Kripto Para: Kriptoya Giriş Rehberi (2026)

A cryptocurrency (Kripto varlık olarak da adlandırılan) Bitcoin, merkezi bir banka veya aracı olmadan çalışan, kriptografi ile güvence altına alınmış halka açık bir kayıt sistemi olan blockchain tarafından desteklenen dijital bir para birimidir. Bitcoin'in 2009'da yaratılmasından bu yana, çok farklı kullanım alanlarına sahip binlerce kripto para birimi ortaya çıktı. Bu kılavuz, ana kripto para birimlerinin canlı fiyatlarını bir araya getiriyor ve nasıl çalıştıklarını, ana varlık ailelerini, avantajlarını ve risklerini açıklıyor. Ayrıca kripto para birimi nasıl satın alınır, nasıl saklanır ve Fransa'da nasıl beyan edilir konularını da ele alıyor.

Kripto Para Nedir? Basit Tanımı

Kripto para birimi bir Dijital varlık İki kişinin bankaya gerek kalmadan doğrudan internet üzerinden değer alışverişi yapmasını sağlayan bir sistemdir. Geleneksel paradan ayıran üç özelliği vardır:

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Merkezi olmayan : Herhangi bir merkez bankası veya hükümet tarafından çıkarılmıyor veya kontrol edilmiyor. Çıkarma kuralları, ağın bilgisayar koduna yazılmış durumda.

: Herhangi bir merkez bankası veya hükümet tarafından çıkarılmıyor veya kontrol edilmiyor. Çıkarma kuralları, ağın bilgisayar koduna yazılmış durumda. Blockchain üzerinde çalışıyor. Her işlem, binlerce bilgisayara kopyalanan ve üzerinde değişiklik yapılması neredeyse imkansız olan halka açık bir sicile kaydedilir.

Her işlem, binlerce bilgisayara kopyalanan ve üzerinde değişiklik yapılması neredeyse imkansız olan halka açık bir sicile kaydedilir. Kriptografi ile güvence altına alınmıştır.Her kullanıcı, yalnızca kendi fonlarını harcamalarına olanak tanıyan gizli bir özel anahtara sahiptir.

Fransa'da kanun şu anlama gelir: Dijital varlıklarAvrupa Birliği ise bu terimi kullanmaktadır. kripto-varlıklarBunlar yasal ödeme aracı değildir: bir tüccar bunları kabul etmek zorunda değildir ve değerleri hiçbir kurum tarafından garanti edilmez. Tamamen arz ve talebe bağlıdır.

Kısa Bir Tarihçe: Bitcoin'den Binlerce Kripto Paraya

31 Ekim 2008'de, takma ad kullanan bir kişi veya grup Satoshi Nakamoto “Eşler arası elektronik nakit sistemi”ni açıklayan bir teknik doküman yayınladı. Bitcoin ağının ilk bloğu 3 Ocak 2009'da oluşturuldu. Amaç, bankalara olan güveni sarsan bir finansal krizin ardından, güvenilir bir üçüncü taraf olmadan çevrimiçi ödemeleri mümkün kılmaktı.

Ardından başka projeler geldi. Bunların en önemlisi, Ethereum2015 yılında piyasaya sürülen Bitcoin, blok zincirinde otomatik olarak çalışan programlar olan akıllı sözleşmeleri tanıttı. Bu sözleşmeler, merkeziyetsiz finans, NFT'ler ve binlerce yeni token'ın önünü açtı. Altcoin terimi, Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerini kapsar.

Canlı Kripto Para Fiyatları

Aşağıdaki tabloda, piyasa değerine göre sıralanmış başlıca kripto para birimlerinin fiyatları ve 24 saatlik değişimleri gösterilmektedir. Veriler otomatik olarak güncellenir: yazım anındaki sabit bir değeri değil, en son mevcut fiyatı yansıtır.

