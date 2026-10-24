Bitcoin (BTC) Satın Alma: Nasıl, Nerede ve Güvenlik Rehberi (2026)

Bitcoin'in (BTC) Canlı Fiyatı

80 723,0000 $ Bitcoin (BTC) 1h 0.06% 24h 1.19% USD EUR GBP

Yukarıda gösterilen Bitcoin fiyatı, piyasa değeri ve işlem hacimleriyle birlikte otomatik olarak güncellenir; bugünkü fiyat için başka bir yere bakmanıza gerek yok: bu sayfa doğrudan kaynaktır. Bitcoin satın almadan önce, dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce platformda günde 24 saat, haftada 7 gün işlem gördüğünü unutmayın; fiyatı, alıcılar ve satıcılar arasındaki sürekli dengeyi yansıtır, kapanış seansı ve resmi bir sabitleme yoktur. Bu kesintisiz erişilebilirlik, onu dünyanın en yakından takip edilen ve en değişken varlıklarından biri haline getiriyor.

Bitcoin Piyasası Canlı İstatistikleri

Bitcoin (BTC)

Derece: 1 80 723,0000 $ Fiyat (BTC) 1.00000000 Piyasa değeri 1 622 553 231 398 $ hacim (+22) 452 347 709 $ 24s Değişim 1.19% Toplam arz 20 BTC



Bu rakamlar — piyasa değeri, hacimler, dolaşımdaki arz, piyasa hakimiyeti — otomatik olarak güncellenir: bunlar, yazıldığı anı değil, piyasanın tam şu anki durumunu yansıtır. Canlı sayfanın amacı da budur: burada okuduğunuz rakamlar bugünün rakamlarıdır ve yarın da aynı kalacaktır.

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Bitcoin'i Euro'ya çevirin

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Aşağıdaki dönüştürücü, herhangi bir miktardaki BTC'yi anında ana para birimlerine çevirir; bu da bir yatırımın büyüklüğünü değerlendirmek, bir portföyün değerini takip etmek veya ilk satın alımdan önce büyüklük derecesini anlamak için kullanışlıdır.

Bitcoin Nedir? Beş Dakikada Anlamak

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adıyla bilinen anonim bir kişi tarafından, kuruluş belgesinin yayınlanmasından birkaç hafta sonra yaratılan dijital bir para birimidir. Onu diğerlerinden ayıran şey, basit ve devrim niteliğinde bir fikirde yatmaktadır: Dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişiden diğerine değer göndermeyi mümkün kılmak. banka veya aracı olmadanBunu başarmak için her işlem, paylaşılan bir kamu defterine kaydedilir. blockchain — birbirini kontrol eden binlerce bağımsız bilgisayardan oluşan bir ağ tarafından sürekli güncel tutulmaktadır.

Bu mimariden üç özellik ortaya çıkar. Programlanmış kıtlıkProtokol, arzı 21 milyon bitcoin ile sınırlandırıyor ve bunun yaklaşık 19.9 milyonu zaten piyasaya sürülmüş durumda; itibari para birimlerinin aksine, kimse ek bitcoin "basamaz". Sansür direnciHiçbir kurum geçerli bir işlemi engelleyemez veya usulüne uygun olarak güvence altına alınmış Bitcoin'lere el koyamaz. şeffaflık2009'dan beri gerçekleşen her işlem, kurcalamaya karşı korumalı bir deftere kaydedilerek herkes tarafından görülebilir. Bu kombinasyon, bir bilgisayar bilimi deneyini birkaç trilyon dolar değerinde bir finansal varlığa dönüştürdü.

Bitcoin Blockchain'i Pratikte Nasıl Çalışır?

