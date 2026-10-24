Hayat Sigortası: Fransa Hayat Sigortası Yatırım Rehberi

Hayat Sigortası Nasıl Çalışır? Basit Bir Tanım

MKS hayat sigortası — ayrıca assurance-vie olarak da yazılır — Fransa'da her şeyden önce bir tasarruf sözleşmesiSigorta şirketine "prim" adı verilen bir miktar para ödersiniz. Sigorta şirketi bu parayı seçtiğiniz yatırım araçlarına yatırır ve kazançlar da dahil olmak üzere birikimlerinizi anapara veya yıllık ödeme olarak geri ödemeyi taahhüt eder. Vefat etmeniz durumunda, sigorta şirketi bu tutarları sigorta poliçesinde adı geçen kişilere öder. lehtar maddesi.

Adına rağmen, bu sadece bir risk sigortası değil. Özünde, ürün orta ve uzun vadeli bir yatırımdır: esnek, herhangi bir katkı payı tavanından muaf ve kendi vergi çerçevesine tabidir. Bu nedenle, Livret A düzenlemeli tasarruf hesabı ve PEA hisse senedi tasarruf planının yanı sıra Fransız hane halklarının en sevdiği yatırımlardan biri olmaya devam etmektedir.

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Sözleşmede dört taraf yer almaktadır. Çay poliçe sahibi Sözleşmeyi imzalar ve ödemeleri yapar. Çay sigortalı kişi Sözleşmenin dayanağı olan kişi; çoğu durumda bu kişi sigortalı kişidir. Çay sigortacı Fonları yönetir. Son olarak, hak sahibi Ya da sigortalı kişi vefat ettiğinde, hak sahipleri anaparayı alacaklardır.

Yurtdışında Yaşayanlar İçin Hayat Sigortası: Anglo-Sakson Hayat Sigortasıyla Karıştırmayın

İngilizceden çevrilen birçok içerik, Fransız sigorta sektörünü, vadeli poliçeleri, tıbbi muayeneleri ve risk bazlı primleri olan Anglo-Sakson "hayat sigortası" ile karıştırıyor. Oysa Fransa'nın bu isim altında sunduğu hayat sigortası tamamen farklı bir üründür. Ölüm sigortası (Ölüm sigortası) bir koruma ürünüdür: Teminat süresi içinde vefat etmeniz durumunda sevdiklerinize bir sermaye tutarı ödenmesi için prim ödersiniz. Sürenin sonunda hala hayattaysanız, tıpkı hasar talebinde bulunulmayan bir ev sigortası poliçesi gibi, primleriniz kaybedilir.

Fransız hayat sigortasıÖte yandan, birikimler size aittir: yaşamınız boyunca istediğiniz zaman bunları geri çekebilirsiniz. Autorité des marchés financiers (AMF) ve Service-Public bu ayrımı ayrı ayrı ele alan sayfalar yayınlamıştır. Tıbbi anketler, standart bir hayat sigortası tasarruf sözleşmesinin açılmasıyla değil, ölüm teminatı ve borç alan sigortasıyla ilgilidir.

Sigorta Vie Sözleşmesi Nasıl Finanse Edilir?

Sözleşme, sizin ödemelerinizle finanse edilmektedir. Resmi Service-Public bilgi broşürüne göre, primlerinizi ödemenin üç yolu vardır:

Ücretsiz ödemeler Ödemelerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz miktarda yapabilirsiniz; ancak sigorta şirketinin belirleyebileceği minimum tutara tabidir. Bu en yaygın kullanılan yöntemdir.

Ödemelerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz miktarda yapabilirsiniz; ancak sigorta şirketinin belirleyebileceği minimum tutara tabidir. Bu en yaygın kullanılan yöntemdir. Planlanmış primler Her ay, üç ayda bir veya yılda bir programlanmış sabit bir miktar. Düşünmeden tasarruf etmek ve piyasalara giriş noktalarınızı yumuşatmak için idealdir.

