Eric Trappier Ocak 2013'ten beri Dassault Aviation'ın başında bulunuyor. 1 Haziran 1960 doğumlu olan kendisi, 24 yaşında gruba katıldı ve kariyerinin büyük bölümünü ihracat için savaş uçakları satarak geçirdi, ardından yönetimi devraldı. Onun liderliğinde, RafaleUzun süre Fransa dışında satılamaz olarak görülen bu ürün, küresel bir ticari başarıya dönüştü. Ocak 2025'te ayrıca Marcel Dassault Sanayi Grubu'nun (GIMD) başkanlığını da üstlendi. Savunma değerlerini savunan herkes için kararları önemli olan, mütevazı bir liderin portresi.

Eğitim ve başlangıçlar

Éric Trappier, Télécom SudParis'ten mezun bir mühendistir. 1983 ve 1984 yıllarında Fransız Donanması'nda subay olarak askerlik hizmetini tamamladıktan sonra katıldı. Dassault Havacılık 1984 yılında göreve başladı. Şu anda yedek deniz kaptanı olarak görev yapıyor. 1983 yılında evlendi ve üç çocuğu var.

Otuz yıl ihracat hizmetinde

Dassault Aviation'daki kariyeri neredeyse tamamen uluslararası ilişkilere odaklanmıştır:

1984-1987 Tasarım ofisi ve silah sistemleri yönetimi.

Tasarım ofisi ve silah sistemleri yönetimi. 1987-1991 Uluslararası teknik yönetimden sorumlu olup, Güney Kore, Singapur, Suudi Arabistan, Şili ve Almanya ile müzakereleri yürütmektedir. Atlantik deniz devriye uçaklarının satışında yer almaktadır.

Uluslararası teknik yönetimden sorumlu olup, Güney Kore, Singapur, Suudi Arabistan, Şili ve Almanya ile müzakereleri yürütmektedir. Atlantik deniz devriye uçaklarının satışında yer almaktadır. 1991-1995 : Hindistan ile yapılan Mirage sözleşmesi de dahil olmak üzere Asya'daki satışlardan sorumlu.

: Hindistan ile yapılan Mirage sözleşmesi de dahil olmak üzere Asya'daki satışlardan sorumlu. 1995-2000 Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki satışlardan sorumlu olup, Mirage 2000-9 sözleşmesini yönetmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki satışlardan sorumlu olup, Mirage 2000-9 sözleşmesini yönetmektedir. 2000-2005 Önce Orta Doğu ve Afrika bölgeleri direktörü, ardından askeri ihracat direktörü.

Önce Orta Doğu ve Afrika bölgeleri direktörü, ardından askeri ihracat direktörü. 2006 Uluslararası genel müdür.

Aynı zamanda savaş insansız hava aracı prototipi için endüstriyel anlaşmaları da müzakere ediyor. nöronDassault Aviation liderliğinde, Saab (İsveç), Alenia (İtalya), RUAG (İsviçre), HAI (Yunanistan) ve EADS (İspanya) ile birlikte yürütülen bu Avrupa programı, gizlilik ve otonom pilotaj teknolojileri için bir laboratuvar görevi gördü.

2013: Dassault Aviation tarihinin en genç CEO'su

18 Aralık 2012'de yönetim kuruluna dahil edilen Éric Trappier, daha sonra başkan ve CEO olarak atandı. Ocak 8 2013Charles Edelstenne'nin yerine geçti. 52 yaşında, 1929'daki kuruluşundan bu yana şirketin beşinci CEO'su ve bu görevi üstlenen en genç kişi oldu.

Paradoksal bir durum devraldı: Rafale teknik olarak kabul görmüştü, ancak henüz hiçbir yabancı müşteri tarafından satın alınmamıştı ve uçak yalnızca Fransız hükümetinden gelen siparişlerle destekleniyordu. Bu nedenle, on yılın en büyük zorluğu, ulusal bir programı ihracat başarısına dönüştürmekti.

Onun liderliğinde Rafale'nin en büyük satışları gerçekleşti.

Sonraki on yıl onun haklı olduğunu kanıtladı. 2015'ten bu yana imzalanan önemli sözleşmeler:

yıl Ülke Sipariş et 2015 Mısır 24 Rafale (ilk ihracat müşterisi), 2021'de ikinci bir siparişle tamamlandı. 2015 Katar 24 Rafale, daha sonra 36'ya çıkarıldı. 2016 Hindistan Fransız Hava Kuvvetleri için 36 Rafale uçağı 2021 Grèce Yeni ve kullanılmış Rafale uçakları 2021 Hırvatistan 12 kullanılmış Rafale 2021 BAE Program tarihinin en büyük ihracat siparişi olan 80 adet Rafale uçağı. 2022 Endonezya Çeşitli partiler halinde 42 Rafale uçağı 2024 Sırbistan 12 Rafael 2025 Hindistan Hindistan Donanması için 26 adet Rafale Marine uçağı.

Bu başarılar, Dassault Aviation'ın çehresini kökten değiştirdi: çok yıllık bir sipariş defteri, üretimde bir artış ve askeri sektörde benzeri görülmemiş bir görünürlük. Ayrıca, programın başlıca ortakları olan Thales (elektronik) ve Safran (M88 motorları) da bu başarılardan faydalanıyor. Bu değer zinciriyle ilgilenen yatırımcılar, analizlerimize göz atabilirler...Dassault Havacılık hissesi,Thales eylemi veSafran hissesi.

