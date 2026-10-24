Broadcom Hissesi (AVGO): Analiz, Fiyat ve 2026 Görünümü

Broadcom Hisse Senedi Fiyatı (AVGO): Canlı Fiyat ve Gerçek Zamanlı Veriler

MKS Broadcom AVGO hissesi Nasdaq'ta AVGO koduyla işlem görmektedir. Mevcut canlı fiyat $ olarak gösterilmektedir.321,68 $Bu, seans boyunca %-0,48'lik bir değişim anlamına geliyor. Son on iki ayda hisse senedi 289,96 dolar ile 495,00 dolar arasında hareket etti ve günlük işlem hacmi yaklaşık 15.871.100 hisse oldu; bu da bir ABD mega-sermaye şirketinin likiditesine denk geliyor.

Fransız yatırımcılar için ek bir katman daha var: Hisse senedi dolar cinsinden işlem görüyor, bu nedenle hisse fiyatını okumanın yanı sıra para birimi dönüşümü de söz konusu ve hisse senedi Fransız hisse senedi tasarruf planına (PEA) uygun değil; normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alınıyor.

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Broadcom Hisselerine Genel Bakış: İki Motorlu Bir Teknoloji Konglomerası

Broadcom, piyasanın bir zamanlar uyumsuz olarak gördüğü iki işletmeyi tek çatı altında birleştiriyor: yarı iletken altyapısı — Veri merkezleri, bağlantı, geniş bant için ağ çipleri, bulut bilişim alanındaki en büyük isimler için tasarlanmış özel çipler — ve altyapı yazılımıVMware'in satın alımından bu yana önemli bir dayanak noktası haline gelen bu alan, CA ve Symantec'ten devralınan kurumsal çözümlerle tamamlanıyor.

Bu ikilik, hissenin profilini değiştiriyor: yazılım, çiplerin döngüselliğini dengeleyen tekrarlayan abonelik geliri sağlarken, yarı iletkenler de on yılın en büyük endüstriyel teması olan yapay zekaya maruz kalma olanağı sunuyor.

Grubun imzası, liderini yansıtıyor: Hock Tan, Broadcom'u yaklaşık yirmi yıldır yönetiyor ve disiplinli satın almayı başlı başına bir sektör haline getirdi; olgun teknoloji varlıklarını satın alıyor, maliyetlerini düşürüyor, Ar-Ge'lerini karlı pazarlara yönlendiriyor ve bu süreci tekrarlıyor. İşten çıkarmalar nedeniyle eleştirilere maruz kalan bu yöntem, küresel teknoloji sektöründe en güçlü değer yaratımlarından bazılarını sağladı.

Bu model, uygulama konusunda sürekli bir disiplin gerektiriyor: her entegrasyon, vaat edilen kar marjlarını ortaya çıkarmalı, aksi takdirde makine kilitlenir.

Broadcom hisse fiyatının neden hareket ettiği

Olayların çoğunu dört sürücü açıklıyor. İlk olarak, yarı iletken döngüsüAğ çiplerine olan talep, veri merkezi yatırımlarını takip ediyor ve bu yatırımlar da yapay zeka altyapısının geliştirilmesiyle yönlendiriliyor. Piyasa, her çeyrekte yapay zeka yarı iletken büyümesini inceleyerek Broadcom'un bulut devlerinin bütçelerinden payını alıp almadığını ölçüyor.

Sonraki, özel cips: Birkaç büyük ölçekli sağlayıcı için sipariş üzerine tasarlanan bu hızlandırıcılar, Broadcom'u büyük ölçekte özel hızlandırıcılar üretebilen az sayıdaki oyuncudan biri yapıyor; yeni bir büyük sözleşme söylentisi hisse senedini hareketlendiriyor. Ardından, VMware entegrasyonuMüşterilerin aboneliklere geçişi, bazı müşteriler tarafından itiraz edilen fiyat artışları ve yazılım büyüme hızı, çeyrekten çeyreğe takip ediliyor.

Son olarak, oran döngüsüYüksek değerli bir teknoloji mega şirketinin fiyatı, uzun vadeli faiz oranlarındaki değişikliklerden bağımsız olarak, faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı olmaksızın otomatik olarak yeniden belirleniyor.