Her ay, üç ayda bir veya yılda bir programlanmış sabit bir miktar. Düşünmeden tasarruf etmek ve piyasalara giriş noktalarınızı yumuşatmak için idealdir. Tek bir primÖrneğin, bir mülkün satışı veya mirasın alınması sonrasında yapılan tek seferlik abonelik ödemesi.

Var yasal bir üst sınır yok Düzenlenmiş tasarruf hesaplarının aksine, ödemeler konusunda yasal bir sınırlama yoktur. Kanun yalnızca primlerin mali ve ailevi durumunuz göz önüne alındığında açıkça aşırı olmamasını şart koşmaktadır. İlk ödeme için de yasal bir asgari tutar bulunmamaktadır: her sigorta şirketi kendi tutarını belirler. Sözleşmeye bağlı olarak, bu tutar yaklaşık yüz avrodan birkaç bin avroya kadar değişmektedir.

"Zamanı Mümkün Olduğunca Erken Başlatmanızın" Nedenleri

İlk ödeme sözleşmenin şartlarını belirler. geçerlilik tarihiBu da kıdeminin başlangıç ​​noktasını işaret eder. Ancak vergi işlemlerini büyük ölçüde belirleyen şey, her ödemenin tarihi değil, bu kıdemdir: kilit eşik sekiz yıl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, hemen bir planınız olmasa bile, küçük bir miktarla sözleşme açmak, süreyi başlatır. Daha sonra, yatırım yapacak birikiminiz olduğu gün, sözleşmeyi finanse edebilirsiniz.

Paranız Nereye Gidiyor: Hayat Sigortası Fonları Hakkında Açıklamalar

Bir sözleşme olabilir tek araçlıGenellikle bir euro fonu olmak üzere, yalnızca tek bir destekle veya çoklu araçBu durum günümüzde sözleşmelerin büyük çoğunluğu için geçerlidir. İkinci durumda ise, tasarruflarınızı çok farklı getiri/risk profillerine sahip çeşitli araç ailelerine dağıtırsınız.

Euro Fonu: Güvenlik ve Kademeli Artış Etkisi

MKS euro fonu Bu, tarihi bir araçtır. Sigorta şirketi ağırlıklı olarak tahvillere ve düşük riskli varlıklara yatırım yapmaktadır. sermayeyi garanti eder Oraya yatırdığınız para, sözleşmeye bağlı olarak ücretler hariç. Faiz her yıl tahakkuk eder ve sözleşmede aksi belirtilmedikçe kesin olarak sizin olur: işte bu cırcır etkisiPiyasalarda zorlu bir yıl, önceki yılların kazanımlarını silmez.

Karşılığında, sigortacı tarafından her yıl açıklanan ve sözleşmeden sözleşmeye oldukça değişkenlik gösteren orta düzeyde bir getiri elde edilir. Bu getiri, geçerli faiz oranlarına, sigortacının portföyünün yaşına ve rezerv ayırma politikasına bağlıdır. Geçen yıl ödenen getiriler, gelecek için hiçbir garanti vermez. Bazı sigortacılar ayrıca, euro fonuna veya bonus oranına erişebilmeniz için minimum bir payda birim bağlantılı fonlara sahip olmanızı da şart koşmaktadır.

Birim Bağlantılı Fonlar: Performans Potansiyeli, Ancak Buna Bağlı Riskler

Birim bağlantılı fonlar (Hesap birimleri veya UC) garanti edilmeyen araçlardır: hisse senedi veya tahvil fonları (UCITS), SCPI gayrimenkul fonlarındaki paylar, takip fonları, alternatif fonlar, yapılandırılmış ürünler. Tasarruflarınız artık euro cinsinden değil, birim cinsinden ifade edilmektedir. Sigortacı, birim sayısını garanti eder. değerleri değilBu, hisse senedi ve gayrimenkul piyasalarının hem yükselişini hem de düşüşünü takip eden bir sistemdir.

