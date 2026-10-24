Kopya İşlemleri: Nasıl Çalışır, Riskleri ve Platformları (2026)

İşlemi kopyala Kolay yatırım vaat ediyor: yüksek performanslı bir yatırımcı seçiyorsunuz, platform onların tüm işlemlerini hesabınızda tekrarlıyor ve teorik olarak onların elde ettiği getirilerin aynısını elde ediyorsunuz. Gerçeklik daha karmaşık: Fransa'nın finansal düzenleyicisi olan Autorité des marchés financiers (AMF), kopyalama yapan hesapların büyük çoğunluğunun para kaybettiğini gösterdi. Bu kılavuz, kopyalama ticaretinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, kimi kopyalayacağınızı nasıl seçeceğinizi, hangi riskleri kabul ettiğinizi ve hangi düzenlemelerin değiştiğini açıklıyor.

Son güncelleme: Ekim 23, 2026

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Kopya Ticareti Nedir?

Kopya alım satımı bir hizmettir başka bir yatırımcının işlemlerini otomatik olarak kopyalar. Sizin hesabınızda. Kopyalanan işlemci alım yaptığında, sizin hesabınız da alım yapar; satış yaptığında, sizin hesabınız da satış yapar; koruyucu stop emrini ayarladığında, sizin stop emriniz de ayarlanır. Her şey, taahhüt ettiğiniz miktarla orantılı olarak ölçeklendirilir.

Bu kavram 2000'li yılların sonlarında sosyal ağlara yapılan yatırımlarla ortaya çıktı. eToro En bilinen isim olan bu platform, üyelerin portföylerini ve işlem geçmişlerini görünür hale getirerek diğerlerinin tek bir tıklamayla bunları kopyalamasına olanak sağladı. O zamandan beri, bu prensip ZuluTrade veya Myfxbook AutoTrade gibi özel hizmetler aracılığıyla çoğu işlem platformuna yayıldı.

Kopya alım satımı, onunla karıştırılmaması gereken iki ilgili uygulamadan farklıdır:

Sosyal ticaret Diğer yatırımcıların tartışmalarını ve fikirlerini takip edersiniz, ancak her işlemle ilgili kararı kendiniz verirsiniz.

Diğer yatırımcıların tartışmalarını ve fikirlerini takip edersiniz, ancak her işlemle ilgili kararı kendiniz verirsiniz. Robot güdümlü otomatik ticaret: İnsan kararlarını değil, önceden tanımlanmış bir algoritmayı uyguluyorsunuz — sayfamızda otomatik ticaret Mekanizmayı ayrıntılı olarak açıklıyor.

Kopya işlem platformları nasıl çalışır?

Mekanizma basit görünüyor ve tam olarak anlaşılmayı hak ediyor:

Bir hesap açıyorsunuz. Bu hizmeti sunan bir aracı kurum aracılığıyla para yatırıyorsunuz. Kopyalamak istediğiniz bir yatırımcıyı seçiyorsunuz. Platformun yayınladığı istatistiklere göre, platformun liderlik tablosundan. Tahsis edilen tutarı siz belirliyorsunuz. Ve çoğu platformda, kayıplar belirlenmiş bir eşiği aşarsa kopyalamayı durduran küresel bir koruma mekanizması bulunur. Çoğaltma başlıyorHer yatırımcının yaptığı işlem, sizin hesabınıza, sizin ayırdığınız paya orantılı olarak yansıtılır; eğer yatırımcı sermayesinin %5'ini yatırırsa, sizin hesabınız da sizin sermayenizin %5'ini yatırır. İstediğiniz zaman durabilirsiniz.Açık olan pozisyonlar, platforma bağlı olarak sizin takdirinize göre ya kapatılır ya da açık tutulur.

Önemli bir teknik detay: yalnızca gerçekleştirilen işlemler sonra Kopyalama işlemleri başlar ve çoğaltılır. Tüccarın geçmişteki kazançlarından faydalanmazsınız; iyi ve kötü işlemlerini de dahil olmak üzere, gelecekteki kazançlarını devralırsınız.

Kopya İşlem Platformları: Kopya İşlem Nerede Yapılır?

