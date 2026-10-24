CAC 40 Endeksi: Bileşimi, Fiyatı ve Nasıl Yatırım Yapılır (2026)

CAC 40 Fiyatı Bugün: Anlık Gerçek Zamanlı Fiyat Teklifi

Şu anda CAC 40 endeksi şu seviyede işlem görüyor: 7 782,82 Seans bazında %-0,36'lık bir değişimle puanlarda düşüş yaşandı, işlem hacmi 0 hisse oldu. Son on iki ayda endeks 7.505,27 € ile 8.755,03 € puan arasında hareket etti. Endeksin sembolü şudur: PX1ISIN kodu ise şöyledir: FR0003500008İşlemler Euronext Paris'te gerçekleşiyor; işlem saatlerini ve işleyişini aşağıda detaylı olarak açıkladık.

CAC 40 Endeksi Nedir? Paris Borsası Referans Endeksinin Tanımı

CAC 40 endeksi, Paris Borsası'nın amiral gemisi endeksidir: Euronext Paris'te işlem gören, büyüklük ve likidite kriterlerine göre seçilen en büyük 40 piyasa değerine sahip şirketi bir araya getirir ve Fransız borsasının sağlığını tek bir rakamda yansıtır. Adı bir kısaltmadır — Devam Yardımı (Sürekli Destekli Fiyat Teklifi) — 1980'lerin elektronik fiyat teklifi sisteminden miras kalmıştır ve hikayesi 31 Aralık 1987'de 1,000 puanlık bir temel değerle başlar.

Ticaret yapın Vantage Pazarlar Düzenlenmiş aracı kurum · Ücretsiz demo hesabı · Hızlı işlem gerçekleştirme CFD'ler karmaşık araçlardır ve hızlı sermaye kaybı riski taşırlar. Ücretsiz hesap açın →

Rolü, borsa raporlamasının çok ötesine uzanıyor. CAC 40, şu işlevleri yerine getiriyor: varlık yöneticileri için kıyaslama ölçütüYüzlerce endeks fonu ve ETF, performansını taklit ediyor, milyarlarca euro ona göre yönetiliyor ve bileşimi, ülke genelindeki kurumsal yatırım akışlarını şekillendiriyor. Ayrıca, Fransız borsasının havasını özetlemek için medya ve ekonomistler tarafından referans alınan bir barometre görevi görüyor - bazen haksız yere, çünkü 40 hisselik bir endeks tüm ulusal ekonomiyi temsil etmiyor - ancak psikolojik etkisi gerçek. Son olarak, kendi başına bir piyasa aracıdır: vadeli işlemler, opsiyonlar ve takip işlemleri, tek bir hisse satın almadan doğrudan işlem yapmanıza olanak tanır.

CAC 40 Nasıl Hesaplanır? Ağırlıklandırma Basitçe Açıklandı

CAC 40, "serbest dolaşımdaki piyasa değeri ağırlıklı" bir endekstir; bu formülün anlamını çözmekte fayda var. Her şirket, piyasada fiilen bulunan hisselerinin değerine (serbest dolaşımdaki hisseler, yani hükümetler veya kurucu aileler tarafından tutulan sabit hisseler hariç, işlem gören hisseler) orantılı olarak endekste ağırlık kazanır. Somut olarak: serbest dolaşımdaki piyasa değeri bir diğerinin on katı olan bir şirket, endeksin hareketinde on kat daha fazla ağırlığa sahiptir ve bunun tersine, mütevazı bir hisse senedi CAC'yi etkilemeden yükselebilir.

Bu çerçeveyi tamamlayan üç kural vardır. Birincisi, ağırlık kapağı: Yeniden dengeleme sırasında hiçbir hisse senedi endeksin belirlenmiş bir yüzdesini aşamaz, böylece hiçbir dev şirket (lüks sektörü buna örnek teşkil eder) piyasanın seyrini tek başına belirleyemez. İkincisi, Üç aylık incelemeEuronext endeksinin bilimsel komitesi, endeksin bileşimini yılda dört kez inceliyor ve hisse senetlerini büyüklüklerine ve likiditelerine göre ekliyor veya çıkarıyor; bu değişiklikler duyurulduktan sonra yürürlüğe giriyor ve her zaman finans haberlerinde yer alıyor. Üçüncüsü, uygunlukŞirketlerin Euronext Paris'te listelenmesi ve serbest dolaşım ve hacim testlerini geçmesi gerekir; şirket hukuku önemsizdir - Hollanda yasalarına göre kurulmuş bir Avrupa şirketi olan Airbus bunun canlı kanıtıdır. Bu kurallar, CAC 40'ın otuz beş yıllık geçmişinden sonra neden temsili olmaya devam ettiğini açıklıyor: sürekli kendini yeniliyor.