Zamanla, yazılımın artan ağırlığı okuma biçimini değiştiriyor: tekrarlayan abonelikler, eski Broadcom'u, yani yalnızca çip üreten şirketi yöneten döngülerin genliğini azaltıyor; piyasa bu dönüşümü yüksek bir değerlemeyle karşılıyor ve bu da her üç aylık kazanç raporunu eskisinden biraz daha az ikili hale getiriyor.

Broadcom Hisselerinin Geçmişi ve Borsa Performansı

Broadcom'un borsa performansı üç döneme ayrılıyor. Bunlardan ilki, grubu çip üreticisinden çeşitlendirilmiş bir teknoloji platformuna dönüştüren ve hisse fiyatında istikrarlı bir yükselişin yaşandığı seri satın almalar dönemi.

Ardından yapay zekaya geçiş yaşandı: ağ çipleri yapay zeka veri merkezlerinde standart hale geldi, özel hızlandırıcılar piyasaya sürüldü, hisse senedi büyük endekslere girdi ve sektördeki en büyük isimlerle aynı dalgaya kapılarak birkaç kat değer kazandı.

Son olarak, grubun tarihindeki en büyük kumar olan VMware satın alımı: olağanüstü bir fiyat etiketi, yakından takip edilen bir entegrasyon, tartışmalı bir fiyatlandırma revizyonu ve merkezinde hisse senedi bölünmesinin yer aldığı, hisse senedi fiyatını perakende yatırımcıların karşılayabileceği seviyelere geri getiren bir sermaye yeniden yapılanması.

Fransız yatırımcılar için iki yöntem hatırlatması: Performansı önce dolar, sonra euro cinsinden değerlendirin, çünkü döviz kuru döneme bağlı olarak hareketleri zaman zaman güçlendirmiş veya zayıflatmıştır; ve Broadcom'u, artık önemli bir parçasını oluşturduğu geniş ABD pazarıyla değil, gerçek rakipleri olan yarı iletken ve yazılım platformlarıyla karşılaştırın.

Broadcom Temettüsü: Politika Sayesinde İstikrarlı Büyüme

Broadcom hissesi başına çeyreklik temettü 2,60 dolar olup, mevcut fiyat üzerinden yaklaşık %0,81'lik bir getiri sağlamaktadır. Getiri rakamı, gidişatından daha az önemlidir: Broadcom, on yıldan fazla bir süredir her yıl temettüsünü artırmıştır - bu, teknoloji sektöründe nadir görülen bir rekordur - ve bu artış büyük miktarda nakit üretimiyle finanse edilmiştir. Politika açık ve nettir: temettü, hisse fiyatının yüzdesi olarak yavaşça, mutlak anlamda ise sürdürülebilir bir şekilde kazançlarla birlikte büyür.

Fransız hissedarlar için, bu ABD temettüleri, W-8BEN formu doldurulduktan sonra %15 oranında stopaj vergisine tabidir ve bu vergi Fransız vergisinden düşülebilir; bu da gerçek net getirinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken bir vergi detayıdır.

Broadcom'un Sahibi Kim?

Hissedarlık yapısı, bir ABD teknoloji hissesi için alışılmadık bir istikrar sunuyor: stratejinin arkasındaki kurucu CEO, önemli bir hisseyi elinde tutarak kendi servetini hissedarlarınkiyle aynı hizaya getiriyor – bu da liderliğini sürdürdüğü sürece süreklilik taahhüdü anlamına geliyor – ve hisse senedi listesine hakim olan ABD ve uluslararası kurumlardan oluşan bir çekirdek etrafında şekilleniyor. Bu yapının somut bir karşılığı var: büyük kararlar – devasa satın almalar, hisse bölünmeleri, hissedar getirisi politikaları – piyasanın üç aylık ruh hallerinden ziyade tutarlı bir girişimci vizyonunu takip ediyor.

Azınlık hissedarı için diğer bir sorun ise, tıpkı tek bir birey etrafında kurulan herhangi bir şirkette olduğu gibi, yaşı ve halefiyeti zamanla başlı başına bir konu haline gelecek olan liderle ilgili kilit kişi riskidir.