Bitcoin 80 723,0000 $ 1.19% Ethereum 2 371,3200 $ 1.44% Tether 0,999101 $ 0.02% BNB 734,4600 $ 1.45% XRP 1,2800 $ 3.2% USDC 0,9997 $ 0.02% Solana 102,0300 $ 2.42% TRON 0,329595 $ 0.03% Lido Kazıklı Eter 2 265,0500 $ 3.46% Heloc Figürü 1,0210 $ 0.66% Zcash 1 166,0800 $ 5.23% Hipersıvı 76,1700 $ 3.07% Dogecoin 0,077789 $ 2.72% Monero 589,0400 $ 4.3% Amerikan Doları 1,0000 $ 0% WhiteBIT Coin 78,3200 $ 1.26% Sarılmış stETH 2 779,6700 $ 3.22% Zincir bağlantı 11,6800 $ 4.01% LEO Token 9,0100 $ 0.28% Sarılı Bitcoin 76 243,0000 $ 3.12% Cardano 0,208414 $ 3.52% Binance Bridged USDT (BNB Akıllı Zincir) 0,998762 $ 0.02% Stellar 0,170654 $ 3.78% Sarılmış Beacon ETH 2 466,9300 $ 3.47% YAKIN Protokol 4,5600 $ 7.84% Yağmur 0,00811 $ 5.03% Bitcoin Cash 276,4700 $ 3.57% Sarılmış eETH 2 465,3100 $ 3.39% Ethena USDe 0,999456 $ 0.02% sUSD'ler 1,0830 $ 0.16% Tarafından 1,0000 $ 0.01% Litecoin 56,7000 $ 4.59% Uniswap 6,8600 $ 5.06% Kanton 0,103591 $ 0.64% Coinbase Sarılmış BTC 76 366,0000 $ 3.12% Avax 8,9400 $ 3.66% USD1 0,998901 $ 0.01% USD Blockchain 0,932324 $ 0.31% Sui 0,949138 $ 4.6% Weth 2 268,3700 $ 3.4% Gram (önceki adı Toncoin) 1,2400 $ 6.01% Hedera 0,076978 $ 3.8% Urgan Altın 3 991,5900 $ 0.59% USDT0 0,998824 $ 0.03% Küresel Dolar 1,0000 $ 0.01% Paypal usd 1,0000 $ 0.01% Shiba Inu 0,000005 $ 2.56% bittensör 251,1100 $ 4.11% Cronos 0,054959 $ 3.66% Quant 180,3900 $ 3.95%

Kripto para piyasası açık. 24 saat, 7 gün bir haftaKapanış zili olmadığı için fiyatlar gece boyunca veya hafta sonlarında keskin bir şekilde değişebilir. Ayrıca, her kripto para borsası kendi emir defterini tuttuğu için fiyatlar platformdan platforma biraz farklılık gösterir. Belirli bir kripto parayı takip etmek için, ilgili kripto para birimine özel sayfamıza bakın. şifreleme fiyatı.

Kripto para birimleri yeni başlayanlar için nasıl çalışır?

Blockchain: Paylaşılan, Değiştirilemez Bir Kayıt Defteri

Blockchain, işlemleri toplu halde kaydeden bir veritabanıdır. bloklarHer blok, bir önceki bloğun kriptografik parmak izini içerir ve bir zincir oluşturur. Eski bir işlemi değiştirmek, ağdaki bilgisayarların çoğunda aynı anda her bir sonraki bloğun yeniden hesaplanmasını gerektirir. Pratikte, bu büyük bir blok zincirinde gerçekleştirilemez.

Bu kayıt defteri tek bir şirketin sunucularında saklanmaz: binlerce bağımsız bilgisayara kopyalanır. düğümlerHer biri, yeni işlemlerin protokol kurallarına uyup uymadığını kontrol eder. Bu nedenle merkezi bir arıza noktası yoktur: bir düğüm çökerse, ağ çalışmaya devam eder.

Açık Anahtarlar, Özel Anahtarlar ve Adresler

Her kullanıcının elinde bir çift anahtar bulunur. Çay Genel anahtarAdresin türetildiği bu numara, para almak için paylaşabileceğiniz bir hesap numarası gibi çalışır. Çay Özel anahtar Bu, bir harcamayı imzalamak ve dolayısıyla yetkilendirmek için kullanılan gizli anahtardır. Özel anahtarı elinde bulunduran kişi fonları kontrol eder: onu kaybederseniz kripto paranıza erişiminizi kaybedersiniz; çalınırsa kripto paranız çalınır. Bir işlemi geri almak için müşteri hizmetleri masası yoktur.

Konsensus: İş Kanıtı mı Yoksa Hisse Kanıtı mı?

Böylece tüm düğümler, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin sırası konusunda anlaşabilirler; her blok zinciri bir mekanizma kullanır. fikir birliği mekanizmasıBaşlıca iki tanesi şunlardır:

İş Kanıtı Bitcoin tarafından kullanılan. Madenciler Matematiksel bir problemi çözmek için muazzam bir işlem gücü tahsis ediliyor. Problemi ilk çözen bir sonraki bloğu ekliyor ve yeni oluşturulan kripto para birimiyle birlikte işlem ücretlerini de ödül olarak alıyor. Bu sistem son derece güvenli, ancak çok fazla elektrik tüketiyor.

Bitcoin tarafından kullanılan. Matematiksel bir problemi çözmek için muazzam bir işlem gücü tahsis ediliyor. Problemi ilk çözen bir sonraki bloğu ekliyor ve yeni oluşturulan kripto para birimiyle birlikte işlem ücretlerini de ödül olarak alıyor. Bu sistem son derece güvenli, ancak çok fazla elektrik tüketiyor. Bahis kuponuEthereum'un Eylül 2022'den beri kullandığı, ayrıca Solana ve Cardano tarafından da kullanılan bir teknoloji. doğrulayıcıları Blokları doğrulama hakkını kazanmak için kripto parayı teminat olarak kilitlerler ("stake ederler"). Hile yaparlarsa, stake ettikleri miktarın bir kısmı el konulur. Bu sistem, İş Kanıtı'nın enerjisinin çok daha azını tüketir.

