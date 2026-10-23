29 Ağustos 1936'da Panama Kanalı Bölgesi'nde doğan ve 25 Ağustos 2018'de Arizona'da ölen John McCain, otuz yılı aşkın süre Cumhuriyetçi senatörlük yapmış, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına aday olmuş ve -az bilinen bir gerçek olarak- Amerikan finansal düzenlemelerinin iki önemli olayında kilit bir figür olmuştur: Keating Beşlisi skandalı ve seçim finansmanı reformu. Savaş, siyaset ve Wall Street'i kapsayan bir kariyere bakış.

Amirallerin oğlu ve torunu, deniz havacısı

Yüksek rütbeli subaylardan oluşan bir ailede doğan John McCain'in babası ve dedesi dört yıldızlı amiraldi. 1958'de Annapolis Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu ve deniz havacısı oldu. Vietnam'a gönderilen McCain'in uçağı Ekim 1967'de Hanoi üzerinde düşürüldü. Beş buçuk yıl boyunca savaş esiri olarak kalan McCain, babasının rütbesi nedeniyle esir alanların sunduğu erken tahliyeyi reddetti. İşkence gören McCain, kalıcı fiziksel yaralanmalarla geri döndü; bu deneyim, siyasi ve ahlaki karakterini şekillendirecekti.

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Keating Beşlisi: Kariyerini değiştiren mali skandal

1982'de Temsilciler Meclisi'ne, ardından 1986'da Senato'ya seçilen John McCain, 1989'da kariyerinin en büyük darbesini aldı: Keating Beşlisi skandalıDiğer dört senatörle birlikte, tasarruf ve kredi krizinin merkezinde yer alan ve Amerikan vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olacak bir fiyasko olan Lincoln Savings and Loan'ın başkanı Charles Keating adına federal düzenleyicilerle görüşmüştü. Keating'den seçim kampanyası bağışları alan McCain, Senato Etik Komitesi tarafından "yargılama hatası" nedeniyle kınandı, ancak hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı. Bu olaydan etkilenen McCain, siyasi hayatında finansal şeffaflık mücadelesinin itici gücü olarak bunu kullandı; bu, köşemizde ele aldığımız piyasa düzenlemesi tartışmalarıyla yankı bulan bir yönetim dersi niteliğindedir. Borsa.

McCain-Feingold: Kampanya Finansmanı Reformu

Bu deneyimden onun yasal imzası ortaya çıktı: yasa. McCain-Feingold (2002 tarihli İki Partili Kampanya Reform Yasası), Demokrat Russell Feingold ile birlikte kaleme alınmış olup, şirket ve sendika bağışlarını kısıtlayan ve siyasi reklamları düzenleyen bir yasadır; bu, 1970'lerden beri Amerikan kampanya finansmanında yapılan en büyük reformdur. Siyasetteki paraya karşı bu "reformcu" duruşu, onu partisiyle düzenli olarak ters düşen az sayıdaki Cumhuriyetçi senatörden biri yapmaktadır, bu nedenle "aykırı" lakabını almıştır.

2008: Başkanlık adaylığı

2000 yılında George W. Bush'a yenildikten sonra 2008'de Cumhuriyetçi başkan adayı olan bu kişi, Alaska Valisi Sarah Palin'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti; bu seçim genellikle partinin popülist bölünmesini vurgulamak olarak yorumlandı. Barack Obama'ya yenildi (%45,7'ye karşı %52,9). Kampanyalar sırasında, rakibine karşı yapılan aşırı açıklamaları kamuoyu önünde düzelterek kendini diğerlerinden ayırdı; bu sahneler ikonik hale geldi.

Son yıllar: Senato'da bağımsız bir ses

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı olarak John McCain, 2010'lu yıllarda Kongre'deki en bağımsız seslerden biri haline geldi: 2017'de Obamacare'in yürürlükten kaldırılmasına karşı verdiği ünlü oy (artık tarihi bir onay) ve Rusya ile gümrük vergileri konusundaki eleştirel duruşu. Temmuz 2017'de glioblastoma teşhisi konulan McCain, Ağustos 2018'de tedaviyi bıraktı ve 25 Ağustos'ta, doğum gününden bir gün önce, 81 yaşında hayatını kaybetti. Washington'daki devlet cenazesine Başkan Obama ve Başkan Bush katıldı; bu, görevdeki başkanın davet edilmemesi nedeniyle, McCain'in isteği doğrultusunda gerçekleşti.

Ne hatırlamak

Savaş kahramanı ve aday kimliğinin ötesinde, John McCain, kişisel bir skandalı siyasi finansmanın yapısal bir reformuna dönüştüren adam olarak finans tarihinde yerini koruyor; Keating Beşlisi'nden McCain-Feingold'a kadar yönetim anlayışının ders kitaplarında yer alacak bir örneği. Düzenleme ve piyasalar üzerinde iz bırakan diğer kamu figürlerinin kariyerleri için, sayfamıza bakın. biyografiler bölümü.

kaynaklar

Wikipedia "John McCain" ve olağan birincil kaynaklar: ABD Senatosu Etik Komitesi (Keating Beşlisi Raporu, 1991), İki Partili Kampanya Reformu Yasası (2002), 2008 başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları (Federal Seçim Komisyonu). Kalıcı sayfa — yerleşik ve doğrulanabilir gerçekler.