CAC 40 Endeksi Bileşimi: 40 Şirket, Ağırlıkları ve Sektörleri

CAC 40'ın gücü, sektör dengesinde yatmaktadır ve rakamlar da bunu açıkça göstermektedir: Lüks sektörünün tarihi hakimiyeti, LVMH, Hermès ve Kering'in endeksin %20'sinden fazlasını oluşturmasıyla kendini göstermektedir. Aşağıda sektör grubu dağılımı verilmiştir. otomatik olarak hesaplandı Mevcut ağırlıklandırmalardan:

Sektörler ailesi Kümülatif ağırlık lüks 23,2% Sante ve güzel 17,4% Sanayi ve İnşaat 13,1% Energie 11,8% Bankacılık ve Sigortacılık 11,5% Havacılık ve Savunma 11,2% Diğer (tüketim, dağıtım, telekomünikasyon, çevre…) 8,2% Teknolojileri 4,1%

Dağıtım, mevcut ağırlıklandırmalara göre otomatik olarak hesaplanır.

İşte CAC 40 endeksinin tam bileşimi — azalan ağırlık sırasına göre sıralanmış CAC 40 şirketlerinin tam listesi — otomatik olarak güncellenir ve her üç aylık dengeleme döneminde bilimsel komite tarafından gözden geçirilir:

şirket anımsatıcı Sektör ağırlık LVMH MC lüks 11,83% Hermes Uluslararası RMS lüks 10,36% L'Oréal OR kozmetik 7,41% Sanofi SAN Eczane 5,22% ToplamEnerjiler TTE Petrol ve doğalgaz endüstrisi 5,21% hava otobüsü HAVA Havacılık, savunma 5,16% Schneider Electric SU Matériel elektrik 5,11% EssilorLuxottica EL Optik 4,80% Safran SAF Havacılık, savunma 4,09% sıvı hava AI Endüstriyel gaz 4,03% BNP Paribas GSYH Bankacılık, finansal hizmetler, sigorta 3,54% Axa CS Sigorta, finansal hizmetler 3,41% Vinci DG İnşaat, Gayrimenkul 2,61% Tarım kredisi ACA Bankacılık, finansal hizmetler, sigorta 2,00% Dassault Systèmes DSİ BT hizmetleri, teknolojiler 1,98% Saint-Gobain SGO Yapı malzemeleri, cam 1,95% Thales HO Havacılık ve uzay ekipmanı üreticisi 1,94% Danone BN Gıda 1,82% engi ENGİ Enerji, endüstriyel gaz, petrol endüstrisi 1,66% Societe Generale gle Bankacılık, finansal hizmetler, sigorta 1,32% stellantis STLAP Otomotiv, otomotiv tedarikçisi 1,26% Portakal ORA Telekomünikasyon, bankacılık 1,24% Legrand LR Matériel elektrik 1,08% kering KER lüks 1,00% Capgemini CAP Bilgi hizmetleri 0,97% Michelin ML Lastikler, otomotiv ekipman tedarikçisi, turizm 0,95% Pernod Ricard RI içki 0,94% Publicis Groupe PUB Reklam, medya 0,91% Veolia YAŞAM Çevre, enerji 0,90% ArcelorMittal MT Çelik, bir yapı malzemesi. 0,88% STMicroelectronics STMPA Teknolojileri 0,78% Renault RNO Otomobil 0,54% Bouygues EN İnşaat, gayrimenkul, medya, telekomünikasyon 0,53% Euronext ENX Borsa 0,53% Bureau Veritas BVI Sertifikalar 0,50% EIFFAGE FGR İnşaat ve kamu işleri, otoyol imtiyazı 0,46% Unibail-Rodamco-Westfield URW Taşınmaz 0,43% Accor AC Konaklama, turizm 0,42% Eurofins Bilimsel EAF biyoteknoloji 0,37% kavşak CA dağıtım 0,34%

Ağırlıklandırmalar otomatik olarak güncellenir (kaynak: Euronext tarafından üç ayda bir gözden geçirilen endeksin resmi bileşimi).

