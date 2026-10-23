22 Mart 1949'da L'Arbresle'de (Rhône) doğan Jean-Michel Aulas, yazılım yayıncılığı ve profesyonel futbol gibi birbirinden çok farklı iki sektörde iz bırakmış az sayıdaki Fransız iş insanından biridir. Cegid'in kurucusu, otuz altı yıl boyunca Olympique Lyonnais'in başkanı olan Aulas, Mart 2026'dan beri Lyon belediye meclisi üyesi ve metropol bölgesinin birinci başkan yardımcısıdır. Bu biyografi, bir yazılım şirketinin kuruluşundan halka açık bir spor imparatorluğunun başına geçmesine kadar uzanan kariyerini ele almaktadır.

Gençlik ve eğitim: Beaujolais'den bilgi teknolojisine

L'Arbresle ortaokulunda edebiyat öğretmeni ve matematik öğretmeni olan bir annenin oğlu olan Jean-Michel Aulas, küçük yaşlardan itibaren bilime ilgi duydu. Lyon'daki Lycée La Martinière'den iki yıllık bilgisayar bilimleri teknik diploması, ardından da ekonomi lisans derecesi aldı. 1968'de öğrenci birliği delegesi olan Aulas, Daniel Cohn-Bendit ile birlikte Mayıs '68 olaylarına katıldığını iddia ediyor. Eğitimine devam ederken yaklaşık on yıl boyunca hentbol oynadı ve ASCEM Lyon ile, ardından HBC Villefranche ile Ulusal 1 seviyesine ulaştı; bu üst düzey sporcu deneyimi, spor dünyasına dair anlayışını kısmen açıklıyor.

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Cegid: Yazılım yayıncılığı girişimcisi

Henüz reşit olmayan 19 yaşında, ilk şirketi Cegi'yi (Bilgi Teknolojileri Aracılığıyla Çalışma ve Yönetim Merkezi) kurmak için reşit olma yoluna gitti ve iki yıl sonra bu şirketi Cegos'a sattı. Sligos'ta, daha sonra markası haline gelecek olan muhasebe firmaları için bir yönlendirme ağı geliştirdi. 1983'te kurdu. çegid Jean-Claude Sansoe ile birlikte, muhasebe profesyonelleri için yönetim yazılımları konusunda uzmanlaşmış (Avrupa Merkezi Olmayan BT ile Yönetim Şirketi) Cegid'i kurdu. Şirket sektörde lider konumuna geldi. Ekim 2007'de, birkaç yıl daha başkanlık görevini sürdürürken Cegid'i Groupama sigorta grubuna sattı. Challenges dergisine göre, 2025 yılında kişisel servetinin 450 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu Fransa'nın en zengin kişileri arasında 309. sıraya yerleştiriyor.

1987-2023: Olympique Lyonnais'in başında geçirdiği otuz altı yıl

15 Haziran 1987'de Jean-Michel Aulas, borç batağındaki ve 2. Lig'de mücadele eden Olympique Lyonnais'in başkanı oldu. Üç yıl içinde Avrupa kupalarına katılma sözü verdi ve bu sözünü 1991'de tuttu. Her şeyden önemlisi, spor kulübünü modern bir işletmeye dönüştürdü: onu limited şirket (SAOS) olarak yapılandırdı ve bir holding şirketi kurdu. OL Grubu 1999'dan 2023'e kadar başkanlığını ve CEO'luğunu yaptığı kulüp, 2006'da Fransız kulüplerinin borsada işlem görmesine getirilen yasağın kaldırılmasının ardından halka arzını (IPO) gerçekleştirdi ve gelirleri OL markası etrafında çeşitlendirdi. Sahada da sonuçlar kendini gösterdi: 2000'li yılların başlarındaki tarihi şampiyonluk serisinin ardından kulüp, Fransız ve Avrupa liglerinin zirvesinde kalıcı bir yer edindi.

