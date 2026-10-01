Philippe Crouzet yönetim kuruluna başkanlık etti Vallourec2009-2020 yılları arasında dikişsiz borular konusunda uzmanlaşmış Fransız bir isim. 18 Ekim 1956'da Neuilly-sur-Seine'de doğdu, ENA'dan (Ulusal Yönetim Okulu) sınıf birincisi olarak mezun oldu, Devlet Konseyi'nde çalıştı ve ardından yirmi yıldan fazla bir süre Saint-Gobain'de görev yaptı. Petrol patlamasının zirvesinde Vallourec'in başına geçti ve grubun tarihindeki en kötü krizlerden birini yönetti. Kariyeri, döngüsel hisse senetlerini ve borçla ilişkili riskleri anlamak için ders niteliğinde bir örnektir.

Eğitim: Sciences Po, ENA ve Devlet Konseyi

Neuilly-sur-Seine'deki Lycée Pasteur'de öğrenim gören Philippe Crouzet, Sciences Po Paris'ten (1976, Kamu Hizmeti bölümü) mezun oldu. Ardından...Ulusal Yönetim Okuluburadan ortaya çıkıyor sınıfının en iyisi 1981'de. Kariyerine orada başladı. Devlet kuruluÖnce denetçi, sonra da talep yöneticisi olarak.

1983'te, daha sonra 2012'den 2015'e kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak olan kıdemli devlet memuru Sylvie Hubac ile evlendi.

Saint-Gobain'de yirmi iki yıl (1986-2008)

Philippe Crouzet 1986'da katıldı. Saint-GobainO dönemde Jean-Louis Beffa'nın başkanlığını yaptığı planın direktörü olarak görev yaptı. Orada hem operasyonel hem de mali alanlarda çeşitli pozisyonlarda bulundu:

1989-1992 Condat kağıt fabrikalarının genel müdürü;

Condat kağıt fabrikalarının genel müdürü; 1992-1996 : İspanya ve Portekiz genel delegesi;

: İspanya ve Portekiz genel delegesi; 1996'tan Endüstriyel seramik bölümü müdürü;

Endüstriyel seramik bölümü müdürü; 2000'tan : Önce finans, satın alma ve BT'den, ardından da Bina Dağıtım bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı.

Bu kariyer yolu ona küresel sanayi gruplarında kapsamlı deneyim kazandırdı: fabrika yönetimi, finansal denetim ve dağıtım. Kendisini yetiştiren şirketi daha iyi anlamak için analizimize göz atın...Saint-Gobain hissesi.

2009: Vallourec'te bir pozisyona başladı.

Nisan 2008'de Philippe Crouzet, Vallourec'in denetleme kuruluna katıldı; bir yıl sonra ise... 2009Yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Görev süresi Mart 2012'de dört yıl daha uzatıldı. Ayrıca 2009'dan itibaren beş yıl boyunca EDF direktörü olarak görev yaptı ve nükleer taahhütleri izleyen komiteye başkanlık etti.

Vallourec o dönemde zirve noktasındaydı. Grup, öncelikle petrol ve doğalgaz sondajında ​​(OCTG boruları olarak adlandırılan) kullanılan, ancak aynı zamanda enerji santralleri ve sanayi için de kullanılan dikişsiz çelik borular üretiyordu. Petrol fiyatlarının sürekli yüksek kalmasıyla talep güçlüydü ve hisse senedi Paris Borsası'ndaki önde gelen hisseler arasındaydı.

2009-2014: Büyümeye Yönelik Yatırımlar

Bu dönem için strateji, Vallourec'in güçlü hidrokarbon üretim artışının olduğu bölgelerdeki varlığını güçlendirmektir: Brezilya (Japonya'nın Sumitomo şirketiyle ortaklaşa inşa edilen yeni bir çelik fabrikası ve haddehane ile), Amerika Birleşik Devletleri (kaya gazı ve petrol patlamasının talebi desteklediği yer) ve Orta Doğu. Bu yatırımlar, talebin güçlü kalacağı varsayımına dayanarak grubun kapasitesini ve borcunu artırmaktadır.

2010 yılında aldığı ücretin 2,73 milyon euro olduğu tahmin ediliyordu; o dönemdeki basına göre bu miktar, stratejiyi çok iddialı bulan bazı hissedarlar tarafından eleştirilmişti.

2014-2020: Petrol krizi ve borsa piyasasının cehenneme doğru inişi

2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarındaki keskin düşüş her şeyi değiştirdi. Petrol şirketleri sondaj yatırımlarını büyük ölçüde azalttı, boru hattı hacimleri ve fiyatları düştü ve sabit maliyetler ve borç yükü altında ezilen Vallourec bir dizi zarar yaşadı. Grup, özellikle Avrupa'da maliyet düşürme ve kapasite azaltma planları başlattı.

