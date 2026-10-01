André Citroen (1878-1935), Fransız sanayisinin büyük isimlerinden biridir. École Polytechnique mezunu olan bu kişi, otomobili icat etmemiş olsa da, Avrupa'da seri üretimini yapan, kitlesel pazar ürünü olarak satan ve pazarlama aracı olarak kullanan ilk kişilerden biriydi. Hayatı aynı zamanda ekonomi dersi niteliğindedir: artan borçlarla finanse edilen muhteşem bir endüstriyel başarı, iflas ve şirketin Michelin tarafından devralınmasıyla sonuçlandı. 2026 yılında, Panthéon'a defnedilmesi için başlatılan kampanya ile adı yeniden gündeme geldi.

Erken yaşamı: Teknolojiye tutku duyan göçmen bir ailenin oğlu.

André Citroën, 5 Şubat 1878'de Paris'te, 9. bölgedeki 44 rue Laffitte adresinde doğdu. 1873'te Paris'e yerleşmiş Hollandalı Yahudi bir elmas tüccarı olan Levie Citroen ile aslen Varşovalı olan Amalia Kleinmann'ın beşinci ve son çocuğuydu. Aile adı, Hollanda'da narenciye tüccarı olan bir atadan gelmektedir ("citroen" Hollandaca'da limon anlamına gelir); "e" harfine çift nokta işareti koyan da André olmuştur.

Çocukluğu trajedilerle doluydu: 1884'te babası, Güney Afrika'daki bir elmas madenine yaptığı felaketle sonuçlanan yatırımın ardından intihar etti. Lycée Condorcet'de parlak bir öğrenci olan, Jules Verne'e ve Eyfel Kulesi'nin inşasına hayran olan André, mimarlık okuluna girdi.École politekniği 1898 içinde.

Balıksırtı dişliler: bir logonun doğuşu

1900 yılında Polonya'ya yaptığı bir gezi sırasında V oluklu dişliler için bir üretim süreci keşfetti. Daha sessiz ve yüksek güç iletebilen bu dişliler, yüksek işleme hassasiyeti gerektiriyordu. André Citroën lisansı satın aldı ve çelik kullanarak endüstriyel bir üretim süreci geliştirdi. 1901'de, iki lise arkadaşıyla birlikte Paris'in Faubourg Saint-Denis bölgesinde bir dişli imalat şirketi kurdu.

Bu çift şerit daha sonra otomobil markasının amblemi haline geldi: küresel endüstrinin en tanınabilir logolarından biri, mekanik bir parçadan doğdu.

Mors, Amerika ve Seri Üretimin Keşfi

1906'dan itibaren otomobil üreticisine yardım etmesi için çağrıldı. BitO dönemde zor durumda olan şirketi yeniden yapılandırdı. Yönetimini ve ürün yelpazesini yeniden düzenledi: üretim 1908'de 300 otomobilden 1913'te 800'e çıktı. 1912'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı bir gezi onu derinden etkiledi: Ford fabrikasını ziyaret etti ve seri üretim yöntemini keşfetti. Amacı "Avrupalı ​​Henry Ford" olmak oldu.

1915-1918: Quai de Javel'deki mermi fabrikası

1914'te topçu subayı olarak seferber edilen kişi, mühimmat kıtlığını gözlemledi. Ocak 1915'te Savaş Bakanlığı'na, birkaç ay içinde benzeri görülmemiş bir hızda 75 mm'lik mermi üretebilecek bir fabrika inşa edilmesini önerdi. Bunun gerekçesi ise şunlardı: Cirit iskelesiParis'te, 13.000'e kadar kadını istihdam eden son derece modern bir fabrika kurdu. Fabrika toplamda yaklaşık 23 milyon mermi üretti. Fabrika ayrıca o dönemde nadir bulunan sosyal hizmetleriyle de dikkat çekiyordu: bir yemekhane, bir revir ve bir kreş.

1919: A Tipi ve ilk seri üretilen Avrupa otomobili

Ateşkesin hemen ardından fabrika askeri siparişlerini kaybetti. André Citroën bunu önceden tahmin etmişti: birkaç ay içinde tesisi bir otomobil fabrikasına dönüştürdü. Ocak 1919'da basına, piyasadaki en ucuz otomobilin fiyatının yaklaşık yarısı olan 7.250 franklık bir otomobilin fiyatını duyurdu. Kampanya iki hafta içinde 16.000'den fazla talep oluşturdu.

La Citroën Tip AMühendis Jules Salomon tarafından tasarlanan Citroën 2CV, aynı yıl piyasaya sürüldü. Günde 30 araç üretme hedefiyle, seri üretim yapılan ilk Avrupa otomobili olarak tanıtıldı. 1929'da Citroën, Fransız üretiminin neredeyse üçte birini oluşturan 102.891 otomobil üretti ve Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen ve Grenelle'deki fabrikalarında yaklaşık 32.000 işçi çalıştırdı.

Zamanının ötesinde bir pazarlama dehası.

André Citroën, reklamın satış yaptığını herkesten önce anlamıştı:

4 Ekim 1922'de, Otomobil Fuarı sırasında bir uçak, Zafer Takı'nın üzerinde duman harflerle "Citroën" yazdı;

1925'ten 1933'e kadar, devasa, ışıklı bir tabela şunlardan oluşuyordu: Eyfel Turu dev bir reklam panosu;

dev bir reklam panosu; Kégresse yarı paletli araç seferleri kamuoyunda güçlü bir etki bıraktı: Sahra Çölü'nü geçme (1922-1923), Kara Yolculuk Afrika'da (1924), Sarı Yolculuk Asya'da (1931);

Afrika'da (1924), Asya'da (1931); Satış sonrası hizmetlerde de yenilikler sunuyor: kullanım kılavuzu, bayi ağı, garantili orijinal yedek parçalar.

