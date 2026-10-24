CFD İşlemleri: Fark Sözleşmeleri Nasıl Çalışır?

CFD işlemleri, endeksler, hisse senetleri, Forex ve emtialar gibi finansal piyasalarda türev ürünlerle işlem yapmanıza olanak tanır. Uygulamada, yatırım yaptığınız temel varlığa asla sahip olmadan piyasada uzun veya kısa pozisyon alabilirsiniz. Bu kılavuzda, CFD işlemleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız. ticari CFD'ler, temel özelliklerinden çalışma prensiplerine kadar.

CFD İşlemleri Nedir? - Tanım

Analizimize başlamak için, CFD'nin aslında ne olduğunu anlamak faydalı olacaktır. BorsaCFD'ler veya fark sözleşmeleri, temel bir varlığın fiyatının yükselmesi veya düşmesi üzerine bahis oynamanıza olanak tanıyan finansal ürünlerdir. Bu türevler bir hisse senedini, bir endeksi, bir emtiayı, bir kripto para birimini ve daha fazlasını takip edebilir. CFD'ler ve hisse senetleri arasındaki tartışmada, onları ayıran şey sahipliktir: bir CFD'de temel varlığa asla sahip olmazsınız.

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CFD sözleşmesi, bir pozisyonun giriş fiyatı ile çıkış fiyatı arasındaki farkı takas etmek üzere alıcı ve satıcı arasında kararlaştırılır. CFD emrinin kapatılması, karı veya zararı belirler.

CFD Ticareti Nasıl Çalışır?

CFD işlemleri, bir enstrümanın fiyatının yükseleceğini veya düşeceğini beklemenize bağlı olarak türev ürünleri alıp satmak anlamına gelir. Fiyat alıcının lehine hareket ettiğinde, kar seçilen birim sayısı ile fiyatın kazandığı puan sayısının çarpımına eşittir. Tersine, fiyat satıcının lehine hareket ederse, alıcı zarar eder.

Bu nedenle en iyi teknik, bir hissenin fiyatında yükseliş veya düşüş beklediğinizde bir CFD emri açmak ve belirli bir karı veya önceden belirlenmiş bir kaybı garanti altına almak için önceden belirlenmiş belirli fiyatlarda pozisyonu kapatmaktır. CFD'lerle başarılı bir şekilde işlem yapmak için en önemli şey, bunların nasıl çalıştığını anlamak ve farklı işlem tekniklerini bilmektir.

CFD İşlemlerinin Avantajları

CFD işlemlerinin başlıca avantajları şunlardır:

Çeşitli finansal varlıklara erişim: hisse senetleri, kripto paralar, emtialar…

Güçlü kaldıraç

Kısa satışlarda herhangi bir kısıtlama yok.

Küçük bir portföy ile bile farklı finansal piyasalara yatırım yapabilme yeteneği.

Yüksek likidite

Çoğu enstrüman için sürekli CFD fiyatlandırması

Hisse Senedi Piyasası İşlemlerinde CFD Riskleri

CFD'lerle işlem yaparken potansiyel kayıplar daha büyüktür.

CFD Kaldıraçının Açıklaması

CFD kaldıraç, bir yatırımcının elinde bulundurduğundan çok daha fazla sermaye yatırmasına olanak tanıyan bir tür kredidir. CFD hesabıBu nedenle, kaldıraçlı CFD işlemleri hem alım hem de satım işlemlerinde çok daha büyük hacimlerde işlem yapmayı mümkün kılar.

Pratikte, CFD kaldıraç kullanımı, borç alınan fonlar kullanılarak CFD sözleşmelerinde emir açılması anlamına gelir. Ancak, kaldıraç kullanımı kayıplar durumunda yüksek risk taşır.

Fransa'da Borsa Üzerinde CFD İşlemleri Yapmanın Maliyetleri Nelerdir?

CFD işlemleri, işlem yapılan finansal araca ve aracı kurum seçimine bağlı olarak ücretler içerir. Dikkate alınması gereken maliyetler şunlardır:

Yayılma: CFD işlemlerinin temel bir bileşeni olan spread, bir enstrümanın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır ve piyasa katılımcısının tazminatı olarak kabul edilir. komisyoncuFark ne kadar dar olursa, potansiyel kazancınız da o kadar artar.