Uzun vadede, hisse senedi yatırım araçları tarihsel olarak euro fonlarına kıyasla daha büyük bir potansiyel sunmuştur, ancak bu durum gerçek bir oynaklık pahasına gerçekleşmiştir. Birçok çevrimiçi sözleşme erişim sağlar ETF'ler, düşük maliyetli takip fonları Bu, CAC 40 veya MSCI World gibi bir endeksi taklit eden bir araçtır. Genellikle bir sigorta şirketi içindeki piyasalara maruz kalmanın en ucuz yoludur.

Yasa ayrıca sigorta şirketlerini en az bir ISR etiketli yatırım fonu, bir Greenfin etiketli fon ve bir dayanışma fonu sunmaya zorunlu kılıyor: bunları seçmek veya seçmemek size kalmış.

Euro-Kroyassan: Sabit Bir Ufukta Bir Uzlaşma

Euro büyüme fonları Tam veya kısmi sermaye garantisi sunmak, ancak yalnızca belirli bir vade tarihindeEn az sekiz yıl sonrasına kadar. Bu ertelenmiş garanti karşılığında, sigortacı dinamik varlıklara daha fazla yatırım yapabilir. Bu formül, vade sonunda kesinlikle ihtiyaç duymayacağınız tasarruflar için uygundur.

Kriter Euro fonu Birim bağlantılı fonlar Euro-büyüme Sermaye garantisi Evet, her zaman Yok hayır Evet, vade sonunda (tamamen veya kısmen) Geri dönüş potansiyeli ılımlı Yüksek, değişken Orta seviye Kaybetme riski Çok düşük Gerçek Olgunlaşmadan önce mümkün Önerilen ufuk Kısa ve uzun vadeli Uzun vadeli (8 yıl ve üzeri) En az 8 yıl

Kendi Kendini Yöneten mi Yoksa Yönetilen mi: Hangi Yönetim Tarzını Seçmelisiniz?

Hangi araçların mevcut olduğunu öğrendikten sonra, karar vermeniz gerekiyor. kim tahsislerini yönlendirir.

kendi kendini yöneten : Kendi araçlarınızı seçersiniz ve kendi tahsislerinizi yaparsınız - bir araçtan diğerine transferlerinizi kendiniz gerçekleştirirsiniz. Bu, piyasaları takip eden tasarruf sahipleri için uygun, en ucuz formüldür.

: Kendi araçlarınızı seçersiniz ve kendi tahsislerinizi yaparsınız - bir araçtan diğerine transferlerinizi kendiniz gerçekleştirirsiniz. Bu, piyasaları takip eden tasarruf sahipleri için uygun, en ucuz formüldür. Yönetim altındaki portföyler (yetkili makam tarafından) Karar verme yetkisini, sizinle birlikte belirlenen bir profile göre sigortacıya veya bir yönetim şirketine devredersiniz. Kullanışlıdır, ancak genellikle ek ücretlerle birlikte gelir.

Karar verme yetkisini, sizinle birlikte belirlenen bir profile göre sigortacıya veya bir yönetim şirketine devredersiniz. Kullanışlıdır, ancak genellikle ek ücretlerle birlikte gelir. Profilli veya hedef tarihli yönetim: Bazı sözleşmelerin sunduğu ara formüller. Riskli paylar, bir hedefe (genellikle emekliliğe) yaklaşıldıkça otomatik olarak azalır.

Yeşil Sanayi yasasından bu yana, yönetilen portföyler şu şekilde ilerliyor: denetimli tahsisler Profil tarafından belirlenir. Temkinli profil, en az %50 düşük riskli araç içermelidir veya vade on yıldan fazla ise bu oran %30 olmalıdır. Dengeli profil en az %30, on yıldan sonra ise %20 içermelidir. Dinamik profil en az %20, on yıldan sonra ise %10 içermelidir.

