloyd's özel branşlarında dünya çapında lider konumunu kazandırıyor ve kurucularının 150 yıldan fazla önce açtığı çemberi tamamlıyor.

Sigorta piyasası: Sigorta şirketlerini birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

Bir yatırımcı için tüm sigorta şirketleri eşit değildir ve temel karşılaştırma aracı, ödenen tazminatlar ve giderlerin toplamının, toplanan primlere bölünmesiyle elde edilen birleşik orandır. %100'ün altında, sigorta şirketi primleri yatırım yapmadan önce bile kendi sigorta faaliyetlerinden para kazanır; %100'ün üzerinde ise, bunu telafi etmek için yatırımlarına güvenmek zorundadır. Zurich'in 2025 için öngörülen %92,6'lık oranı, onu birkaç Amerikalı ve İsviçreli rakibiyle birlikte dünyanın önde gelenleri arasına yerleştiriyor. İkinci bir kriter ise döngüsel disiplindir. Sigorta fiyatları dalgalar halinde dalgalanır; felaketlerden sonra sermaye çekildiğinde sert dalgalar, rekabet geri döndüğünde ise yumuşak dalgalar. Günümüzde büyük halka açık sigorta şirketleri, pahalı satın almalar yerine karlı organik büyümeyi tercih ediyor ve Zurich bu ihtiyatlılığı gösteriyor: Beazley, bilançosunun gücü sayesinde düzenleyici oranlarını kötüleştirmeden 3,9 milyar franklık hisse senedi ihraç etmesine olanak tanıyan bir dönemde finanse edilen, yıllar içindeki ilk büyük satın alımıdır.

2026 yılının ikinci yarısı gidişat hakkında neler ortaya koyuyor?

6 Ağustos 2026'da açıklanan rekor rakam olan 4,8 milyar dolarlık işletme karı, etkileyici bir sayıdan daha fazlası: son üç yılın stratejisini doğruluyor. AIG'den devralınan seyahat işi artık tam kapasiteyle çalışıyor, hayat sigortası işinin hedefleri yükseltildi ve mülk ve kaza sigortası işi, sektör için maliyetli hava olaylarının yaşandığı ilk yarıya rağmen sigortacılık mükemmelliğini koruyor. Başka bir deyişle, grup büyük bir satın almayı bünyesine katarken organik karlılığını da artırdı. Yönetimin Beazley ile tekrarlaması gereken senaryo tam olarak budur: eğer iki yıl içinde konsolide grup, artan özel gelirlerle aynı birleşik oranı elde ederse, hissedarlar için değer yaratımı somut olacaktır. Piyasa, bu hedefe doğru yakınsamayı rapor üstüne raporla takip edecektir.

Analiz: Abonelik kalitesi ve Beazley entegrasyonu

Zurich'e yönelik yatırım tezi iki temel üzerine kuruludur. Birincisi savunmacıdır: %93'ün altında birleşik oranıyla fiyatlandırma disiplinini gösteren ve faiz oranlarının yavaşladığı dönemlerde arzu edilen bir profil olan %5'in üzerinde temettü getirisi sunan önde gelen bir mülk ve kaza sigorta şirketidir. İkincisi ise Beazley'den beklenen değer yaratımıdır: Her iki grubun özel branşlarını birleştirerek, Zurich, Lloyd's pazarının en dinamik segmentlerinden ikisi olan siber ve mesleki sorumluluk sigortasında yüksek marjlı, tekrarlayan gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Buna karşılık, riskler entegrasyonun uygulanması (Beazley'nin yetenekli sigortacılarını ve Lloyd's kültürünü bir İsviçre grubu içinde korumak) ve birleşik oranı geçici olarak düşürebilecek doğal afet döngüsü ile kazançların önemli bir kısmının dolar cinsinden olması nedeniyle döviz dalgalanmalarıdır. Bu faktörler bir yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir. Benzer bir getiri ile, Iberdrola Düzenlemeye tabi elektrik şebekelerinde farklı bir savunma mekanizması sunar.

Hisseler Zürih'te İsviçre frangı cinsinden işlem görmektedir. İsviçre şirketi olduğu için, vergi indiriminden yararlanamaz. BEZELYE ve normal bir menkul kıymet hesabından edinilir:

SIX Swiss Exchange'e erişiminizi kontrol edin. — Fransız aracı kurumlar arasında standart; Başlığı ara ZURN kodu altında (ISIN CH0011075394); Limit emri verin Hisse senedi likittir, ancak yüksek birim fiyatı (500 frankın üzerinde) nedeniyle lot miktarının buna göre hesaplanması gerekmektedir; Vergilendirmeyi önceden tahmin edin İsviçre'de temettü üzerinden %35 oranında stopaj vergisi kesilir; bunun bir kısmı Fransız-İsviçre vergi formu aracılığıyla geri alınır, kalan kısım ise sizin vergi rejiminize göre vergilendirilir (varsayılan olarak sabit vergi uygulanır).