CFD işlemlerinin temel bir bileşeni olan spread, bir enstrümanın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır ve piyasa katılımcısının tazminatı olarak kabul edilir. komisyoncuFark ne kadar dar olursa, potansiyel kazancınız da o kadar artar. Komisyon: Komisyon sadece hisse senedi alım satımında geçerlidir. Bazı aracı kurumlar komisyon ücreti almaz. Eğer aracı kurumunuz sizden herhangi bir komisyon almıyorsa, CFD işlemlerinizde sadece spread (fark) dikkate alınır.

Komisyon sadece hisse senedi alım satımında geçerlidir. Bazı aracı kurumlar komisyon ücreti almaz. Eğer aracı kurumunuz sizden herhangi bir komisyon almıyorsa, CFD işlemlerinizde sadece spread (fark) dikkate alınır. Takas Ücretleri: Pozisyonun gece boyunca açık tutulması durumunda takas ücreti alınır. Genellikle haftada bir kez hesaplanır.

Hangi CFD işlem stratejilerini kullanmalısınız?

Borsa piyasasında CFD işlemleri yaparken, finansal hedeflerinize ve belirlediğiniz risk seviyesine bağlı olarak çeşitli teknikler mevcuttur. En popüler olanları scalping ve günlük alım satımdır. İşte bu iki işlem stilinin karşılaştırması, böylece hangi stratejinin size daha uygun olduğunu görebilirsiniz.

saç derisi alma: Scalping, CFD işlemlerinde çok kısa vadede birden fazla işlem gerçekleştirmeyi içeren bir stratejidir. Bu, pozisyonları birkaç saniye veya en fazla birkaç dakika içinde değiştirmek anlamına gelir. Amaç, en büyük fiyat dalgalanmalarından tam olarak yararlanmak için menkul kıymetleri çok hızlı bir şekilde alıp satmaktır.

Scalping, CFD işlemlerinde çok kısa vadede birden fazla işlem gerçekleştirmeyi içeren bir stratejidir. Bu, pozisyonları birkaç saniye veya en fazla birkaç dakika içinde değiştirmek anlamına gelir. Amaç, en büyük fiyat dalgalanmalarından tam olarak yararlanmak için menkul kıymetleri çok hızlı bir şekilde alıp satmaktır. Günlük ticaret: Günlük alım satım, piyasalar kapanmadan önce tüm pozisyonlarınızı kapatmayı içeren kısa vadeli bir yatırım stratejisidir. Bu stratejiyi kullanan yatırımcılar, pozisyonlarını her günün sonunda kapatırlar. Kazançlarını küçük fiyat hareketlerinden elde ederler. CFD işlemleri yaparken, hem yükselen hem de düşen piyasalarda birden fazla emir verebilirler.

Başarılı CFD İşlemleri İçin İpuçlarımız

CFD'ler en iyi deneyimli yatırımcılar için uygundur: Finans piyasalarının nasıl işlediği ve özellikle bir CFD'nin dayanak ürünleri hakkında kendinizi bilgilendirin.

Kendinize şu soruyu sorun: Bu tür bir yatırım hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak mı? CFD'lerin kısa vadeli spekülatif ürünler olduğunu bilerek, almaya hazır olduğunuz riskleri göz önünde bulundurun.

CFD piyasasında dolandırıcılıklara dikkat edin.

Önemli kayıplardan kaçınmak için kaldıraç kullanırken dikkatli olun.

Aracı kurumunuzun sunduğu demo hesapta pratik yaparak işlem stratejinizi doğru bir şekilde belirleyin.

CFD Hesaplaması – Bir CFD Pozisyonunun Kar veya Zararını Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

Bir CFD pozisyonunun karını veya zararını hesaplamak için aşağıdaki unsurları dikkate almanız gerekir:

bir puanın veya bir pipin değeri

sözleşmenin açılış fiyatı

sözleşmenin kapanış fiyatı

Pozisyon büyüklüğü (sözleşme sayısı veya lot büyüklüğü)

baskı

Çeşitli işlem ücretleri (komisyon, gecelik ücretler, özel stop-loss emirleri oluşturulurken uygulanan ücretler)

Borsa piyasasında CFD işlemlerinden kaynaklanan zararların veya kârların hesaplanması şu formülle yapılır:

CFD Zarar/Kar Hesaplaması = (Pozisyon büyüklüğü * Puan veya pip değeri) * (kapanış fiyatı – açılış fiyatı)*

*Daha sonra gerçek kar veya zararı elde etmek için çeşitli işlem ücretlerini ve vergileri çıkarmanız gerekecektir.