Broadcom'un Rakipleri: Çipler ve Platformlar Arasında

Yarı iletken sektöründe rekabet küresel ölçekte yaşanmaktadır: Nvidia Broadcom'un özel çiplerinin birlikte var olduğu genel amaçlı hızlandırıcılar üzerinde baskın konumdadır; AMD Aynı niş pazarına kendi hızlandırıcılarıyla saldırıyor; Qualcomm Mobil kablosuz iletişimde, yani bitişik bir pazarda, Broadcom hâlâ referans noktası olmaya devam ediyor. Ağ çipleri alanında ise Broadcom, veri merkezlerinde kurulu standart olmanın gücüyle, neredeyse baskın bir konumdan daha küçük uzman rakiplerine karşı mücadele ediyor.

Altyapı yazılımında durum değişiyor: IBM, Oracle ve bulut oyuncuları, bir zamanlar VMware'in hakim olduğu sanallaştırma ve altyapı yönetimi pazarını paylaşıyor; buluta geçişe karşı bu pozisyonu korumak, grubun on yılın en büyük sorunlarından biri. İki işletmenin (çip ve yazılım) çarpanlarını karşılaştırmak, konsolide değerlemenin nasıl oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

İzlenmesi gereken diğer yarı iletken hisseleri: AXT A.Ş., Amkor Teknolojisi hem de Cirrus Logic.

Broadcom Finansal Verileri

Aşağıdaki göstergeler hissenin temel analizini yapılandırır; detaylı rakamlar veri ekibimiz tarafından derlenir ve her kazanç açıklamasından sonra güncellenir.

Gösterge Özellik Periyot Satış Tutarı - - Yapay zeka yarı iletken büyümesi - - Faaliyet kar marjı - - Serbest nakit akışı - - Hisse başına temettü (üç aylık) 2,60 dolar (canlı) - Piyasa kapitalizasyonu hisse fiyatı × hisse sayısı -

Broadcom Hisseleri 2026'da İyi Bir Yatırım mı? Güçlü Yönleri ve Riskleri

Hisselerin güçlü yönleri konumundan kaynaklanıyor: veri merkezi ağ çipleri alanında neredeyse bir düopol konumunda olması; hiper ölçekli veri merkezleri için özel hızlandırıcılar sağlayan çok az sayıdaki tedarikçiden biri olması (tarihin en büyük teknoloji yatırımının kesişme noktasında yer alan bir iş kolu); olağanüstü kar marjları ve bunun sağladığı güçlü maliyet disiplini; döngüleri dengeleyen tekrarlayan bir yazılım tabanı; ve hissedarlarla uyumlu uzun vadeli bir yönetim anlayışı.

Riskler de aynı doğrultuda: altyapı bütçeleri yavaşlayabilecek az sayıda bulut müşterisine bağımlılık; her hiper ölçekli şirketin birden fazla tedarikçiyle çalıştığı özel hızlandırıcılar alanındaki doğrudan rekabet; fiyatlandırma sürtüşmeleri müşteri tabanını aşındırabilecek VMware entegrasyonu; çeyrek dönemlik hayal kırıklıklarına çok az yer bırakan zorlu bir değerleme; ve karizmatik bir lider etrafındaki halefiyet riskleri.

Bu güçlü yönlerin hiçbiri yarının fiyatını garanti etmez: portföyün cevabı çeşitlendirme olmaya devam etmektedir.

Güçlü Riskler Veri merkezi ağ çiplerinde standart Birkaç büyük ölçekli veri merkezinin bütçelerine bağımlılık Özel yapay zeka hızlandırıcıları — nadir bir konum Aynı niş içinde doğrudan rekabet Döngüleri düzenleyen tekrarlayan yazılım (VMware) VMware entegrasyonundan kaynaklanan fiyatlandırma sorunları 10 yılı aşkın süredir her yıl temettü artırılıyor. Zorlu değerleme, hata payı çok az. Risk alan, ikonik yönetim Lider etrafındaki halefiyet riskleri

Fransa'dan Broadcom Hisseleri Nasıl Satın Alınır?

Nasdaq'ta işlem gören bir ABD hissesi olan Broadcom, PEA'nın izin vermediği şekilde, ABD borsalarına erişim sağlayan bir aracı kurum aracılığıyla normal bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alınır; bu durum, portföyümüzdeki çoğu oyuncu için de geçerlidir. çevrimiçi komisyoncular karşılaştırması.