Dengeli ve dinamik profiller, halka açık olmayan küçük bir özel sermaye bölümünü de içermektedir. İstediğiniz zaman kendi yönettiğiniz portföylerden yönetilen portföylere geçiş yapabilirsiniz.

Yatırım planınızı yönlendiren basit bir kural vardır: Yatırım ufkunuz ne kadar uzunsa, birim bağlantılı fonların payı da o kadar büyük olabilir. Fonlara ihtiyaç duyacağınız an yaklaştıkça, euro fonuna yeniden yatırım yaparak kazançları kademeli olarak güvence altına almak akıllıca olacaktır.

Hayat Sigortası Ücretleri: En Çok Etki Yaratan Faktör

On beş ya da yirmi yıl içinde, ücretler performansın önemli bir bölümünü aşındırır. Service-Public dört aileyi birbirinden ayırır:

Kurulum ücretleriSabit fiyatlı, açılışta ödenen - günümüzde nadir rastlanan bir durum. Ödeme ücretleri (veya giriş ücretleri), ödediğiniz her tutardan düşülür. Geleneksel bankacılık ağlarında bu oran birkaç yüzdeye ulaşabilirken, çoğu çevrimiçi sözleşme bu uygulamayı kaldırmıştır. Yönetim ücretiVarlıkların sahipliği üzerinden her yıl tahsil edilen bu ücret, genellikle euro fonlarına kıyasla birim bağlantılı fonlarda daha yüksektir. Yeniden tahsis ücretleriBu, tasarruflarınızı bir araçtan diğerine aktardığınızda uygulanır.

Bu sözleşme ücretlerine ek olarak, tıpkı araçların kendi ücretleri gibi: birim bağlantılı bir fonun devam eden masrafları, sözleşmenin yönetim ücretlerinin üzerine eklenir. Bu nedenle, aktif bir fon, aynı piyasadaki bir ETF'den birkaç kat daha pahalıya mal olabilir. UFC-Que Choisir gibi tüketici dernekleri düzenli olarak şu hatırlatmayı yapıyor: yüksek giriş ücretleri ve pahalı kurum içi fonlara sahip bir sözleşme, hiçbir satış vaadinin telafi edemeyeceği bir dezavantajla başlar. İmza atmadan önce, okuyun... temel bilgi belgesi ve her bir temel fonun ücret tablosu.

Para Çekme: Kısmi Çekme, Tam Teslim veya Avans

Yaygın bir yanılgının aksine, bir sigorta şirketine yatırılan para kilitli değilBelirli sözleşmelerin dışında kalan durumlarda, sigortalı üç araca sahiptir.

Kısmi Geri Çekilme

Tasarrufların bir kısmını çekersiniz ve sözleşme işlemeye devam eder. Mekanik olarak, her çekim, vergilendirilmeyen ödenmiş sermayenin bir payını ve yalnızca bu kazanç payının orantılı olarak vergilendirilmesini içerir. Bazı sözleşmeler buna izin verir. planlanmış kısmi para çekme işlemleriBöylece kendinize düzenli olarak ek gelir sağlayabilirsiniz.

Tam Teslimiyet

İade bedelinin tamamını geri alırsınız ve sözleşme, kıdem vergisinden feragat edilerek sona erer. İade cezaları, tasarrufların %5'ini aşamaz ve sözleşmenin onuncu yılından sonra yasaklanır. Yazılı talep alındıktan sonra, sigortacı gerekli işlemleri yapar. iki ay Paranın ödenmesi gerekmektedir; aksi takdirde gecikme faizi artırılacaktır.

İlerleme

Sözleşmede bu öngörülüyorsa, sigortacı ödünç verir Tasarruflarınıza dokunmadan, size, teslim değerinin belirli bir yüzdesiyle sınırlı bir miktar para verilir. Avans faizlidir ve geri ödenmesi gerekir. Kendi başına vergilendirilmez, ancak ödenmemiş bir avans, para çekme işlemi olarak yeniden sınıflandırılabilir. Bu, tek seferlik bir ihtiyaç için eski bir sözleşmeyi "feshetmenizi" önler.