CFD Simülasyonu – Neden CFD Demo Hesabı Kullanmalısınız?

CFD'lerin nasıl çalıştığını doğru bir şekilde öğrenmek ve en iyi işlem stratejisini oluşturmak için bir borsa CFD simülatörü kullanmak önemlidir.

CFD işlemlerine yeni başlayan yatırımcılara, işlem ortamına aşina olmak için öncelikle bir CFD demo işlem hesabı kullanmaları her zaman tavsiye edilir. platform karşılaştırmaları MetaTrader 4 (MT4) veya MetaTrader 5 (MT5) gibi.

Gerçekten de, demo hesap, gerçek piyasa koşulları altında sanal para ile CFD işlem stratejinizi kurmanıza olanak tanır.

CFD Eğitimi

İnternette giderek daha fazla kurs mevcut, bu nedenle kendi hızınıza ve müsaitliğinize göre öğrenmeyi seçebilirsiniz. Hisse senedi piyasasına girmeden önce CFD ticareti konusunda eğitim almak önemlidir. Nitekim, mevcut tüm eğitim tekliflerini karşılaştırabilirsiniz.

Birçok platform, kullanıcılarına CFD'leri daha iyi anlamaları için ücretsiz eğitimler ve öğretici videolar sunmaktadır. Tek yapmanız gereken, piyasalar hakkındaki bilginizi geliştirmek ve etkili bir işlem stratejisi oluşturmak için doğru kursu takip etmektir.

Alım satıma başlamadan önce, alım satımın temellerini ve CFD'lerle ilgili çeşitli terimleri bildiğinizden emin olun.

Bilmeniz Gereken Bazı CFD Terimleri

Marj çağrısı Bu, işlem hesabınızın değerinin aracı kurumunuzun teminat gereksiniminin altına düşmesi durumunda meydana gelen bir olaydır. Sonuç olarak, yeterli fonunuz olmadığı için pozisyonlarınızı açık tutamazsınız. İşlem hesabınızı korumak için ya fon eklemeniz ya da tüm pozisyonlarınızı kapatmanız gerekir.

Bu, işlem hesabınızın değerinin aracı kurumunuzun teminat gereksiniminin altına düşmesi durumunda meydana gelen bir olaydır. Sonuç olarak, yeterli fonunuz olmadığı için pozisyonlarınızı açık tutamazsınız. İşlem hesabınızı korumak için ya fon eklemeniz ya da tüm pozisyonlarınızı kapatmanız gerekir. Fiyat isteyin : Bir varlığın satın alma fiyatı.

: Bir varlığın satın alma fiyatı. Teklif fiyatı Bir varlığın satış fiyatı.

Bir varlığın satış fiyatı. Boğa piyasası Yükselen bir pazar.

Yükselen bir pazar. CFD komisyoncu CFD'ler aracılığıyla finans piyasalarına yatırım yapmanıza olanak sağlayan bir finansal aracı kurum.

CFD'ler aracılığıyla finans piyasalarına yatırım yapmanıza olanak sağlayan bir finansal aracı kurum. Riskten : A teknik ticaret Aynı varlıkta veya yüksek korelasyonlu varlıklarda eş zamanlı olarak uzun ve kısa pozisyon açarak bir işlem pozisyonundaki riskleri dengelemeyi amaçlar.

: A teknik ticaret Aynı varlıkta veya yüksek korelasyonlu varlıklarda eş zamanlı olarak uzun ve kısa pozisyon açarak bir işlem pozisyonundaki riskleri dengelemeyi amaçlar. CFD ticaret robotu Otomatik bir şekilde piyasalarda işlem yapmanıza olanak sağlayan bir işlem aracı.

Otomatik bir şekilde piyasalarda işlem yapmanıza olanak sağlayan bir işlem aracı. yayılma Alım-satım fiyatı (teklif) ile satış fiyatı (talep) arasındaki fark; bu fark, aracı kurumun sizin açtığınız her işlem pozisyonundan kazandığı paraya karşılık gelir.