Bu çeşitlendirmenin pratik bir sonucu var: CAC 40 hiçbir zaman tek bir sektörle tam olarak ilişkili değil; lüks sektörünün tökezlemesi durumunda savunma veya bankacılık sektörü tarafından kurtarılabilecek bir çeyrek. CAC 40 şirketlerinin bireysel analizi için, özel seçkimize göz atabilirsiniz. CAC 40 hisse senetleri Profil profil güncel tutulmaktadır.

CAC 40'ta En Çok Yükselenler: En Büyük Kazanç ve Kayıpları Okumak

Her gün, fiyat sayfaları endeksin sıralamasını gösterir: yüzde olarak en çok yükselen ve düşen hisseler. Bu okuma, göründüğünden daha öğreticidir. Bir sektör ailesinin hakim olduğu bir sıralama, o anın temasını gösterir: faiz oranları hareket halindeyken bankalar, jeopolitik gerilimler artarken savunma sanayi, Çin harcama yaparken lüks sanayi. Tersine, normal dağılım – birkaç yeşil isim, birkaç kırmızı isim, ortak bir tema yok – piyasanın makro haberlerden ziyade bireysel kazançlara göre işlem gördüğünü gösterir.

Ağırlıklandırmaların aritmetiğini de aklınızda bulundurun: LVMH veya TotalEnergies gibi büyük şirketlerin hisselerindeki bir hareket, mekanik olarak tüm endeksi etkilerken, orta ölçekli bir şirketin aynı hareketi neredeyse fark edilmeden geçer. Bu nedenle deneyimli yatırımcılar CAC 40 endeks fiyatını ve liderlik tablosunu aynı anda kontrol ederler; ilki yönü gösterir, ikincisi nedenini açıklar.

Paris Borsası İşlem Saatleri: CAC 40 Endeksi Ne Zaman İşlem Görür?

CAC 40, Euronext Paris'in ritmine göre yaşıyor. Gün, şunlarla başlıyor: açılış öncesi aşamaSaat 7:15'ten itibaren: emirler birikmeye devam eder ancak yerine getirilmez ve emir defteri, sürekli olarak ayarlanan gösterge niteliğinde bir fiyat etrafında şekillenir. 9: 00 amAçılışla birlikte kesintisiz oturum başlar; emirler gelir gelmez anında yerine getirilir. 5: 30 öğleden sonraPiyasa kapanışı, bir fiyat belirleme müzayedesinden geçer: emirlerin tek bir kapanış fiyatında toplandığı birkaç dakika süren bu işlem, tüm medya kuruluşları tarafından resmi olarak açıklanan ve referans olarak kullanılan rakamdır. Daha sonra, piyasa kapanışından sonraki seansta, daha düşük işlem hacimleri ve daha geniş spreadlerle geç işlemler devam eder.

En aktif ve en değişken anlar üç zaman diliminde yoğunlaşır: gece boyunca biriken emirlerin verildiği açılış (9:00-10:00); Wall Street'in açıldığı ve ABD ekonomik verilerinin açıklandığı öğleden sonra (2:30-3:30); ve son arbitraj işlemlerinin gerçekleştiği kapanış müzayedesi. Uzun vadeli yatırımcıların bu zaman dilimlerinde işlem yapması gerekmez, ancak bunları bilmek, aynı hissenin emrin verildiği zamana bağlı olarak neden farklı fiyatlar gösterebileceğini açıklamaya yardımcı olur.

CAC 40 Tarihi: Ulusal Bir Ölçütün Kayıtları ve Krizleri

CAC 40 tarihini yeniden okumak, otuz beş yıllık Fransız ekonomi tarihini yeniden okumak anlamına gelir. 1987 yılının sonlarında, ironik bir sembol olan Wall Street çöküşünden birkaç hafta sonra 1,000 puandan başlayan endeks, ardı ardına gelen coşku dönemlerini keşfetti: özelleştirmelerin ve yeni ekonominin çılgınlığı onu zirveye taşıdı. Eylül 2000'de 6,922 puanİnternet balonunun tarihi zirvesi. Ardından tasfiyeler geldi: Balonun patlaması endeksi 2003'te 2,500 puanın altına çekti; bu, bir nesil Fransız tasarrufçuyu işaret eden üçte ikilik bir düşüştü - 2008-2009 mali krizi ise 2009 baharında 2,500 puan civarında yeni bir taban oluşturacaktı.