En iyi copy trading platformlarını karşılaştırdığınızda, piyasanın iki model etrafında şekillendiğini göreceksiniz. Entegre sosyal platformlar - eToro Bunların başında, aracı kurum ve kopyalama ağını birleştiren yöntem geliyor: Kopyalanan yatırımcı, topluluğun bir üyesidir ve platform tarafından kendisini takip eden takipçi sayısına göre ücretlendirilir. Uzmanlaşmış hizmetler — ZuluTrade, Myfxbook AutoTrade, DupliTrade — birden fazla aracı kuruma bağlanır: hesabınızı aracı kurumunuzla tutarsınız ve üçüncü taraf hizmet orada işlemi gerçekleştirir.

Bazı aracı kurumlar, bunlar arasında VantageBu ortak hizmetlere güvenerek müşterilerine copy trading (kopyalama işlemi) hizmeti sunuyorlar — taahhütte bulunmadan önce mevcut hizmetlerin listesini ve şartlarını (ücretler, araçlar, minimum depozito) kontrol edin; komisyoncu karşılaştırması Teklifleri yan yana sıralamayı kolaylaştırır.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta: işlem kalitesi aracı kurumdan aracı kuruma değişir. Kopyalama asla anlık değildir; hızlı piyasalarda birkaç saniyelik gecikme bile iyi bir giriş fiyatını kötü bir fiyata dönüştürmeye yeterlidir. Bu "kopyalama kayması", sistemin görünmeyen maliyetlerinden biridir.

Copy Trading Karlı mı? AMF'nin Bulguları

Önemli olan soru bu ve düzenleyicilerin cevabı net. AMF, 2021'de yayınladığı bir çalışmada, copy trading müşterilerinin hesaplarını analiz etti: büyük çoğunluk para kaybediyordu. Gözlemlenen dönemler boyunca, en uzun vadelerde her on hesaptan yaklaşık dokuzunun zararda olduğu görüldü; bu sonuçlar, kaldıraçlı ürünler konusunda diğer Avrupa düzenleyici kurumları tarafından yayınlananlarla tutarlıdır.

Kopyalanan yatırımcıların sergilediği performans ile onları kopyalayan kişilerin gerçek kayıpları arasındaki farkı açıklayan üç mekanizma vardır:

Hayatta kalma yanlılığı Liderlik tabloları şu ana kadar kazananları gösteriyor; yol boyunca elenenlerin çoğu ise tabloda hiç yer almıyor.

Liderlik tabloları şu ana kadar kazananları gösteriyor; yol boyunca elenenlerin çoğu ise tabloda hiç yer almıyor. Kaldıraç Kağıt üzerinde muhteşem görünen yatırımcılar genellikle yüksek kaldıraç kullanırlar; bu da rüzgar yön değiştirdiğinde (ve rüzgar her zaman yön değiştirir) aynı derecede muhteşem kayıplara yol açar.

Kağıt üzerinde muhteşem görünen yatırımcılar genellikle yüksek kaldıraç kullanırlar; bu da rüzgar yön değiştirdiğinde (ve rüzgar her zaman yön değiştirir) aynı derecede muhteşem kayıplara yol açar. Gecikme ve ücretlerİşlem gecikmesi, spreadler ve komisyonlar her işlemden küçük bir pay alır; özellikle de yüksek aktiviteli stratejilerde bu durum daha da belirgindir.

Dördüncü bir faktör olarak insan faktörünü ekleyelim: fotokopi makineleri genellikle şu şekilde gelir: sonra Tam da kopyalanan yatırımcının şansının tersine döndüğü anda, bir kazanma serisi yaşanıyor. Geçmiş performansa dayalı sıralamalar, gelecekteki performansın son derece güvenilmez bir göstergesidir; platformların kendileri bunu belirtmek zorundadır.

Kopyalamak için bir yatırımcı nasıl seçilir?

Yine de devam etmeye karar verirseniz, tüccarı seçmek oyunun tamamen size ait olan tek kısmıdır. Önem sırasına göre birkaç somut kriter:

Geçmiş performansın uzunluğu En az on iki ay, ideal olarak iki ila üç yıl — kısa bir tarih, ne kadar muhteşem görünürse görünsün, hiçbir şeyi kanıtlamaz.

En az on iki ay, ideal olarak iki ila üç yıl — kısa bir tarih, ne kadar muhteşem görünürse görünsün, hiçbir şeyi kanıtlamaz. Maksimum çekilme Hesabın yaşadığı en büyük düşüş. Bu rakam, gösterilen getiri değil, ne kadar kayıp yaşayabileceğinizi gösterir.