Dikkat etmeniz gereken özel bir durum var: eğer bir hak sahibi daha önce resmi olarak kabul edilen Belirtmeleri halinde, herhangi bir geri çekme veya avans için onayları gerekli hale gelir. Bu, 19 Aralık 2007'den beri kanunla öngörülen şekillerde yapılan kabuller için geçerlidir.

Hayat Sigortası Vergi Avantajları: Bilmeniz Gereken Kurallar

Vergilendirme, sözleşmenin en büyük güçlü yönlerinden biridir, ancak belirli kurallara tabidir. Aşağıdaki maddeler, Ekim 2026'da yürürlükte olan rejimi açıklamaktadır. Vergi kuralları her mali yasa tasarısıyla değişebilir: herhangi bir önemli karar almadan önce resmi sayfayı kontrol edin. Hayat sigortası sözleşmesinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi nasıl yapılır? (Fransızcada).

Sözleşme Devam Ederken

Para çekmediğiniz sürece, bileşik faizle elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi değildir. Sosyal katkılar Euro fon faizlerinden her yıl kesinti yapılır. Birim bağlantılı fonlarda ise bu kesintiler yalnızca para çekme işlemi yapıldığında yapılır. Sözleşmeye uzun vadede güç veren de bu vergi avantajlı bileşik faizdir.

Ayrılış Aşamasında: Sekizinci Yıllık Dönüm Noktası

Sadece kazançlar Çekilen tutarlar vergilendirilir; asla yatırdığınız anapara vergilendirilmez. Vergilendirme iki parametreye bağlıdır: sözleşmenin yaşı ve ödeme tarihi. 27 Eylül 2017'den sonra ödenen primler için, her durumda geçerli olan sosyal katkı payları hariç, vergi rejimi aşağıdaki gibidir:

Sözleşme yaşı Kazançlara uygulanan gelir vergisi 8 yaş altı %12.8'lik tek seferlik sabit vergi veya küresel seçenek kapsamında artan oranlı vergi sistemi. 8 yıl ve üzeri Yıllık 4,600 € (ortak vergilendirilen çiftler için 9,200 €) muafiyet, ardından 150,000 €'luk net primlerle bağlantılı kazançlar üzerinden %7.5 ve bunun üzerindeki kazançlar üzerinden %12.8 vergi.

27 Eylül 2017'den önce yapılan ödemeler, kıdeme bağlı olarak artan oranlı veya geriye dönük serbestleştirici sabit oranlı vergilendirme sistemi olan eski sisteme tabidir ve sekiz yıl sonra aynı ödenek geçerlidir. Somut olarak, sekiz yıl sonra, tek bir tasarruf sahibi her yıl 4,600 €'ya kadar olan kazançlarını gelir vergisinden muaf olarak çekebilir. Sadece sosyal güvenlik primleri ödenmeye devam eder. Bu nedenle sözleşmenin sekizinci yıldönümünden itibaren "değerli hale geldiği" sıklıkla söylenir.

Vasiyetnamede Lehtar Belirtme Maddesi ile Servetin Devredilmesi

Fransız hayat sigortası aynı zamanda birinci sınıf bir araçtır. serveti aktarmakSigortalı kişi vefat ettiğinde, anapara belirlenen hak sahiplerine ödenir ve çoğunlukla, malikanenin dışındaPrimler aşırı derecede yüksek olmadığı sürece, mirasçılar arasında paylaşıma dahil edilmez. Dilediğiniz kişiyi, aile üyesi olsun veya olmasın, belirleyebilirsiniz.

