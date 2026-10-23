22 Şubat 1968'de Cherbourg'da doğan Guillaume Faury, dünyanın en büyük uçak üreticisinin başına geçen bir inşaat mühendisidir. Nisan 2019'dan beri Airbus'ın CEO'su olan Faury, Covid krizini yönetti, A320 ailesinin üretimini yeniden başlattı ve grubu hidrojene doğru yönlendirdi. Ayrıca, 1300 saatin üzerinde uçuş deneyimine sahip sertifikalı bir test pilotu olarak da aktif bir liderdir.

Aile ve eğitim: Polytechnique, Supaéro, EPNER

École Polytechnique mezunu bir endüstri mühendisi olan ve Ateliers et Chantiers du Havre tersanelerini yöneten bir babanın ve Le Havre'de yerel bir merkezci seçilmiş yetkili olan bir annenin oğlu olan Guillaume Faury, Versailles'daki Cizvit lisesi Sainte-Geneviève'de eğitim gördü, ardından...École politekniği (1987 mezunu) ve ISAE-Supaéro mezunudur. Eğitimini Istres'teki devlet test ve kabul pilot okulu olan EPNER'de tamamladı ve Aix-en-Provence'daki IAE'den yönetim alanında yüksek lisans derecesi aldı. Mühendis ve test pilotu olarak üstlendiği bu ikili rol, tüm kariyerini şekillendirdi.

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Başlangıçlar: DGA ve Eurocopter (1993-2009)

1993 yılında, Istres uçuş test merkezinde helikopter uçuş test mühendisi olarak Fransız Savunma Tedarik Ajansı'na (DGA) katıldı. 1998'de Eurocopter'e katıldı: Baş mühendis olarak, özellikle ağır EC225'in (gelecekteki H225) testlerinden sorumluydu; ardından Ticari Helikopterler iş merkezinin direktörü ve 2008'de ticari programlar ve Ar-Ge direktörü olarak yönetim kurulu üyesi oldu.

PSA ara dönemi (2009-2013)

2009 yılında Eurocopter yönetimiyle anlaşmazlığa düşerek istifa etti ve PSA Grubu'na katıldı: Haziran 2009'dan itibaren PSA Peugeot Citroën yönetim kurulunda teknik ve endüstriyel müdür yardımcısı, ardından Eylül 2010'dan itibaren araştırma ve geliştirme direktörü olarak görev yaptı. Otomotiv sektöründe çalkantılı bir dönemde geçirdiği bu dört yıllık süre, onu otomotiv sektörünü içeriden tanıyan az sayıdaki havacılık yöneticisinden biri yapıyor.

Dönüş: Airbus Helicopters, o zamanlar grubun başıydı.

2013 yılında Thomas Enders onu Eurocopter'ın (o zamanki adıyla Airbus Helicopters) CEO'su olarak geri getirdi. Orada, Norveç'te bir H225'in düşmesinin ardından yaşanan krizi (2016) yönetti, H160'a yol açan X4 programını yeniden yapılandırdı ve RACER ile elektrikli CityAirbus'ı piyasaya sürdü. Şubat 2018'de, grubun ikinci büyük şirketi olan Airbus Commercial Aircraft'ın CEO'su oldu ve ardından... 10 Nisan 2019'da Airbus Grubu'nun CEO'su oldu.Tom Enders'ın yerine geçen ve 2022 hissedarlar toplantısında yeniden onaylanan Enders, grubu rekor teslimat ve siparişlere ulaştırdı, Covid sonrası üretim toparlanmasını yönetti ve hidrojenle çalışan uçak programına öncülük etti. Temmuz 2021'de GIFAS'ın, ardından Haziran 2023'te Avrupa Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği'nin (ASD) başkanlığını üstlendi. Ayrıca AXA'nın yönetim kurulunda da yer almaktadır.

Ayrımcılık ve gizlilik

2010 yılında Ulusal Liyakat Nişanı Şövalyesi unvanını alan kendisi, Temmuz 2025'te Légion d'honneur Nişanı Subayı rütbesine terfi edecek. Evli ve üç çocuk babası olan kendisi, Fransızca, İngilizce ve Almanca konuşuyor ve Çince öğreniyor; başarılı bir sporcu (maraton, arazi koşusu, dağcılık, yelken) olan kendisi, grubun genel merkezi Blagnac'ta bulunmasına rağmen ağırlıklı olarak Paris'te yaşıyor. Görevinin mali yönleri için lütfen ilgili sayfamıza bakın. Guillaume Faury'nin maaşı Airbus SE yöneticisinin tazminat mekanizmasının detaylarını içerir.

Ne hatırlamak

Guillaume Faury, mühendis-lider profilini somutlaştırıyor: seçkin eğitim, uçuş test deneyimi, otomotiv ve helikopter sektörlerindeki başarılı görevlerin ardından ikonik Avrupa havacılık grubunun başına geçti. Liderliğini yaptığı grubun performansı profilimizde analiz edilmiştir. Airbus hissesi (AIR.PA)CAC 40 yöneticilerinin diğer kariyer yolları da bizim sayfamızda yer almaktadır. biyografiler bölümü.

kaynaklar

Wikipedia “Guillaume Faury” (erişim tarihi 23/10/2026), başlıca referanslar: Airbus'ın 8 Ekim 2018 tarihli basın açıklaması (atama), Le Monde (10/04/2019), Challenges, Capital, Legifrance (ödüller), AXA (yönetim kurulu).