2016 yılında Vallourec, Nippon Steel & Sumitomo Metal'in katılımı ve halka açık hissedar Bpifrance'ın desteğiyle yaklaşık bir milyar euro'luk bir sermaye artırımı gerçekleştirdi. Bu işlem, şirketin zorluklarının üstesinden gelmesini sağlarken, mevcut hissedarlar için önemli bir hisse seyreltmesine yol açtı.

Bu dönem aynı zamanda çelik fabrikası davasıyla da damgasını vurdu.AscovalVallourec'in hissedarı ve müşterisi olduğu Saint-Saulve'deki (Nord) maden ocağı. Grubun maden ocağını ele geçirme girişimlerindeki rolü, özellikle belgeselde olmak üzere, yoğun eleştirilere maruz kaldı. Ascoval, çelik savaşı Éric Guéret tarafından.

Philippe Crouzet yönetim kurulundan ayrılıyor. 2020Onun yerine Édouard Guinotte geçti.

Crouzet'ten sonra: yeniden yapılanma ve yeni bir başlangıç

2021 yılında Vallourec büyük bir finansal yeniden yapılandırmadan geçti: borcunun büyük bir kısmı öz sermayeye dönüştürüldü ve Apollo fonu da dahil olmak üzere alacaklılar çoğunluk hissedarı oldu. Mevcut hissedarların payları önemli ölçüde azaldı. 2022'de atanan Philippe Guillemot'un liderliğinde grup, Almanya'daki fabrikalarını kapattı, en karlı tesislerine (Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri) odaklandı ve borcunu önemli ölçüde azalttı. 2025 yılında ArcelorMittal, Apollo'nun elinde bulunan yaklaşık %28'lik hisseyi satın aldığını duyurdu.

Grubun mevcut durumunu, sonuçlarını ve gelecek beklentilerini takip etmek için analizimize bakın.Vallourec hissesi.

Yatırımcı için dersler

Philippe Crouzet'nin görev süresi boyunca Vallourec'in performansı, Paris Borsası'ndaki en çok incelenen örneklerden biridir. Dört önemli çıkarım:

Döngüsel bir hisse senedi, tüm döngü üzerinden değerlendirilir. Bir döngünün zirvesinde elde edilen rekor karlar sürdürülebilir değildir. Vallourec gibi bir grubu 2008 veya 2013 sonuçlarına göre değerlendirmek, petrol fiyatlarının düşebileceğini unutmak anlamına gelir. Borç her şeyi daha da büyütür. Ekonomik büyüme döneminde gelişmeyi destekler; durgunluk döneminde ise hayatta kalmayı tehdit eder. Faiz, vergi, amortisman ve yıpranma öncesi kazançlara (EBITDA) oranla net borç oranı, izlenmesi gereken önemli bir göstergedir. Sermaye artırımları ve borçların dönüştürülmesi seyreltici etkiye sahiptir. Yeniden yapılanma sürecinde hisselerini elinde tutan bir hissedar, şirket hayatta kalsa bile yatırımının büyük bir kısmını kaybedebilir. Yönetişim önemlidir. Denetim kurulu tarafından kontrol edilen ve sermayesinde halka açık hissedar bulunan bir yönetim kurulu, stratejik hatalara karşı koruma sağlamaz.

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yıl Adım 1956 Neuilly-sur-Seine'de doğdu (18 Ekim) 1981 ENA'dan sınıf birincisi olarak mezun oldu; Devlet Konseyi'ne katıldı. 1986 Saint-Gobain'e Katılmak 2000 Saint-Gobain Genel Müdür Yardımcısı 2008 Vallourec'in denetleme kurulu üyesi 2009 Vallourec yönetim kurulu başkanı; EDF direktörü 2012 Görev süresi dört yıl daha uzatıldı. 2016 Nippon Steel ve Bpifrance ile sermaye artırımı 2020 Yönetim kurulu başkanlığından ayrılıyor.

SSS

Philippe Crouzet, Vallourec'i ne zaman yönetti?

Nisan 2008'den itibaren denetleme kurulunda görev yaptıktan sonra, 2009'dan 2020'ye kadar Vallourec'in yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

Vallourec'in görev süresi boyunca hisse senedi fiyatı neden düştü?

Bunun başlıca nedeni, 2014'ten itibaren petrol fiyatlarındaki çöküş ve bunun da sondaj borularına olan talebi azaltması, ayrıca grubun büyüme yatırımları sonrasında ağır borç yükü altında bulunmasıdır.

Philippe Crouzet'nin Vallourec'ten önceki kariyer yolu nasıldı?

1981'de ENA'dan sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra, Devlet Konseyi'nde çalışmaya başladı ve yirmi yıldan fazla bir süre Saint-Gobain'de görev yaparak sonunda genel müdür yardımcılığına yükseldi.