Programlı Tahvil İhracı: Yarılanma Örneği

Oluşturulan para miktarı protokol tarafından sabitlenmiştir. Bitcoin'in üst sınırı şu şekildedir: 21 milyon adetMadenci ödülü yaklaşık her dört yılda bir, yani her 210,000 blokta bir yarıya indirilir: bu, halvingSonuncusu Nisan 2024'te gerçekleşti ve bir sonrakinin 2028 civarında olması bekleniyor. Bu programlanmış kıtlık, bazı kişilerin Bitcoin'i "dijital altın" ile karşılaştırmasının nedenidir.

Kripto Para Birimlerinin Başlıca Türleri

"Kripto" kelimesinin ardında, birbirinden çok farklı işlevlere sahip varlıklar yer almaktadır. Bunları bilmek, karşılaştırılamayacak şeyleri karşılaştırmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Kripto Paralar ve Değer Saklama Araçları

Değer aktarmak için inşa edildi, tıpkı Bitcoin (BTC)Litecoin (LTC) veya Bitcoin Cash (BCH) gibi diğer kripto para birimlerine alternatifler de mevcuttur. Bitcoin bugünlerde günlük ödeme aracı olmaktan ziyade değer saklama aracı olarak görülmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için, Bitcoin'i nasıl kullanacağınızla ilgili kılavuzumuza göz atabilirsiniz. Bitcoin satın al.

Akıllı Sözleşme Blok Zincirleri

Bunlar, geliştiricilerin merkeziyetsiz uygulamalar oluşturduğu platformlardır: Etüt (ETH)Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) ve BNB Chain gibi kripto para birimleri. Yerel token'ları işlem ücretlerini ("gas") öder ve Proof of Stake (Hisse Kanıtı) altında ağı güvence altına alır. Rehberimiz Ethereum'a yatırım yapmak Bunların en büyüğünün nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklıyor.

Stablecoins

A stablecoin Kripto para birimi, değeri genellikle dolar veya euro gibi bir referans varlığa sabitlenmiş bir kripto paradır. USDT (Tether), USDC ve EURC örnekleridir. Çoğu, ihraç eden kuruluşun elinde bulunan döviz rezervleri ve devlet tahvilleriyle desteklenir.

Borsalarda "ticaret para birimi" olarak ve oynaklıktan geçici bir sığınak olarak hizmet ederler. Ancak istikrarları, rezervlerinin kalitesine ve şeffaflığına bağlıdır. Gerçek rezerv tutmayan algoritmik stablecoin'ler, Mayıs 2022'deki TerraUSD örneğinde olduğu gibi, çok büyük çöküşler yaşamıştır.

Yardımcı Tokenlar ve Yönetişim Tokenları

Yardımcı simgeler Bir hizmete erişim izni vermek: örneğin, akıllı sözleşmeler karşılığında harici veri sağlayıcılarına ödeme yapan Chainlink (LINK). Yönetişim belirteçleriUNI (Uniswap) veya AAVE gibi platformlar, merkeziyetsiz bir protokolün nasıl gelişeceği konusunda oy hakkı tanır.

Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Tokenları

DeFi, bankalar olmadan finansal hizmetleri yeniden yaratıyor: akıllı sözleşmelerle yürütülen alım satım, borç verme, borç alma ve getiri sağlayan ürünler. Reklamı yapılan getiriler yüksek olabilir, ancak riskler de bir o kadar yüksek: kod hataları, siber saldırılar ve token değerinde çöküşler.

NFT'ler

NFT'ler (değiştirilemez tokenlar), dijital bir öğenin (sanat eseri, video oyunu nesnesi, bilet veya sertifika gibi) sahipliğini belgeleyen benzersiz tokenlardır. Herhangi bir Bitcoin'in diğerine eşit olmasının aksine, her NFT benzersizdir ve değiştirilemez.

Gizlilik Kriptoları

Monero (XMR) ve Zcash (ZEC), işlemlerdeki miktarları ve katılımcıları gizler. Kara para aklama karşıtı nedenlerle, birçok düzenlenmiş platformdan çıkarıldılar.