2010'lu yıllar, merkez bankası likiditesinin desteğiyle kaybedilen zemini sabırla yeniden inşa etti. Mart 2020'deki Covid şoku yeni bir korku yarattı; endeks, tarihi bir toparlanmadan önce birkaç hafta içinde neredeyse %40 değer kaybetti. Ardından rekorlar çağı geldi: 2021'de sembolik 7,000 puan eşiği aşıldı ve endeks o zamandan beri lüks ve savunma sektörlerinin etkisiyle yeni zirvelere ulaştı. Son olarak bir uzman açıklaması: CAC 40'ın manşet tarihi bir fiyat EndeksiTemettüler yeniden yatırılmadan hesaplandığında, Euronext ayrıca uzun vadeli performansı çok daha yüksek olan bir "Toplam Getiri" CAC 40 endeksi de yayınlıyor; bu da sabırlı yatırımcıların servetinde temettülerin ağırlığını hatırlatan faydalı bir gösterge.

Tarih Seviye Etkinlikler 31 Aralık 1987 1,000 puan Endeksin oluşturulması (baz hesaplama) Eylül 4, 2000 6,922 puan İnternet balonu zirvesi 12 Mart, 2003 ≈ 2,403 puan Balon patladıktan sonra düşüş 9 Mart, 2009 ≈ 2,465 puan Finansal krizin en düşük seviyesi 18 Mart, 2020 ≈ 3,750 puan Covid şoku sonrası düşüş (bir ayda %40 düşüş) Kasım 2021 7,000 puan 7,000 puanlık eşiğin ilk geçilmesi

Bu dönüm noktaları, uzun vadeli grafikle aynı hikayeyi anlatıyor: referans seviyesini her on ila on beş yılda bir ikiye katlayan, aynı zamanda %40 ila %60 arasında düşüşler yaşayan bir endeks. Bugünkü seviyeler için fiyat ve 52 haftalık en yüksek seviye bu sayfanın üst kısmında canlı olarak gösteriliyor. Uzun vadeli yatırımcıların mükemmel zamanlama yerine düzenli yatırımları tercih etmesinin nedeni budur.

CAC 40 Endeksi Temettü Getirisi ve Fiyat/Kazanç Oranı: Endeksin Getirileri Nelerdir?

CAC 40'ın yatırım cazibesini özetleyen iki ölçüt var. Çay temettü verimi40 şirket birlikte her yıl endeksin değerinin %3 ila %3.5'ine denk gelen bir payı dağıtıyor; bu, dünyanın önde gelen endeksleri arasında saygın bir seviye. Fransa, bankaları, enerji devleri ve cömert sigorta şirketleriyle yüksek getiri sağlayan bir pazar. Çay P / E oranı Hisse senedi fiyatları ile kazançları arasındaki oran, tarihsel olarak döngüye bağlı olarak 12 ile 16 kat arasında değişmiştir ve gelişmiş piyasalarla paraleldir: ne bazı gelişmekte olan piyasalardaki derin iskonto ne de ABD teknoloji endekslerindeki prim.

Bu iki ölçüt birlikte değerlendirildiğinde: makul bir Fiyat/Kazanç oranı ve sağlam bir temettü, CAC 40'ın hem yeni başlayanlar hem de deneyimli Fransız yatırımcılar için portföylerin temelini oluşturmasının nedenini açıklıyor; yerel hisse senedi piyasasına maruz kalmanın bedeli, aşırı büyüme beklentisine girmeden düzenli bir gelirle karşılanıyor.