Ölüm halinde uygulanacak vergi, sigortalının her ödeme anındaki yaşına bağlıdır:

70 yaşından önce ödenen primler (Fransız Genel Vergi Kanunu Madde 990 I): Her hak sahibi, tüm sözleşmeler toplamı için 152,500 €'luk bir muafiyetten yararlanır. Bunun ötesinde, vergilendirilebilir tutarların 700,000 €'ya kadar olan kısmına %20, sonrasında ise %31.25 oranında vergi uygulanır.

(Fransız Genel Vergi Kanunu Madde 990 I): Her hak sahibi, tüm sözleşmeler toplamı için 152,500 €'luk bir muafiyetten yararlanır. Bunun ötesinde, vergilendirilebilir tutarların 700,000 €'ya kadar olan kısmına %20, sonrasında ise %31.25 oranında vergi uygulanır. 70 yaşından sonra ödenen primler (Fransız Genel Vergi Kanunu Madde 757 B): Primler, tüm hak sahipleri arasında paylaştırılan toplam 30,500 €'luk bir muafiyetten sonra standart miras vergisine tabidir. Çay kazançlar Ancak bu primlerden elde edilen gelirler muaf tutulmuştur.

Hayatta kalan eş ve medeni birliktelik ortağı tamamen muaftır. Bu nedenle, lehtar maddesi dikkatlice hazırlanmalı ve her yaşam olayında (evlilik, doğum, boşanma veya ölüm) gözden geçirilmelidir. Standart formül olan "eşim, o olmazsa çocuklarım, o da olmazsa mirasçılarım" her aile durumuna uymayabilir. Şüpheniz varsa, bir noter size yardımcı olabilir.

Hayat Sigortası Neden Yapılmalı? Uygun Olduğu Amaçlar

Fransa Ekonomi Bakanlığı, sözleşmenin cazibesini üç kullanım alanında özetliyor: sermaye oluşturma, ek gelirle emekliliğe hazırlanma ve uygun bir çerçevede servet aktarma. Somut olarak, hayat sigortası şu durumlar için uygundur:

Sınırları aşan tasarruflarınızı, düzenlenmiş hesaplara yatırdıktan sonra, acil fon inşa edildi;

inşa edildi; Orta veya uzun vadeli bir projeyi finanse etmek: çocukların eğitimi, ev peşinatı, kariyer değişikliği;

Kısmi para çekme işlemleri veya ömür boyu gelir sigortası yoluyla emeklilik için ek gelir oluşturmak;

Servetin transferini organize etmek, özellikle de yasal mirasçı olmayan kişilerin yararına olacak şekilde;

Tek bir çatı altında, garantili fonlar, hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi çeşitli yatırım araçlarını bir araya getirerek yatırımlarınızı çeşitlendirin.

Bu, daha geniş bir varlık stratejisinin parçasıdır: Acil durum tasarruflarından yatırıma kadar adımların genel bir görünümü için yöntemimize bakın. adım adım servet oluşturmak.

En İyi Hayat Sigortası Sözleşmesi Nasıl Seçilir?

Yıllık değerlendirmeler ardı ardına gelir, ancak sıralamalar getiriler ve mevcut promosyonlarla değişir. Sabit bir isim yerine, iyi bir sözleşmeyi diğerlerinden ayıran kalıcı kriterler şunlardır:

Ödemelerde sıfır ücretveya ücretler minimum seviyeye indirilerek müzakere edilir. Yıllık yönetim ücretleri dahildir.Hem birim bağlantılı fonlarda hem de euro fonunda durum aynıdır. Euro fonunun kalitesi: Birkaç yıl boyunca getirilerin istikrarlı olması, erişim koşulları (birim bağlantılı fonlardan pay alınması zorunlu mu?), sigorta şirketinin sağlamlığı. araç seçimi: Düşük maliyetli ETF'ler, SCPI gayrimenkul fonları ve şirket içi fonlarla sınırlı bir ürün yelpazesi yerine, çeşitli bir fon yelpazesi. Yönetim seçenekleriMakul maliyetle yönetilen portföyler, ücretsiz yeniden tahsis, planlı kısmi para çekme, otomatik kar alma. HizmetÇevrimiçi yönetim, hızlı ödemeler ve yeniden tahsisler, kaliteli destek.