Hassas dosyalar: SCAF ve Falcon

Her şey o kadar basit değil. Avrupa programı geleceğin hava muharebe sistemi (SCAF)Almanya ve İspanya ile başlatılan proje, Dassault Aviation ve Airbus arasındaki görev dağılımı konusunda tekrarlanan endüstriyel anlaşmazlıklarla damgasını vurdu. Éric Trappier, savaş uçağı için açıkça belirlenmiş bir ana yükleniciye duyulan ihtiyacı kamuoyu önünde savundu; bu pozisyon, ortaklarla gerilimleri düzenli olarak körükledi.

Sivil tarafta ise iş jetlerinin yelpazesi Şahin Falcon 6X, özellikle motorlarla ilgili gecikmeler yaşadıktan sonra hizmete girdi ve Falcon 10X geliştirildi. Falcon işi, askeri işe kıyasla ekonomik koşullara daha duyarlı olmaya devam ediyor.

GIMD Başkanı ve sanayi işverenleri arasında önde gelen bir isim.

9 Ocak 2025'te Éric Trappier, Charles Edelstenne'nin yerine başkanlık görevini devraldı. Marcel Dassault Endüstriyel Grubu (GIMD)Özellikle Dassault Aviation'ı kontrol eden ve Dassault Systèmes'te önemli bir hisseye sahip olan Dassault ailesine ait holding şirketi, Thales'in de çoğunluk hissedarıdır. Kendisi Dassault Aviation'ın CEO'su olarak görevine devam etmektedir.

Aynı zamanda çeşitli temsilcilik görevlerinde de bulunuyor:

Avrupa Havacılık ve Savunma Sanayileri Birliği (ASD) Başkanı, Mayıs 2017'de seçildi;

GIFAS (Fransız Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği) Başkanı, 8 Haziran 2017'de seçildi;

Mart 2021'den Ocak 2023'e kadar CIDEF (Fransız Savunma Sanayii Konseyi) Başkanı;

UIMM (Metalurji Sanayileri ve Ticaretleri Birliği) Başkanı, 15 Nisan 2021 tarihinde seçildi.

Kendisi Ocak 2025'ten beri Légion d'honneur nişanının Komutanı ve Havacılık Madalyası'nın (2023) sahibidir.

2026'da Avrupa savunması: Yatırımcı için rolü neden önemli?

2022'den bu yana Avrupa'da askeri bütçelerdeki artış, savunma hisselerini borsada en yakından takip edilen konulardan biri haline getirdi. Bu bağlamda, birkaç noktaya dikkat çekmek gerekir:

Sipariş defteri Bu yöntem, birkaç yıl boyunca öngörülebilirlik sağlar, ancak karlılık zamanında teslimat yapabilme yeteneğine, dolayısıyla taşeronluk zincirine bağlıdır.

Bu yöntem, birkaç yıl boyunca öngörülebilirlik sağlar, ancak karlılık zamanında teslimat yapabilme yeteneğine, dolayısıyla taşeronluk zincirine bağlıdır. Kontrol yapısı Dassault Aviation'ın çoğunluk hissesi GIMD'ye ait olup, Airbus önemli bir azınlık hissedarıdır. Bu nedenle serbest dolaşımdaki hisse oranı sınırlıdır ve bu da hisse senedi fiyat hareketlerini artırabilir.

Dassault Aviation'ın çoğunluk hissesi GIMD'ye ait olup, Airbus önemli bir azınlık hissedarıdır. Bu nedenle serbest dolaşımdaki hisse oranı sınırlıdır ve bu da hisse senedi fiyat hareketlerini artırabilir. İhracat sözleşmeleri Bunlar siyasi kararlara, finansmana ve bazen de teknoloji transferlerine bağlıdır ve uygulama takvimleri genellikle belirsizdir.

Bunlar siyasi kararlara, finansmana ve bazen de teknoloji transferlerine bağlıdır ve uygulama takvimleri genellikle belirsizdir. ÇSY kriterleri Bazı fonlar silahları kapsam dışı bırakırken, diğerleri 2022'den beri silahları tekrar portföylerine dahil etti. Bu durum, bu menkul kıymetlere olan talebi etkiliyor.

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SSS

Eric Trappier ne zamandan beri Dassault Aviation'ın başında?

Kendisi 8 Ocak 2013'ten beri Dassault Aviation'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Eric Trappier'in Rafale satışlarındaki rolü neydi?

Eski uluslararası genel müdür olarak, ilk sözleşmeleri (2015'te Mısır ve Katar, 2016'da Hindistan) ve ardından 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin 80 Rafale'lik rekor siparişini mümkün kılan ihracat stratejisine liderlik etti.

Éric Trappier'in başkanlığını yaptığı GIMD nedir?

Marcel Dassault Sanayi Grubu, Dassault Havacılık'ı kontrol eden aile holding şirketidir. Éric Trappier, 9 Ocak 2025'te yönetim kurulu başkanı oldu.

Éric Trappier, UIMM'nin başkanı mı?

Evet, 15 Nisan 2021'de Metalurji Sanayi ve Ticaret Birliği başkanlığına seçildi.