Üç pratik nokta: Kesirli hisseler, birim fiyatı ne olursa olsun sabit bir miktarda yatırım yapmanıza olanak tanır; dolar cinsinden yapılan her satın alma işleminde döviz kuru ücretleri uygulanır ve siparişlerin gruplandırılmasıyla bu ücretler düşük tutulur; aracı kurumunuzla bir kez doldurulan W-8BEN formu, temettüler üzerindeki stopaj vergisini %15'e düşürür.

Çeyrek dönem kazanç açıklamaları etrafında keskin hareketler gösteren bir hisse senedinde, limit emri açıklama sonrası oluşan fiyat boşluklarına karşı koruma sağlar; mekanizmalar kılavuzumuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. borsa emirlerive analizimizdeki ambalajların karşılaştırılması PEA ile menkul kıymet hesabı karşılaştırması Seçenek. Hisse senetlerinin ötesinde çoklu varlık alım satımı için, uzmanlaşmış platformlar her zaman erişilebilir durumda kalmaktadır. ile hesap açmak Vantage →.

Broadcom Hisse Senedi Fiyatlarını Günlük Olarak Nasıl Okuyabilirsiniz?

Broadcom'un hisse senedi fiyatı ABD takvimine göre şekilleniyor: Çeyreklik rakamlar Wall Street kapanışından sonra açıklanıyor ve bir sonraki seans tepkiyi yoğunlaştırıyor; bu büyüklükteki bir hisse senedinde, hayal kırıklığı yaratan bir rapor karşısında birkaç puanlık bir fark bile önemli bir olay olarak kalıyor.

Ayın ritmini belirleyen üç unsur var: altyapı harcamaları hakkındaki yorumları tüm yapay zeka zincirine yayılan büyük bulut müşterilerinin kazançları; faiz beklentilerini ve dolayısıyla büyük teknoloji şirketlerinin değerlemesini etkileyen ABD makroekonomik verileri (enflasyon ve istihdam); ve her çeyrekte, grubun yarı iletken büyümesi ve yazılım dönüşümüyle ilgili sonuçları.

Fransız yatırımcılar için limit emri, açılış boşlukları içinde işlem yapılmasını önler ve euro cinsinden getiriyi okumak, döviz kurunun performanstan daha önemli olduğunu hatırlatır: hisse senedindeki yükseliş, doların gerilemesiyle aşınabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Broadcom hisseleri bir portföyde ne gibi bir rol oynamalıdır?

Broadcom, portföyün teknoloji koluna, özellikle de çip üreticilerinin saf büyümesi ile kurulu yazılımların gelir profili arasında bir yerde konumlanıyor. İki kullanım alanı bir arada bulunuyor. Temel bir yapay zeka pozisyonu olarak, tek bir isimle sınırlı kalmayarak bu temaya olan ilgiyi çeşitlendiriyor; buradaki tez, yapay zeka altyapısının, hangi uygulamalar kazanırsa kazansın, silikon ve ağ tedarikçilerine ödeme yaptığı yönünde.

Savunma amaçlı bir tamamlayıcı olarak, yazılım abonelikleri ve artan temettüleri, profilini yerleşik bir hisseye daha yakın hale getiriyor. Her iki durumda da disiplin aynı: faiz oranları yükseldiğinde büyük teknoloji hisselerinin geçirdiği değerleme düzeltmelerini absorbe edecek büyüklükte bir pozisyon oluşturmak; önce alt pozisyonu, sonra da portföyü çeşitlendirmek gerçek korumayı sağlıyor.

Yarı İletken Değer Zincirinde Broadcom

Broadcom'un konumunu anlamak, modern bilişim zincirinin tamamını görselleştirmeyi gerektirir. En üstte, dökümhaneler - özellikle TSMC - başkalarının tasarladığı çipleri üretir. Ortada ise tasarımcılar bulunur: Nvidia genel amaçlı hızlandırıcılar için, AMD işlemciler ve kendi hızlandırıcıları için, Qualcomm mobil cihazlar için ve Broadcom ise iki belirleyici niş alanda faaliyet gösterir.

Birincisi: ağ çipleri — bir veri merkezindeki binlerce sunucu ve hızlandırıcıyı birbirine bağlayan anahtarlar ve yönlendiriciler; bu katman olmadan, tek tek çipler ne kadar güçlü olursa olsun, yapay zeka hesaplama çiftlikleri çalışmaz.