1999'da Jérôme Seydoux'u (Pathé) 16 milyon Euro karşılığında OL Groupe'un sermayesine kazandırdı. 2004'te, Avrupa'nın en baskın kadın futbol bölümü haline gelecek olan ve özellikle dokuz Şampiyonlar Ligi finaline ulaşarak yedi şampiyonluk kazanan bölümü kurdu. Ayrıca, yıllarca süren idari mücadelelerin ardından, finansmanı 2044'e kadar yayılmış olsa da, Groupama Stadyumu'nun (2016) inşasını güvence altına aldı. Uluslararası alanda, 2007'de G14'e başkanlık etti ve ardından ECA'nın yürütme kurulunda görev yaparak finansal fair play üzerinde çalıştı.

Kulüp, 2022 yılında Amerikalı John Textor'un holding şirketi Eagle Football'a satıldı. Textor, satın alma işleminin planlanan tamamlanma tarihinden üç yıl önce, 8 Mayıs 2023'te ani ayrılışını duyurdu. Ayrılış, 10 milyon Euro'luk bir kıdem tazminatı ve fahri başkanlık unvanını içeriyordu. Ardından bir mali anlaşmazlık yaşandı: Jean-Michel Aulas, ailesinin holding şirketinin 4.826.540 hissesinin hisse başına 3 Euro'dan geri satın alınmasına karşılık gelen 14,5 milyon Euro'luk bir ödemenin dondurulmasını sağladı. 11 Aralık 2023'te OL Groupe ile bir anlaşmaya varılarak yasal süreç sona erdi. Borsada işlem gören kulübün durumunu takip eden yatırımcılar için, bu ayrılışın rakamlarını özel sayfamızda detaylı olarak sunuyoruz. Jean-Michel Aulas'ın ücretive analizimizdeki hisse senedi raporunun tamamı OL Grubu (Eagle Football Group).

Olympique Lyonnais'ten ayrılmış olsa da futboldan tamamen uzaklaşmadı: Aralık 2023'ten beri Fransız Futbol Federasyonu başkan yardımcısı olan Doucet, Temmuz 2024'te yeni kurulan Kadınlar Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını üstlendi. 2025'te siyasete atıldı: Lyon belediye başkanlığı için bağımsız aday olarak (sağ ve merkez tarafından desteklenen) yarıştı ve anketlerde uzun süre favori olarak gösterildi, ancak Mart 2026'daki yerel seçimlerin ikinci turunda mevcut belediye başkanı Grégory Doucet'e 2.762 oy farkla yenildi. Buna rağmen belediye meclisine katıldı ve Véronique Sarselli'nin çoğunluğunda Lyon metropol bölgesinin birinci başkan yardımcısı oldu; ancak birkaç ay sonra iletişim direktörüne yönelik bir suçlamayı ele alış biçimi nedeniyle bu görevinden alındı.

Ne hatırlamak

Jean-Michel Aulas, ders kitaplarında yer alabilecek bir örnek: Yazılım girişimciliğinden spor yöneticiliğine geçiş yapan Aulas, Olympique Lyonnais'i on yılın en iyi yönetilen Fransız kulübü ve "futbol-işletme" modeli haline getirdi; yönetimiyle takdir edildi, aynı zamanda eleştirildi. Kariyeri ayrıca karizmatik liderlerin hissedarlara karşı ne kadar savunmasız olduğunu da gösteriyor: 36 yıllık iktidar, 10 milyon euro değerinde müzakere edilmiş bir ayrılıkla sona erdi. Önde gelen Fransız liderlerinin diğer kariyer yolları için, sayfamıza bakınız. biyografiler bölümü veya örneğin Bernard MichelCrédit Agricole'den Gecina'ya transfer.

kaynaklar

Jean-Michel Aulas'ın Wikipedia sayfasına (erişim tarihi: 23/10/2026) ait başlıca kaynaklar şunlardır: Zorluklar (2025 servet sıralaması), OL Groupe basın bültenleri (2023), Le Monde, Le Progrès, L'Équipe. Kulübün gelirleri ve OL Groupe'un değerlemesi sayfalarımızda takip edilmektedir. Borsa.