Blockchain, kelimenin tam anlamıyla bloklardan oluşan bir zincirdir. Yaklaşık her on dakikada bir, bekleyen işlemler bir blokta toplanır ve doğrulanır. madenciler: Devasa hesaplama gücünü kriptografik bir bulmacayı çözmek için yarıştıran operatörler. Kazanan, bloğu zincire ekler ve ödülü alır: yeni çıkarılan bitcoinler ve dahil edilen işlemlerin ücretleri. Her blok, kriptografik parmak izi aracılığıyla bir önceki bloğa referans verir: eski bir bloğu değiştirmek, tüm sonraki blokların yeniden hesaplanmasını gerektirir; bu, defteri koruyan bir enerji absürtlüğüdür.

Bu mekanizma, olarak bilinir iş kanıtıBu, herhangi bir merkezi otorite olmaksızın ağı güvence altına alan şeydir. Madencilik zorluk Sistem, madenci sayısından bağımsız olarak, her on dakikada bir blok işleme hızının istikrarlı kalması için her iki haftada bir otomatik olarak ayarlanır. Ve bir işlem, ancak birkaç onaydan sonra kalıcı olarak kaydedilmiş sayılır; sektör standardı yaklaşık bir saat süren altı onaydır: bundan sonra işlemi geri almak pratikte imkansızdır.

Bitcoin Yarılanması: Arzı Şekillendiren Dört Yıllık Olay

Her 210,000 blokta (yaklaşık her dört yılda bir) madencilerin ödülü şu kadardır: yarıdan kesBu, Bitcoin takvimindeki en yakından takip edilen olay olan yarılanmadır. Piyasaya ulaşan yeni Bitcoin arzı mekanik olarak azaltılır ve tarihsel olarak her yarılanma, onu takip eden döngülerde büyük bir boğa piyasası evresinden önce gelmiştir.

İkiye Tarih Yarıya indirdikten sonraki ödül 1st 28 Kasım 2012 Blok başına 25 → 12.5 BTC İkinci Temmuz 9, 2016 12.5 → 6.25 BTC 3rd Mayıs 11, 2020 6.25 → 3.125 BTC 4th 20 Nisan 2024 3.125 → 1.5625 BTC 5th 2028 yılının başlarında bekleniyor 1.5625 → 0.78125 BTC

Kümülatif sonuç: Bitcoin'in enflasyonu yılda %1'in altına düştü (çoğu büyük para biriminden daha düşük) ve son 21 milyonun (yaklaşık 2140'ta bekleniyor) yaklaşmasıyla sıfıra doğru bir eğilim gösteriyor. Yarılanmayı anlamak, yatırımcıların bu varlıkta dört yıllık döngülerden neden bahsettiklerini anlamak anlamına gelir.

Fransa'da Bitcoin Nasıl Alınır: Pratik Kılavuz

Bitcoin satın alma işlemi, euro'larınızı BTC'ye dönüştüren özel bir aracı kurum olan bir borsa platformu üzerinden gerçekleşir. İşlem sırası her zaman aynıdır: bir hesap oluşturun (E-posta, kimlik belgesi — Avrupa mevzuatı bunu gerektiriyor) fonlayın Ardından banka havalesi veya kartla euro cinsinden ödeme yapabilirsiniz. Satın alma siparişini verinİki ana platform ailesi mevcuttur: basit ve hızlı ancak daha yüksek ücretlere sahip perakende aracı kurumlar ve daha kapsamlı ve daha ekonomik ancak biraz teknik bilgi gerektiren profesyonel borsa platformları. Bitcoin satın almak için en iyi yer profilinize bağlıdır: kripto platform karşılaştırması Fransız pazarının sunduğu ürün ve hizmetlerin detaylarını içerir.

Başarılı bir ilk satın alma işleminin temelini oluşturan üç ilke vardır. Küçük başlayınBitcoin birkaç hafta içinde birkaç on puanlık bir artış gösterebilir; bu nedenle, paniklemeden düşüşünü izleyebileceğiniz miktarda yatırım yapın. DCA Uygulaması (Dolar maliyet ortalaması), yani her ay sabit bir miktarda düzenli alım yapmak: tek bir mükemmel ana bel bağlamak yerine, giriş fiyatınızı tam bir döngü boyunca dengelersiniz. Ve varlıklarınızı güvence altına alın.Küçük miktarların ötesinde, Bitcoin'lerinizi platformdan kendi cüzdanınıza taşıyın — bir sonraki bölüm buna ayrılmıştır. Son olarak, vergi çerçevesine dikkat edin: Kripto para sermaye kazançları, Fransa'da dijital varlıklar rejimi kapsamında vergilendirilir (küçük satıcılar için gerçek kazançlar üzerinden vergi beyannamesi verme seçeneğiyle birlikte %30'luk sabit bir vergi) — ilk euro'dan itibaren satın alımlarınızın geçmişini saklayın.