Sizi tutmaktan alıkoyan hiçbir şey yok. birkaç sözleşme Farklı sigorta şirketleriyle çalışabilirsiniz. Bu sayede sigorta riskini dağıtabilir, farklı euro fonlarından faydalanabilir ve her sözleşmeyi belirli bir amaca veya yararlanıcı grubuna göre uyarlayabilirsiniz. Eski ama pahalı bir sözleşmenin mutlaka kapatılması gerekmez: vergi önceliğini korur. Fonlamayı durdurabilir ve yeni ödemeler için yanına daha ucuz bir sözleşme açabilirsiniz. Sözleşme imzalandıktan sonra, 30 gün Fikrinizi değiştirmek ve tam para iadesi almak için.

Hayat Sigortası, PEA, Tasarruf Hesapları veya PER: Hangisini Seçmelisiniz?

Hayat sigortası tek uzun vadeli yatırım aracı değildir. Her bir sigorta türü farklı bir amaca hizmet eder ve genellikle birlikte iyi çalışırlar:

Wrapper Güç Sınırlamak Hangi amaç için en iyisi? Tasarruf Hesabı A / LDDS Mevcut ve risksiz Sınırlandırılmış, düzenlenmiş getiri Acil durum tasarrufları Hayat sigortası Esneklik, sınırlama yok, servet transferi Sözleşme ücretleri, 8 yıl sonra optimal vergilendirme Projeler, emeklilik, miras BEZELYE 5 yıl sonra vergi avantajları, düşük komisyon ücretleri Sınırlandırılmış, çoğunlukla Avrupa hisseleri Uzun vadeli öz sermaye yatırımı PER (emeklilik tasarruf planı) Vergiye tabi gelirden düşülebilen ödemeler Tasarruflar, belirtilen istisnai durumlar dışında, emekliliğe kadar bloke edilir. Emekliliğe hazırlanmak, vergi yükünüzü azaltmak Menkul kıymet hesabı Araçlar konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Sermaye gelirlerinin standart vergilendirilmesi Sınırsız yatırım

Hisseleri doğrudan elinde tutmak isteyen yatırımcılar için PEA hisse senedi tasarruf planı genellikle hayat sigortasına tamamlayıcı niteliktedir. Bu planın nasıl işlediğini çeşitli örneklerle detaylandırıyoruz. PEA'ya uygun hisselerVe eğer piyasalarda yeni başlıyorsanız, bizim Borsa piyasasına yeni başlayanlar için rehber Ünite bağlantılı araçlarınızı seçmeden önce temel çalışma prensiplerini açıklar.

Kaçınılması Gereken Riskler ve Hatalar

Her şeyin garanti olduğuna inanmak Sermayenizi yalnızca euro fonları ve vade sonunda euro kruvaziyer yatırımları korur. Birim bağlantılı fonlar değer kaybedebilir, bazen kalıcı olarak.

Sermayenizi yalnızca euro fonları ve vade sonunda euro kruvaziyer yatırımları korur. Birim bağlantılı fonlar değer kaybedebilir, bazen kalıcı olarak. Ücretleri ihmal etmek Yılda birkaç ondalık puan, yirmi yılda milyonlarca avroya ulaşabilir.

Yılda birkaç ondalık puan, yirmi yılda milyonlarca avroya ulaşabilir. Kısa vadede tüm yatırımı birim bağlantılı fonlara yatırmak. Piyasa düşüşü sırasında paraya ihtiyaç duymak, sizi en kötü anda satış yapmaya zorlar.

Piyasa düşüşü sırasında paraya ihtiyaç duymak, sizi en kötü anda satış yapmaya zorlar. Lehtar maddesini unutmak Güncelliğini yitirmiş bir madde, sermayeyi artık seçmeyeceğiniz kişilere aktarabilir.