İkincisi: özel hızlandırıcılar — kendi devrelerini hazır modellere tercih eden birkaç büyük ölçekli şirket için tasarlanmış çipler; Broadcom tasarımı ve üretime erişimi sağlarken, müşteri de yazılım mimarilerini getiriyor. Bu çifte konum — bağlantı ve özelleştirme — grubun dayanıklılığını açıklıyor: rekabet genel amaçlı hızlandırıcılara odaklanırken, Broadcom pazarın her iki kanadından da kazanç sağlıyor ve bu konumu yalnızca birkaç oyuncu taklit edebiliyor.

Broadcom Hisseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

PEA analizi yapılırken Broadcom hissesi satın alınabilir mi?

Hayır: Nasdaq'ta işlem gören bir ABD şirketi olarak, hisse senedi PEA'ya uygun değildir. Hisse senedi, bir menkul kıymet hesabı üzerinden satın alınır ve bu hesap türünün vergi muamelesi ve W-8BEN formu sayesinde temettüler üzerindeki ABD stopaj vergisi %15'e düşürülmüştür.

Broadcom'un Yapay Zeka ile İlişkisi Nedir?

İki yönlü: Veri merkezlerindeki binlerce hızlandırıcıyı birbirine bağlayan ağ çipleri (piyasa standardı) ve Broadcom'un belirli büyük ölçekli veri merkezleri için sipariş üzerine tasarladığı özel hızlandırıcılar. Broadcom, tüketici yapay zekasının satıcısı değil, ancak en yapısal altyapı tedarikçilerinden biridir.

Broadcom hisse bölünmesi neden gerçekleşti?

Grup, yıllarca süren kazançların ardından çok yükselen nominal hisse fiyatını perakende yatırımcıların erişebileceği bir seviyeye geri getirmek için hisse bölünmesi gerçekleştirdi. Bu işlem, hisse senedinin değerini hiçbir şekilde değiştirmiyor: temettüler de dahil olmak üzere, işlemden sonra on hisse, işlemden önce bir hisseye eşdeğer.

Broadcom iyi bir temettü ödüyor mu?

Yüksek getiri yerine istikrarlı bir şekilde artan temettü: yıllık oran hisse senedi fiyatına göre mütevazı kalırken, temettü ödemesi on yıldan fazla bir süredir her yıl kazançlar sayesinde artıyor; bu da sermaye olgunluğuna ulaşmış bir teknoloji hissesinin klasik profili.

Broadcom mu yoksa Nvidia mı: Yapay Zeka Alanında Hangisini Tercih Etmelisiniz?

İki şirket aynı alanda faaliyet göstermiyor: Nvidia, herkesin kapıştığı genel amaçlı hızlandırıcılar satıyor; Broadcom ise kendi çiplerini tasarlayan ve veri merkezlerini birbirine bağlayan büyük ölçekli veri merkezlerine donanım sağlıyor. Tarihsel olarak, piyasa en görünür büyümeyi (Nvidia'nın) ve Broadcom'un konum primini ödedi. İki tez, dengeli ağırlıklarla çeşitlendirilmiş bir yapay zeka portföyünde bir arada var olabilir.

AVGO hissesinin başlıca riski nedir?

Yoğunlaşma: Yarı iletken gelirlerinin giderek artan bir kısmı, birkaç büyük ölçekli veri merkezinin altyapı bütçelerine ve yapay zeka döngüsünün canlılığına bağlıdır. Bu yatırımlardaki bir yavaşlama veya özel bir hızlandırma programının kaybı, doğrudan büyümeyi etkileyecektir.

Grubun stratejisinde VMware müşterilerinin durumu ne olacak?

Sürekli lisanslardan aboneliklere geçiş birkaç yıl boyunca devam ediyor: Bu, düzenli gelir sağlıyor ancak bazı müşteriler için maliyeti artırıyor ve bu müşteriler buna itiraz ediyor veya başka bir sisteme geçiyor. Yazılım büyümesinin ve dönüşüm oranının üç aylık olarak izlenmesi, grubun ana operasyonel projesi olan bu entegrasyonun başarısını ölçüyor.

Önemli Noktalar