Bitcoin Cüzdanı Rehberi: Bitcoinlerinizi Güvenli Bir Şekilde Nerede Saklayabilirsiniz?

Kripto paranın altın kuralı tek bir cümleyle özetlenebilir: “Anahtarlarınız sizde değilse, Bitcoinleriniz de sizde değil.”Bitcoinleriniz bir platformda kaldığı sürece, o platformun güvenliğine ve ödeme gücüne bağlıdır; yaşanan büyük iflaslar bunun bir hatırlatıcısı olmuştur. Ciddi yatırımcılar şunları kullanır: cüzdanFonlara erişim sağlayan özel anahtarı içeren bir yazılım veya donanım parçası. Sıcak cüzdanlar (Mobil veya masaüstü uygulamalar) küçük miktarlar ve sık kullanım için uygundur; soğuk cüzdanlar — Küçük, özel USB aygıtları — anahtarları çevrimdışı tutar, bilgisayar korsanlığına karşı bağışıklıdır ve önemli miktarlar için standarttır.

Yedekleme, araç kadar önemlidir: başlatma sırasında cüzdan bir bilgi görüntüler. kurtarma ifadesi 12 veya 24 kelimeden oluşan bir cümle – cihazınız kaybolursa paranızı tekrar bulmanın tek yolu bu. Kağıda yazın (asla fotoğraf olarak veya bulutta saklamayın), sudan ve ateşten uzak bir yerde saklayın ve kimseyle paylaşmayın: bu cümleye sahip olan kişi bitcoinlere de sahip olur. Görünüşte sıradan olan bu birkaç alışkanlık, huzurlu bitcoin sahiplerini sektörün korkunç hikayelerinden ayıran şeydir.

Bitcoin Fiyat Tarihi: Dört Döngü, Tek Bir Yörünge

Bitcoin'in tarihini yeniden okumak, kendi yatırım sınıfını yaratan bir varlığın öyküsünü okumak anlamına gelir. 2010'da 10,000 BTC karşılığında alınan ünlü pizzadan, piyasa değerinin ilk milyarına ulaşmasına kadar, ilk yıllar bir efsane gibiydi; ancak sonraki döngüler, artık her yatırımcının bildiği bir gramer oluşturdu: coşku dönemi, zirve, %70 ila %85'lik acımasız bir düşüş, sabırlı birikim ve ardından bir yenilikle gelen yeni bir döngü - ardışık yarılanmalar, merkeziyetsiz finans, kurumsal benimseme.

devir Zirveye yaklaşıldı Düşükten sonra bisikletin motoru 2013 X $ 1,100 ≈ 200 ABD Doları (2015) İlk medya dalgası ve Çin 2017 X $ 20,000 ≈ 3,200 ABD Doları (2018) ICO'lar ve perakende spekülasyonu 2021 X $ 69,000 ≈ 16,000 ABD Doları (2022) Covid sonrası likidite, merkeziyetsiz finans 2024-2025 kayıt bölgesi - Nisan 2024 yarılanması ve kurumsal ETF'ler

Bu gidişat üzerinde iki farklı yorumlama biçimi mevcuttur. Destekçiler için, her döngü tabanı yükseltir ve kademeli benimsemeyi doğrular; her döngünün en düşük noktası, bir önceki döngünün zirvesinin üzerindedir. Şüpheciler için ise, düşüşlerin oynaklığı, varlığı bir değer saklama aracı olarak nitelendirmeyi imkansız kılar. Tek dürüst görüş şudur: Bitcoin zaten dört ölüm ilanından ve binlerce yüzdelik kümülatif oynaklıktan sağ çıkmıştır; riskinizi, bir sonraki çeyreğe bahis oynamak yerine, tüm döngüyü atlatma yeteneğinize göre belirleyin.