Hesabın yaşadığı en büyük düşüş. Bu rakam, gösterilen getiri değil, ne kadar kayıp yaşayabileceğinizi gösterir. Strateji tutarlılığı Aynı piyasalar, aynı tarz, bir aydan diğerine aynı risk yönetimi; istikrarsız performans genellikle kumarı gizler.

Aynı piyasalar, aynı tarz, bir aydan diğerine aynı risk yönetimi; istikrarsız performans genellikle kumarı gizler. Kullanılan kaldıraç Yüksek kaldıraç kullanarak altı ayda hesabını ikiye katlayan bir yatırımcı, kötü bir haftada hesabını üçte birine kadar düşürebilir.

Yüksek kaldıraç kullanarak altı ayda hesabını ikiye katlayan bir yatırımcı, kötü bir haftada hesabını üçte birine kadar düşürebilir. Fotokopi makinelerinin ve yönetilen varlıkların sayısıNe çok az (kanıtlanmamış bir strateji) ne de çok fazla (kötü sonuçlanan büyük siparişler).

Ve tüm kriterlerin toplamından daha değerli bir yönetim kuralı var: Sermayenizin sadece küçük bir kısmını kopyalama işlemlerine ayırın - yani tamamen kaybetmeyi kabul edebileceğiniz parayı - ve tek bir şampiyona bahis oynamak yerine, farklı stillere sahip iki veya üç işlemciye yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirin.

Kopya Ticaretinin Gerçek Maliyetleri

Fotokopi ücreti dört satır halinde okunmaktadır. İşlem maliyetleri Birincisi: spreadler ve komisyonlar her tekrarlanan sipariş için geçerlidir ve aktif stratejiler siparişleri çoğaltır. Hizmet ücretleri Sonraki adım: Bazı platformlar kazançlarınızın bir yüzdesini alırken, diğerleri sıralama tablolarına erişim için ücret talep ediyor. Ve son olarak, kopyalanan işlemcinin tazminatıPlatformlar, fotokopi makinesi sayısına veya oluşturulan hacme göre ödeme yapıyor; bu sistem, sürdürülebilir performans kadar görünürlüğü de ödüllendiriyor.

Bir de fatura gerektirmeyen bir maliyet var: döviz riskiÇoğu kopyalanan strateji dolar cinsinden döviz çiftlerinde işlem yapar; euro cinsinden tutulan bir hesap için, her brüt kazanç döviz kuru hareketleriyle azaltılabilir veya artırılabilir; bu değişken liderlik tablolarında nadiren gösterilir.

Copy Trading'de Riski Yönetme, Adım Adım

Riski kabul edenler için kurulum, beş ölçülü hamleye indirgeniyor. BirPlatformun resmi kayıt defterindeki yetkilendirmesini doğrulayın. İkiSermayenizin yalnızca sınırlı bir kısmını ayırın; toplam kaybı katlanılabilir düzeyde kalacak bir miktar. Üç: Bunu farklı stillere sahip iki veya üç tüccara dağıtın.

Dört: Küresel koruma durdurma emrini ve çıkış kuralınızı en başından belirleyin — hangi kayıp seviyesinde durdurma emri vereceğim ve hangi zaman diliminde gözden geçirme emri vereceğim. BeşDeğerlendirmeyi günlük değil, üç ayda bir yapın — sürekli izleme, en kötü anda aceleci çıkışlara yol açabilir.

Bu disiplin, kopyalama işlemlerini iyi bir yatırıma dönüştürmez; sadece felakete dönüşme olasılığını azaltır. Bu ayrım, ilk para yatırma işleminden önce açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Kopya İşlemlerinin Riskleri

Market riski Kopyalama sizi hiçbir şeyden korumaz; kopyalanan yatırımcının kayıpları, orantılı olarak sizin kayıplarınızdır.

Kopyalama sizi hiçbir şeyden korumaz; kopyalanan yatırımcının kayıpları, orantılı olarak sizin kayıplarınızdır. Kaldıraç riski En çok kopyalanan stratejiler, CFD'ler veya kaldıraçlı döviz ürünleri ile ilgilidir; bu ürünlerde perakende yatırımcıların büyük çoğunluğu para kaybeder ve her aracı kurumun bunu göstermesi zorunludur.