Memecoin'ler ve Shitcoin'ler

Memecoin'lerDogecoin (DOGE) veya Shiba Inu (SHIB) gibi token'lar, şakalardan veya internet fenomenlerinden doğmuştur. Değerleri neredeyse tamamen topluluğa ve spekülasyona bağlıdır. Gerçek bir faydası olmayan, genellikle kurucularını zenginleştirmek için yaratılan token'lar ise "shitcoin" olarak bilinir: bunlar, yaratıcılarının fonlarla birlikte ortadan kaybolduğu dolandırıcılık yöntemleri için ideal zemin oluştururlar.

Piyasa Değerine Göre En Büyük Kripto Paralar

Bir kripto paranın piyasa Piyasadaki ağırlığını gösteren bir değerdir; fiyatının dolaşımdaki birim sayısıyla çarpılmasıyla elde edilir. Sıralama düzenli olarak değişir; işte piyasa değerleri otomatik olarak güncellenen önde gelen kripto paraların bazıları:

Bitcoin (BTC) : İlk ve en büyük kripto para birimi, genellikle dijital altın olarak adlandırılır. Mevcut piyasa değeri: 7 182 $

: İlk ve en büyük kripto para birimi, genellikle dijital altın olarak adlandırılır. Mevcut piyasa değeri: Etüt (ETH) Önde gelen akıllı sözleşme blok zinciri, DeFi ve NFT'lerin omurgası. Mevcut piyasa değeri: +2 110 213 $

Önde gelen akıllı sözleşme blok zinciri, DeFi ve NFT'lerin omurgası. Mevcut piyasa değeri: BNB (BNB) Binance ekosisteminin ve BNB Chain'in tokenı. Mevcut piyasa değeri: (+96) 584 420 426 $

Binance ekosisteminin ve BNB Chain'in tokenı. Mevcut piyasa değeri: güneş ışığı (güneş) Hızlı, düşük işlem ücretli, DeFi ve memecoin'ler için yaygın olarak kullanılan bir blockchain. Mevcut piyasa değeri: +1 685 395 $

Hızlı, düşük işlem ücretli, DeFi ve memecoin'ler için yaygın olarak kullanılan bir blockchain. Mevcut piyasa değeri: XRP (XRP) Hızlı uluslararası ödemelere yönelik bir ağ. Mevcut piyasa değeri: 192 843 $

Hızlı uluslararası ödemelere yönelik bir ağ. Mevcut piyasa değeri: Cardano (ADA)Akademik bir yaklaşımla geliştirilmiş bir Proof of Stake blok zinciri. Mevcut piyasa değeri: (+7) 828 630 719 $

Başlıca stablecoin'ler olan USDT ve USDC de en büyük piyasa değerlerine sahip kripto paralar arasında yer alıyor, ancak rolleri farklı: performans değil, istikrarı hedefliyorlar. Büyük bir piyasa değeri garanti değil: bir zamanlar ilk 10'da yer alan birçok kripto para birimi neredeyse tamamen ortadan kayboldu.

Kripto Paranın Avantajları

Aracısız transferler : Bankaya ihtiyaç duymadan, dünyanın herhangi bir yerine, istediğiniz zaman para gönderebilirsiniz. Bu özellik özellikle uluslararası transferler veya bankacılık sisteminin zayıf olduğu ülkeler için kullanışlıdır.

: Bankaya ihtiyaç duymadan, dünyanın herhangi bir yerine, istediğiniz zaman para gönderebilirsiniz. Bu özellik özellikle uluslararası transferler veya bankacılık sisteminin zayıf olduğu ülkeler için kullanışlıdır. Şeffaf, programlanmış tedarik Bitcoin'in ihraç kuralları kamuya açıktır ve herhangi bir siyasi karara bağlı değildir. Bitcoin'in üst sınırı, sınırsız para yaratımından korunmasını sağlar.

Bitcoin'in ihraç kuralları kamuya açıktır ve herhangi bir siyasi karara bağlı değildir. Bitcoin'in üst sınırı, sınırsız para yaratımından korunmasını sağlar. Paranız üzerinde kontrol sahibi olun. Kişisel cüzdan ile kullanıcı, bir kuruma bağlı kalmadan kendi varlıklarını elinde tutar.

Kişisel cüzdan ile kullanıcı, bir kuruma bağlı kalmadan kendi varlıklarını elinde tutar. İnovasyon ekosistemi Akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz finans, gerçek varlıkların tokenizasyonu ve programlanabilir ödemeler.

Akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz finans, gerçek varlıkların tokenizasyonu ve programlanabilir ödemeler. Çeşitlendirme varlığıPortföyün küçük bir bölümü için kripto para birimlerini çeşitlendirme aracı olarak gören bazı yatırımcılar olsa da, son yıllarda hisse senetleriyle olan korelasyonları artmıştır.

Kripto Paraların Dezavantajları ve Riskleri

Fransa'nın mali düzenleyici kurumu Autorité des Marchés financiers (AMF) ve Banque de France düzenli olarak kripto varlıkların çok yüksek riskli Yatırımlar. Başlıca riskler şunlardır:

Aşırı oynaklık Bitcoin de dahil olmak üzere %50 ila %80'lik düşüşler defalarca yaşandı ve daha küçük kripto paralar değerlerinin neredeyse tamamını kaybedebiliyor.