Temettünün miktarı her yıl bahar genel kurulunda teklif edilir ve kısa süre sonra ödenir; hesaplanan miktar, ödeme günündeki CHF/EUR döviz kuruna bağlıdır.

Zurich Insurance'ın hatırlanması gereken beş önemli ismi

8,9 milyar 2025 yılı için rekor işletme karı, %14 artış;

2025 yılı için rekor işletme karı, %14 artış; 92,6% : 2025 birleşik oranı, grubun sigorta disiplininin göstergesi;

: 2025 birleşik oranı, grubun sigorta disiplininin göstergesi; 50 milyar : Ödenen hasar primlerinde ilk kez ulaşılan dönüm noktası;

: Ödenen hasar primlerinde ilk kez ulaşılan dönüm noktası; 30 İsviçre frangı : 2025 için önerilen temettü (%7 artışla), %5'in üzerinde bir getiri sağlıyor;

: 2025 için önerilen temettü (%7 artışla), %5'in üzerinde bir getiri sağlıyor; 10,8 milyar Beazley'nin satın alma bedeli, Ekim 2026'da kesinleşti.

Bu ölçütler, grubun net bir resmini çiziyor: karlı, disiplinli, kazançlı ve artık uzmanlaşmış branşlarında güçlenmiş durumda. Önümüzdeki çeyreklerin izlenmesi, entegrasyonun vaatlerini yerine getirip getirmediğini ortaya koyacak; bu, önümüzdeki iki yıl içinde değer yaratmanın temel itici gücüdür.

SSS: Zurich Sigorta hissesi hakkında sıkça sorulan sorular

Zurich'in temettü verimi nedir?

2026 sonbaharında, önerilen 2025 yılı temettüsü olan 30 İsviçre frangına dayanarak, %7'lik bir artışla %5 ile %5,5 arasında bir büyüme bekleniyor. Bu, 2026 için açıklanan 1,8 milyar franklık hisse geri alım programına ek olarak gerçekleşiyor.

Zurich Sigorta poliçesi PEA (Fransız öz sermaye tasarruf planı) bünyesinde tutulabilir mi?

Hayır, şirket İsviçre yasalarına tabidir: hisse senedi, İsviçre frangı cinsinden işlem gören ve stopaj vergisinin kısmen geri alınabildiği sıradan bir menkul kıymetler hesabından satın alınır.

Beazley'nin satın alınması ne gibi kazanımlar sağlayacak?

Ekim 2026 başlarında yaklaşık 10,8 milyar dolar karşılığında tamamlanan bu birleşme, Zurich'i Londra'da operasyon merkezi ve yüksek kar marjlı düzenli gelirleriyle, bu uzmanlık alanında (siber güvenlik, mesleki sorumluluk, denizcilik, enerji) dünyanın önde gelen sigorta şirketi haline getiriyor.

Çiftçi modeli nedir?

Zurich, sigorta riskini üstlenmeden, ücret karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Farmers borsalarını yönetiyor: bu hizmet modeli istikrarlı gelirler ve geniş bir dağıtım ağı sağlıyor.

Döviz kuru sonuçlarda ne gibi bir rol oynuyor?

Grup, işlerinin önemli bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olması nedeniyle raporlarını dolar cinsinden yayınlamaktadır; bu nedenle euro veya İsviçre frangı cinsinden hisse senedi sahibi olan hissedarlar, hem kazançları hem de hisse senedi fiyatını etkileyen çifte kur etkisine maruz kalmaktadır. Bu, büyük uluslararası sigorta şirketlerinin de ortak özelliğidir ve yatırım kararlarında dikkate alınmalıdır.

Grup mali açıdan sağlam mı?

Evet: İsviçre düzenleyici SST oranı %259 seviyesinde olup eşik değerlerin oldukça üzerindedir ve mülk ve kaza sigortası branşının birleşik oranı (%92,6, 2025'te) disiplinli bir sigortacılık anlayışını göstermektedir.

Birim fiyatı neden bu kadar yüksek?

Zurich hiçbir zaman kesirli hisse senedi satışı yapmamıştır: hisse başına 500 frankın üzerinde bir fiyatla, tam pozisyon önemli bir yatırım anlamına gelir. Bazı aracı kurumlar, yatırım miktarını bütçenize göre uyarlamak için kesirli hisse senedi alım imkanı sunmaktadır.

Bir sonraki yayın tarihi nedir?

6 Ağustos 2026'da açıklanan rekor ilk yarıyıl sonuçlarının ardından, dokuz aylık sonuçlar Kasım ayında açıklanacak ve tam mali yılın Şubat 2027'de başlaması bekleniyor.

Bu bilgi formu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski taşır.