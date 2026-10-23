8 Haziran 1956'da Boulogne-Billancourt'ta doğan Bruno Lafont, tüm kariyerini tek bir gruba adadı: Lafarge. Otuz yıl boyunca şirkette kademe kademe yükseldikten sonra 2006'da CEO oldu ve 2015'te İsviçre şirketi Holcim ile tarihi birleşmeyi yönetti. Kariyeri, Nisan 2026'da Suriye'deki terörist grupları finanse etme suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla acımasız bir şekilde sona erdi; bu, bir CAC 40 şirketinin CEO'su için eşi benzeri görülmemiş bir durumdu.

Eğitim: Önce HEC, sonra ENA

Bruno Lafont, Lycée Saint-Louis-de-Gonzague'den mezun olduktan sonra HEC Paris'e katıldı ve 1977'de mezun oldu, ardından École Nationale d'Administration'da (1982 mezunu) eğitimini tamamladı. İş dünyasına yönelik bir yaklaşıma sahip kıdemli bir devlet memurunun bu klasik profili, tüm kariyerini şekillendirdi: mali titizlik, uluslararası ilişkilere olan ilgi ve tek bir kuruma tam bağlılık.

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Lafarge'da otuz yıllık yükseliş

Kariyerine 1983 yılında Lafarge'da finans departmanında iç denetçi olarak başladı. Ardından kariyeri onu uluslararası görevlere taşıdı: Almanya'daki sıhhi tesisat bölümünün idari ve mali direktörü, Almanya merkezli uluslararası geliştirme direktörü ve daha sonra direktörü, 1990 yılında ise Türkiye ve Doğu Akdeniz çimento operasyonları direktörü oldu. 1995 yılında yönetim kuruluna mali işler müdür yardımcısı olarak katıldı; 1998 yılında alçı işinin başkanı oldu, ardından çimento işinin eş başkanlığını üstlenerek, özellikle Çin'deki Shui On ile ortak girişim yoluyla Asya'daki gelişimini hızlandırdı. 2003'ten 2005 sonuna kadar grubun genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

Lafarge CEO'su (2006-2015): Büyük satın almalar dönemi

1 Ocak 2006'da Bruno Lafont, Lafarge'ın CEO'su oldu ve "Mükemmellik 2008" stratejik planını başlattı. Görev süresi boyunca iki önemli operasyon gerçekleşti: Lafarge Kuzey Amerika'daki azınlık hissedarlarının satın alınması ve her şeyden önemlisi, ...'nın satın alınması.Orascom Çimento Aralık 2007'de 8,8 milyar Euro karşılığında Lafarge, Orta Doğu ve gelişmekte olan pazarlarda lider çimento üreticisi oldu. 3 Mayıs 2007'de CEO rolüne ek olarak yönetim kurulu başkanlığını da üstlendi. Bu elden çıkarma işlemleri, onunla ilgili sayfamızda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Lafarge'da maaşBu durum onu ​​SBF 120'deki en yüksek maaşlı yöneticilerden biri yaptı.

2015: Lafarge-Holcim birleşmesi ve hızlı çıkış

2015 yılında, İsviçre şirketi Holcim ile eşitler birliğine öncülük etti ve bu birleşme sonucunda şunlar ortaya çıktı: LafargeHolcimDünyanın önde gelen yapı malzemeleri şirketi olan ArcelorMittal'de görev aldı. Uygulama kısa sürdü: Sıkı hissedar anlaşmaları gereği, Nisan 2017'de eş başkanlık görevinden ayrıldı ve entegrasyon Holcim'den gelen yönetim ekibi tarafından devralındı. O zamana kadar yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. Eş zamanlı olarak ArcelorMittal ve EDF'nin yönetim kurullarında görev yaptı, Ocak 2018'deki istifasına kadar Medef'in (Fransız İşletmeler Konfederasyonu) Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığını yürüttü ve WBCSD'nin (Dünya Yapı ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi) bina enerji verimliliği çalışmalarına eş başkanlık yaptı.

Suriye meselesi ve 2026 cezası

Hukuk kariyerini kökten değiştiren olay şuydu: Grubun görevlendirdiği bir iç rapora göre, Lafarge Cement Syria adlı yan kuruluş, savaşa rağmen Suriye'deki fabrikasını faaliyette tutmak için 2012 ile 2014 yılları arasında IŞİD de dahil olmak üzere silahlı gruplara yaklaşık 5,6 milyon Euro ödedi. Aralık 2017'de "terör örgütünü finanse etmek" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atmak" suçlarından yargılanan Bruno Lafont, Kasım-Aralık 2025'te mahkemeye çıktı. 13 Nisan 2026'da Paris Ceza Mahkemesi onu suçlu buldu ve hapis cezasına çarptırdı. Altı yıl hapis cezası, derhal tutuklama emri ve 225.000 euro para cezası. Lafarge'a azami miktar olan 1,125 milyon Euro para cezası verildi. Şirket temyiz başvurusunda bulunarak serbest bırakılmayı talep etti; bu nedenle, bu yazının yazıldığı sırada yargılama süreci devam etmektedir.

Ne hatırlamak

Bruno Lafont iki yönlü bir ders veriyor: grup içi kariyer yolunun (denetçiden dünya lideri bir şirketin CEO'luğuna) tam başarısı ve bir CAC 40 şirketinin eski CEO'sunun yaşadığı en ciddi yasal aksilik. İnşaat ve sanayi sektörlerindeki grup yöneticilerinin diğer kariyer yolları için bakınız. Jean-Louis Beffa'nın biyografisi (Saint-Gobain) veya bizim biyografiler bölümü.

kaynaklar

Wikipedia'daki "Bruno Lafont" makalesi (erişim tarihi: 23/10/2026), başlıca kaynaklar: Lafarge basın bültenleri (2006-2015), Le Monde (20/11/2025, 16/12/2025 ve 13/04/2026), Le HuffPost (13/04/2026), RTS (13/04/2026), İtirazlar. Mahkeme kararı temyizde değişebilir.