Bitcoin de dahil olmak üzere %50 ila %80'lik düşüşler defalarca yaşandı ve daha küçük kripto paralar değerlerinin neredeyse tamamını kaybedebiliyor. Garantili değer yok Kripto paraların çoğu kazanç veya gerçek varlıklarla desteklenmez. Fiyatları güvene ve benimsenmeye bağlıdır.

Kripto paraların çoğu kazanç veya gerçek varlıklarla desteklenmez. Fiyatları güvene ve benimsenmeye bağlıdır. platform riski Kasım 2022'deki FTX gibi yüksek profilli iflaslar, milyonlarca müşterinin parasını kaybetmesine neden oldu.

Kasım 2022'deki FTX gibi yüksek profilli iflaslar, milyonlarca müşterinin parasını kaybetmesine neden oldu. Hileler ve hatalar Çalınan bir özel anahtar veya yanlış yazılmış bir adres, geri dönüşü olmayan kalıcı bir kayıp anlamına gelir.

Çalınan bir özel anahtar veya yanlış yazılmış bir adres, geri dönüşü olmayan kalıcı bir kayıp anlamına gelir. Dolandırıcılar : Sahte yatırım siteleri, garantili getiri vaatleri, kamu figürlerinin kimliğine bürünme. AMF, yetkisiz sitelerin kara listesini yayınlamaktadır.

: Sahte yatırım siteleri, garantili getiri vaatleri, kamu figürlerinin kimliğine bürünme. AMF, yetkisiz sitelerin kara listesini yayınlamaktadır. Çevresel etki İş Kanıtı yöntemi, düzenli olarak eleştirilerin hedefi oluyor.

İş Kanıtı yöntemi, düzenli olarak eleştirilerin hedefi oluyor. Düzenleyici belirsizlikÖzellikle Avrupa Birliği dışında.

Kripto para fiyatları neden bu kadar değişken?

Kripto para piyasası genç, 7/24 açık ve perakende, spekülatif oyuncuların hakimiyetinde. Düzenlemeler, iflaslar, merkez bankası kararları veya tek bir sosyal medya duyurusu fiyatları onlarca yüzde oranında etkileyebilir. Birçok platformun sunduğu kaldıraç, dalgalanmaları daha da artırır: düşüş döneminde, ardı ardına gelen tasfiye işlemleri düşüşü hızlandırır. Yatırımcı için ders, yalnızca tamamen kaybetmeye hazır olduğu miktarı yatırmaktır.

Kripto Para İyi Bir Yatırım Mı? Yatırım Yöntemleri

Kripto paralara yatırım yapmanın, farklı risk ve karmaşıklık seviyelerinde çeşitli yolları vardır. Kripto paranın iyi bir yatırım olup olmadığı, hedeflerinize, zaman ufkununuza ve risk toleransınıza bağlıdır: son derece spekülatif bir varlık sınıfı olmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bir strateji için, kripto para yatırımı kılavuzumuza bakın.

Kripto parayı doğrudan satın alın Kripto para borsasında veya bir aracı kurum aracılığıyla işlem yapıyorsanız, parayı platformda veya kişisel cüzdanınızda saklayın.

Kripto para borsasında veya bir aracı kurum aracılığıyla işlem yapıyorsanız, parayı platformda veya kişisel cüzdanınızda saklayın. Borsada işlem gören ürünleri kullanın. Bitcoin veya Ethereum destekli ETN'ler veya ETP'ler, bir menkul kıymet hesabından edinilebilir. Özel anahtarları yönetmeden fiyat hareketlerini yakalarsınız, ancak yönetim ücreti ödersiniz.

Bitcoin veya Ethereum destekli ETN'ler veya ETP'ler, bir menkul kıymet hesabından edinilebilir. Özel anahtarları yönetmeden fiyat hareketlerini yakalarsınız, ancak yönetim ücreti ödersiniz. Sektörle bağlantılı şirketlere yatırım yapın. Listelenen borsalar, madenciler veya Bitcoin tutan şirketler söz konusu olduğunda, şirketin kendi riskini de üstlenmiş olursunuz.

Listelenen borsalar, madenciler veya Bitcoin tutan şirketler söz konusu olduğunda, şirketin kendi riskini de üstlenmiş olursunuz. Türevleri (CFD'ler, vadeli işlemler): Kaldıraç hızlı ve büyük kayıplara yol açabileceğinden, deneyimli yatırımcılar için uygundur.