Alım-satım fiyatı (teklif) ile satış fiyatı (talep) arasındaki fark; bu fark, aracı kurumun sizin açtığınız her işlem pozisyonundan kazandığı paraya karşılık gelir. Kaybı durdurmak Pozisyonunuzdaki kaybı kontrol etmenizi sağlayan bir işlem emri türüdür; maksimum kayıp seviyesi belirleyerek, pozisyon bu kayıp seviyesine ulaştığında otomatik olarak kapatılmasını sağlar.

Pozisyonunuzdaki kaybı kontrol etmenizi sağlayan bir işlem emri türüdür; maksimum kayıp seviyesi belirleyerek, pozisyon bu kayıp seviyesine ulaştığında otomatik olarak kapatılmasını sağlar. Kar almakPozisyonunuzdaki kazancınızı kontrol etmenizi sağlayan bir işlem emri türüdür; maksimum kar seviyesi belirleyerek, pozisyon bu kar seviyesine ulaştığında otomatik olarak kapatılmasını sağlar.

Ayrıca şunu da okuyun: MT4 Alım Satım Platformunu Kullanmaya Dair Eksiksiz Kılavuz

CFD'ler: Düzenleyici Kurum Ne Diyor?

Fransa'nın finansal düzenleyici kurumu (AMF) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, CFD'lerin perakende yatırımcılara pazarlanmasını sıkı bir şekilde düzenlemektedir: kaldıraç sınırları (ana döviz çiftlerinde en fazla 30'a 1, ana hisse senedi endekslerinde 20'ye 1, bireysel hisse senetlerinde 5'e 1), teminatın gerekli minimumun %50'sine düşmesi durumunda pozisyonların otomatik olarak kapatılması ve negatif bakiye koruması. Aracı kurumlar ayrıca, bu ürünlerde para kaybeden perakende müşterilerinin yüzdesini de göstermek zorundadır: bu rakam genellikle tüm hesapların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. AMF'nin Forex ve CFD'ler üzerine yaptığı araştırmalar, on perakende yatırımcıdan neredeyse dokuzunun para kaybettiğini göstermiştir. CFD bir spekülasyon aracıdır, tasarruf ürünü değildir.

Sonuç: CFD İşlemleri – Fırsat mı, Risk mi?

Borsa piyasasında CFD işlemleri, özellikle spekülatif yatırım yaklaşımı için birçok avantaj sunmaktadır. Uygun eğitimden sonra, nasıl çalıştıklarını anlamak nispeten kolaydır.

Peki, CFD'lerle para kazanabilir misiniz? Evet, ancak en iyi yaklaşım, herhangi bir kayıp riskini önlemek için önceden para yönetimini ayarlamaktır. Aslında, CFD ticareti, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda kısa vadeli stratejiler kullanan yatırımcılar için daha uygundur. Bununla birlikte, daha büyük risklere maruz kalmanıza neden olan kaldıraç kullanırken dikkatli olmanız şiddetle tavsiye edilir.

Hangi piyasalarda CFD işlemleri yapabilirsiniz? CFD işlemlerini endeks, hisse senedi, kripto para, döviz ve emtia piyasaları gibi farklı piyasalarda gerçekleştirebilirsiniz.

Kaldıraçsız CFD işlemi yapmak mümkün mü? Evet, kaldıraç kullanmadan CFD işlemleri yapmak tamamen mümkündür.

Bir varlığı CFD olarak işlem yapmanın nedenleri nelerdir? CFD işlemleri, bir enstrümanın fiyatının yükselişine veya düşüşüne bahis oynayarak para kazanmak için özellikle karlı bir yöntemdir. Ayrıca sermayenizi katlamanıza ve cazip spreadlerden yararlanmanıza olanak tanır.

CFD işlemleri ile vadeli işlem hesapları arasındaki fark nedir? Bu iki enstrüman benzerlikler gösterse de, CFD işlemleri ve vadeli işlem hesapları yatırım ufku açısından farklılık gösterir. CFD işlemleri esas olarak kısa vadeli işlemler için tasarlanmışken, vadeli işlem hesapları yatırımcılara orta ve uzun vadeli yatırım yapma olanağı sunar.

Bu makale eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kaldıraçlı CFD işlemleri sermaye kaybı riski taşır; bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğu para kaybeder.