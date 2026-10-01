Jean Louis Beffa'nın fotoğrafı. 1986'dan 2007'ye kadar yirmi yılı aşkın bir süre Saint-Gobain'i yönetti ve 2010 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 11 Ağustos 1941'de Nice'te doğan ve Corps des Mines mühendislik okulundan mezun olan bu kişi, kamu hizmetinin üst kademelerinde yetişmiş ve sanayinin stratejik rolüne inanmış önde gelen Fransız iş yöneticileri kuşağını temsil ediyor. Saint-Gobain'in ötesinde, sanayi politikası üzerine yazdığı raporlar ve kitaplarla kamuoyunu etkiledi. CAC 40 sanayi gruplarının tercihlerini şekillendirmeye devam eden bir kariyere bakış.

Eğitim: Polytechnique, Mines and Sciences Po

Bir mühendis ve bir öğretmenin oğlu olan Jean-Louis Beffa, Nice'deki Lycée Masséna'da yarışma sınavlarına hazırlandı ve kabul edildi...École politekniği 1960 yılında mühendis oldu. Maden Kolordusu 1963 yılında École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs'da okudu ve Institut d'études politiques de Paris'ten diploma aldı (1966, Ekonomi-Finans bölümü).

Enerji yönetimine başlangıçlar

Kariyerine Clermont-Ferrand'da maden mühendisi olarak başlayan kişi, 1967-1974 yılları arasında Sanayi Bakanlığı'nın yakıtlar bölümünde görev yaptı ve burada "rafineri ve kullanım" hizmetinin başına, ardından da müdür yardımcılığına yükseldi. Bu deneyim ona enerji ve devlet ile sanayi arasındaki ilişki konusunda derinlemesine bilgi kazandırdı; bu iki tema kariyeri boyunca onun çalışmalarında önemli rol oynadı.

1974-1986: Saint-Gobain'in Yükselişi

Jean-Louis Beffa 1974'te katıldı. Saint-Gobain Önce planlama direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra genel müdür, ardından da başkan oldu. Pont-à-MoussonDökme demir borular konusunda uzmanlaşmış bir yan kuruluşu yönetirken, aynı zamanda 1979'dan 1982'ye kadar grubun "boru ve mekanik" şubesini de yönetti. Saint-Gobain'in millileştirildiği yıl olan Mart 1982'de ise genel müdür oldu.

Ocak 1986'da Roger Fauroux'nun yerine geçti. başkan ve CEOFrançois Mitterrand'ın başkanlığı döneminde atanan ve dönemin Başbakanı Jacques Chirac tarafından onaylanan kişi, 1986 yılının sonunda, koalisyon hükümetinin ilk büyük özelleştirmesi olan Saint-Gobain'in özelleştirilmesine öncülük etti.

1986-2007: Saint-Gobain'in başında geçirdiği yirmi yıl

Onun liderliğinde Saint-Gobain, köklü bir dönüşüm geçirdi. Tarihsel olarak cama odaklanan grup, inşaat malzemeleri ve malzeme dağıtımındaki varlığını genişletti ve son derece uluslararasılaştı. Bu dönemdeki önemli dönüm noktaları arasında, grubu aşındırıcılar alanında dünya lideri yapan 1990 yılında Amerikan şirketi Norton'un satın alınması ve ardından alçıpan konusunda uzmanlaşmış İngiliz şirketi BPB'nin 2005 yılında satın alınması yer almaktadır.

Bu strateji, Saint-Gobain'i konut ve inşaat alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri haline getirdi ve halefleri de bu konumu sürdürerek güçlendirdi. Jean-Louis Beffa, Haziran 2007'ye kadar CEO olarak görev yaptı, ardından 2010 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı oldu; Pierre-André de Chalendar onun yerine CEO olarak geçti. Temmuz 2021'den beri grubun başında Benoit Bazin bulunmaktadır.

Yatırımcılar için, Beffa yönetimindeki Saint-Gobain'in tarihi, yüzyıllık bir sanayi şirketinin ardı ardına yapılan satın almalar yoluyla kendini nasıl yeniden yaratabileceğini gösteriyor. AnalizimizSaint-Gobain hissesi Sürdürülebilir inşaat ve enerji verimli yenilemeye odaklanan mevcut profilini ayrıntılarıyla açıklıyor.

Ücret ve asbest tartışması

Jean-Louis Beffa, kendi kuşağının diğer yöneticileri gibi, çeşitli cephelerden eleştirilerle karşı karşıya kaldı. 2007 yılında, o yılki basın sıralamalarına göre tahmini 10,2 milyon Euro'luk maaşıyla en yüksek ücretli Fransız CEO'lar arasındaydı. Dahası, Pont-à-Mousson'un başında bulunduğu süre boyunca, tüm malzeme endüstrisini saran tartışmaların ortasında, asbest kullanımına karşı çıkanların hedefi oldu. Asbest sorunu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, grubun imajı ve yasal durumu üzerinde kalıcı olumsuz bir etki bıraktı.

Sanayi politikası üzerine bir düşünür.