Birkaç İhtiyat Kuralı

Sadece bir taahhütte bulunun küçük payı Acil durum fonunuzu oluşturduktan sonra, birikimlerinizin bir kısmını kripto paralara aktarın. Yatırım yapmak aşamalı olarakÖrneğin, aylık tekrarlayan satın alımlar yoluyla giriş fiyatınızı dengeleyebilirsiniz. En köklü kripto paraları tercih edin ve dikkat Hızlı kazanç vaat eden token'lar. İyileşme sürecinizle ilgili cümlelerinizi asla paylaşmayın ve sosyal medyada sizinle iletişime geçen bir yabancının tavsiyesine asla güvenmeyin. Vergi beyannameniz için her satın alma ve her satış işlemini kaydedin.

Fransa'da Kripto Para Nasıl Satın Alınır?

Lisanslı bir kripto para borsası seçin

Avrupa Birliği'nin Mika Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'nin 30 Aralık 2024'te yürürlüğe girmesiyle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Lisansı (CASP) almaları zorunlu hale geldi. Bu lisans, Avrupa Birliği genelinde faaliyet göstermelerine olanak tanıyor.

Fransa'da, daha önce Fransa'nın finansal düzenleyicisi AMF'ye PSAN olarak kayıtlı platformlar, 2026 yılının ortasına kadar bir geçiş döneminden yararlandı. Hesap açmadan önce, platformun AMF tarafından yayınlanan yetkili sağlayıcılar listesinde veya Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) sicilinde yer aldığından emin olun.

İlk Satın Almanın Aşamaları

Hesap aç Kimliğinizi doğrulayın: kimlik belgesi ve adres kanıtı. Bu adım, düzenlemeye tabi platformlarda zorunludur. Euro yatırın SEPA havalesi veya banka kartı ile. Kripto para birimini ve miktarı seçin.Ücretleri karşılaştırırken; komisyon, alış ve satış fiyatları arasındaki fark ("spread") ve para çekme ücretlerini ele alalım. Sipariş verPiyasa fiyatından veya limit fiyatından. Depolama alanına karar verin.Kripto parayı platformda bırakın veya kendi cüzdanınıza aktarın.

Bizim karşılaştırmamız Kripto para satın almak için en iyi kripto para borsaları Platformları ve seçim kriterlerini ayrıntılı olarak inceler.

Kripto Paraları Güvenli Bir Şekilde Saklama: Kripto Cüzdanı Seçimi

A kripto cüzdan Kripto paraların kendilerini değil, bunların harcanmasına olanak sağlayan anahtarları tutar. Üç ana türü vardır:

Saklama (borsa) cüzdanları Platform sizin için anahtarları saklıyor. Bu basit, ancak platformun ödeme gücüne bağlısınız. Bu nedenle şu söz geçerlidir: "Anahtarlarınız sizde değilse, paralarınız da sizde değil."

Platform sizin için anahtarları saklıyor. Bu basit, ancak platformun ödeme gücüne bağlısınız. Bu nedenle şu söz geçerlidir: "Anahtarlarınız sizde değilse, paralarınız da sizde değil." Yazılım cüzdanları (sıcak cüzdanlar) Tuşlara basarak kullandığınız mobil uygulamalar veya tarayıcı uzantıları. Kullanışlılar, ancak internete bağlılar.

Tuşlara basarak kullandığınız mobil uygulamalar veya tarayıcı uzantıları. Kullanışlılar, ancak internete bağlılar. Donanım cüzdanları (soğuk cüzdanlar): Anahtarları çevrimdışı tutan fiziksel cihazlar. Bu, büyük miktarlar için en güvenli çözümdür.

Kişisel cüzdan oluşturduğunuzda, kurtarma ifadesi 12 veya 24 kelimeden oluşan bir metin oluşturulur. Bu metin, fonlarınıza erişiminizi geri kazandırır. Bunu bir kağıda yazın, çevrimdışı olarak güvenli bir yerde saklayın ve asla kimseyle paylaşmayın. Hiçbir meşru destek ekibi sizden bunu asla istemez.

Kripto Para, Hisse Senedi veya Altın: Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Kripto paralar sıklıkla geleneksel yatırımlarla karşılaştırılır. Ancak doğaları oldukça farklıdır:

Kriter Cryptocurrency Stok GOLD ne tutuyorsun Blok zinciri üzerinde dijital bir token Bir şirketin hissesi Fiziksel bir metal veya destekli bir güvenlik Değer kaynağı Ağın benimsenmesi, kıtlığı, kullanımı Şirketin kazançları ve temettüleri Kıtlık, endüstriyel talep ve güvenli liman statüsü İşlem saatleri 24/7 Hafta içi değişim oturumları Neredeyse kesintisiz bir küresel pazar Uçuculuk Çok yüksek Ortadan yükseğe ılımlı Değişiklik Yapıldı Son dönem (MiCA Avrupa'da) Uzun süredir devam eden ve katı Kullanılan cihaza bağlı olarak denetimli Aracının başarısız olması durumunda koruma Varlıklara ilişkin kamu garantisi bulunmamaktadır. Ayrı tutulan varlıklar ve bir tazminat planı Saklama yöntemine bağlıdır.