Traction Avant ve 1934'teki iflas

1933'te Louis Renault'ya karşı rekabet gücünü korumak için André Citroën, Javel fabrikasını sadece birkaç ay içinde yeniden inşa ettirerek Avrupa'nın en modern fabrikalarından birine dönüştürdü. Otomobili bir yılda tasarlayan mühendis André Lefebvre'i işe aldı. Çekiş Avant24 Mart 1934'te tanıtılan otomobil devrim niteliğindeydi, ancak şirket mali açıdan tükenmişti: Mayıs 1934'te yayınlanan Fransa Bankası raporuna göre 200 milyon franklık zarar bildiriliyordu.

Bankalar ona destek vermeyi reddediyor ve hükümet de müdahale etmek istemiyor. Aralık 21 1934Citroën şirketi icra yoluyla tasfiye sürecine girdi. Başlıca alacaklı, MichelinŞirketin yönetimini devraldı. Ocak 1935'te André Citroën hisselerini sattı; Temmuz ayında Pierre Michelin onun yerine başkan oldu. Hastalanan André Citroën, 3 Temmuz 1935'te Paris'te 57 yaşında hayatını kaybetti.

Miras: Michelin'den Stellantis'e

Marka, Michelin'in sahipliği altında varlığını sürdürdü ve gelişti; 2CV (1948) ve DS (1955) gibi ikonik modeller ortaya çıktı. 1976'da Peugeot, Citroën'i satın alarak grubu oluşturdu. PSA PEUGEOT CITROËNOcak 2021'de PSA ve Fiat Chrysler'in birleşmesiyle şu şirket kuruldu: stellantisCitroën, bu on dört markadan biridir.

Paris'te, Quai de Javel 1958'de Quai André-Citroën olarak yeniden adlandırıldı ve eski fabrikanın yerine Parc André-Citroën yapıldı. Aile, özellikle torunu Henri-Jacques Citroën, yıllardır onun Panthéon'a defnedilmesi için çaba gösteriyor. 26 Ağustos 2026'da, Medef (Fransız İşletme Konfederasyonu) başkanı Patrick Martin, örgütün yaz okulunda bu adaylığı kamuoyu önünde destekledi.

André Citroën'in hikayesi yatırımcıya ne öğretiyor?

Citroën'in izlediği yol, borsada işlem gören otomobil üreticilerini analiz etmek için hala geçerliliğini koruyan dersler sunuyor:

Miktar yeterli değil. Citroën çok sattı, ancak piyasayı ele geçirmek için çok düşük fiyatlarla. Yeterli kar marjı olmadan, borçla finanse edilen büyüme kırılgan hale geldi. Borsada sadece satışlara değil, faaliyet kar marjına ve nakit akışına da bakılır. Otomotiv sektörü oldukça sermaye yoğun bir sektördür. Bir fabrikayı yeniden inşa etmek veya devrim niteliğinde bir model piyasaya sürmek önemli meblağlara mal olur. Bu durum, tüm üreticilerin mali durumlarını zorlayan elektrikli araçlara geçişin yaşandığı 2026 yılında da geçerlidir. Finansal ortak önemlidir. Alacaklı konumundaki Michelin, şirketin sahibi oldu. Üreticiler ve tedarikçiler arasındaki bağlar yakınlığını koruyor; analizimiz şu sonuçları ortaya koyuyor:Michelin hissesi Bu, lastik üreticisinin o zamandan beri nasıl çeşitlendiğini gösteriyor.

Chevron markasının mevcut varisini takip etmek için profilimizi inceleyebilirsiniz.Stellantis hissesive Citroën'in en büyük tarihi rakibiyle karşılaştırmak için,Renault hissesiBu analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

yıl Événement 1878 Paris'te doğdu (5 Şubat) 1898 Ecole Polytechnique'e giriş 1901 Balıksırtı dişli çark şirketinin kurulması 1906 Mors'un toparlanmasında liderliği üstleniyor. 1915 Javel rıhtım kabuk fabrikasının inşaatı 1919 Citroën Type A'nın Lansmanı 1924 Kara Yolculuk 1934 Traction Avant (Mart), icra yoluyla tasfiye (21 Aralık) 1935 Michelin tarafından devralındı; 3 Temmuz'da vefat etti. 1976 PSA Peugeot Citroën'in Doğuşu 2021 Citroën, Stellantis markası haline geliyor.

SSS

Citroën logosunda neden iki şerit var?

Bu, André Citroën'in otomobil sektörüne girmeden önce kariyerinin başında ürettiği V şeklinde (balık kılçığı) dişlileri anımsatıyor.

Citroën 1934'te neden iflas etti?

Şirket, büyümesini, Javel fabrikasının yeniden inşasını ve Traction Avant modelinin geliştirilmesini finanse etmek için önemli miktarda borç almıştı; düşük satış fiyatları ise kar marjlarını sınırlıyordu. Bankalar şirketi desteklemeyi reddetti ve şirket 21 Aralık 1934'te kayyum yönetimine girdi.

Citroën'in günümüzdeki sahibi kim?

Citroën, 2021 yılında PSA ve Fiat Chrysler Automobiles'ın birleşmesiyle kurulan Stellantis grubunun bir markasıdır.