Jean-Louis Beffa, Fransız sanayisinin geleceği konusunda etkili bir ses olarak kendini kanıtlamıştır:

2004 yılında Jacques Chirac ona sanayi politikasını canlandırma görevini verdi. Ocak 2005 tarihli raporunda, Yeni bir sanayi politikasına doğruBu durum, aşağıdakilerin yaratılmasına yol açtı: Endüstriyel Yenilik Ajansı Kendisi, Eylül 2005'ten bu yana denetleme kurulunun başkanlığını yürütmektedir;

Kendisi, Eylül 2005'ten bu yana denetleme kurulunun başkanlığını yürütmektedir; 2002'de, ekonomi alanında Nobel ödülü sahibi Robert Solow ile birlikte Saint-Gobain ekonomi araştırmaları merkezini kurdu; bu merkez daha sonra Cournot merkezi, ardından da (2010'da) Cournot Vakfı adını aldı ve ikisi birlikte bu vakfın başkanlığını yürütüyor.

Seuil ile birlikte birkaç makale yayınladı: Fransa seçim yapmak zorunda (2012) Fransa harekete geçmeli (2013) Gücün Anahtarları (2015) ve Dönüşüm geçir ya da yok ol: Büyük şirketler ve yeni kurulan şirketler (2017).

Onun temel tezi şudur: ABD-Çin ikilisi karşısında bir ülkenin gücü, ihracat endüstrisine, teknolojilerine, enerjisine ve askeri yeteneklerine bağlıdır. Devlet öncülüğünde tutarlı bir sanayi stratejisini savunur ve Fransa'nın sanayisizleşmesini eleştirir. Bu fikirlerden bazıları, sağlık krizi sonrasında sanayi egemenliği ve yeniden yerelleştirme tartışmalarıyla birlikte geniş yankı bulmuştur.

Lazard, Engie, Le Monde: Yönetim kurulu üyesi olarak ikinci kariyer

Saint-Gobain'den sonra Jean-Louis Beffa bankanın kıdemli danışmanı oldu. Lazard2008-2015 yılları arasında GDF Suez ve ardından Engie'nin yönetim kurullarında görev yaptı ve burada aday gösterme ve ücretlendirme komitesine başkanlık etti; Siemens'in (2008-2013) denetim kurulunda, Groupe Bruxelles Lambert'in (2001-2013) yönetim kurulunda ve Caisse des Dépôts'un (2014-2019) denetim kurulunda görev aldı. Ayrıca BNP Paribas ve Gaz de France'ın yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı. 1994 yılından beri grubun denetim kurulu üyesidir. Le Monde5 Ekim 2017'de başkan oldu.

Engie'deki rolü onu önemli enerji sorunlarına daha da yaklaştırıyor; bu sektörü özellikle bilgi notumuzda detaylı olarak inceliyoruz...Engie eylemi.

ayrımlar

Jean-Louis Beffa, Légion d'honneur Nişanı Büyük Subayı (2007), Ulusal Liyakat Nişanı Büyük Haçı (2016) ve Sanat ve Edebiyat Nişanı Komutanı (2005) unvanlarına sahiptir. Japonya'dan Yükselen Güneş Nişanı da dahil olmak üzere çok sayıda yabancı nişan almıştır. Bir opera tutkunu olan Beffa, Paris Ulusal Operası'nın tanıtımı için kurulan derneğin başkanlığını yapmıştır.

Onun yolculuğu yatırımcıya neler öğretiyor?

Sanayi grupları kendilerini aşamalar halinde yeniden yapılandırıyorlar. Saint-Gobain, adını değiştirmeden ağırlık merkezini değiştirdi: Değerini anlamak için gelir dağılımını iş kollarına göre incelemek gerekiyor.

Saint-Gobain, adını değiştirmeden ağırlık merkezini değiştirdi: Değerini anlamak için gelir dağılımını iş kollarına göre incelemek gerekiyor. Büyük çaplı satın almalar riskli girişimlerdir. Entegrasyon başarılı olursa değer yaratırlar, ancak kısa vadeli borç yükünü artırırlar.

Entegrasyon başarılı olursa değer yaratırlar, ancak kısa vadeli borç yükünü artırırlar. Siyasi bağlam önemlidir. Millileştirme, özelleştirme, sanayi politikası: kamu kararları Saint-Gobain'in gidişatını derinden etkiledi.

Saint-Gobain ve Engie uygunluk kriterlerini karşılıyor. BEZELYEFransız hisse senetlerine uzun vadeli yatırım için standart vergi avantajlı yatırım aracı. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

SSS

Jean-Louis Beffa, Saint-Gobain'i ne kadar süre yönetti?

Ocak 1986'dan Haziran 2007'ye kadar başkan ve CEO'su, ardından 2010 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Jean-Louis Beffa hangi kitapları yazdı?

özellikle Fransa seçim yapmak zorunda (2012) Fransa harekete geçmeli (2013) Gücün Anahtarları (2015) ve Dönüş ya da yok ol (2017), hepsi Seuil tarafından yayınlandı.

Endüstriyel İnovasyon Ajansı nedir?

2005 yılında sanayi politikası hakkındaki raporunun ardından kurulan ve büyük araştırma ve inovasyon projelerini desteklemeyi amaçlayan bir kamu kuruluşu. Kendisi bu kuruluşun denetleme kuruluna başkanlık yapmıştır.