Hisse senedi, bir şirketin kârından pay alma hakkı verir; bu da şirketin değerinin sonuçlarına göre belirlenmesini mümkün kılar. Kripto paraların çoğu gelir üretmez. Fiyatları, diğer alıcıların yarın ne kadar ödemeye razı olacağına bağlıdır. Bu da değerlemelerini bu kadar zor ve fiyatlarını bu kadar istikrarsız kılan şeydir.

Yeni Başlayanların Yaptığı Yaygın Hatalar

Coşku dalgasıyla satın alma : Yoğun bir şekilde duyurulan yükselişin ardından giriş yapmak, ardından bir sonraki düzeltme sırasında panik içinde satış yapmak.

: Yoğun bir şekilde duyurulan yükselişin ardından giriş yapmak, ardından bir sonraki düzeltme sırasında panik içinde satış yapmak. Her şeyi tek bir küçük kripto paraya yatırmak. Büyük bir kazanç umuduyla. Önceki döngülerde piyasaya sürülen token'ların çoğu değerlerinin büyük bir kısmını kaybetti.

Büyük bir kazanç umuduyla. Önceki döngülerde piyasaya sürülen token'ların çoğu değerlerinin büyük bir kısmını kaybetti. Kaldıraç etkisini nasıl işlediğini anlamadan kullanmak. Yüzde birkaçlık bir hareket bile bir pozisyonu kapatmak için yeterli olabilir.

Yüzde birkaçlık bir hareket bile bir pozisyonu kapatmak için yeterli olabilir. Güvenliği ihmal etmek : Tekrar kullanılan bir parola, iki faktörlü kimlik doğrulama yok, kurtarma ifadesi telefonunuzda fotoğraf olarak saklanıyor.

: Tekrar kullanılan bir parola, iki faktörlü kimlik doğrulama yok, kurtarma ifadesi telefonunuzda fotoğraf olarak saklanıyor. Bir "danışmana" güvenmek, çevrimiçi bir ortam yaratır. Garantili getiri vaat edenler. Bu, AMF'ye bildirilen dolandırıcılıkların klasik modelidir.

Garantili getiri vaat edenler. Bu, AMF'ye bildirilen dolandırıcılıkların klasik modelidir. Vergileri görmezden gelmekİşlem geçmişinizi tutmamanız veya yurt dışı hesaplarınızı beyan etmemeniz, vergi yeniden değerlendirmelerine ve cezalara maruz kalmanıza neden olur.

Fransa'da Kripto Para Vergilendirmesi

Ara sıra yatırım yapan bir birey için, dijital varlıklardan elde edilen sermaye kazançlarına ilişkin rejim (Fransız Genel Vergi Kanunu'nun 150. maddesi VH bis) birkaç temel prensibe dayanmaktadır:

Sadece yasal ödeme araçları için yapılan tasarruflar (Euro, dolar) cinsinden veya bir mal veya hizmet karşılığında yapılan takaslar vergilendirilir. Bir kripto para biriminin başka bir kripto para birimiyle takası, takas anında vergilendirilmez.

(Euro, dolar) cinsinden veya bir mal veya hizmet karşılığında yapılan takaslar vergilendirilir. Bir kripto para biriminin başka bir kripto para birimiyle takası, takas anında vergilendirilmez. Sermaye kazancı vergiye tabidir. sabit vergi (tek sabit oranlı vergi) Gelir vergisi %12.8, sosyal güvenlik katkılarıyla birlikte toplam %30. Artan oranlı gelir vergisi sistemini seçmek mümkündür.

Gelir vergisi %12.8, sosyal güvenlik katkılarıyla birlikte toplam %30. Artan oranlı gelir vergisi sistemini seçmek mümkündür. İmha işlemleri Toplam yıllık tutar 305 €'yu geçmemektedir. muaftır.

muaftır. Sermaye kazançları form üzerinden beyan edilir. 2086Ayrıca, yabancı platformlarda tutulan hesaplar her yıl beyan edilmelidir (form). 3916-bis), aksi takdirde para cezasıyla cezalandırılır.

Madencilik, hisse senedi çıkarma veya alışılmış alım satım faaliyetleri diğer rejimlere tabi olabilir. Kurallar ve oranlar mali kanunlarla değişir: başvuru yapmadan önce impots.gouv.fr adresinden yürürlükteki rejimi kontrol edin ve durumunuz karmaşıksa profesyonel destek alın.

Temel Kavramlar: Çatal (Fork), Stabil Kripto Para, Madenci veya Geliştirici

Çatal Nedir?