En çok kopyalanan stratejiler, CFD'ler veya kaldıraçlı döviz ürünleri ile ilgilidir; bu ürünlerde perakende yatırımcıların büyük çoğunluğu para kaybeder ve her aracı kurumun bunu göstermesi zorunludur. Ertelenmiş düşük performans riski Görünmez bir sicili kopyalıyorsunuz ve gelişinizi takip eden zorlu ayları miras alıyorsunuz.

Görünmez bir sicili kopyalıyorsunuz ve gelişinizi takip eden zorlu ayları miras alıyorsunuz. Operasyonel risk Kopyalama gecikmeleri, kaymalar, hizmet kesintileri, hata tahsisi.

Kopyalama gecikmeleri, kaymalar, hizmet kesintileri, hata tahsisi. Dolandırıcılık riskiAMF düzenli olarak yetkisiz kopyalama işlem platformlarına karşı uyarılar yayınlamaktadır; herhangi bir para yatırma işleminden önce aracınızın resmi kayıt defterindeki yetkisini kontrol edin.

Koruma durdurma mekanizmasının olmaması ve yatırımcılar arasında çeşitlendirme yapılmaması, kopyalama işlemlerini garantili bir yatırıma dönüştürüyor: bu araçlar zararı sınırlıyor, riski ortadan kaldırmıyor.

Düzenleme: Neler Değişti?

Kopya alım satım işlemleri uzun süre gri bir alanda faaliyet gösterdi: Bir bireyin kararlarının yüzlerce hesapta uygulanması durumunda sorumluluk kime aittir? Avrupa düzenlemeleri bu soruyu çözüme kavuşturdu: Kopya alım satım işlemleri, portföy yönetimi MiFID II direktifi kapsamında, hizmetin yetkili bir firma tarafından, beraberinde gelen açıklama, müşteri uygunluğu ve en iyi uygulama yükümlülükleriyle birlikte sağlanması gerekmektedir.

Bireysel yatırımcı için iki pratik sonuç ortaya çıkar. Birincisi, uyumlu platformlar ayrıntılı kayıp uyarıları gösterir; bunları okumak, gerekli özeni göstermenin bir parçasıdır. İkincisi, yetkisiz hizmetleri tespit etmek daha kolaydır: eğer platform AMF'nin yetkili firmalar sicilinde görünmüyorsa, pazarlık edilecek bir şey yoktur; uzaklaşırsınız.

Fransa'da Kopya İşlemleri ve Vergiler

Kopya alım satım işlemleri, çoğunlukla CFD'ler veya dövizler aracılığıyla, sıradan menkul kıymet hesapları üzerinde gerçekleştirilir; bunlar, PEA'ya uygun değilFransa'nın vergi avantajlı hisse senedi tasarruf planı. Bu nedenle elde edilen kazançlar, menkul kıymet hesaplarındaki %30'luk sabit vergiye veya tercih etmeniz durumunda artan oranlı vergi sistemine tabidir.

Öte yandan, zararlar vergi açısından kayıp sayılmaz: gerçekleşen sermaye kayıpları, sonraki on vergi yılı boyunca sermaye kazançlarına karşı mahsup edilebilir. İstatistiksel olarak zarar eden bir hizmette, bu vergi açısı hiç de önemsiz değildir; vergi beyannameniz için her işlemi belgeleyin.

Klasik Fotokopi Hataları

Ayın şampiyonunu taklit etmek Son performanslara göre yapılan sıralamalar, şanslı dönemlerin bir kataloğudur; iki yıllık istikrar, altı haftalık bir atılımı geride bırakır.

Son performanslara göre yapılan sıralamalar, şanslı dönemlerin bir kataloğudur; iki yıllık istikrar, altı haftalık bir atılımı geride bırakır. Her şeyi tek bir tüccara tahsis etmek Yoğunlaşma, çeşitlendirmenin azaltmayı amaçladığı riski tam olarak tekrarlar.

Yoğunlaşma, çeşitlendirmenin azaltmayı amaçladığı riski tam olarak tekrarlar. Zorlu bir dönemden sonra kopyalamayı durdurmak, ardından toparlandıktan sonra geri dönmek. Fotokopi makinesi zararları karşılıyor ancak geri kazanımları kaçırıyor.

Fotokopi makinesi zararları karşılıyor ancak geri kazanımları kaçırıyor. Koruma durdurmasını unutmak Belirlenmiş bir çıkış eşiği olmadan, duygular karar verir - her zaman çok geçtir.