CAC 40'a Nasıl Yatırım Yapılır: ETF'ler, Fonlar ve Hisse Senetleri

CAC 40 endeksini doğrudan "satın alamazsınız"; endeks sadece bir rakamdır. Dört araç, bu endeksi taklit etmenize olanak tanır. Çay takipçi (CAC 40 ETF) Kraliyet yolu budur: genellikle %0.25'in altında yıllık ücretlerle endeksi taklit eden, birkaç tıklamayla hisse senedi gibi satın alınabilen halka açık bir fon; bazı CAC 40 ETF'leri şunlardır: PEA'ya uygun (Fransız hisse senedi tasarruf planı), Fransız tasarruf sahiplerine benzersiz bir vergi avantajı sunar; plan sahipleri ürünün bilgi broşüründeki ifadeleri kontrol etmelidir. Çay geleneksel endeks fonu (UCITS) de endeksi taklit eder, ancak biraz daha yüksek işlem ücretleri ve günde bir fiyat sunar. Sertifikalar ve kaldıraçlı ürünler Bunlar yatırımcılar içindir: endeksin hareketlerini her iki yönde de güçlendirirler — dikkatle ele alınması gereken spekülatif araçlardır. Son olarak, Doğrudan hisse senedi satın almak — seçimimizle başlayarak CAC 40 hisse senetleri — Tüm sepeti almak yerine kendi hisselerini seçmek isteyenler için uygundur.

Piyasayı takip etmeye başlamak için başlıca araçlar:

CAC 40 ETF (örnekler) ISIN Yıllık ücretler Menşei BEZELYE Amundi ETF CAC 40 FR0007052782 ≈% 0.25 dağıtma Evet BNP Paribas Easy CAC 40 FR0011869353 ≈% 0.15 biriken Evet

Liste kapsamlı değildir — satın almadan önce ürünün KID belgesini mutlaka kontrol edin; ücretler ve vergi kuralları değişebilir.

İki sağduyulu ipucu resmi tamamlıyor. Birincisi: ETF'lerde tutarlılık zamanlamadan daha önemlidir; her ay sabit bir miktar yatırım yapmak (ünlü DCA yöntemi), giriş noktalarınızı tüm döngü boyunca yumuşatır. İkincisi: PEA'da, CAC 40 endeksini takip eden bir fon, temel taş görevi görebilir; daha sonra profiline göre seçilen bireysel hisse senetleriyle tamamlanabilir. Aracı kurum karşılaştırmamız Stratejiyi barındıracak hesabı açmak için sunulan tekliflerin detayları.

Daha deneyimli yatırımcılar vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla da endekse yatırım yapabilirler: kılavuzumuza bakın. CAC 40 vadeli işlemleri.

CAC 40 Temettüleri: Toplam Getiri — Endeksin Göstermediği Şeyler

Bu sayfanın en üstünde gösterilen rakam, CAC 40 "fiyat" endeksidir ve temettüleri dikkate almaz. Oysa endeksteki şirketler bol miktarda temettü öder: Toplamda, yıllık temettü ödemeleri tarihsel olarak endeksin değerinin %3 ila %4'ünü temsil etmiştir. Yirmi yıl önce "CAC 40'ı satın alan" ve her temettüyü yeniden yatıran bir yatırımcı, bugün resmi endeksin gösterdiğinden çok daha yüksek bir performansa sahip olurdu; bu, resmi endeksin görünmez kıldığı bileşik faizin sessiz büyüsüdür. Euronext ayrıca, bu gerçek performansı ölçmek için tasarlanmış bir "Toplam Getiri" versiyonu da yayınlamaktadır; birikimli ETF'ler de tasarruf sahibinin adına temettüleri otomatik olarak yeniden yatırarak aynı şeyi yapar.

İki pratik sonuç. CAC bağlantılı bir portföyden geçinmek için, tercih edin dağıtım ETF'ler, temettüleri nakit olarak öderler; bu da öngörülebilir, üç aylık veya altı aylık bir gelir sağlar. Uzun vadede bileşik getiri elde etmek için tercih edilmesi gerekenler şunlardır: biriken ETF'ler, ara temettülerin vergilendirilmesinden kaçındıkları için standart bir menkul kıymet hesabında daha vergi avantajlıdır. Tamamen teknik olan bu seçim, yatırımın on yıl içindeki gerçek seyrini değiştirir; bu nedenle satın almadan önce, sonrasında değil, üç dakika düşünmeyi hak eder.