A çatal Bir blok zincirinin kurallarının değiştirilmesidir. Geriye dönük uyumluysa ("yumuşak çatallanma"), ağ tek kalır. Uyumlu değilse ("sert çatallanma") ve topluluğun bir kısmı değişikliği reddederse, zincir iki ayrı kripto para birimine bölünür. Ethereum Classic, 2016 yılında The DAO projesinin hacklenmesinin ardından bu şekilde doğdu. Bitcoin Cash ise 2017 yılında Bitcoin'in blok boyutuyla ilgili bir anlaşmazlığın ardından ortaya çıktı.

Madenci, Doğrulayıcı veya Geliştirici: Aralarındaki Farklar Nelerdir?

MKS madenci (İşin Kanıtı kapsamında) veya doğrulayıcı (Proof of Stake altında) ağın çalışmasını sağlarlar: işlemleri doğrularlar, bloklar üretirler ve ödüller alırlar. Çay geliştirici Protokol yazılımını veya onun üzerine kurulu uygulamaları yazar ve geliştirir. Herhangi bir değişiklik dayatılmaz: düğüm operatörleri yeni bir sürümü benimseyip benimsememeye kendileri karar verir; bu da merkeziyetsiz yönetimin hem güçlü hem de yavaş yönüdür.

Kripto Paraların Kullanım Alanları ve Geleceği

Spekülasyonun ötesinde, bu teknoloji birçok somut kullanım alanı bulmuştur: ödemeler ve uluslararası transferler, ticaret ve finansta kullanılan stablecoin'ler, merkeziyetsiz finans, tahvil, fon veya gayrimenkul gibi gerçek varlıkların tokenleştirilmesi ve lojistikte izlenebilirlik. Büyük varlık yöneticileri artık Bitcoin ve Ethereum destekli listelenmiş fonlar sunmaktadır ve Avrupa Birliği, MiCA ile uyumlu bir düzenleyici çerçeveye sahiptir.

Birçok soru hâlâ cevapsız kalıyor. Hangi kripto paralar uzun vadede ayakta kalacak? Dijital euro projesi gibi merkez bankası dijital para birimleri, özel stablecoin'lere ne kadar alan bırakacak? Avrupa dışında düzenlemeler nasıl gelişecek? Sektörün tarihi, coşku ve çöküş döngülerinin birbirini izlediğini gösteriyor: ihtiyatlılık ve çeşitlendirme, yatırımcının en iyi müttefikleri olmaya devam ediyor.

Gösterilen fiyatlar ve piyasa değerleri otomatik olarak güncellenmektedir. Bu makale eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto varlıklar çok yüksek riskli yatırımlardır: tüm yatırımınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto para birimleri ne için kullanılır? Kripto para birimi, iki kişinin banka olmadan doğrudan internet üzerinden değer alışverişi yapmasına olanak tanır. Projeye bağlı olarak, ödeme aracı, değer saklama aracı, merkeziyetsiz bir uygulamayı kullanmak için bir token veya bir protokol üzerinde oy hakkı olarak işlev görür. Ayrıca yaygın olarak spekülatif bir varlık olarak da kullanılır.

Kripto para birimi nasıl çalışır? İşlemler, binlerce bilgisayara kopyalanan halka açık bir kayıt defteri olan blok zincirine kaydedilir. İş Kanıtı veya Hisse Kanıtı olarak adlandırılan bir konsensus mekanizması, katılımcıların herhangi bir merkezi otorite olmaksızın geçerli işlemler üzerinde anlaşmalarına olanak tanır. Her kullanıcı, fonlarını özel bir anahtarla kontrol eder.

Kripto para biriminin fiyatı nedir? Sabit bir fiyat yoktur: her kripto paranın, arz ve talebe bağlı olarak günde 24 saat sürekli değişen bir piyasa fiyatı vardır. Bu sayfanın üst kısmındaki tabloda otomatik olarak güncellenen fiyatlar gösterilmektedir. Buna karşılık, stablecoin'ler örneğin 1 dolar gibi istikrarlı bir değeri hedeflemektedir.

Yeni başlayan bir yatırımcı hangi kripto para birimini satın almalı? Hiçbir kripto para birimi risksiz değildir. Yeni başlayanlar genellikle en köklü ve en likit kripto paraları tercih eder, birikimlerinin sadece küçük bir kısmını yatırır ve kademeli olarak yatırım yaparlar. Hızlı kazanç vaat eden tokenlardan kaçının ve platformun lisanslı olduğundan emin olun.

Kripto paralar Fransa'da yasal mı? Evet. Fransa'da kripto varlıkları almak, tutmak ve satmak yasaldır. Platformların MiCA lisansına sahip olması ve hem sermaye kazançlarının hem de yurt dışında tutulan hesapların beyan edilmesi gerekmektedir.