Güncelliğini yitirmiş bir madde, sermayeyi artık seçmeyeceğiniz kişilere aktarabilir. Eski bir sözleşmeyi iyice düşünmeden feshetmek Kısmi bir çekim genellikle yeterli olduğunda, vergi önceliğini kaybedersiniz.

Kısmi bir çekim genellikle yeterli olduğunda, vergi önceliğini kaybedersiniz. Sigortacı riskini göz ardı etmek: Bir sigortacının başarısız olması durumunda, Fonds de Garrantie des Assurs de Personnes (FGAP) şu kadarını karşılar: Sigortalı kişi başına ve sigortacı başına 70,000 €Tüm sözleşmeler bir arada düşünüldüğünde, paranızı birkaç şirkete dağıtmak riskinizi azaltır. Sapin 2 yasası ayrıca, sektörde ciddi bir kriz olması durumunda yetkililere para çekme işlemlerini geçici olarak sınırlama yetkisi de vermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular: Hayat Sigortası Hakkındaki Sorularınız

Hayat sigortası nasıl çalışır, tek cümleyle anlatın?

Sigorta şirketiyle açtığınız bir sözleşmeye para yatırırsınız ve şirket bu parayı sizin tercihlerinize göre garantili veya garantisiz yatırım araçlarına yatırır. Parayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz ve vefatınız durumunda, belirlediğiniz mirasçılara uygun vergilendirme ile geçer.

Hayat sigortasıyla para kaybedebilir misiniz?

Evet, piyasa koşullarına bağlı olarak değeri değişen birim bağlantılı fonlara yatırılan kısım için bu geçerli. Öte yandan, euro fonu, sözleşme şartları uyarınca yatırılan sermayeyi garanti eder.

Param sekiz yıl boyunca bloke mi edilecek?

Hayır. Sekiz yıllık süre yalnızca çekilen kazançların vergilendirilmesiyle ilgilidir ve bu süreden sonra vergilendirme daha avantajlı hale gelir. Belirli sözleşmeler veya bir hak sahibinin bu atamayı kabul etmesi durumları dışında, para çekme işlemleri her zaman mümkündür.

Hayat sigortası yaptırmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Yasal bir asgari tutar bulunmamaktadır. Sigortacıya bağlı olarak, ilk ödeme birkaç on veya yüz avrodan, bazı prim sözleşmeleri için birkaç bin avroya kadar değişmektedir.

Birden fazla hayat sigortası sözleşmesine sahip olabilir misiniz?

Evet, sayı sınırlaması yok. Vergi indirimleri (sekiz yıl sonrasında yıllık 4,600 € kazanç ve ölüm halinde her hak sahibi için 152,500 €) yine de tüm sözleşmeler için geçerlidir.

Hayat sigortası ve ölüm sigortası aynı şey midir?

Hayır. Hayat sigortası, geri alabileceğiniz bir tasarruf yatırımıdır. Ölüm sigortası ise, yalnızca teminat süresi içinde vefat etmeniz durumunda anapara ödemesi yapan, aksi takdirde primlerin iadesini sağlamayan bir koruma sözleşmesidir.

Sigortalının vefat etmesi durumunda ne olur?

Sigortacı, anapara ödemesini, çoğunlukla miras kapsamı dışında olmak üzere, maddede belirtilen hak sahiplerine yapar. Vergilendirme, ödemelerin yapıldığı sırada poliçe sahibinin yaşına (70 yaşından önce veya sonra) bağlıdır ve eş veya PACS ortağı muaftır.

Resmi kaynaklar: Service-Public, F15274 “Hayat sigortası sözleşmesi: işleyişi” (25 Eylül 2026 tarihinde kontrol edildi) ve F22414 sözleşmelerin vergilendirilmesine ilişkin bilgi notları; AMF, tasarruf sahipleri bölümü. Bu makale eğitim amaçlıdır ve kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.