CAC 40 ile Diğer Endeksler Karşılaştırması: S&P 500, Dow Jones, DAX

CAC 40 doğal olarak başlıca rakipleriyle karşılaştırılır ve bu farklılıklar önemlidir. ABD'ye karşı S&P 500 (500 hisse senedinden oluşan) CAC, daha az teknoloji ve daha fazla getiri sunuyor: ABD'deki temettü iskonto oranı yapısal olsa da, yazılım devlerinin büyümesi tarihsel olarak ABD endeksini desteklemiştir. Buna karşılık, Dow JonesBu karşılaştırma metodolojik bir tuzaktır: Dow Jones endeksi yalnızca 30 hisse senedinden oluşmaktadır ve tarihsel bir tuhaflık olarak hisse başına ağırlıklandırılmıştır. fiyatlar Piyasa değerleri yerine -ki bu yüzyıllık bir yöntemdir ve tüm modern endekslerle karşılaştırmaları çarpıtır. Almanlara karşı DAX (Ayrıca 40 hisse senedi), CAC sanayi hisselerini farklı şekilde değerlendiriyor: Ren Nehri'nin karşı yakasında otomotiv ve kimya sektörleri, Fransa'da ise lüks ve savunma sektörleri hakim. Karşılaştırmayı genişletmek için, ilgili sayfalarımızda bu konuya değiniyoruz. S&P 500, Dow Jones ve DAX 40 Her bir endeksi ayrıntılı olarak ele alın.

Pratik ders şu: ulusal endeksler farklı hikayeler anlatır ve uluslararası çeşitlendirmenin gerekçesi de tam olarak budur; CAC 40, S&P 500 ve gelişmekte olan piyasaları bir araya getiren bir portföy, Paris'e yapılan tek bir bahisten daha fazla gönül rahatlığıyla sektör döngülerini atlatır.

CAC 40 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

CAC 40'ı PEA içinde satın alabilir misiniz?

Endeksin kendisi değil, ancak bazı CAC 40 ETF'leri PEA'ya uygundur: endeksteki Fransız hisselerini fiziksel olarak ellerinde bulundururlar ve vergi avantajından yararlanırlar. Satın almadan önce takip fonunun bilgi formunda "PEA'ya uygun" ifadesini kontrol edin; hepsi uygun değildir.

CAC 40'a yatırım yapmak için ne kadar sermayeye ihtiyacınız var?

Birkaç düzine euro, çevrimiçi aracı kurumlarda birimleri birkaç eurodan işlem gören bir CAC 40 ETF'si için yeterlidir. Katkıların tutarlılığı, başlangıçtaki büyüklüğünden daha önemlidir.

CAC 40 endeksi hafta sonları işlem görüyor mu?

Hayır: Euronext Paris Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerde kapalıdır. Ancak Asya endeksleri ve kripto para piyasası hareket halindedir; bu nedenle Pazartesi sabahları bazen belirgin açılış boşlukları görülebilir.

CAC 40 ile SBF 120 veya CAC Next 20 arasındaki fark nedir?

SBF 120, 40 CAC hissesine ek olarak sonraki 80 hisseyi de içerir; bu da Fransız piyasasına daha geniş bir bakış açısı sunar. CAC Next 20 ise tam olarak 41 ila 60. sıralarda yer alan, CAC 40 için potansiyel "aday" hisseleri bir araya getirir. CAC, kıyaslama endeksi olmaya devam ederken, diğerleri birer yakınlaştırma (zoom) görevi görür.

Bir hisse senedi CAC 40 endeksine nasıl girer?

Endeks bilimsel komitesinin kararıyla, serbest dolaşımdaki piyasa değeri ve işlem hacimlerine dayalı olarak üç aylık değerlendirmelerde: en büyük aday hisseler, resmi duyurunun ardından geçerli olmak üzere, en küçük çıkan hisselerin yerini alacaktır.

Faiz oranları düştüğünde CAC 40 neden yükselir?

İki mekanizma söz konusu: Tasarrufların getirisi düşük olduğunda, yüksek getiri sağlayan hisse senetleri (bankalar, sigorta şirketleri, kamu hizmetleri) daha cazip hale gelir ve iskonto oranı düştüğünde gelecekteki kazançların değerlemesi mekanik olarak daha yüksek olur. Faiz oranları enflasyonla mücadele etmek için yükseldiğinde ise bu ilişki tersine döner.