Bitcoin ETF'leri: Fransız Yatırımcılar İçin Neler Değişti?

Ocak 2024, kurumsal dönüm noktası olarak kalacak: onaylanması Spot Bitcoin ETF'leri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ardından Avrupa'da, "bitcoin" satın alma işlemi, tıpkı bir hisse senedi satın alır gibi, geleneksel bir aracı kurumda basit bir menkul kıymet hesabı üzerinden, kripto platformu, cüzdan veya kurtarma ifadesi olmadan mümkün hale geldi. Bu fonlar, bitcoinleri fiziksel olarak tutar ve fiyatlarını takip eder; karşılığında ise euro cinsinden işlem gören başlıca Avrupa borsaları için yıllık yüzde bir ila iki arasında değişen ücretler alınır.

Yatırımcı için, mesele şu iki noktaya indirgeniyor. Kripto platformları Doğrudan yol hala geçerli: daha düşük ücretler, kendi anahtarlarınızı tutma seçeneği, tüm ekosisteme erişim - ancak bunun bedeli kendi güvenliğinizi yönetmek. menkul kıymet hesabındaki ETF'ler Konfor ve gözetim sunar: diğer varlıklarınızla birleştirme, kişisel saklama riski olmaması, menkul kıymet vergilendirmesi - ancak yönetim ücretleri ve Bitcoin'leri çekmenin imkansızlığı pahasına. İki yaklaşım aynı yatırımcıyı hedeflemiyor ve birçok yatırımcı bunları birleştiriyor: temel yatırım ETF'ler aracılığıyla, deneme ise platformlar aracılığıyla. Her durumda, boyutlandırma kuralı önceki bölümde belirtilenle aynıdır.

Bitcoin 2026'da İyi Bir Yatırım mı? Güçlü Yönleri ve Riskleri

Bitcoin'in savunulması giderek daha kurumsal bir hal aldı. Gelişmesiyle birlikte... spot ETF'ler — önce 2024 başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde, ardından Avrupa'da — emeklilik fonlarına, varlık yöneticilerine ve özel anahtarlarla uğraşmak istemeyen bireylere kapı açtı: Bitcoin'e yatırım yapmak, geleneksel bir aracı kurum aracılığıyla hisse senedi almak kadar kolay hale geldi. Programlanmış kıtlığa, on yedi yıllık varlığı boyunca hiç hacklenmemiş bir ağ, devletler ve şirketler tarafından değer saklama aracı olarak giderek artan benimsenme ve büyük varlık sınıflarıyla karşılaştırılabilir hale gelen likiditeyi ekleyin.

Riskler gerçek ve somut olmaya devam ediyor. Uçuculuk Öncelikle: %50 ila %80'lik düşüşler her döngüyü noktaladı — Bitcoin, birkaç yıllık ufukları ödüllendirir ve kaldıraç kullanımını ve sabırsızlığı cezalandırır. Çay düzenleyici manzara Sonraki adım: Yasal çerçeveler hızla gelişiyor ve hem Fransız hem de Avrupa vergilendirme sistemleri net getirileri değiştirebiliyor. Gözaltı Son olarak: sektörün tarihi çöken platformlarla dolu; bu nedenle yukarıdaki cüzdan bölümü büyük önem taşıyor. Özetle: Bitcoin, küresel bir dijital para birimine yapılan asimetrik bir bahistir ve portföyün en riskli bölümü olarak (birkaç yüzde) değerlendirilmelidir, asla ana varlık olarak değil.