Belirlenmiş bir çıkış eşiği olmadan, duygular karar verir - her zaman çok geçtir. Zararlarınızı beyan etmemekGerçekleşen sermaye kayıpları on yıl boyunca mahsup edilebilir; bunların baştan belgelendirilmesi doğrudan vergi kaybını önler.

Kopyalama İşlemi mi Yoksa Geleneksel Yatırım mı?

Kopya alım satımı, başkasının uzmanlığından kendi zamanınızı harcamadan yararlanma arzusuna cevap veriyor; ancak kopya alım satımının avantaj ve dezavantajlarının dürüst bir şekilde değerlendirilmesi, bu arzuya kötü hizmet ettiğini gösteriyor: zarar rakamları her şeyi açıklıyor. Çoğu tasarruf sahibi için, "paramı benden daha iyi kim yönetebilir?" sorusunun cevabı, takipçi hacmine göre ücretlendirilen bilinmeyen bir yatırımcı değil, tam tersine, başka bir yatırımcıdır. çeşitlendirilmiş endeks yatırımı — küresel ETF'ler gibi MSCI Dünyası — minimum ücretleri ve maksimum çeşitliliğiyle tek bir bireye bağımlı olma riskini tam olarak ortadan kaldırıyor.

Eğer piyasaların çekim gücü hala daha güçlüyse, alım satımın temellerini kendiniz öğrenmeniz daha iyi olur: bizim Alım satım işlemlerinin nasıl işlediğine dair rehber ve genel bakışımız CFD Kopyalama işlemlerinin sizi kurtarabileceği iddiasının -çoğu hesap için yanlış bir şekilde- temelini atıyor.

Kopya İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kopya ticareti nedir? Kopyalama işlemi, seçtiğiniz bir yatırımcının işlemlerini hesabınızda otomatik olarak çoğaltan bir hizmettir: her alım, satım veya koruma amaçlı ayarlama, tahsisatınıza orantılı olarak kopyalanır. Sadece gelecekteki işlemleri kopyalarsınız, yatırımcının geçmişteki kazançlarını asla kopyalamazsınız.

Kopya alım satımı karlı mı? Hesapların büyük çoğunluğu için hayır. AMF tarafından 2021'de yayınlanan çalışma, kopyalama işlemi yapan müşterilerin büyük çoğunluğunun gözlemlenen dönemde para kaybettiğini gösteriyor; en uzun vadelerde bu oran yaklaşık on hesaptan dokuzuna kadar çıkıyor. Kopyalanan işlemcilerin geçmiş performansı, kendi sonuçlarınız için bir rehber değildir.

Copy trading ve social trading arasındaki fark nedir? Sosyal ticarette, diğer yatırımcıların fikirlerinden ve tartışmalarından yararlanırsınız ancak her işlemi kendiniz kararlaştırırsınız. Kopya ticaretinde ise kopyalama otomatiktir: Kopyalanan yatırımcı kararları verir ve hesabınız sizin müdahaleniz olmadan bu kararları uygular.

Fransa'da copy trading yasal mı? Evet, yetkili bir firma tarafından sağlandığı takdirde. Avrupa düzenlemeleri, kopyalama işlemlerini portföy yönetimi olarak ele almaktadır: hizmet yetkilendirme gerektirir ve açıklama yükümlülükleri taşır. Herhangi bir para yatırmadan önce platformun yetkilendirmesini AMF'nin resmi sicilinde mutlaka kontrol edin.

PEA'da copy trading yapılabilir mi? Hayır. Kopyalama işlemleri genellikle CFD'ler veya para birimleri aracılığıyla yapılan sıradan menkul kıymet hesaplarında gerçekleştirilir ve bu işlemler PEA'ya (Profesyonel Yatırım Fırsatı) tabi değildir. Kazançlar %30'luk sabit vergiye tabidir; gerçekleşen sermaye kayıpları, sonraki on yıl içinde sermaye kazançlarına karşı mahsup edilebilir.

Copy trading'e başlamak için ne kadar sermayeye ihtiyacınız var? Minimum para yatırma miktarları platformdan platforma değişmekte olup, birkaç yüz avrodan birkaç bin avroya kadar çıkmaktadır. Asıl soru minimum değil, makul maksimum miktardır: Sadece tamamen kaybetmeyi kabul edebileceğiniz miktarı ayırın ve tek bir platform yerine birkaç farklı platforma yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirin.

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