Bitcoin: Güçlü Yönleri ve Sınırlamaları, Gerçekler ve Gerçekler

Gerçek güçlü yönleri: Aracı veya izin gerektirmeyen bir ödeme ağı, transfer edilen tutarlardan bağımsız işlem ücretleri, dünyanın herhangi bir yerinde yaklaşık bir saat içinde kesin ödeme, herkes tarafından denetlenebilen sınırlı bir arz ve tam erişilebilirlik — akıllı telefonu olan herkes, banka hesabı olsun veya olmasın, Bitcoin sahibi olabilir.

Bilmeniz gereken sınırlar: Kısa vadeli tasarruflar için uygunsuz hale getiren bir oynaklık, tasarım gereği sınırlı bir işlem hacmi (ağ temel ödemeleri işler, hacimler Lightning gibi ek katmanlardan geçer), madencilikten kaynaklanan gerçek bir enerji tüketimi (yenilenebilir enerji payı konusunda açık bir tartışmayla birlikte) ve eşit olmayan kalitede aracı kurumlar (platformlar, borç verenler) ortamı. Dürüst olmak gerekirse, bu noktalarda Bitcoin'e yönelik eleştirilerin tamamı temelsiz değil ve açık görüşlü yatırımcı bunları dikkate alıyor.

Bitcoin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bugün Bitcoin'in fiyatı nedir?

Bu bilgi, piyasa değeri ve işlem hacimleriyle birlikte otomatik olarak güncellenerek sayfanın en üstünde canlı olarak görüntülenir; Bitcoin 7/24 işlem gördüğü için resmi bir "kapanış fiyatı" yoktur, sadece o anki piyasa fiyatı geçerlidir.

PEA üzerinden Bitcoin satın alınabilir mi?

Hayır: Fransa'nın vergi avantajlı hisse senedi tasarruf planı olan PEA, yalnızca uygun finansal menkul kıymetleri kabul eder. Bununla birlikte, Avrupa'da listelenen bazı Bitcoin ETF'leri, geleneksel aracı kurumlardaki bir menkul kıymet hesabından satın alınır; bu da kripto platformu olmadan bitcoin'e "borsa" maruziyeti anlamına gelir.

Fransa'da Bitcoin nasıl vergilendiriliyor?

Kripto varlık satışları, sermaye kazancı üzerinden %30 oranında sabit vergiye ( %17.2 sosyal güvenlik katkı payı artı %12.8 gelir vergisi) tabidir; mütevazı yıllık satışlar için ise muafiyet rejimi uygulanmaktadır. Satış anında yürürlükte olan kuralı kontrol edin ve satın alma geçmişinizi saklayın.

Bitcoin ve Blockchain Arasındaki Fark Nedir?

Blockchain, paylaşılan, değiştirilemez bir defter olan teknolojidir; Bitcoin ise bu teknolojinin ilk uygulamasıdır ve defterini güvence altına alanları ödüllendiren bir para birimidir. Başka birçok blockchain mevcut olsa da, Bitcoin en eski ve en güvenli olanıdır.

Hâlâ kendiniz Bitcoin madenciliği yapabilir misiniz?

Teknik olarak evet, ancak pratikte artık bireysel yatırımcılar için değil: günümüz madenciliği, özel makinelerin endüstriyel tesislerini ve ucuz elektriği gerektiriyor. Bireyler için ise yatırım, doğrudan alım veya ETF yoluyla gerçekleşiyor.

PayPal ile Bitcoin satın alabilir misiniz?

Evet, PayPal'ı ödeme yöntemi olarak kabul eden platformlar aracılığıyla mümkün; ancak buradaki ücretler basit bir SEPA transferine göre belirgin şekilde daha yüksek ve bazı hizmetler para çekme işlemlerini de sınırlıyor. Önemli miktarlar için banka transferi en ekonomik yöntem olmaya devam ediyor.

Oluşturulacak Bitcoin Sayısı Ne Kadar Kaldı?

Programlanan 21 milyon adetten yaklaşık 19.9 milyonu zaten piyasaya sürüldü. Kalan miktar, 2140 yılına kadar azalan madencilik ödülleri yoluyla dağıtılacak; arz miktarı saat gibi işleyen bir hassasiyetle önceden biliniyor.